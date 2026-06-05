Сертификат типа на двигатель ПД-8 поможет завершить сертификацию самолёта SJ-100
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Отечественный авиационный двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 завершил сертификацию, получив сегодня сертификат типа. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Торжественная церемония вручения сертификата типа на отечественный двигатель ПД-8 прошла сегодня в ОАК. Силовая установка разработки российской «ОДК-Сатурн» завершила программу сертификационных испытаний, подтвердив соответствие нормам летной годности. Как подчеркнули в Ростехе, сертификация ПД-8 позволяет завершить сертификацию и импортозамещенного самолета SJ-100.
Как подчеркнул глава Ростеха Сергей Чемезов, мощности ОДК готовы к серийному производству нового двигателя, первые серийные силовые установки планируется отгрузить заказчику до конца этого года.
При этом работы над ПД-8 не заканчиваются, на его базе планируется создать целое семейство авиационных двигателей различной тяги. Уже сейчас идут работы над ПД-8В — вертолетной версией установки для тяжелых МИ-26.
Двигатель ПД-8 — полностью отечественная разработка. При его создании были применены 25 новейших отечественных материалов и передовых технологий, 17 из которых не имеют аналогов. Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн.
Двигатель ПД-8 предназначен для ближнемагистральных самолетов SJ-100 и, в перспективе, для самолетов-амфибий Бе-200.
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