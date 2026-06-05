Верховный лидер Хаменеи впервые провел массовую амнистию

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Верховный лидер Хаменеи впервые провел массовую амнистию


Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи по случаю исламского праздника Ид аль-Гадир приказал помиловать или смягчить приговоры более чем двум тысячам осуждённых. О такой цифре сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на просьбу главы судебной власти. Для нового лидера это первая массовая амнистия.

Под амнистию попадают не все. В первую очередь – те, у кого нет частных истцов и серьёзного уголовного прошлого. Те, кто уже отбыл часть срока, раскаялся и демонстрирует исправление. Учитываются возраст, семейное положение, обстоятельства. Это – стандартный набор для гуманизации правовой системы.

Шпионы, люди, совершившие преступления против внутренней или внешней безопасности, а также те, кто угрожал общественной безопасности, амнистии не подлежат ни при каких обстоятельствах. Дела с частными истцами подлежат амнистии только с согласия потерпевшей стороны.

Массовые задержания в Иране начались в январе на фоне протестов. Тогда в беспорядках участвовали тысячи людей, и многие были арестованы. Затем, в конце февраля, началась война с США и Израилем. В таких условиях амнистия может быть попыткой ослабить внутреннее напряжение. Выпустить тех, кто не представляет серьёзной угрозы и сосредоточиться на внешнем враге.

Амнистия совпала с исламским праздником. Для иранского руководства это возможность продемонстрировать милосердие и одновременно показать, что оно контролирует ситуацию.
10 комментариев
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  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 17:14
    Оптимизировали места для претендентов......и ведь сразу надо раскрутить что правитель справедлив...
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 17:32
      Жив значит и это хорошо ..А помилование это думаю не просто так ..2000 шахидов ,это сила ! Трампон затих что то ..)))И эти штрафники будут не баранами в сланцах и т.д. Их обучают там думаю по полной .Эх англосаксы ,с евреями заварили вы кашу на БВ . Жалко мне вас идиотов
  2. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 17:19
    Дела с частными истцами подлежат амнистии только с согласия потерпевшей стороны.

    во как!
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Дедок
      Дела с частными истцами подлежат амнистии только с согласия потерпевшей стороны.

      во как!

      А что вот так ? Эти с оружием там майдан устроили и убивали мирных громя все и всех и призывали США помочь им ..Помогли ))) Все верно Иран поступает штурмовики им нужны на случай атаки сша с израилем ..Молодцы они все же ! Как нагнули Тампона ! Без воплей и угроз ..Спева мочат по кругу ,если поним удары идут ....Эх России бы так ! Но нельзя ,мы ядерная держава и мир в труху не хотим испепелить и сами погибнуть
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:23
    Сделал доброе дело , молодец.
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 17:50
      Цитата: Ирек
      Сделал доброе дело , молодец.

      Ну так сказать научили этих 2000 -ти(пятая колонна) Родину любить ! Они теперь готовы на все за Хамейни и древний народ Персии !
  4. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 18:11
    Смотрю на Иран - умные люди.
    Нашим топ-менеджерам, (руководителями, что-то уже, их... , язык не поворачивается назвать) бы, у них поучиться!!!
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 18:16
    Хихлов бы засадить в иранские тюрьмы на освободившиеся места wink
  6. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 20:17
    Видимо, даже в Иране поняли, что тысячами вешать - многовато
  7. мотострелок Звание
    мотострелок
    0
    Сегодня, 20:52
    Сразу вспомнился Александр Васильевич Суворов: "Мужество воина в храбрости, а доблесть в милосердии". Вот и персы, народ - воин, который хотел превратиться в народ - торговца. В отличии от израильтян. Торгового народа который мечтает превратиться в воина. Но менталитет то не проведёшь.