Согласно оценкам наших спецслужб и других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году.

Тема «нападения» России сейчас очень популярна на Западе, европейские политики буквально соревнуются между собой, кто назовет самую раннюю дату. Британский премьер Кир Стармер пока в лидеры по прогнозам пробиться не может, по его словам, «российское вторжение» в страны НАТО начнется не ранее 2030 года.В Европе никак не договорятся о единой позиции по «российской агрессии», лидеры ведущих стран называют различные даты. Самая ранняя — это уже следующий, 2027 год, такой прогноз дают немецкие политики. Военные более реалистично оценивают шансы России и говорят о готовности «отразить нападение» в 2029 году. Французы тоже болтаются между 2028 и 2029 годами, предрекая войну с Россией. Прибалтийские лимитрофы и Польша ставят на 2028 год. Британия сделает ставку на 2030 год, потому что раньше она точно не будет готова.Причем все эти заявления Европа делает исключительно для себя, совсем не слушая Россию, которая нападать на НАТО не собирается. Европа сама себя пугает, после чего сама себя призывает противостоять «угрозе», которую сама же и придумала.Накануне российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы иностранных журналистов, заявил, что у России нет никаких планов нападать на страны НАТО, потому что в этом просто нет никакого смысла. Однако убедить в обратном Запад вряд ли удастся.