Кандидат в премьеры Армении: армянский народ не хочет видеть у руля слугу Алиева

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Кандидат в премьеры Армении: армянский народ не хочет видеть у руля слугу Алиева


Армянский народ не хочет видеть у руля своего государства слугу азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Поэтому предстоящие выборы в стране существенно отличаются от тех, которые проходили раньше.

Об этом говорил своим сторонникам на итоговом предвыборном митинге лидер политического блока «Армения» и кандидат в премьеры Армении Роберт Кочарян, ранее занимавший должность президента.

По словам политика, избирательная кампания на этот раз не ставит целью реализовать те или иные экономические и социальные проекты. Кочарян считает, что сейчас гражданам предстоит решить, будет ли их страна независимой и суверенной или превратится в придаток турецкого мира, станет безоговорочно исполнять волю Анкары и Баку.

По мнению политического деятеля, нынешние власти ведут предвыборную кампанию грязными методами:

Они отравили кампанию ядом и грязной риторикой. Мы не согласны с этим.

Кочарян добавил:

Когда правительство играет с огнем, обжигается народ. Это простая истина.

Он заявил, что кампания, которую проводит возглавляемое им движение, получилась очень насыщенной. По его словам, состоялись встречи с десятками тысяч избирателей. Благодаря им были внесены изменения и дополнения в программу блока, с которой он идет на выборы.

Голосование за кандидатов в парламент Армении намечено на 7 июня. В выборах участвуют 16 партий и два политических блока, в числе которых – блок «Армения», возглавляемый Робертом Кочаряном.
22 комментария
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  1. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +4
    Сегодня, 17:50
    даже интересно сначала посмотреть на итоги выборов.....а дальше если выберут никола посмотреть на это шоу необучаемых на чужом примере
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      +3
      Сегодня, 18:04
      Цитата: Овсиговец
      даже интересно сначала посмотреть на итоги выборов.....а дальше если выберут никола посмотреть на это шоу необучаемых на чужом примере

      В Армении скоро турки с азербайджанцами начнут ключевые посты занимать под хлопонья в ладоши ЕС и США ..Второй антирусский ,антиправославный фронт откроют ..Схема одна и Пашиня это пешка ,как и Зеля ..Эх армяни куда вы катитесь ? Ведь резня вас начнется и громить все ваши храмы и святыни начнут ..Газ вам за 177 поставляли ,а западу 590 уже ..Вы же рухнете сразу и подавяи вас жестко ,чтобы Россия видела это кровавое действо и молчалао ..Все по схемам идет стандартным ! Окружить огнем Россию ..
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +3
        Сегодня, 18:16
        с одной стороны вы правы, а с другой стороны армяне сами выбирают свою судьбу и за свой выбор надо нести расплату - пусть платят
    2. Lptsk Звание
      Lptsk
      +3
      Сегодня, 18:28
      они этого черта уже 2 раза выбирали, выберут и третий
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +1
        Сегодня, 20:05
        это их личная ответственность
  2. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 17:52
    Нет ли партии " Армяне в России"? Мог быть и успех
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 18:18
      Цитата: роман66
      Нет ли партии " Армяне в России"? Мог быть и успех

      Её бы ЦИК не утвердил. А мысля интересная.
  3. knn54 Звание
    knn54
    -2
    Сегодня, 17:53
    ВСЕ зависит от избирателей.
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 18:19
      Цитата: knn54
      ВСЕ зависит от избирателей.

      От них как раз ничего не зависит, Пашиняну уже там 65% нарисовали. Как народ голосует никого не интересует, в Молдавии мы уже это видели, а перед этим в Румынии.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -2
    Сегодня, 17:59
    Последний из Магикян (актёр сериала) более бы подошёл на должность главы Армении. . .ибо нравится зрителям сидящим на диване с вёдрами поп корна в руках. . . winked
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 18:11
    После 7 июня появится новое государство - Западный Азербайджан со столицей в Баку wink
  6. Mixanus Звание
    Mixanus
    +1
    Сегодня, 18:14
    Что то вспомнилось по моему лет 10-15 назад Армения в ООН доказала геноцид армянского народа в былые времена (думаю не без России ) И это исторический факт ,я читал из разных источников ,там жуть ..Россия вступилась ..Отогнали чертей ! Они притихли и готовились и вот нам всем настоящим Армянам и Русским ..Сдача Карабаха ,антироссия и т.д. ВСЕ начнется там резня и за все им и Русским вспомнят
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      +5
      Сегодня, 18:21
      Русские устали от "Благодарных " народов. Как оказалось ,миг истинной благодарности недолог и вот уже современные армяне, как голодные, ломятся за халявными плюшками Запада,забывая слезы прадедов и гордость своих дедов.
      Ну,что тут скажешь, вероятно, каждое поколение должно выхлебать свою Чашу, а вот чем оно ее наполнит-это ответственность этих самых поколений !
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 20:13
        Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
        Русские устали от "Благодарных " народов

        Времена сейчас смутные и главное сохранить свою страну, а с "благодарностью" разобраться во времена более спокойные... Да и всякие много государственные союзы сейчас... каждая сторона многовекторна и пытается предугадать, или просто выжидает, будущего расклада сил... лучше иметь четкие двухсторонние отношения чем современную многосторонность... как самый четкий пример Россия - КНДР....
      2. Mixanus Звание
        Mixanus
        0
        Сегодня, 20:55
        Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
        Как оказалось ,миг истинной благодарности недолог и вот уже современные армяне, как голодные, ломятся за халявными плюшками Запада,забывая слезы прадедов и гордость своих дедов.

        Да именно ..Англосаксы с турками там все зачистят И от этого древнего Православного гордого народа ничего не останется ..Одни разрушенные храмы и кладбища ..
        P.S. В Югославии особеннотв Сербии ,НАТО целило по храмам древнем и сателитов заставляло разрушать их и убивать священослужителей ..Ведь так (эти фото уже все затерты в инете ) Но можно найти ...
        Кстате Пашинян не чистокровный армянин ..Так выродок ! Настоящих Армян Русские знают и благодарны Армении за таких сынов !!! Там полный набор и маршалы и конструкторы и артисты и политики !!!!!! Запад решил ликвидировать эту поставку умных армян для России ..,как и Украинцев Разделяй и влавствуй ..! ПАДЛЫ
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 22:14
          Цитата: Mixanus
          от этого древнего Православного гордого народа ничего не останется

          У армян не совсем православ. У них Григорианская церковь, отколовшаяся ещё после Первого Вселенского собора.
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 18:25
    "народ не хочет видеть у руля супругу Алиева"....со слепу сначала так прочитал.. laughing
    1. мотострелок Звание
      мотострелок
      0
      Сегодня, 20:43
      Это не сослепу, это интуитивное, которое всегда точнее осмысленного ))).
  8. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 19:03
    "Кандидат в премьеры Армении: армянский народ не хочет видеть у руля слугу Алиева"
    Народ когда то не хотел ЕБН(аббревиатура)), а приехали мастера своего дела из-за океана, и на те - выбрали. Такая манипуляция вполне возможна и сейчас, тем более мир то заключен. И да, плюшки будут по началу. Выгодно, не выгодно - решать всё равно гражданам Армении. А чей "слуга"... нет ведь 100% независимых президентов.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 20:10
    Эх, нету больше Джигарханяна. Он бы мог теперь сыграть Жеглова, и крикнуть в логово "А теперь - горбатый!"
  10. plant15 Звание
    plant15
    -1
    Сегодня, 20:53
    Имхо, разумеется. Полагаю например Адг немецкая контора на нашем содержании. А политический блок «Армения» чем хуже?
    Ничем.
    Вполне достойные получатели наших груженных осликов.
    Они будут говорить разные нам приятности.
    Здесь их будут перепечатывать.
    Мы их будем читать, получать удовольствие, смаковать победное шествие русской весны( что бы это ни значило) и т.д.
    Нирвана.
    Правда злые люди напомнят про кума Медведчука (Зять Мижуев. Навеяло), но мы просто плюнем на недобрых людей и продолжим.
    В смысле удовольствия.
    Вам что осликов жалко?
  11. Mixanus Звание
    Mixanus
    -1
    Сегодня, 21:06
    Арменя скоро превратиться в анклав Турции (туран) ,азербайджанцы там начнут занимать властные посты и т.д. Европа в ладоши хлопать начинает ..Это не мы ,это Русские вас бросили и ограбили ..Хотите отомстить им ? Ну и т.д. по схемам англосаксов и евреев ..Ату Россию