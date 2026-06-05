Макрон: Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности

Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам: это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины.

Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Россией.

Теперь Украине и России предстоит достичь как прекращения огня, так и разработать мирный план. В этом могут помочь европейцы.

Речь идет об архитектуре мира и безопасности для европейцев с учетом географии.

Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере безопасности. Также европейцам стоило бы обговорить с Москвой принципы добрососедства.Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв в Черногорию на саммит «ЕС – Западные Балканы».По его мнению, назрела необходимость диалога между Европой и Россией по вопросам, которые представляют для них общий интерес.Макрон заявил:Французский лидер также отметил, что Москве и Киеву следует выработать общие подходы к прекращению боевых действий и мирному урегулированию. Он отметил:При этом он добавил, что в определенный момент к переговорному процессу должны подключиться европейцы:Макрон пояснил:Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Москва открыта к диалогу с европейскими странами. При этом руководство РФ не пытается навязывать кандидатуры потенциальных переговорщиков со стороны ЕС.