ВМСУ возложили ответственность за взрыв украинского БЭКа в Румынии на Россию
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Взорвавшийся в порту румынской Констанцы безэкипажный катер действительно является украинским, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ВМС Украины. Но это было бы совсем просто, поэтому без России и тут не обошлось.
ВМС Украины признали взорвавшийся БЭК украинским, но заявили, что не имеют никакого отношения к появлению данного безэкипажного катера у берегов Румынии. Как утверждается, БЭК выполнял боевые задачи в акватории Черного моря, после чего попал под воздействие российских систем РЭБ и, потеряв управление, оказался у берегов Румынии.
При выполнении задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.
Украинские паблики пишут, что, судя по заявлению ВМСУ, россияне научились отклонять от целей не только воздушные, но и морские дроны. Причем весьма далеко от своего берега. Или кто-то в штабе ВМС Украины решил переложить всю вину на русских, все равно проверить не получится.
Ранее сообщалось, что в румынском порту Констанца детонировал украинский безэкипажный катер, еще три аналогичных катера были обнаружены при движении в сторону побережья Румынии. Видимо, тоже попали под «российский РЭБ».
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