NASA экстренно эвакуирует своих астронавтов МКС на корабль SpaceX Dragon

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NASA экстренно эвакуирует своих астронавтов МКС на корабль SpaceX Dragon

Руководитель пресс-службы НАСА Бетани Стивенс сообщила, что из соображений безопасности американские астронавты с Международной космической станции экстренно эвакуируются на космический корабль SpaceX Dragon на время масштабных ремонтных работ на российском служебном модуле «Звезда».

По утверждению Стивенс, переходной туннель модуля «Звезда» уже продолжительное время страдает от трещин. Роскосмос регулярно устранял их оперативными мерами и частичными ремонтами.



Из заявления:

NASA внимательно следит за ситуацией с самого начала возникновения проблемы. Мы совместно работаем с Роскосмосом над определением первопричины трещин. После обнаружения новых протечек Роскосмос принял решение провести более масштабную ремонтную операцию сегодня, 5 июня.

В целях безопасности все четыре члена экипажа SpaceX Crew-12, а также астронавт NASA Крис Уильямс займут места внутри пилотируемого корабля Dragon на время проведения работ.

Стивенс:

Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими российскими коллегами и всем международным сообществом, поддерживающим работу станции, чтобы найти долгосрочное решение проблемы.

Получается, что пока российские космонавты будут заниматься ремонтом переходного туннеля на станции, американские астронавты будут отсиживаться в космическом корабле. Причём явно с возможностью экстренно отстыковаться от МКС на случай нештатной ситуации.

Для справки: служебный модуль «Звезда» является вторым российским модулем МКС. Он был выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Протон» и пристыкован к функционально-грузовому блоку МКС в июле 2000 года. Головным разработчиком СМ «Звезда» выступила РКК «Энергия», основным субподрядчиком - Центр им.М.В.Хруничева. В модуле «Звезда» располагаются системы управления полётом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов. Модуль имеет четыре стыковочных узла.

Вместимость корабля Dragon - до 7 человек.
47 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +13
    Сегодня, 18:08
    Не стоит оставлять американских гостей одних , тем более с дрелью.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:09
      их вообще никуда не надо подпускать. особенно астронавток. целее будет.

      зы они случайно не секут за нами с борта МКС???
    2. bk316 Звание
      bk316
      +2
      Сегодня, 18:12
      Не стоит оставлять американских гостей одних , тем более с дрелью.

      Да пусть свой собственный корабль сверлят...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 18:14
        своё ? да ни в жисть. а наше - можно. типа быстрее уроним в океан.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 18:18
      ГЛАВНОЕ-вовремя смыться.
    4. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Silver99
      Не стоит оставлять американских гостей одних , тем более с дрелью.

      На их кораблях можно и нужно.
      Хороши "помошнички", перебежали, как их серые хвостатые сородичи на спасательную шлюпку и
      всем международным сообществом, поддерживающим работу станции, чтобы найти долгосрочное решение проблемы.
      am
      1. Симаргл Звание
        Симаргл
        +10
        Сегодня, 18:45
        Цитата: Starover_Z
        Хороши "помошнички", перебежали, как их серые хвостатые сородичи на спасательную шлюпку
        Российский модуль - зона только нашей ответственности, ничего заклятые друзья сделать и делать с ним не могут.
        А отсиживаться в "спасательной шлюпке" на время ремонта - это нормально.

        Цитата: Алексей Володин
        Получается, что пока российские космонавты будут заниматься ремонтом переходного туннеля на станции, американские астронавты будут отсиживаться в космическом корабле.
        Это больше на вброс ради срача похоже.
      2. Развед Звание
        Развед
        +9
        Сегодня, 19:14
        Цитата: Starover_Z
        Хороши "помошнички", перебежали

        А что они должны были делать? Если резкое обострение утром давней проблемы с утечкой воздуха в ПрК российского модуля "Звезда" касается в первую очередь РФ? ПрК страдает от микротрещин еще с 2019 года. Но в мае-июне 2026 года ситуация ухудшилась — скорость потери воздуха выросла с привычного полукилограмма до почти килограмма в сутки.
        Поэтому российский экипаж и начал экстренные ремонтные работы по герметизации трещин. А поскольку риск разгерметизации при этом возрастает, американцы активировали протокол безопасности. Что удивительного? Кстати, сейчас ситуация вроде стабилизировалась.
        Но удивляет другое. Пробежался по комментам. В основном одно хихиканье и подначки. А ведь ситуация нехорошая. Похоже озвученная дата финала с эпопеей МКС 2028/2030 может сдвинуться. Только на сей раз влево. По вине российского модуля.
        И тогда во весь рост встанет вопрос: а что будет в ближайшее время с российской пилотажкой? А с пока еще третьим местом по запускам?
        Но, похоже, эти вопросы здесь никого не волнуют, судя по комментам.
        1. Симаргл Звание
          Симаргл
          0
          Сегодня, 21:31
          Цитата: Развед
          Но удивляет другое. Пробежался по комментам. В основном одно хихиканье и подначки.
          Грустно. Эти хиханьки да хаханьки - нежелание углубится в тему. Защитная реакция?
          С другой стороны, вскрылась проблема, которую, вроде, хотели решить на РОС, но судя по моделькам - даже не пытались: модульная конструкция с возможностью замены любого модуля.

          Цитата: Развед
          А с пока еще третьим местом по запускам?
          Володин же декларировал: курс на деградацию!
          РКН впереди паровоза: распилил бабла на 10% новой станции и не поперхнулся.
    5. Mixanus Звание
      Mixanus
      -3
      Сегодня, 18:43
      Цитата: Silver99
      Не стоит оставлять американских гостей одних , тем более с дрелью.

      Да там у них вечная проблема с туалетом ..Русские их пускали сперва ..А потом видать послали нах .Памперсами пользуйтесь ..Вот и паника началсь ..!
    6. belovvladimir Звание
      belovvladimir
      -1
      Сегодня, 20:58
      Американцам стало ссыкотно, вот и решили отсидется под березкой в тени а не копать на солнце
  2. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    -1
    Сегодня, 18:11
    Ничего нового : исключительно практичность, полезность и бизнес американских "коллег"- ничего личного!
  3. Bookeer Звание
    Bookeer
    -4
    Сегодня, 18:13
    Наденут ушанки, достанут кувалды...
    Я бы тоже на всякий случай где-нибудь пересидел...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 18:15
      это только "наши" так "летают" - ушанка с кокардой, телогрейка, ватные штаны. и фамилия - Лев Андропов.

      зы а вот про валенки забыли в Голливуде - незачот. ну хорошо - нет у них валенок - лапти бы раздобыли. laughing
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 18:35
        Где же лапти раздобыть? Я за всю жизнь ни разу живьём не видел.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:37
          нарисовали бы на компьютере
          1. dzvero Звание
            dzvero
            +1
            Сегодня, 18:56
            нарисовали бы на компьютере

            Уверен, у ИИ лапти будут с ручками, чтобы щи хлебать...
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 18:28
      Для острастки вести прямой эфир в респираторах обмазавшись чёрной краской с молотками и зубилом в руках и комментировать,: "щас будем выковыривать трещину и переносить в безопасное место".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 18:33
        ..все трещины перенесём в амерский отсек! (их оттуда сразу сдует от страха) lol
        1. Бывший солдат Звание
          Бывший солдат
          +1
          Сегодня, 19:04
          все трещины перенесём в амерский отсек! (их оттуда сразу сдует от страха) lol


          Как вы себе представляете перенос трещины?. "Трещина" вроде там была давно и ей очень хотелось домой. sad
  4. Bookeer Звание
    Bookeer
    0
    Сегодня, 18:17
    Цитата: Nexcom
    и фамилия - Лев Андропов.

    Генерал Гоголь, да...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:19
      да правда кино было с Б.Уиллисом - там бурильщики амерские полетели на астероид, и горючка у них кончилась. Ну пристыковались типа к нам дозаправиться. а там - Лев Андропов в ушанке с кокардой летает... и в телогрейке...
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 18:26
        Цитата: Nexcom
        а там - Лев Андропов в ушанке с кокардой летает... и в телогрейке...

        Да)) А на станции полумрак и где подтравливает пар.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:28
          да везде - течет, парит и полный трындец. само собой Андропов Лев всё ремонтирует ударами разводного ключа размером гайки на вагонах откручивать.... wassat
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            +2
            Сегодня, 18:32
            так и работает пропаганда, через кино и игры
          2. К_4 Звание
            К_4
            0
            Сегодня, 18:35
            Да ладно вам, там помнится искусственная bully гравитация на станции была.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 18:28
        Цитата: Nexcom
        да правда кино было с Б.Уиллисом - там бурильщики амерские полетели на астероид

        Фильм "Армагеддон" - американцы ещё раз спасли мир. smile
        Дмитрий, добрый день! hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:30
          Да, приветствую, Александр. hi
          Нееее, если бы не Лёва который их дозаправил - не спасли бы... laughing
          Вот так они толсто про наш уровень и намекнули....
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +4
            Сегодня, 18:36
            Цитата: Nexcom
            Вот так они толсто про наш уровень и намекнули...

            Главное, как постарались, чтобы Лёву с американцами не перепутали. lol
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 18:38
              good Во! Кросавец! yes wassat


              короткий
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 18:23
    Янки в любой ситуации хоть на Земле,хоть в космосе берегут самое ценное-свою задницу..и им плевать на проблемы других.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 18:24
      у кого что ценностью считается... у кого - голова, а у кого и ...
  6. dzvero Звание
    dzvero
    +2
    Сегодня, 18:25
    Прочитал заголовок, подумал - все, хана котенку. А тут четверо спрятались "в домике". Интересно, сами додумались или им намекнули "не путаться под ногами, а то у кувалды веса какбы и нету, но масса никуда не делась".
  7. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 18:29
    Крысы всегда бегут с корабля первыми.
  8. mErLin68 Звание
    mErLin68
    0
    Сегодня, 18:34
    Чем сильна американская цивилизация (как и другие, преимущественно протестантские) - действиями по служебным регламентам и протоколам. Соблюдение процедуры - святое. Господь сказал им, что труд, даже самый тупой, это благо априори. Конечно, тоже не всегда спасает, но избавляет от многих результатов славянского "авось да небось". Американский кулибин-рационализатор может творить что угодно у себя дома, но когда отвечает за многомиллиардный дивайс и получает за это деньги - будет действовать исключительно по документу и команде. Пусть даже потом за рюмкой кофе назовёт отцов-командиров тихим матерным словом. Написано в РЛЭ: "при любых работах с внешней конструкцией спрятаться в СА" - сядут туда и закроются как при реальной аварии, даже если вероятность аварии 1Е-10. Поэтому, аварийность в их авиации и флоте (ну и организационно аналогичном космосе) всегда на порядок ниже, чем у русских, которые называют такое поведение "ну-тупостью".
  9. Mixanus Звание
    Mixanus
    0
    Сегодня, 18:44
    Китайцы молодцы ..Своя космическая станция и нет проблем !! А наши вечно спасают ангосаксов на МКС
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:46
      амеры просто ну никак китайский учить не хотят - вот китайцы их к себе и не пускают... wassat
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +2
      Сегодня, 19:42
      Цитата: Mixanus
      Китайцы молодцы ..Своя космическая станция и нет проблем !! А наши вечно спасают ангосаксов на МКС

      Космических станций без проблем не бывает. Просто китайцы решают их молча.
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        0
        Сегодня, 20:38
        Цитата: Капитан Пушкин
        Цитата: Mixanus
        Китайцы молодцы ..Своя космическая станция и нет проблем !! А наши вечно спасают ангосаксов на МКС

        Космических станций без проблем не бывает. Просто китайцы решают их молча.

        И это жутко настораживает западный мир ...!! Там еще совместная программа с Россие по Луне идет ..Наши технлогии и их деньги !!
        P.S.Китай конечно технологичен ,но Русские все же первые в космосе были и разработки не все у нас украли ))) Есть задумки и опыт
  10. Симаргл Звание
    Симаргл
    -1
    Сегодня, 18:50
    За деньги, которые распилил РКН на блокировки, можно было БЫ построить РОС и заменить, наконец, модуль "Звезда".
    Но имеем блокировки, которые тормозят развитие страны, в том числе.
    1. KCA Звание
      KCA
      -2
      Сегодня, 19:06
      Блокировки? А что это? У меня любые сайты открываются, и в Яндексе, и, конечно, в Торе
      1. Симаргл Звание
        Симаргл
        0
        Сегодня, 21:22
        Цитата: KCA
        А что это? У меня любые сайты открываются, и в Яндексе, и, конечно, в Торе
        В Яндексе - не бреши.
        А Тор - тебе сейчас подрежут до 15 Гб внешнего трафика и обанкротит тебя этот Тор.
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      -2
      Сегодня, 20:43
      Цитата: Симаргл
      За деньги, которые распилил РКН на блокировки, можно было БЫ построить РОС и заменить, наконец, модуль "Звезда".
      Но имеем блокировки, которые тормозят развитие страны, в том числе.

      Нытье засчитано .. fool
  11. blackbeard Звание
    blackbeard
    0
    Сегодня, 20:01
    вот поэтому важно в 2028 году на свою РОС переходить, долго старые модули МКС не протянут, эта эпопея с ремонтами уже давно идет, как говорится были тревожные звоночки. +Затраты большие на содержание и ремонт устаревших модулей, в том числе в плане времени космонавтов. В составе РОС собираются только модуль наука оставить, потому что его относительно недавно вывели, остальное новое будет
  12. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:05
    Так и должно быть. Как при опасном буксировании транспортного средства в нем не должно быть пассажиров, только необходимый для управления водитель. Так в вовремя опасных в какой-то мере работ нашими силами остальные пассажиры страхуются, перейдя в свой корабль с автономной системой.
    Ну а наши устранят эпоксидкой или еще там чем, эти микротрещины которые еще надо будет изучить, чтобы понять тенденции их разрастания.
    А то новость выглядит как-то желтой: пока наши смельчаки гордо реют и ловят руками воздух, не дают ему улетать, трусливые американцы робко прячут тело жирное в Драгоне. А потом выйдут, скажут "хай", и будут обеими ноздрями дышать наловленный нашими космонавтами кислород, нагло превращая его в углекислый газ.
  13. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 20:18
    Провокацию готовят под лозунгом "нас там не было".
  14. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 21:43
    Партнёрство партнёрствой, а табачок врозь.