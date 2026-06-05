Израиль в ходе войны с Ираном разместил в Азербайджане элитные подразделения

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Израиль в ходе войны с Ираном разместил в Азербайджане элитные подразделения


Американский телеканал CNN обнародовал сенсационные данные. По утверждению двух источников, знакомых с ситуацией, Израиль в ходе войны с Ираном тайно перебросил в Азербайджан элитные военные и разведывательные подразделения. Израильские силы действовали из нескольких точек на юге республики, в непосредственной близости от северной границы Ирана.



В операции, по данным канала, были задействованы несколько десятков военнослужащих. Среди них – бойцы спецназа, элитных вертолётных и спасательных подразделений, а также сотрудники разведывательного агентства «Моссад». Задача: сбор разведывательной информации и проведение операций с использованием беспилотников. Азербайджанская территория стала для Израиля ценным наблюдательным пунктом, позволяющим следить за северным Ираном.

Этот форпост, как пишет издание – лишь один из элементов более широкой сети секретных военных объектов Израиля на Ближнем Востоке. Аналогичные базы, по данным источников, существуют в Ираке, Объединённых Арабских Эмиратах и Сомалиленде. Изначально эти силы задумывались как спасательные отряды на случай чрезвычайной ситуации, но в ходе войны их миссия расширилась до полноценных военных и разведывательных операций.

Азербайджанская сторона, которая традиционно является стратегическим партнёром Израиля (поставляет нефть, закупает оружие и системы ПВО), официально отрицает сам факт присутствия израильских войск.
29 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +9
    Сегодня, 15:32
    Носороги ещё прошлым летом чудили, позволяя еврейским БПЛА влетать на территорию Ирана словно из ниоткуда. А мы собрались плоды/овощи из Армении заместить ... азербайджанскими. Союзнички...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:56
      Интересно, а турецкие элитные подразделения там есть?
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 16:12
        Цитата: knn54
        Интересно, а турецкие элитные подразделения там есть?

        Конечно, есть - и вне всякого сомнения!
        Алиев - он такой: и нашим, и вашим! Считает себя самым умным и хитрым правителем в Азербайджане!
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 17:00
        Цитата: knn54
        Интересно, а турецкие элитные подразделения там есть?

        От Баку до Тегерана на машине ок. 780 км, по прямой - 540 км. Такое местоположение Азербайджана - просто лакомый кусок для еврейцев, тем более что они и ранее пользовали Алиева как хотели, в т. ч. и мехом внутрь.
        А мы, пока, а азеров помидоры и черешню скупим...
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      -1
      Сегодня, 18:28
      Политическая проституция расползается по миру (в том числе и по России) со скоростью света. Все всё и всем продают
  2. Венд Звание
    Венд
    +6
    Сегодня, 15:33
    Ну если это так, то Ирану надо дать по Азербайджану, для ума.
    1. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 16:06
      Уже в ходе недавней военной компании Азербайджана в Карабахе (в 2020-2022 г.г.) было известно о том, что Израиль активно помогает Баку оружием и специалистами, а наиболее разговорчивые азербайджанские блогеры открыто воздавали должное тому, что Алиев тесно сотрудничает с Израилем и то, что , в том числе, благодаря помощи Израиля, удалось вернуть Карабах.

      Думаю что персы уже тогда знали о присутствии израильских военных в Азербайджане и понимали что они там появились не только и не столько ради Карабаха, а именно из-за Ирана. hi
      1. isv000 Звание
        isv000
        -1
        Сегодня, 17:09
        Цитата: кредо
        Думаю что персы уже тогда знали о присутствии израильских военных в Азербайджане и понимали что они там появились не только и не столько ради Карабаха, а именно из-за Ирана.

        Ясен пень! Учитывая что у Бешеного Бени и у Султана накопилось вопросов друг к другу то костерок у них давно сложен, осталось спичкой чиркнуть. Положение при этом у носорогов чудное, с одной стороны Турция, с другой Иран, с третьей Армения. Прекрасный плацдарм, с которого можно воевать и не жалеть оного - не своё, не жалко. Алиев своим вилянием хвостом оказался на месте Зелёнокопытного, и на месте не поскакать и сдёрнуть некуда, если только под Москву - в прямом и переносном...
  3. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -6
    Сегодня, 15:34
    Азербайджанская сторона, которая традиционно является стратегическим партнёром Израиля (поставляет нефть, закупает оружие и системы ПВО), официально отрицает сам факт присутствия израильских войск.


    Азербайджан даже с РФ соглашение о стратегическом партнерстве подписал. Российский спецназ и СВР тоже в Азербайджане работают?
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 17:11
      Цитата: Борис Сергеев
      Азербайджан даже с РФ соглашение о стратегическом партнерстве подписал. Российский спецназ и СВР тоже в Азербайджане работают?

      Не пропустите полдник, там таблетки нянечка интересные раздаёт... feel
  4. Xroft Звание
    Xroft
    -1
    Сегодня, 15:34
    Это говорит что помимо потери Сирии мы потеряли все влияние в закавказье.

    Не надо один процесс мы повлиять не можем реально
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 15:59
      а что там с базами в Сирии?
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        -1
        Сегодня, 16:14
        Цитата: владимир 290
        а что там с базами в Сирии?

        А Вы не знаете?
        Первый вариант - мы их потеряли, все пропало, Россия теряет свое влияние, нас предали, власть надо менять.
        Второй вариант - они нам не нужны, личный состав там просто заложники, нас предали, власть надо менять.
        Есть еще отдельные вариации, но они сводятся к этим двум.
      2. isv000 Звание
        isv000
        -1
        Сегодня, 17:12
        Цитата: владимир 290
        а что там с базами в Сирии?

        Законсервированы пока, медными тазиками прикрыты.
  5. kriten Звание
    kriten
    +3
    Сегодня, 16:18
    России надо бы помочь Ирану и уничтожить израильтян в Азербайджане. Сегодня Израиль самый главный убийца и террорист в мире.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -2
      Сегодня, 17:22
      Цитата: kriten
      России надо бы помочь Ирану и уничтожить израильтян в Азербайджане. Сегодня Израиль самый главный убийца и террорист в мире.

      И помощь эта может быть вполне по силам нам. Надо только вздёрнуть чинушу, предложившему заместить армянские поставки азербайджанскими. В Иране есть вся с/х продукция, нужная России сегодня. И закрома наполним и персам поможем. В конце концов персам нужны зерновые - их навалом у нас, взамен можно брать с/х продукцию. Пропустив иранскую через прилавок можно в итоге получить более чем достойную оплату за наши поставки. Но! Заканчиваю началом - надо вздёрнуть мздоимцев...
  6. Aleksandral Звание
    Aleksandral
    -1
    Сегодня, 16:20
    Хоспода азербайджанецы иметь дело с жидами себе дороже!
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 17:25
      Цитата: Aleksandral
      Хоспода азербайджанецы иметь дело с жидами себе дороже!

      Пущай поскачут! Если настанет чудо и наше руководство выкинет свои перчатки, вставит хоккейный накокошник то можно навести и в Закавказье порядок. Но сначала - свинарник...
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 22:23
      Так Алиевы же вроде - горские евреи. Один народ.
  7. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 16:22
    Красивая комбинация- азербайджан, израиль, украина - что их всех объединяет?
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Aндрей Ко
      Красивая комбинация- азербайджан, израиль, украина - что их всех объединяет?

      украину и азеров ГУАМ, а так и там и там евреи
    2. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Aндрей Ко
      Красивая комбинация- азербайджан, израиль, украина - что их всех объединяет?

      Комбинация тут скорее кровавая, нежели красивая. Израиль - тут всё понятно, уверовал в себя в надежде на армию США, и тут Остапа понесло...
      С х.охлами тоже всё ясно - эти всегда искали хозяев чтоб подальше жили и кормили от пуза. Азера? Бывшая часть Персии и России, живут под боком у Султана и получают "мечи Джидая" от Израиля. Прекрасно осознавая что ложится придётся по любому мечутся, выбирая как рыбку сесть и на органе поиграть безопаснее...
  8. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 16:27
    А наши, еще хотят, азеров в ЕАЭС впустить..
    Чую гореть Нефтянным Камням...
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:40
    Израиль в ходе войны с Ираном разместил в Азербайджане элитные подразделения. Азербайджанская сторона, которая традиционно является стратегическим партнёром Израиля (поставляет нефть, закупает оружие и системы ПВО), официально отрицает сам факт присутствия израильских войск.

    Вот откуда "ноги растут" из-за удара по айзерскому аэропорту?
    Но если евреи участвовали в военных действиях со стороны айзеров, то получается сами айзеры были в состоянии войны с Ираном.
    Чем не повод Ирану нанести эшелонированный удар ракетами и беспилотниками? Чем айзеры отличаются от саудов, оманов и прочих бахрейнов?
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 17:38
      Цитата: К-50
      Чем не повод Ирану нанести эшелонированный удар ракетами и беспилотниками? Чем айзеры отличаются от саудов, оманов и прочих бахрейнов?

      Оман, между прочим, союзник Ирана и компаньон по Ормузу. Осетра урежьте, пожалуйста...
  10. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    -2
    Сегодня, 17:09
    Цитата: isv000
    Носороги ещё прошлым летом чудили, позволяя еврейским БПЛА влетать на территорию Ирана словно из ниоткуда. А мы собрались плоды/овощи из Армении заместить ... азербайджанскими. Союзнички...

    И те (Пашинянц) и другие (Алиев) хороши.
    Алиев вообще лёг под Нетаньяху.
    Его и в Израиле, давно называют второй женой Биби.
    Неспроста Израиль присвоил статус наиболее дружественной страны полуфеодальному Азербайджану.
    Вот только сотрудники МОССАД, в Баку приехали не только из-за широко распахнутых для них задов сотрудников бакинских педрилен и не только для того, чтобы наладить Ирану.
    Главная цель МОССАД в Азербайджане- помощь Укровермахту. Навигация и координация ударов бендеровскими БПЛА по России, разведка и аналитика, планирование.
    К сожалению, антирусская позиция которую занимает Израильский иудофашизм, не влияет позицию ответственных лиц. Недавно были возобновлены прямые рейсы из Москвы в Тель Авив.
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 18:27
    Вера разная, а деньги общие?
    Или для таких операций подбираются военные одной религии?
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 18:33
    "В операции, по данным канала, были задействованы несколько десятков военнослужащих. Среди них – бойцы спецназа, элитных вертолётных и спасательных подразделений, а также сотрудники разведывательного агентства «Моссад»..."

    Дилетантское мнение...
    Вертолётов 5, вертолётчиков 10, техников 10.
    Спасателей 10.
    Групп спецназа 3. Бойцов 30. Тыловиков 10.
    Разведгрупп 2. Разведчиков 10.
    Связь 10, штаб 10, медики 5, переводчики 5.
    У меня получилось 120.
    Неправильно?
  13. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 19:50
    И что ?
    Ну разместил и разместил или не разместил
    Конкретно эта новость будет будоражить умы как Израиля так и США в положительную сторону ,а Азербайджана и Ирана в сторону натянутых отношений
    Тогда возникает вопрос, кому выгодна подобная информация или дезинформация ?
    Это сейчас главное ,а не то разместил Израиль или не разместил в Азербайджане элитные подразделения