NASA экстренно эвакуирует своих астронавтов МКС на корабль SpaceX Dragon

NASA внимательно следит за ситуацией с самого начала возникновения проблемы. Мы совместно работаем с Роскосмосом над определением первопричины трещин. После обнаружения новых протечек Роскосмос принял решение провести более масштабную ремонтную операцию сегодня, 5 июня.

Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими российскими коллегами и всем международным сообществом, поддерживающим работу станции, чтобы найти долгосрочное решение проблемы.