Макрон: Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности
2 47129
Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности. Также европейцам стоило бы обговорить с Москвой принципы добрососедства.
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв в Черногорию на саммит «ЕС – Западные Балканы».
По его мнению, назрела необходимость диалога между Европой и Россией по вопросам, которые представляют для них общий интерес.
Макрон заявил:
Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам: это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины.
Французский лидер также отметил, что Москве и Киеву следует выработать общие подходы к прекращению боевых действий и мирному урегулированию. Он отметил:
Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Россией.
При этом он добавил, что в определенный момент к переговорному процессу должны подключиться европейцы:
Теперь Украине и России предстоит достичь как прекращения огня, так и разработать мирный план. В этом могут помочь европейцы.
Макрон пояснил:
Речь идет об архитектуре мира и безопасности для европейцев с учетом географии.
Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Москва открыта к диалогу с европейскими странами. При этом руководство РФ не пытается навязывать кандидатуры потенциальных переговорщиков со стороны ЕС.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация