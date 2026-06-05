Израиль в ходе войны с Ираном разместил в Азербайджане элитные подразделения
5 14529
Американский телеканал CNN обнародовал сенсационные данные. По утверждению двух источников, знакомых с ситуацией, Израиль в ходе войны с Ираном тайно перебросил в Азербайджан элитные военные и разведывательные подразделения. Израильские силы действовали из нескольких точек на юге республики, в непосредственной близости от северной границы Ирана.
В операции, по данным канала, были задействованы несколько десятков военнослужащих. Среди них – бойцы спецназа, элитных вертолётных и спасательных подразделений, а также сотрудники разведывательного агентства «Моссад». Задача: сбор разведывательной информации и проведение операций с использованием беспилотников. Азербайджанская территория стала для Израиля ценным наблюдательным пунктом, позволяющим следить за северным Ираном.
Этот форпост, как пишет издание – лишь один из элементов более широкой сети секретных военных объектов Израиля на Ближнем Востоке. Аналогичные базы, по данным источников, существуют в Ираке, Объединённых Арабских Эмиратах и Сомалиленде. Изначально эти силы задумывались как спасательные отряды на случай чрезвычайной ситуации, но в ходе войны их миссия расширилась до полноценных военных и разведывательных операций.
Азербайджанская сторона, которая традиционно является стратегическим партнёром Израиля (поставляет нефть, закупает оружие и системы ПВО), официально отрицает сам факт присутствия израильских войск.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация