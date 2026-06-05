Путин: Воровство Западом российских активов ослабило позиции доллара и евро

2 153 16
Путин: Воровство Западом российских активов ослабило позиции доллара и евро

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в рамках ПМЭФ отметил, что введение Западом санкций и фактическое воровство российских международных резервов негативно отразилось на позициях мировых валют доллара и евро. При этом поводы для изъятия активов других стран на Западе могут быть любые: от конфликтов до неприятия некоторых сомнительных «западных ценностей».

Путин подчеркнул, что своими действиями западные государства запустили процесс эрозии Всемирной торговой организации, которую они же сами в свое время создали. Когда им было выгодно, они продвигали идеи ВТО и приглашали другие страны к участию в этой организации. Однако, когда Запад начал откровенно проигрывать в конкурентной борьбе, то общие универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали ему неинтересными и в определенной степени обременительными. После этого Запад пустил в ход односторонние ограничения и так называемые санкции.



Российский лидер констатировал, что в результате этих действий западные страны фактически выключили механизм ВТО и подорвали доверие к этим институтам. Поскольку без доверия подобные институты не могут функционировать должным образом, бизнес и государства были вынуждены найти альтернативное ВТО решение в виде двусторонних и многосторонних торговых соглашений. В настоящее время доля рубля в экспортных операциях России составляет 65%, подчеркнул Путин.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +7
    Сегодня, 19:01
    Воровство западом российских активов ослабило российскую экономику в первую очередь. И причастные до сих пор все на своих местах, как ни в чём не бывало. Они, причастные, даже на полшага вперёд действия ни свои, ни врага не в состоянии просчитать.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 19:15
      Исходя из сказанного, возникает вопрос, а что мы делаем в ВТО???
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 19:29
        Цитата: Михаил-Иванов
        Исходя из сказанного, возникает вопрос, а что мы делаем в ВТО?

        Как всегда, вступаем, то в партию, то в дерьмо.
        1. Комментарий был удален.
      2. al3x Звание
        al3x
        +3
        Сегодня, 19:55
        что мы делаем в ВТО???


        Наслаждаемся профессиональными кидками от "партнёров", по всей видимости.
      3. ergh081 Звание
        ergh081
        +1
        Сегодня, 20:48
        Греф 17 лет возглавлял комиссию по вступлению в ВТО. Даже Лужков правильно понимал суть этой ВТО , и говорил, что они должны просить на карачках, чтобы Россия вступила в ВТО. А мы (во главе с Грефом), сидели в предбаннике. Позорище! А теперь этот деятель определяет нашу экономику и учит нас жизни.
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 21:49
          А мы (во главе с Грефом), сидели в предбаннике.

          В ВТО просто нужно вступать правильно, имея уже конкурентную экономику, которой Россия не имела за исключением сырья и металлургии. Вот наша отсталая промышленность и развалилась, не имея длительного льготного периода под управлением нуворишей.
      4. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 21:02
        Цитата: Михаил-Иванов
        Исходя из сказанного, возникает вопрос, а что мы делаем в ВТО???

        Как только Трамп пришёл на второй срок ---- вышел из ВТО. Не постеснялся. И из МОМ, ВОЗ. Сказал , что это выброоенные деньги, Америка не желает платить ни за что.(это пересказ, а не цитата laughing )
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 19:41
      А воровство чиновников из МО не ослабило обороноспособность страны? Или это своё го.но, оно малиной пахнет. У нас если хорошенько капнуть, практически каждого чиновника можно оприходовать.
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Сегодня, 19:52
        А воровство чиновников


        Это можно даже не упоминать, это как данность всей нынешней вертикали - государственный карман за свой личный считать.
  2. knn54 Звание
    knn54
    +5
    Сегодня, 19:02
    Про адекватный ответ ни слова.
  3. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +3
    Сегодня, 19:08
    Тогда что РФ делает в ВТО?
  4. Электроник2000 Звание
    Электроник2000
    +3
    Сегодня, 19:33
    И кто же это сделал????
    "Россия официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации 22 августа 2012 года. В этот период Президентом РФ был Владимир Путин — он подписал закон о ратификации протокола 21 июля 2012 года."

    Опять водили бедняжку за нос? Надо же какой попался легковерный мужчинка :)
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 21:51
      Надо же какой попался легковерный мужчинка

      Экономика - это его слабое место. Сейчас то он немного пообтёрся.
      1. Электроник2000 Звание
        Электроник2000
        0
        Сегодня, 22:07
        Ага, пообтерся :) Я уже сбился со счету сколько раз и по каким поводам слышал от него "Нас обманули", Нас водили за нос". И ведь никогда не говорит "Меня обманули", "Меня водили за нос", всегда старается размазать вину на всех. Но такого чтобы он публично признался, что лично он сделал ошибку - за почти четверть века не припомню. Рафик никогда неуиноват.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:44
    Лучше бы пример их двуличности был не на наших активах.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:39
    Ну а нам пофиг, эти деньги на запад отправляли не для того чтоб потом когда-нибудь вернуть, деньги надо хранить там. И там же владеть недвигой, растить детей и т.д.