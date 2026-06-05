Макрон: Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности

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Макрон: Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности


Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности. Также европейцам стоило бы обговорить с Москвой принципы добрососедства.



Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв в Черногорию на саммит «ЕС – Западные Балканы».

По его мнению, назрела необходимость диалога между Европой и Россией по вопросам, которые представляют для них общий интерес.

Макрон заявил:

Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам: это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины.

Французский лидер также отметил, что Москве и Киеву следует выработать общие подходы к прекращению боевых действий и мирному урегулированию. Он отметил:

Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Россией.

При этом он добавил, что в определенный момент к переговорному процессу должны подключиться европейцы:

Теперь Украине и России предстоит достичь как прекращения огня, так и разработать мирный план. В этом могут помочь европейцы.

Макрон пояснил:

Речь идет об архитектуре мира и безопасности для европейцев с учетом географии.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Москва открыта к диалогу с европейскими странами. При этом руководство РФ не пытается навязывать кандидатуры потенциальных переговорщиков со стороны ЕС.
29 комментариев
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  1. Oldi Звание
    Oldi
    +11
    Сегодня, 16:31
    Значит опять обманывать будут winked
    1. кредо Звание
      кредо
      +7
      Сегодня, 16:43
      Слово "европейцы" (читай - западные) и словосочетания "мирный план" с "прекращением огня" за прошедшие века ни разу не согласовывались, потому что они являются друг другу противоположностями и минские договорённости тому последний и яркий пример. hi
      1. frruc Звание
        frruc
        +5
        Сегодня, 17:01
        Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности.

        В чем заключается безопасность Европы (ЕС) мы уже давно знаем. Пошли они в дупло, вместе с петушком-Макроном.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +4
          Сегодня, 17:21
          Цитата: frruc
          Пошли они в дупло, вместе с петушком-Макроном.

          Ощущение что макрон опять по башке получил от мужа. Каждый раз как он начинает говорить ощущение, что он на новый канал переключается. как в анекдоте.
          Возле моего дома часто байкеры тусуются. anekdotov.net, Вчера с работы шёл видел такую картину: стоят два байкера... вернее, один из них стоит, а другой месит гопника. К стеночке его припёр аккуратненько, левой рукой держит его за одежду на груди.
          Байкер: *тресть в табло*
          Гопник:
          — Мои кенты щя вас так вывезут што не отдуплите
          Байкер: *тресть в табло*
          Гопник:
          — Ладно без предъяв! давай ровно разойдёмся, не по-нервозу!
          Байкер: *тресть в табло*
          Гопник:
          — Ну хочешь я сам тебе штукарь дам
          Байкер, намахиваясь своим огромным кулачищем для очередного удара, обращается к своему другу:
          — Слышь, а это похоже на переключение каналов!
        2. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          +1
          Сегодня, 20:01
          Непонятно одно, какое отношение к безопасности Европы имеет Окраина laughing С европой можно попытаться говорить, но о чем говорить, если они в любой разговор тянут наши разборки, со своими случайно оторванными территориями request
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +4
      Сегодня, 16:46
      Макрон: Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности

      И это говорит Марон fool после того, как вооружённые силы Франции при поддержке ВС Великобритании арестовали в Атлантическом океане российский нефтяной танкер с грузом для Индии!
      Сопроводили его под конвоем во французский порт и собираются теперь его со всем его грузом конфисковать у России!
    3. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 16:49
      Избави Бог и нас от этаких... "партнеров".
    4. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 17:37
      Говорильня от одного не выражает общего мнения.
      А хочешь безопасности, призывай прекратить снабжение Окраины вооружениями !
      А то и до Хранции БПЛА начнут долетать !
    5. Артём81 Звание
      Артём81
      0
      Сегодня, 19:41
      Можно сказать, что сколько бы Эммануэль ни сыпал декларациями, заявлениями и гарантиями — это всё исключительно вопрос его "художественного свиста". Настоящий краснобай и ядерный петух. Языком метёт как метлой, вообще не заботясь об обещаниях. Он ведь вроде как окончил школу торговых войн во Франции, а в торговых и межгосударственных конфликтах политический маркетинг у этого француза так и прёт изо всех щелей».
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 16:34
    Жопой вилять, не привыкать ....
  3. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 16:34
    Макрон: Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности

    То есть захват судов и других танкеров сливая из них нефть, арест экипажей и капитанов сейчас называется сотрудничеством. То что раньше было разбоем и пиратством сейчас сотрудничество?
    Может вы и Сатану Богом назовёте? belay
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +4
      Сегодня, 16:36
      Так уже назвали и не раз - вспомните открытие олимпиады.
      1. К-50 Звание
        К-50
        +1
        Сегодня, 16:41
        Цитата: Aндрей Ко
        Так уже назвали и не раз - вспомните открытие олимпиады.

        Не смотрел. request
        Если наших там нет, то чего там разглядвать?
        1. Aндрей Ко Звание
          Aндрей Ко
          +1
          Сегодня, 17:10
          это действо единственно что утюги не показывали "синий мужик на блюде" и остальная капелла под стать
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 16:59
      Может так и с ними начать добрососедствовать? Мины ставить всякие на приходящие во французские порты танкеры...
  4. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 16:35
    Как задолбали эти пустопорожние призывы картонных фюреров неважно какого разлива причем с упоминанием что все для них, а Россия "должна" пойти на уступки
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 16:38
    Цитата: Макрон
    Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности
    в лесу медведь сдох?
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:45
    Таким как ты гомосекам , верить нельзя по определению.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 16:58
    Европа заинтересована и дальше надувать и водить за нос
  8. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 17:04
    The want to deceive Russia again, no agreement on any military sphere, Russia should keep producing more long range strike missiles and more nuclear weapons.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 17:55
      а то мы не понимаем)))))) мы уже сделали выводы каким путем достигается мир.....можно забыть о договоре ограничения стратегического вооружения, и о армии мирного времени в РФ..... очередной прививки памяти от макронов нам еще лет на 50 хватит
  9. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 17:16
    Mozecie się włączyć, macie miejsce pod stołem albo w poczekalni!
  10. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 17:50
    Что-то кучно пошло. Главарь свинорастов некое письмо написал, тевтоны в лице фюрера МИДа прозигхайлили, а тут ещё жабопитающийся петух прокартавил, мол я тоже мира хочу! Хотят похабного мира?
  11. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 17:53
    а мне вот даже интересно....на кого вообще рассчитаны эти лицемерные помои состоящие на 95% из лжи???? ну кто, кто этот идиот кто в это поверит? очередные ритуальные танцы с бубнами с набором фраз с конкурса "мисс мира" типа "я за мир во всем мире".....буээээээ
    1. otempora o mores
      otempora o mores
      0
      Сегодня, 20:26
      L'idiot qui va croire ça ? 80% de la population française !
  12. Артём81 Звание
    Артём81
    +1
    Сегодня, 18:12
    Я не верю его словам, не доверяю этому лягушатнику.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Артём81
      Я не верю его словам

      Так не один уважающий себя человек его словам не верит. hi
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 18:18
    Цитата: frruc
    Пошли они в дупло, вместе с петушком-Макроном
    Ещё со Стармером и Мерцем
  14. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 18:25
    Макрон: Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности

    Я так понимаю после окончания своего президентства ему работу в квартале 95 предложили. laughing