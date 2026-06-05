ВСУ сорвали локальное перемирие в районе ЗАЭС, ударив по сапёрам ВС РФ

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ВСУ сорвали локальное перемирие в районе ЗАЭС, ударив по сапёрам ВС РФ

Объявленный МАГАТЭ и согласованный со сторонами конфликта «режим тишины» в районе Запорожской атомной электростанции был нарушен в первые часы своего действия бандеровским режимом. Согласно имеющейся информации, ВСУ атаковали российских саперов беспилотниками.

Введенное в районе ЗАЭС локальное перемирие для восстановления электропередачи на высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» не продержалось и пары часов. По группе российских саперов, проверявших местность перед организацией работы непосредственно на опоре, нанес удар украинский беспилотник, совершивший сброс специального боеприпаса. В результате ранения различной степени тяжести получили пять российских военнослужащих.



Сегодня в 13:15 при проведении инженерных работ в рамках «режима тишины», согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Минобороны РФ.

Как подчеркивается, противник был предупрежден о проведении работ в районе данной опоры и дал согласие на локальное перемирие, однако целенаправленно нанес удар. Это показывает истинную сущность террористического режима, который должен быть уничтожен вместе со своим руководством.
27 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 17:39
    Дятел из МАГАТЭ заявит что это россияне сами себя обстреляли .
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 17:41
      НАМ hi ,а они как ВСЕГДА затрудняются назвать принадлежность безпилотника. Самки собаки что с них взять.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 18:55
        Это показывает истинную сущность террористического режима, который должен быть уничтожен вместе со своим руководством.

        Сейчас на сайт набегут участники -укро и сионо-филы, которые начнут убеждать всех подряд, что нет, наоборот - жизнь Зеленскому, гарантируемую Путиным по просьбе Израиля, надо обязательно сохранить!
  2. роман66 Звание
    роман66
    +5
    Сегодня, 17:49
    террористического режима, который должен быть уничтожен вместе со своим руководством.

    Что для этого делается?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -2
      Сегодня, 17:50
      роман66 hi , очень многое, только это многое не приводит к нужному эффекту почему то.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +4
        Сегодня, 17:53
        Или не то, или не так.... Вариантов не много
        hi
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:39
      Цитата: роман66
      Что для этого делается?

      Ничего !!!
      Но нужно разнести повышающие подстанции, которые располагается прямо на территории АЭС. Они принимает ток от генератора и увеличивает его напряжение до сотен киловольт (например, до 330, 500 или 750 кВ). И хозлам придётся "глушить" АЭС (перевод в холодный останов).
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 17:49
    Вот ЗАЧЕМ там находятся эти представители этой цензура организации??? Если ВСУ наносит удары уже и по корпусу самой станции,если ВСУ продолжают выводить из строя оборудования этой станции,а эти цензура НИЧЕГО не могут и не хотят!!!!!
  4. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +8
    Сегодня, 17:49
    По группе российских саперов, проверявших местность перед организацией работы непосредственно на опоре, нанес удар украинский беспилотник, совершивший сброс специального боеприпаса.

    Поверили договорённостям и послали сапёров без прикрытия ?
    Тех командиров самих послать на передовую, одев в генеральские формы !
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 17:53
      Starover Z hi , что поделаешь есть и такие и как показывает практика они имеют нечеловеческую силу приспосабливаться и наделенны просто чудовищным инстинктом самосохранения.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    Сегодня, 17:50
    Было бы удивительно если б не сорвали. У нас после каждого такого перемирия ведут подсчеты сколько раз эти перемирия нарушали
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 17:55
      alexoff hi , а самое неприятное что нарушевшым эти все договоренности НИЧЕГО не будет,так чего бы им не раз ещё нарушить?!
  6. Себенза Звание
    Себенза
    +5
    Сегодня, 17:52
    Сущность то свою он проявляет во всей красе уже долгие годы. Да и весь русский народ согласен с тем, что cо всем своим руководством он должен быть уничтожен. Или не весь?
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 17:55
      Да и весь русский народ согласен с тем, что cо всем своим руководством он должен быть уничтожен.

      Вот только про руководство не надо, я уверен что оно выживет в любой ситуации
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 18:02
        Соглашусь частично, поскольку были прецеденты и в новейшей истории, когда свалить не успевали. А так да, они заточены не просто выживать, а ещё при этом вкусно жрать пока челядь гибнет.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 17:57
      Себенза hi ,далеко не весь, ещё многие верят в "заблудших и запуганных" ,многим выгодно примериться пусть и в ущерб стране главное бабло сохранить и приумножить,а есть которым вообще всё равно,чего там да как там.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +2
        Сегодня, 18:24
        Ну в заблудших ,мне кажется верят только неадекваты или проплаченные говорилки. Выгодно примириться с гибелью родных, так себе вариант. А вот то что малая толика наживает на крови, а общую массу успокаивают, что всё под контролем впаривая ей модный приговор по ящику - сегодняшние реалии.
  7. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +5
    Сегодня, 17:57
    никогда такого не было и вот опять!
  8. Atlant83 Звание
    Atlant83
    +6
    Сегодня, 17:59
    Вот тольк почему то никто не смеет дать приказ на уничтожение этого нацистскскотского руководства. Кому то это выгодно. Только одни разговоры, что мы готовы на переговоры. Не с кем договариваться. Не заслужили они этого.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:49
      Цитата: Atlant83
      что мы готовы на переговоры. Не с кем договариваться. Не заслужили они этого.

      Да не то что не заслужили, а просто разговаривать с хунтой, значит себя не уважать.
  9. К_4 Звание
    К_4
    +4
    Сегодня, 18:01
    Гибнут наши солдаты, поверившие обещавшим перемирие правителям, которым абсолютно на них начхать. Даже особой озабоченности не выразят. У них сча главное их форум, этакий пир во время чумы с дорогими экскортницами, речами ни о чём, похвалами в свой адрес. Глянул глазом в телике -это ж полный трешь.
    Они реально в своём мире живут....И такую чушь несут, аж противно стало.
  10. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +6
    Сегодня, 18:07
    Ну, кто там ещё хочет перемирий?
    Найдутся ещё лохи?
    С кем договариваться будем, и верить им на слово.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Сегодня, 18:46
      Ну, кто там ещё хочет перемирий?
      Найдутся ещё лохи?
      конечно найдутся! И на рождество, и на новый год, и на пасху, и наверно даже на день независимости США устроят перемирие. Чтобы фиксировать нарушения fool
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:51
      Цитата: СергейСмирнов3663
      С кем договариваться будем, и верить им на слово.

      С помойными тряпками договариваться.
  11. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +5
    Сегодня, 18:15
    Нанесите аналогичный удар по их АЭС по типу "око за око" и отключите те процессы ,на что еще имеете влияние. Прекратите все поставки всего нужного ,если таковые имеются и закончите любые технологические работы.
    Не забудьте уведомить об этом гомосексуалистов из МАГАТЭ.
  12. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +2
    Сегодня, 19:39
    Наше правительство всё ещё хочет с ними договориться? А то ведь весь народ может оказаться на месте этих саперов.
  13. Владимир_Тверь Звание
    Владимир_Тверь
    +1
    Сегодня, 20:23
    Нельзя верить врагу - в очередной раз обманут.