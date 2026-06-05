Путин на ПМЭФ объяснил, какой суверенитет нужен России

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Путин на ПМЭФ объяснил, какой суверенитет нужен России


Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума обозначил, что суверенитет – это не самоизоляция и не право делать всё «дорого, медленно, неудобно». Суверенная страна, по его словам, должна быть сильнее и умнее:

В этой связи обозначу некоторые соображения о том, какой суверенитет нужен России.

Путин выделил три ключевые технологии: искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Без них, подчеркнул он, реальный суверенитет будет в принципе невозможен. Внедрение цифровых платформ уже охватывает торговлю, транспорт, финансы, логистику, туризм, здравоохранение, образование, медиасферу.

Но главное – люди. Суверенитет страны, по мнению президента, определяют люди, их знания, квалификация, умение управлять технологиями. Эти навыки должны хорошо оплачиваться. Высокое качество жизни и зарплаты – залог конкурентоспособности и демографического успеха.

Владимир Путин считает, что сильная и суверенная страна не может быть закрытой. Необходимо развивать связи с иностранными партнёрами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты.

Однако суверенитет – не абстрактное понятие. Это способность защищать фундаментальные интересы. В марте на съезде РСПП Путин уже говорил, что без суверенитета государство не способно отстаивать свои позиции. Теперь добавил конкретики.
18 комментариев
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  1. spektr9 Звание
    spektr9
    +4
    Сегодня, 18:07
    Путин выделил три ключевые технологии: искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Без них, подчеркнул он, реальный суверенитет будет в принципе невозможен.

    Забыл добавить четвертый - защита страны от внешних агрессоров всеми доступными способами, без этого суверенитета не видать как своих ушей
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +22
      Сегодня, 18:13
      Цитата: spektr9
      Забыл добавить четвертый

      Он забыл сделать хоть что-то, для того, чтобы его слова стали былью
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +9
        Сегодня, 18:33
        Но ведь всем известно что самое лучшее решение проблем - это их забалтывание
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:54
      Только не национальный-надеюсь развал СССР многие помнят.
  2. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +8
    Сегодня, 18:22
    Путин выделил три ключевые технологии: искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Без них, подчеркнул он, реальный суверенитет будет в принципе невозможен.


    А еще реальный суверенитет невозможен без "таргетирования инфляции", "субстантивных решений", и "национального мессенджера".
  3. axren1 Звание
    axren1
    +9
    Сегодня, 18:23
    Толкай свои идеи на пенсии гарант блин...
  4. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +7
    Сегодня, 18:24
    С существующим подходом мы уже самоизолировались, а через год-два войны и людей не останется.
  5. Гиперион Звание
    Гиперион
    +12
    Сегодня, 18:27
    Путин на ПМЭФ объяснил

    Анекдот:
    Встречаются два политолога:
    - Что вообще происходит?
    - Сейчас я тебе все объясню.
    - Объяснить-то я и сам могу. Я тебя спрашиваю: что, блин, происходит?
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 18:30
    Ничего того ,что перечислил Владимир,не получится,пока Владимир засучив рукава не станет мочить в сортире тех кто это заслужил более чем 10-20 лет назад . . . hi
    1. Альф Звание
      Альф
      +4
      Сегодня, 19:03
      Цитата: андрей мартов
      Ничего того ,что перечислил Владимир,не получится,пока Владимир засучив рукава не станет мочить в сортире тех кто это заслужил более чем 10-20 лет назад . . . hi

      ДРУЗЕЙ ???
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +8
    Сегодня, 18:32
    не право делать всё «дорого, медленно, неудобно»

    Это право российское руководство себе давно выдало, заметно везде кроме всяких форумов
  8. Скорин Звание
    Скорин
    +10
    Сегодня, 18:36
    Для открытости и развития страны очень помогает обрубание интернета, запреты и....запреты.
  9. Gofman Звание
    Gofman
    +8
    Сегодня, 18:51
    Но главное – люди. Суверенитет страны, по мнению президента, определяют люди, их знания, квалификация, умение управлять технологиями.
    У людей в России - разный суверенитет. Полный суверенитет от всего и вся - у самого ввп. Кто в России может его исключить откуда-то, откуда он сам не захочет? Он обрёл для себя настоящий суверенитет и неприкосновенность и от мировых сил, и от российских законов. Нет на него ни в России суда, ни в мире начальника. Тогда как сам Трамп перед американскими судами подотчётен. Главная задача СЯС РФ - обеспечение беспрепятственного функционирования именно этого суверенитета.
    Поменьше суверенитет - у шойгу и равных ему "братьев по разуму".
    Определённый суверенитет от закона есть, например, у личностей такого масштаба, как российский теле- и радиоведущий, киноактёр, кинорежиссёр Александр Гарриевич Гордон. Долгое время он хранил у себя в шкафу несколько единиц огнестрельного оружия. Во время переезда лицо Первого канала не досчитался советского двуствольного огнестрела и травматического пистолета. На заседание суда по факту пропажи он не явился, но заранее сообщил представителям правопорядка, что не обнаружил оружие по месту хранения и его местоположение ему неизвестно. При рассмотрении дела судья учел масштаб личности знаменитости и назначил самое мягкое наказание — штраф в размере пяти тысяч рублей. Конфисковывать другое оружие у ведущего не стали.
    Мягкий штраф за утерю оружия... ну ещё не так важно. Хуже то, что тем оружием, которое он "недосчитался", сейчас кто-то незаконно владеет. Как-то совершенно беспрецедентно человеку, неспособному контролировать и сохранять оружие, позволять владеть остальными огнестрелами.
    Непонятно, какие мотивы были у судьи. Возможно, повлиял уровень суверенитета Гордона от российского законодательства. И в России имеется далено не один такой гордон.
    Рядовые граждане обладают, можно сказать, "минусовым" суверенитетом в отношении решений насчёт них судов и всех прочих властей. Но они, эти граждане, всё же необходимы для обеспечения суверенитета и привилегий вышеперечисленных лиц.
  10. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 19:10
    ну и как этот балабол отстаивает позиции государства ?
    1. alexbor Звание
      alexbor
      0
      Сегодня, 21:45
      ну и как этот балабол отстаивает позиции государства ?

      на словах
  11. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    -2
    Сегодня, 19:47
    Чем мне нравятся политические темы здесь, тем что ни одного вменяемого комментатора нет, все обходят их стороной laughing
    Зато хорошо видно ботов которые, без всякой вменяемой мысли, несут заготовленный контент.
    Наивно, свои проблемы и недостатки нашего мы и так знаем и критикуем, в отличии от того, что здесь, по делу.
    А тут просто зоопарк триглодитов несущих полную хрень.
  12. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +2
    Сегодня, 20:24
    Путин выделил три ключевые технологии: искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения.

    где в этой триаде люди? где блестящее образование, производственный рывок, эрудиция и интеллект простых россиян? по моему все три технологии рассчитаны на минимизацию человеческого фактора
  13. Ильнур Звание
    Ильнур
    0
    Сегодня, 21:52
    определяют люди, их знания, квалификация, умение управлять технологиями. Эти навыки должны хорошо оплачиваться. Высокое качество жизни и зарплаты – залог конкурентоспособности и демографического успеха.

    А в жизни почему то наоборот, с чего бы это, не его ли политика способствует этому? вопрос риторический, ответ напрашивается сам, если за 26 лет нахождения во власти он это понял только сейчас и не сделал до этого, то и в будущем это "обозначение" останется обозначением...