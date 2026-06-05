NASA экстренно эвакуирует своих астронавтов МКС на корабль SpaceX Dragon
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Руководитель пресс-службы НАСА Бетани Стивенс сообщила, что из соображений безопасности американские астронавты с Международной космической станции экстренно эвакуируются на космический корабль SpaceX Dragon на время масштабных ремонтных работ на российском служебном модуле «Звезда».
По утверждению Стивенс, переходной туннель модуля «Звезда» уже продолжительное время страдает от трещин. Роскосмос регулярно устранял их оперативными мерами и частичными ремонтами.
Из заявления:
NASA внимательно следит за ситуацией с самого начала возникновения проблемы. Мы совместно работаем с Роскосмосом над определением первопричины трещин. После обнаружения новых протечек Роскосмос принял решение провести более масштабную ремонтную операцию сегодня, 5 июня.
В целях безопасности все четыре члена экипажа SpaceX Crew-12, а также астронавт NASA Крис Уильямс займут места внутри пилотируемого корабля Dragon на время проведения работ.
Стивенс:
Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими российскими коллегами и всем международным сообществом, поддерживающим работу станции, чтобы найти долгосрочное решение проблемы.
Получается, что пока российские космонавты будут заниматься ремонтом переходного туннеля на станции, американские астронавты будут отсиживаться в космическом корабле. Причём явно с возможностью экстренно отстыковаться от МКС на случай нештатной ситуации.
Для справки: служебный модуль «Звезда» является вторым российским модулем МКС. Он был выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Протон» и пристыкован к функционально-грузовому блоку МКС в июле 2000 года. Головным разработчиком СМ «Звезда» выступила РКК «Энергия», основным субподрядчиком - Центр им.М.В.Хруничева. В модуле «Звезда» располагаются системы управления полётом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов. Модуль имеет четыре стыковочных узла.
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