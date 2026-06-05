Может ли БРСД «Орешник» промахнуться: несколько слов о назначении таких ракет

10 871 38
Может ли БРСД «Орешник» промахнуться: несколько слов о назначении таких ракет

В России и мире продолжается обсуждение заявлений президента России Владимира Путина о, скажем так, особенности недавнего применения БРСД «Орешник». Речь идёт об этих словах российского верховного главнокомандующего:

Орешником ударили там по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия.

По Украине не было ни одного боевого применения «Орешника» в полном смысле слова. Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и района ДНР. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра всё.




Заявление активно обсуждается в технической среде. Один из факторов обсуждения – технические параметры тех самых блоков, о которых говорит президент.

Эксперты, комментируя сам удар и слова Владимира Путина, считают, что, на самом деле, «не всё так однозначно». Если удар имел вариант исключительно проверки характеристик блоков баллистической ракеты средней дальности, то это вполне допустимо, хотя само по себе странно то, что делается это лишь на третьем применении «Орешника» (после Днепропетровска и Львова). Ну, либо и предыдущие два применения тоже были «пристрелочно-испытательными», но об этом официально просто не говорилось.

Соответственно, высказываются суждения о том, что либо ракета всё же «изрядно промахнулась» мимо изначально намеченной цели, либо президент всё же не договаривает чего-то о том, что же (или кто же) попал под тот самый удар в Белой Церкви.

Может ли баллистическая ракета отклониться от цели?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратиться к усреднённым характеристикам точности любой БРСД (ракеты с дальностью до 5,5 тысяч км). Сегодня параметрические показатели по точности таких ракет (с инерциальной системой плюс спутниковой коррекцией) составляют 50-350 м. Не будем забывать, что такие ракеты с боевыми блоками изначально задумывались как часть ядерного арсенала. То есть, они как бы априори не предназначались для того, чтобы поражать что-то (кого-то), как обычно пишут в прессе, «пустыми болванками». И если ракета снаряжена боевыми блоками, которые при ядерном ударе отклонятся от намеченной цели даже на 300 метров, то «погоды» для общего поражающего эффекта это не сделает.

Совсем другое дело – обычные (конвенциональные) боеприпасы. «Недолёт» на те же 300 метров – конечно, это значительно. Соответственно, попасть таким боеприпасом по точечной цели, например, по бункеру или не скажу, по какому зданию на Банковой улице не скажу какого города – дело крайне затруднительное. А вот теми же конвенциональными боеприпасами, простите, жахнуть по войсковой части, предприятию ВПК (например, как в Днепропетровске), аэродрому с расположенными на нём средствами боевой авиации – вполне.

Соответственно, если рассматривать удар без примеси политики (хотя, понятно, что это крайне сложно), а чисто технически, то картина может быть следующей: первые удары (Днепр, Львов) могли бы теми самыми – площадными, когда цели – промышленные зоны), а третий удар – попытка точечного (это если в лучшем случае). Возможно, именно поэтому президент никак не комментировал первые два, но ему пришлось комментировать третий, потому что возникли те самые вопросы у «международного сообщества» по груде кирпичей в районе белоцерковецких гаражей.

Как вывод – ещё раз – не задумывался «Орешник» изначально как оружие исключительно «кинетического» поражения, да ещё и высокой точности. Это оружие - для масштабируемого удара. Если наши технари пытаются его превратить в высокоточное средство огневого поражения, то – интересный вариант. Возможно, новое применение даст решение этой «задачи со звёздочкой», если из удара по Белой Церкви действительно сделаны важные технические выводы, не ограничивающиеся словами президента. Если же далее использовать неснаряжённый «Орешник» по обособленным малым целям, то, даже чисто технически, вероятность промаха мимо «яблочка» не такая уж и малая.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Xroft Звание
    Xroft
    +27
    Сегодня, 15:44
    Хотите протестировать есть полигоны.

    Когда говорите про удары возмездия, а потом бьете по сараям болванками, не удивляйтесь что даже балтийские шавки о вас ноги вытирать будут. Собственно мы потеряли остатки хоть малейшего уважения на всех уровнях большинства стран.
    Ситуация уже выглядит как фактически полное отсутствие возможности дать жёсткий ответ и скорее подписать капитуляцию выйти оттуда куда загнали себя сами.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 15:47
      Может ли БРСД «Орешник» промахнуться

      Полагаю, порой и промах Орешником удачными бывают… если он оснащен по полной winked
      1. Michael67 Звание
        Michael67
        +2
        Сегодня, 15:53
        "...президент всё же не договаривает чего-то о том, что же (или кто же) попал под тот самый удар в Белой Церкви". Вот эта выдержка из статьи мне нравится. Всё остальное так же убедительно. И зачем строить гору домыслов переходящих в утверждение? Работа идёт. Никто руки не опускает. Победа будет за нами!
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          0
          Сегодня, 17:43
          . Вот эта выдержка из статьи мне нравится. Всё остальное так же убедительно

          Всё божья роса
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 15:54
        Геннадий, приветик! hi
        Не завидую, тем на кого бог пошлет.... winked
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 22:25
          Цитата: Mouse
          Геннадий, приветик! hi
          Не завидую, тем на кого бог пошлет.... winked

          Это точно, друг мой! hi
    2. KCA Звание
      KCA
      +2
      Сегодня, 15:52
      Путин может и не такое сказать, вы видели тот сарай? Что в нём хранили и что могли изготавливать?
      1. Michael67 Звание
        Michael67
        +5
        Сегодня, 15:59
        Учитывая кинетическую энергию "болванки", лучше поставить вопрос так: Вы знаете, что и на какой глубине находится под этими сараями? Нет. Не знаем. Хотя предположения высказывались. Нет же, кому-то надо нагнетать про "шавки ноги будут вытирать" и т.п.
        1. bk316 Звание
          bk316
          +3
          Сегодня, 16:18
          Нет же, кому-то надо нагнетать про "шавки ноги будут вытирать" и т.п.

          Так работа у них такая. Всем давно известно Россию можно победить только изнутри.
          Причем это получалось не единожды.
          1. Электроник2000 Звание
            Электроник2000
            +4
            Сегодня, 18:33
            И каждый раз по одному и тому же сценарию. Правящие элиты начинали считать народ бессловесным быдлом, полностью теряли берега, уверенные что это быдло ничего им не сделает и очень быстро профукивали собственную страну. Мысль о том, что для того чтобы изнутри страну победить было нельзя - нужно воровать и хапать поменьше и относится к народу гуманнее им так и не приходила в голову до самого конца. Но зато у них прекрасно получалось до какого-то момента сваливать свою жадность и наглость на происки внешних и внутренних врагов.
      2. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        0
        Сегодня, 20:06
        Что в тех сараях-гаражах, не важно, а вот что под теми сараями недалеко от ВПП авиабазы, вопрос другой.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:53
      Если коротко-для СТАЦИОНАРНЫХ целей.
      1. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 16:20
        Если коротко-для СТАЦИОНАРНЫХ целей.

        И тут у меня возникает предположение.
        В последнее время регулярно возникает тема перенацеливания (корректировки) МБР, БРСД в полете. С точки зрения глобального удара крайне важная тема.
        1. KCA Звание
          KCA
          +1
          Сегодня, 16:38
          Перенаправить баллистическую ракету нельзя, на то она и баллистическая, перенаправить можно квазибаллистические Искандер и Кинжал, у них двигатель работает до попадания в цель и позволяет маневрировать, маневрировать у МБР и БРСД могут только ББ Авангард после отделения от носителя
    4. Электроник2000 Звание
      Электроник2000
      +12
      Сегодня, 15:59
      Абсолютно адекватная реакция. Можно сколько угодно рассуждать о том был ли удар испытательным, но версия с тем что он скорее всего был сильно мимо цели и поэтому Путину пришлось неуклюже выворачиваться и лично заявлять о том, что это были всего лишь испытания - уже одна из наиболее вероятных.

      Если удар носил испытательный характер и "беспилотники потом все отсняли до миллиметра", то это звучит весьма глупо. Прежде всего потому, что абсолютно полная информация о характере удара может быть получена лишь при ударе по полигону, который не находится на вражеской территории и где ученые могут все исследовать с любой точностью, не нуждаясь в беспилотниках.

      "Испытательный" удар по вражеской территории потенциально наиболее мощным оружием лишен смысла, потому что при неудаче или промахе (а испытания они на то и испытания) проблемы с таким оружием сразу же становятся известными врагу, что крайне сильно снижает эффект от возможности использовать это оружие в дальнейшем как фактор угрозы. Он был бы полезен лишь в случае полной уверенности в успехе. Но проблема в том, что если бы такой удар был настолько успешен, то вообще не было бы никакого смысла Путину упоминать его и тем более подтверждать что это испытательный удар. Именно его упоминания и являются наиболее сильным свидетельством того, что с попаданием "Орешника" были проблемы, а упоминание двух место поражения (Белая Церковь и ДНР) при упоминаниях в последнее время лишь свидетелей удара по Белой Церкви внушает еще большие сомнения в эффективности "Орешника".

      Так что самым уместным для Путина было бы просто промолчать по поводу "Орешника" даже если его запуски носили испытательный характер и уж тем более, если это было реальное применение для устрашения противной стороны. Тот, кто включил это в выступление Путина или же сам Путин упомянув об испытаниях, причем сделав это в неуклюже-бравирующей манере, сделали крайне грубую ошибку, резко обесценив устрашающий фактор одного из наиболее грозных видов оружия РФ.
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 16:19
        ...Так что самым уместным для Путина было бы просто промолчать по поводу "Орешника" даже если его запуски носили испытательный характер и уж тем более, если это было реальное применение для устрашения противной стороны. Тот, кто включил это в выступление Путина или же сам Путин упомянув об испытаниях, причем сделав это в неуклюже-бравирующей манере, сделали крайне грубую ошибку, резко обесценив устрашающий фактор одного из наиболее грозных видов оружия РФ...

        Скорей всего Президент, как человек из разведки, специально напустил тумана в отношении "Орешника" и дал пищи для ума и разговоров неограниченному кругу лиц.
        Истинные намерения запуска "Орешника" по объектам на Украине намеренно скрыты и в ряд ли будут озвучены в ближайшие годы - кто раньше его боялся продолжит боятся и далее, ну а тем кому что "Орешник" что "Посейдон" по боку те и дальше будут уверять всех вокруг что у России ничего нет круче американского "Патриота". soldier
        1. Электроник2000 Звание
          Электроник2000
          +7
          Сегодня, 16:32
          Хорошая гипотеза, жаль что абсолютно несостоятельная. Поясню. Моральный эффект на население РФ от последовательности событий - удар по Старобельску с освещением в наших СМИ как варварская акция по отношению к детям - слова руководства о подготовке "удара возмездия" - освещение "удара возмездия" и подчеркивание особой роли применения "Орешника" в нем - высказывание Путина о том, что удар наносился "по какому-то сараю чисто в испытательных целях". Вся эта последовательность это жесткий информационный провал и никакой действительно компетентный "человек из разведки" никогда бы не допустил хотя бы зависящего от него лично последнего звена. Ну разве что ему не абсолютно безразлично мнение и настроения собственного народа и он этим легко пренебрегает для "пищи для ума и разговоров неограниченному кругу лиц". Поэтому ваши слова о "человеке из разведки" еще более усугубляют ситуацию, предполагая либо о его неосведомленности о реальном положении дел в стране или же о банальной неадекватности или некомпетентности.
      2. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        -2
        Сегодня, 20:09
        Самым уместным для тебя, Электроник, было бы не умничать тут. Развелось экспэрдов диванных, аналитиков (от слова анал), лезете из каждой щели, гуано на вентилятор набрасываете, хозяйские методички отрабатываете....
    5. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -4
      Сегодня, 18:01
      Вы не понимаете юмора? О каком сарае идет речь? В Белой Церкви базировался ТБАП на Ту - 22 М 3. Вы полагаете, что вокруг аэродрома нет соответствующей инфраструктуры. Даже если она и заброшена, со времен Советского Союза, то не вся. Что-то да используется в военных целях.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 21:52
        Цитата: ТермиНахТер
        Вы не понимаете юмора? О каком сарае идет речь? В Белой Церкви базировался ТБАП на Ту - 22 М 3. Вы полагаете, что вокруг аэродрома нет соответствующей инфраструктуры. Даже если она и заброшена, со времен Советского Союза, то не вся. Что-то да используется в военных целях.

        чем же тогда сказать лучше о "сарае", а не уничтожении нормальной цели? я чтото не догоняю такую логику..
  2. KCA Звание
    KCA
    +3
    Сегодня, 15:47
    Надо на РС-26 ставить стандартные ТЯБЧ, а не кинетические боеголовки и если не применять, то обозначить такую возможность, путь у лохлов пуканы подгорают, а то они подумывают на Беларусь напасть, а там российское ЯО есть
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 16:09
      Надо на РС-26 ставить стандартные ТЯБЧ, а не кинетические боеголовки

      Ещё при ударе по Днепру писал, что вооружать Орешник вольфрамовыми ломиками - это с пушки по воробьям. Тем более Орешник ракета не для Украины, а для Европы и предназначена для снаряжения ядерной боеголовкой. А все что ранее говорилось - это просто дезинформация противника.
  3. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 15:53
    Каждому воздастся...кому -дроном , а кому "Орешником" !
  4. Печорский Звание
    Печорский
    +5
    Сегодня, 15:56
    А может фраза про сарай была сарказмом и результат был достигнут?
    1. Попуас Звание
      Попуас
      -1
      Сегодня, 17:21
      Тоже об этом подумал...сарказм или ирония bully...а тут,да и кругом "пуха"накидывают fool
  5. Русь Звание
    Русь
    +1
    Сегодня, 15:58
    Это так мысль.... А промахнуться несколько раз recourse ? Чтоб в труху....
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 16:01
    Антикриз пошёл по поводу ударов возмездия по сараю?
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 16:08
      Он самый."""""""
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    -1
    Сегодня, 16:21
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Может ли БРСД «Орешник» промахнуться ?

    Полагаю, уже на сараях протестировали и есть какие то выводы . На полигонах в России тоже есть сараи ,если что.
    1. Igool Звание
      Igool
      +1
      Сегодня, 16:36
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      На полигонах в России тоже есть сараи ,если что.


      Испытания "Орешника" на полигонах России не проводились. Первое применение было на страну 404.
  9. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    +1
    Сегодня, 16:23
    ВГК вводят в заблуждение с этим "Орешником", пытаются представить его в качестве чуда-оружия, как это уже было в Германии. Из опыта той же Германии можно сделать вывод о том, что применение ракет, снаряженных БЧ обычными ВВ, неэффективно, как бы не улучшали их характеристики.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 16:43
      Иран запускает плюс-минус аналогичные орешнику ракеты. Результат виден невооружённым глазом. Просто он их запускал не по сараям раз в полгода с инертной БЧ для тестирования, а прямо по американским базам по несколько десятков в день.
  10. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 16:23
    С беспилотников посмотрели? А что, космическая разведка уже всё?
  11. matwey Звание
    matwey
    +2
    Сегодня, 16:42
    Автор как аналитик, полный ноль... Не кто и не предположил что на этот вопрос заданный гендиректор ТАСС Андреем Кондрашовым как на водящий и что ответ был заготовлен давно, для кого сами должны понять. Где в конце ВВП сказал что удар может быть использован в городских застройках.
  12. Pohoda Звание
    Pohoda
    -1
    Сегодня, 16:54
    Иногда лучше промолчать.
    Я ни в коем случае не хочу критиковать это оружие.
    Однако как только эта «чудо-ракета» была впервые применена против Украины, большинство авторитетных и достоверных источников дали ей следующую оценку. Речь, по-видимому, идет о модифицированном старом типе ракеты (это соответствовало бы утверждению Украины и стран НАТО о том, что найденные остатки от последнего применения содержат детали гораздо более раннего производства); по оценкам, РФ может располагать максимум 4-мя пригодными к использованию экземплярами. Точность оценивалась примерно в +- 500 м, поэтому она предназначена для ядерных боеголовок. По их мнению, она имеет несколько боеголовок, но те не способны самостоятельно маневрировать... то есть уровень оружия десятилетней давности. Оценивалась именно эта скорость, но в то же время отмечалось, что именно она практически делает невозможным наведение (ракеты и боеголовок) на цель на последнем этапе полета (из-за скорости вокруг ракеты образуется своего рода оболочка, которая препятствует проникновению импульсов для управления). Велись дискуссии о том, какой смысл в случае кинетического оружия использовать несколько боеголовок, которые все равно летят в одно и то же место, как и ракета, с точностью +- 500 м. Так зачем же кинетическое оружие, предназначенное для пробивания какого-то подземного командного бункера, если оно имеет такую точность. Таким образом, при оценке этого чудо-оружия речь шла скорее о вопросах и размышлениях, чем об оценке какой-либо реальной угрозы со стороны этого оружия.
    Возможно, кто-то из представителей РФ вспомнил времена Никиты «Кукурузника», который тоже говорил, как СССР делает ракеты как сосиски. А между тем на Байконуре стоял единственный экземпляр советской стратегической ракеты. И других не было.
    Но сегодня времена немного изменились по сравнению с тем, что было в молодости. Из космоса всё видно в мельчайших деталях.
    И это касается как целей, против которых было применено это чудо-оружие, так и его последствий после падения на землю.
    И это касается как целей, против которых было применено это чудо-оружие, так и его последствий после падения на землю.
    При нормальном доступе к информации в Интернете никакая пропаганда не сможет изменить это.
    И грустно, что по этому вопросу вынужден высказываться глава государства, чтобы рассказать правду.
    1. AMG Звание
      AMG
      +2
      Сегодня, 19:08
      Если быть точным, то уже в конце 50-х годов в Днепропетровске массово "пекли" ракеты Р-12, а затем и Р-14. Уже в 1962 году они были на Кубе и сыграли свою роль. А что-же молчат американцы со своими возможностями наблюдения из космоса?
  13. Краснов
    Краснов
    0
    Сегодня, 17:03
    Я не пойму почему сразу не использовать на цели, для которой Орешник и создан. Супервулкан "Флегрейские поля" которые западнее Неаполя. Пока болванками. Для массовой паники у содомитов этого достаточно.
  14. Lptsk Звание
    Lptsk
    +2
    Сегодня, 17:11
    да троллинг это. в Днепре уже было все ясно.