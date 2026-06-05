Медведев: Если ВСУ взорвут штаб-квартиру ЕС, в этом традиционно обвинят Россию

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Медведев: Если ВСУ взорвут штаб-квартиру ЕС, в этом традиционно обвинят Россию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил откровенную абсурдность слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей взрыв морского дрона ВСУ в румынском порту Констанца «прямым следствием войны России».

Исходя из современных европейских тенденций во всем обвинять Россию, Медведев предположил, что если украинские нацисты взорвут штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, фон дер Ляйен и подобные ей еврочиновники непременно назовут этот теракт «результатом агрессии Кремля».

Между тем, как показывает практика, на Западе обвиняют Россию во всех действиях украинских боевиков на территории стран ЕС и НАТО, даже в появлении БПЛА ВСУ в воздушном пространстве Прибалтики и Финляндии. По устоявшейся в Европе традиции фон дер Ляйен не преминула обвинить Россию и в инциденте с атакой украинских морских дронов на ключевой румынский морской порт Констанца. При этом не отличающуюся высокой компетенцией главу Еврокомиссии нисколько не смутило, что ВСУ признали подрыв своего дрона в Констанце, а Минобороны Румынии идентифицировало аппарат как украинский БЭК. Несмотря на это, Евросоюз официально возложил на Россию ответственность за взрыв запущенного ВСУ беспилотника в румынском порту.

Ранее руководство НАТО поддержало Украину в споре с Грецией, обвинившей Киев в создании угрозы судоходству в Средиземном море, заявив, что «использование Украиной БЭК против российских судов является частью «асимметричной войны»» и является «вполне оправданным».
11 комментариев
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  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +4
    Сегодня, 16:30
    Да это хорошую идею ДАМ бандрюкам подкинул, смешно..... а они раз и исполнили......
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:36
      Смешно уже на эту морду реагировать.....
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 16:41
      Не обвинят, а назначат.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:21
      Aндрей Ко
      Сегодня, 16:30
      Да это хорошую идею ДАМ бандрюкам подкинул, смешно..... а они раз и исполнили......

      hi Автор пропустил самое главное - обзывалку ДАМа гинеколога всея гейропы уб юд очной ( цензура ) докторшей; свиняюсь за мой лягушачий слэнг, до сих пор не знаю. ознакомили ли фон дер кляйн с этим переводом?
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 16:39
    Медведев: Если ВСУ взорвут штаб-квартиру ЕС, в этом традиционно обвинят Россию
    если взорвут я согласен пережить эти обвинения
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:46
    Так давай сами взорвём и на хохлоту стрелки переведём.
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Сегодня, 17:11
      А вот это уже интересное предложение......
  4. Prussak25 Звание
    Prussak25
    0
    Сегодня, 17:06
    Так может взорвать? Всё равно уже, может хоть ржать перестанут на всеми "угрозами" и "обещаниями" российских правителей и чинушь. Ведь реально уже никто всерьез не воспринимает Россию. Удары становятся все масштабнее и глубже. А кремлёвские сидельцы всё только бла-бла-бла....
  5. greencon Звание
    greencon
    0
    Сегодня, 18:57
    Они просто пользуются тем, что население страны в два раза больше, чем в России, а социальные сети сильнее, чем в России. В этой связи я боюсь, что они будут смеяться над речью Медведева.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 19:32
    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил откровенную абсурдность слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей взрыв морского дрона ВСУ в румынском порту Констанца «прямым следствием войны России».


    lol Прямая речь:

    «yблюдочная докторша Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце «прямым следствием войны России». Ждём от термоядерной дypы вывода о том, что предстоящий взрыв xoxлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля. P. S. Это не намек!»
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:00
    Медведев предположил, что если украинские нацисты взорвут штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, фон дер Ляйен и подобные ей еврочиновники непременно назовут этот теракт «результатом агрессии Кремля».

    Ну хоть раз, Дмитрий слово молвит.
    Одобряю.