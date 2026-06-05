ВМСУ возложили ответственность за взрыв украинского БЭКа в Румынии на Россию

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ВМСУ возложили ответственность за взрыв украинского БЭКа в Румынии на Россию

Взорвавшийся в порту румынской Констанцы безэкипажный катер действительно является украинским, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ВМС Украины. Но это было бы совсем просто, поэтому без России и тут не обошлось.

ВМС Украины признали взорвавшийся БЭК украинским, но заявили, что не имеют никакого отношения к появлению данного безэкипажного катера у берегов Румынии. Как утверждается, БЭК выполнял боевые задачи в акватории Черного моря, после чего попал под воздействие российских систем РЭБ и, потеряв управление, оказался у берегов Румынии.



При выполнении задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

Украинские паблики пишут, что, судя по заявлению ВМСУ, россияне научились отклонять от целей не только воздушные, но и морские дроны. Причем весьма далеко от своего берега. Или кто-то в штабе ВМС Украины решил переложить всю вину на русских, все равно проверить не получится.

Ранее сообщалось, что в румынском порту Констанца детонировал украинский безэкипажный катер, еще три аналогичных катера были обнаружены при движении в сторону побережья Румынии. Видимо, тоже попали под «российский РЭБ».
26 комментариев
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  1. жарофф Звание
    жарофф
    +8
    Сегодня, 15:25
    На мой взгляд ,если это правда,что мы средствами РЭБ перехватили и перенаправили БЭК,то это очень хорошо!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 15:42
      жарофф
      Сегодня, 15:25

      hi Неужели в Греции тоже российская РЭБ отклоняет БЭКи?
      А как это стыкуется с атакой на газовоз Arctic Metagaz у побережья Ливии?
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 15:54
        Неужели в Греции тоже российская РЭБ отклоняет БЭКи?
        А как это стыкуется с атакой на газовоз Arctic Metagaz у побережья Ливии?

        Ваша мысль оччень сложна good
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 16:14
      Там средневековую часовню случайно обломки не разрушили?
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Сегодня, 20:11
        Часовню... а ее тоже я разрушил? what Блин... не хотели.
        Это уже просто смешно, даже не интересно читать, изначально ясно, что они скажут, деградация в ЕС уже видна даже ым.
        А когда-то мы учились по европейским трудам дипломатии, нам в военном, международное право преподавали по трудам европейских политиков belay
  2. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:28
    Ну и славно, трамп-пам-пам! Значит можем, когда хотим? Дело за малым - обвешать Крымский мост РЭБом и научить РЭБ шмякать БПЛА.
    1. Michael67 Звание
      Michael67
      0
      Сегодня, 16:07
      "попал под воздействие российских систем РЭБ и, потеряв управление, оказался у берегов Румынии". укр древний, чем докажешь? Ничем? Тогда заткнись.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 16:43
        Цитата: Michael67
        "попал под воздействие российских систем РЭБ и, потеряв управление, оказался у берегов Румынии". укр древний, чем докажешь? Ничем? Тогда заткнись.

        Этот текст в чей адрес?!
        1. Michael67 Звание
          Michael67
          0
          Сегодня, 22:19
          isv000, здравствуйте. Текст в адрес копателей. Ваши посты в подавляющем большинстве поддерживаю.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -2
      Сегодня, 17:22
      Цитата: isv000
      Ну и славно, трамп-пам-пам! Значит можем, когда хотим? Дело за малым - обвешать Крымский мост РЭБом и научить РЭБ шмякать БПЛА.

      Там уже давно все обвешано РЭБами и ни чего не работет.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 17:41
        Цитата: ARIONkrsk
        Там уже давно все обвешано РЭБами и ни чего не работет.

        Прочитав статью несложно придти к выводу что имеющиеся РЭБ должно перепрошить с учётом новейших реалий.
        И вам не хворать... hi
  3. helilelik Звание
    helilelik
    +9
    Сегодня, 15:32
    Да ну нафиг. Старлинк научились перехватывать? Фронт бы рухнул за пятнадцать минут. Кому они это хотят скормить?
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +8
      Сегодня, 15:49
      Цыганам! Тем вообще избранного президента отменили. Так что съедят и эту брехню...
      У украинцев вообще по жизни виноваты все кроме них...
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 16:10
        Да. У украинства всегда виноваты-" жЫды" и " кляти москали".)
    2. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 15:55
      Кому они это хотят скормить?

      нам с вами, даже цыганам это - не скормить
    3. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 17:08
      Цитата: helilelik
      Кому они это хотят скормить?

      Урсуле и Марку. Проверить и отрицать не возможно. Глядишь, подтянут Европку на 5 статью. Вдруг получится?
      1. helilelik Звание
        helilelik
        0
        Сегодня, 19:36
        Тогда диар Илон должен спасать репутацию своего детища.
  4. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 15:33
    Это как провокация с радио точкой, 31 августа 1939г.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:46
    Уже просто смешно....
    laughing а с другой стороны- кругом Россия ! бойтесь ........ Ненормативная лексика дальше.... wink
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 15:57
      с другой стороны- кругом Россия ! бойтесь ....

      Понос прохватил. Снова Россия виновата.
  6. Очень старый пират Звание
    Очень старый пират
    +2
    Сегодня, 16:02
    Надо их как-то до Темзы отклонить...
  7. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +2
    Сегодня, 16:02
    Румынам терпеть, утираться и жрать эти помои
  8. Aleksandral Звание
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 16:21
    Ну что кукурузники, а ведь придет время платить по счетам!
  9. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 16:28
    Даже интересно когда Россию обвинят в появлении пятен на солнце, больших приливах-отливах, и потеплении климата при сжигании углеводородов без молекул свободы - это ведь точно может ВВП ВСЕМОГУЩИЙ
  10. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 17:54
    "ВМСУ возложили ответственность за взрыв украинского БЭКа в Румынии на Россию." Тут и удивляться нечему! У них "Во всём виновата Россия!" fool request hi negative
  11. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 20:22
    Кто бы сомневался. Но слово "обвинили" звучит как-то стремно, в переводе на русский: Россию обвинили в том, что она защищается.