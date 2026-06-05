Медведев: Если ВСУ взорвут штаб-квартиру ЕС, в этом традиционно обвинят Россию
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил откровенную абсурдность слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей взрыв морского дрона ВСУ в румынском порту Констанца «прямым следствием войны России».
Исходя из современных европейских тенденций во всем обвинять Россию, Медведев предположил, что если украинские нацисты взорвут штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, фон дер Ляйен и подобные ей еврочиновники непременно назовут этот теракт «результатом агрессии Кремля».
Между тем, как показывает практика, на Западе обвиняют Россию во всех действиях украинских боевиков на территории стран ЕС и НАТО, даже в появлении БПЛА ВСУ в воздушном пространстве Прибалтики и Финляндии. По устоявшейся в Европе традиции фон дер Ляйен не преминула обвинить Россию и в инциденте с атакой украинских морских дронов на ключевой румынский морской порт Констанца. При этом не отличающуюся высокой компетенцией главу Еврокомиссии нисколько не смутило, что ВСУ признали подрыв своего дрона в Констанце, а Минобороны Румынии идентифицировало аппарат как украинский БЭК. Несмотря на это, Евросоюз официально возложил на Россию ответственность за взрыв запущенного ВСУ беспилотника в румынском порту.
Ранее руководство НАТО поддержало Украину в споре с Грецией, обвинившей Киев в создании угрозы судоходству в Средиземном море, заявив, что «использование Украиной БЭК против российских судов является частью «асимметричной войны»» и является «вполне оправданным».
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