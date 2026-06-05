Они отравили кампанию ядом и грязной риторикой. Мы не согласны с этим.

Когда правительство играет с огнем, обжигается народ. Это простая истина.

Армянский народ не хочет видеть у руля своего государства слугу азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Поэтому предстоящие выборы в стране существенно отличаются от тех, которые проходили раньше.Об этом говорил своим сторонникам на итоговом предвыборном митинге лидер политического блока «Армения» и кандидат в премьеры Армении Роберт Кочарян, ранее занимавший должность президента.По словам политика, избирательная кампания на этот раз не ставит целью реализовать те или иные экономические и социальные проекты. Кочарян считает, что сейчас гражданам предстоит решить, будет ли их страна независимой и суверенной или превратится в придаток турецкого мира, станет безоговорочно исполнять волю Анкары и Баку.По мнению политического деятеля, нынешние власти ведут предвыборную кампанию грязными методами:Кочарян добавил:Он заявил, что кампания, которую проводит возглавляемое им движение, получилась очень насыщенной. По его словам, состоялись встречи с десятками тысяч избирателей. Благодаря им были внесены изменения и дополнения в программу блока, с которой он идет на выборы.Голосование за кандидатов в парламент Армении намечено на 7 июня. В выборах участвуют 16 партий и два политических блока, в числе которых – блок «Армения», возглавляемый Робертом Кочаряном.