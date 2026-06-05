ВСУ сорвали локальное перемирие в районе ЗАЭС, ударив по сапёрам ВС РФ
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Объявленный МАГАТЭ и согласованный со сторонами конфликта «режим тишины» в районе Запорожской атомной электростанции был нарушен в первые часы своего действия бандеровским режимом. Согласно имеющейся информации, ВСУ атаковали российских саперов беспилотниками.
Введенное в районе ЗАЭС локальное перемирие для восстановления электропередачи на высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» не продержалось и пары часов. По группе российских саперов, проверявших местность перед организацией работы непосредственно на опоре, нанес удар украинский беспилотник, совершивший сброс специального боеприпаса. В результате ранения различной степени тяжести получили пять российских военнослужащих.
Сегодня в 13:15 при проведении инженерных работ в рамках «режима тишины», согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Минобороны РФ.
Как подчеркивается, противник был предупрежден о проведении работ в районе данной опоры и дал согласие на локальное перемирие, однако целенаправленно нанес удар. Это показывает истинную сущность террористического режима, который должен быть уничтожен вместе со своим руководством.
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