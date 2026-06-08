Лазерная ПВО с новыми алгоритмами работы: комплекс Esh-Tech DroneLight
Боевой модуль DroneLight
Боевые лазерные комплексы противовоздушной обороны получают всё более широкое распространение и постепенно становятся одним из стандартных решений для защиты от беспилотной авиации. Очередной проект такого рода представляет израильская компания Esh-Tech Systems. По заявлению разработчика, её комплекс DroneLight должен поражать БПЛА разных классов, тратя на это минимум времени и энергии.
Оптимальные решения
Компания Esh-Tech Systems была основана в 2023 г. группой инженеров с опытом в разработке вооружений и электроники. Она сразу занялась тематикой лазерного оружия, в т. ч. предназначенного для борьбы с БПЛА. По сообщениям, проекты компании заинтересовали министерство обороны Израиля и получили его поддержку.
В начале июня 2026 г. компания рассказала о своём первом проекте. Она завершает разработку боевого лазера ПВО под названием DroneLight: проектирование окончено, изготовлены опытные образцы, идут испытания.
15 июня в Париже открывается международная военно-техническая выставка Eurosatory, на которой Esh-Tech Systems планирует провести официальную презентацию комплекса. Поэтому все приводимые ниже сведения – это данные самого разработчика, не подтверждённые независимыми источниками.
Основные сведения о проекте уже раскрыты. Разработан боевой модуль с лазером и комплект сопутствующей аппаратуры. Такой комплекс может размещаться на разных платформах. По данным компании, с его помощью предлагается поражать воздушные цели на дистанциях до 1 км.
Комплекс во многом похож на другие образцы своего класса, однако разработчик заявляет ряд нововведений, в частности оригинальную систему управления, которую в компании называют своим основным конкурентным преимуществом.
Сообщается, что комплекс прошёл проверку на израильских полигонах и уже на этом этапе заинтересовал неназванных иностранных заказчиков. Сейчас, по информации компании, проводятся демонстрационные испытания на зарубежных полигонах, по результатам которых Esh-Tech рассчитывает получить заказы.
Аппаратная часть
DroneLight – боевой лазерный комплекс для борьбы с БПЛА или аналогичными целями. Одной из задач проекта, по словам разработчика, было повышение гибкости эксплуатации и применения, что сказалось на конструкции и характеристиках изделия.
Комплекс в целом разделяется на три части: боевой модуль с лазером и аппаратурой, блок аппаратуры обеспечения и операторский пульт управления. Все три части можно размещать на различных самоходных платформах или на стационарных сооружениях: боевой модуль выносится наружу, а остальная аппаратура и оператор работают под защитой брони или бетона.
Опытный комплекс на самоходном шасси
В нынешнем исполнении комплекс не отличается компактностью и малой массой:
- высота боевого модуля – 1,5 м;
- ширина модуля – 1 м;
- масса модуля – 450 кг;
- масса вспомогательной аппаратуры – не менее 350 кг.
Боевой модуль имеет подвижное U-образное основание с качающимся блоком аппаратуры. Конструкция обеспечивает круговую наводку по горизонтали и большие углы возвышения, что, по заявлению компании, сводит мёртвые зоны к минимуму.
Оптическая система имеет объектив диаметром 300 мм, общий для системы наведения и для самого лазера. Компания называет такую компоновку первой в мире, хотя совмещение каналов наведения и излучения через общий объектив – давно известное инженерное решение, так что заявку на мировой приоритет стоит воспринимать с осторожностью. На качающемся блоке размещены и другие оптические средства.
Тип лазера не раскрывается. При работе он создаёт короткие импульсы. Компания привела ряд характеристик:
- рабочая мощность – 4 кВт;
- продолжительность импульса – 10 мс;
- частота импульсов – не менее 5 Гц;
- расчётная дальность поражения цели – 1 км.
Эти цифры требуют двух пояснений. Во-первых, неясно, относится ли значение 4 кВт к средней или к импульсной мощности: для импульсного лазера это принципиально разные величины. Во-вторых, по меркам боевых лазеров ПВО 4 кВт – невысокий показатель (у ряда систем мощность измеряется десятками киловатт), что, вероятно, ограничивает комплекс лёгкими БПЛА.
Боевой лазер может использовать разные источники питания. В частности, предлагается компактная батарея ёмкостью 4 кВт·ч, которая, по утверждению компании, обеспечивает всего около 1 минуты работы. Здесь видна явная нестыковка: при потребляемой мощности 4 кВт такой батареи теоретически хватило бы примерно на час, а с учётом импульсного режима ещё дольше. Расхождение указывает либо на ошибку, либо на нераскрытые условия эксплуатации. Помимо батареи, боевой модуль можно подключать к бортовым системам носителя или к внешним сетям на стационарном объекте.
Комплекс имеет цифровую систему управления с высокой степенью автоматизации. С помощью оптики боевого модуля она отслеживает воздушную обстановку и ищет цели; возможна и работа по внешнему целеуказанию. Наведение на цель и «стрельба» осуществляются автоматически.
Мощность и вероятность
Ключевой особенностью DroneLight разработчик называет короткоимпульсный лазер ограниченной мощности, который, как утверждается, эффективнее систем с лазерами непрерывной волны.
Непрерывный лазер воздействует на цель в течение некоторого времени, фактически нагревает объект, пока тот не расплавится или не загорится. Такой принцип позволяет решать боевые задачи, но связан с повышенным расходом энергии и предъявляет высокие требования к охлаждению.
Esh-Tech Systems реализовала иной принцип: лазер излучает короткие импульсы более высокой мощности, которой, по заявлению компании, достаточно для прожигания отверстий в конструкции цели. По данным разработчика, 5–10 таких попаданий с высокой вероятностью поражают жизненно важные элементы БПЛА, а на серию таких попаданий уходит не более 1–2 секунд. Результаты получены в ходе внутренних испытаний и пока не подтверждены независимо; сама реализуемость прожигания корпуса импульсами 10 мс на дистанции 1 км при заявленной мощности остаётся под вопросом.
Преимущество импульсного режима компания объясняет экономичностью. При продолжительности импульсов 10 мс и частоте 5 Гц лазер излучает лишь около 5% общего времени «стрельбы». За счёт этого снижается средний тепловой нагрев и смягчаются требования к охлаждению, а суммарный расход энергии оказывается ниже. Выигрыш достигается за счёт низкой средней мощности: в коротком импульсе лазер выдаёт высокую пиковую мощность, но работает лишь малую долю времени. Поэтому такие системы корректнее сравнивать по средней потребляемой энергии, а не по пиковой «мощности».
В проекте внедрена ещё одна технология: оценка состояния атмосферы перед выстрелом. Боевой модуль оснащён камерой, делающей до 1000 снимков в секунду; электроника анализирует и сравнивает их, оценивая прозрачность атмосферы и её изменения. Если помехи отсутствуют, система управления огнём производит «выстрел»; при ухудшении условий очередной импульс может откладываться на десятки миллисекунд. За счёт этой технологии система не тратит импульсы в моменты атмосферных помех, благодаря чему на цель доходит, по заявлению разработчиков, до 50% больше энергии.
Компания планирует продолжать развитие программной части комплекса, в первую очередь обновление алгоритмов анализа атмосферы.
По новым принципам
Современные боевые лазерные комплексы для борьбы с БПЛА имеют схожий облик и сталкиваются с общими ограничениями: зависимостью от погоды, рассеиванием луча, тепловым режимом и невысокой эффективностью против групповых целей. На этом фоне DroneLight выглядит нетипично, что хорошо видно при сравнении с другими израильскими системами.
Показателен контраст с самой известной израильской системой этого направления – комплексом Iron Beam концерна Rafael. По открытым данным, Iron Beam использует твердотельный волоконный лазер мощностью около 100 кВт и поражает цели (от мин и снарядов до БПЛА) на дальности до нескольких километров за 4–5 секунд непрерывного излучения, при стоимости «выстрела» порядка 1000 долларов. На этом фоне DroneLight с его 4 кВт и дальностью до 1 км занимает другую нишу: это не «тяжёлая» система ПВО/ПРО, а узкоспециализированный комплекс ближнего рубежа против лёгких беспилотников, где ставка делается не на мощность, а на экономичный импульсный режим и обработку атмосферных помех.
Esh-Tech Systems поставила задачи оптимизации энергопотребления и улучшения воздействия на цель, для чего выбрала импульсный лазер и оригинальную систему управления. Комплекс проходит испытания и, по утверждению компании, показывает расчётные характеристики. Реальные перспективы DroneLight и достоверность заявленных параметров, вероятно, прояснятся по итогам демонстрационных испытаний и независимых проверок.
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