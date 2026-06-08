Лазерная ПВО с новыми алгоритмами работы: комплекс Esh-Tech DroneLight

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Лазерная ПВО с новыми алгоритмами работы: комплекс Esh-Tech DroneLight
Боевой модуль DroneLight


Боевые лазерные комплексы противовоздушной обороны получают всё более широкое распространение и постепенно становятся одним из стандартных решений для защиты от беспилотной авиации. Очередной проект такого рода представляет израильская компания Esh-Tech Systems. По заявлению разработчика, её комплекс DroneLight должен поражать БПЛА разных классов, тратя на это минимум времени и энергии.



Оптимальные решения


Компания Esh-Tech Systems была основана в 2023 г. группой инженеров с опытом в разработке вооружений и электроники. Она сразу занялась тематикой лазерного оружия, в т. ч. предназначенного для борьбы с БПЛА. По сообщениям, проекты компании заинтересовали министерство обороны Израиля и получили его поддержку.

В начале июня 2026 г. компания рассказала о своём первом проекте. Она завершает разработку боевого лазера ПВО под названием DroneLight: проектирование окончено, изготовлены опытные образцы, идут испытания.

15 июня в Париже открывается международная военно-техническая выставка Eurosatory, на которой Esh-Tech Systems планирует провести официальную презентацию комплекса. Поэтому все приводимые ниже сведения – это данные самого разработчика, не подтверждённые независимыми источниками.

Основные сведения о проекте уже раскрыты. Разработан боевой модуль с лазером и комплект сопутствующей аппаратуры. Такой комплекс может размещаться на разных платформах. По данным компании, с его помощью предлагается поражать воздушные цели на дистанциях до 1 км.

Комплекс во многом похож на другие образцы своего класса, однако разработчик заявляет ряд нововведений, в частности оригинальную систему управления, которую в компании называют своим основным конкурентным преимуществом.

Сообщается, что комплекс прошёл проверку на израильских полигонах и уже на этом этапе заинтересовал неназванных иностранных заказчиков. Сейчас, по информации компании, проводятся демонстрационные испытания на зарубежных полигонах, по результатам которых Esh-Tech рассчитывает получить заказы.

Аппаратная часть


DroneLight – боевой лазерный комплекс для борьбы с БПЛА или аналогичными целями. Одной из задач проекта, по словам разработчика, было повышение гибкости эксплуатации и применения, что сказалось на конструкции и характеристиках изделия.

Комплекс в целом разделяется на три части: боевой модуль с лазером и аппаратурой, блок аппаратуры обеспечения и операторский пульт управления. Все три части можно размещать на различных самоходных платформах или на стационарных сооружениях: боевой модуль выносится наружу, а остальная аппаратура и оператор работают под защитой брони или бетона.


Опытный комплекс на самоходном шасси

В нынешнем исполнении комплекс не отличается компактностью и малой массой:
  • высота боевого модуля – 1,5 м;
  • ширина модуля – 1 м;
  • масса модуля – 450 кг;
  • масса вспомогательной аппаратуры – не менее 350 кг.


Боевой модуль имеет подвижное U-образное основание с качающимся блоком аппаратуры. Конструкция обеспечивает круговую наводку по горизонтали и большие углы возвышения, что, по заявлению компании, сводит мёртвые зоны к минимуму.

Оптическая система имеет объектив диаметром 300 мм, общий для системы наведения и для самого лазера. Компания называет такую компоновку первой в мире, хотя совмещение каналов наведения и излучения через общий объектив – давно известное инженерное решение, так что заявку на мировой приоритет стоит воспринимать с осторожностью. На качающемся блоке размещены и другие оптические средства.

Тип лазера не раскрывается. При работе он создаёт короткие импульсы. Компания привела ряд характеристик:
  • рабочая мощность – 4 кВт;
  • продолжительность импульса – 10 мс;
  • частота импульсов – не менее 5 Гц;
  • расчётная дальность поражения цели – 1 км.


Эти цифры требуют двух пояснений. Во-первых, неясно, относится ли значение 4 кВт к средней или к импульсной мощности: для импульсного лазера это принципиально разные величины. Во-вторых, по меркам боевых лазеров ПВО 4 кВт – невысокий показатель (у ряда систем мощность измеряется десятками киловатт), что, вероятно, ограничивает комплекс лёгкими БПЛА.

Боевой лазер может использовать разные источники питания. В частности, предлагается компактная батарея ёмкостью 4 кВт·ч, которая, по утверждению компании, обеспечивает всего около 1 минуты работы. Здесь видна явная нестыковка: при потребляемой мощности 4 кВт такой батареи теоретически хватило бы примерно на час, а с учётом импульсного режима ещё дольше. Расхождение указывает либо на ошибку, либо на нераскрытые условия эксплуатации. Помимо батареи, боевой модуль можно подключать к бортовым системам носителя или к внешним сетям на стационарном объекте.

Комплекс имеет цифровую систему управления с высокой степенью автоматизации. С помощью оптики боевого модуля она отслеживает воздушную обстановку и ищет цели; возможна и работа по внешнему целеуказанию. Наведение на цель и «стрельба» осуществляются автоматически.

Мощность и вероятность


Ключевой особенностью DroneLight разработчик называет короткоимпульсный лазер ограниченной мощности, который, как утверждается, эффективнее систем с лазерами непрерывной волны.

Непрерывный лазер воздействует на цель в течение некоторого времени, фактически нагревает объект, пока тот не расплавится или не загорится. Такой принцип позволяет решать боевые задачи, но связан с повышенным расходом энергии и предъявляет высокие требования к охлаждению.

Esh-Tech Systems реализовала иной принцип: лазер излучает короткие импульсы более высокой мощности, которой, по заявлению компании, достаточно для прожигания отверстий в конструкции цели. По данным разработчика, 5–10 таких попаданий с высокой вероятностью поражают жизненно важные элементы БПЛА, а на серию таких попаданий уходит не более 1–2 секунд. Результаты получены в ходе внутренних испытаний и пока не подтверждены независимо; сама реализуемость прожигания корпуса импульсами 10 мс на дистанции 1 км при заявленной мощности остаётся под вопросом.

Преимущество импульсного режима компания объясняет экономичностью. При продолжительности импульсов 10 мс и частоте 5 Гц лазер излучает лишь около 5% общего времени «стрельбы». За счёт этого снижается средний тепловой нагрев и смягчаются требования к охлаждению, а суммарный расход энергии оказывается ниже. Выигрыш достигается за счёт низкой средней мощности: в коротком импульсе лазер выдаёт высокую пиковую мощность, но работает лишь малую долю времени. Поэтому такие системы корректнее сравнивать по средней потребляемой энергии, а не по пиковой «мощности».

В проекте внедрена ещё одна технология: оценка состояния атмосферы перед выстрелом. Боевой модуль оснащён камерой, делающей до 1000 снимков в секунду; электроника анализирует и сравнивает их, оценивая прозрачность атмосферы и её изменения. Если помехи отсутствуют, система управления огнём производит «выстрел»; при ухудшении условий очередной импульс может откладываться на десятки миллисекунд. За счёт этой технологии система не тратит импульсы в моменты атмосферных помех, благодаря чему на цель доходит, по заявлению разработчиков, до 50% больше энергии.

Компания планирует продолжать развитие программной части комплекса, в первую очередь обновление алгоритмов анализа атмосферы.

По новым принципам


Современные боевые лазерные комплексы для борьбы с БПЛА имеют схожий облик и сталкиваются с общими ограничениями: зависимостью от погоды, рассеиванием луча, тепловым режимом и невысокой эффективностью против групповых целей. На этом фоне DroneLight выглядит нетипично, что хорошо видно при сравнении с другими израильскими системами.

Показателен контраст с самой известной израильской системой этого направления – комплексом Iron Beam концерна Rafael. По открытым данным, Iron Beam использует твердотельный волоконный лазер мощностью около 100 кВт и поражает цели (от мин и снарядов до БПЛА) на дальности до нескольких километров за 4–5 секунд непрерывного излучения, при стоимости «выстрела» порядка 1000 долларов. На этом фоне DroneLight с его 4 кВт и дальностью до 1 км занимает другую нишу: это не «тяжёлая» система ПВО/ПРО, а узкоспециализированный комплекс ближнего рубежа против лёгких беспилотников, где ставка делается не на мощность, а на экономичный импульсный режим и обработку атмосферных помех.

Esh-Tech Systems поставила задачи оптимизации энергопотребления и улучшения воздействия на цель, для чего выбрала импульсный лазер и оригинальную систему управления. Комплекс проходит испытания и, по утверждению компании, показывает расчётные характеристики. Реальные перспективы DroneLight и достоверность заявленных параметров, вероятно, прояснятся по итогам демонстрационных испытаний и независимых проверок.
4 комментария
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 04:19
    Лазерным комплексам нужны открытые пространства для работы и устойчивую погоду, а так же мощные источники питания...в боевых условиях редкое сочетание...об этом уже не раз говорилось.
    Мне интересно насколько далеко западные компании продвинулись в технология создания емких батарей и генераторов для азеров. what
    Пока что каких прорывных технологий в этом деле не видно ни в одной стране мира. request
    На Израиль Хамас и Хезболла скоро будут отрабатывать свои технологии БПЛА в больших масштабах...очень интересное противоборство партизан с государством.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 04:43
      технология создания емких батарей и генераторов для азеров.

      Чёртов языковой помощник...пишу лазеров...исправляет на азеров... am да сколько можно то туфту гнать, кто придумал эту гадость!!!
  2. KCA Звание
    KCA
    -1
    Сегодня, 05:39
    В СССР была программа "Сжатие", БМ с рубиновыми лазерами, а этими лазерными указками только людей слепить, не знаю, фейк или нет, экипаж какого-то шаттла жаловался, что их ослепили русские
  3. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 06:22
    Главная проблема всех этих попыток использования лазера - слишком громоздкая система. Если в теории еще можно как-то приспособить лазер для перехвата баллистических ракет, но против мелких дронов их никак не применишь. Это как артиллерией стрелять по воробьям. Но главный недостаток, что мелкий копеечный дрон может вынести всю эту дорогостоящую лазерную установку вместе батареями-генераторами.

    Как промежуточной вывод: технология использования лазера очень заманчивая и крайне дешевая, но очень много нерешаемых на нынешний день проблем. Основные: мобильность, размер аккумуляторов, затраты энергии.