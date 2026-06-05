Прогноз Стармера по «нападению» России самый «поздний» из всех стран НАТО

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Прогноз Стармера по «нападению» России самый «поздний» из всех стран НАТО

Тема «нападения» России сейчас очень популярна на Западе, европейские политики буквально соревнуются между собой, кто назовет самую раннюю дату. Британский премьер Кир Стармер пока в лидеры по прогнозам пробиться не может, по его словам, «российское вторжение» в страны НАТО начнется не ранее 2030 года.

В Европе никак не договорятся о единой позиции по «российской агрессии», лидеры ведущих стран называют различные даты. Самая ранняя — это уже следующий, 2027 год, такой прогноз дают немецкие политики. Военные более реалистично оценивают шансы России и говорят о готовности «отразить нападение» в 2029 году. Французы тоже болтаются между 2028 и 2029 годами, предрекая войну с Россией. Прибалтийские лимитрофы и Польша ставят на 2028 год. Британия сделает ставку на 2030 год, потому что раньше она точно не будет готова.



Согласно оценкам наших спецслужб и других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году.

Причем все эти заявления Европа делает исключительно для себя, совсем не слушая Россию, которая нападать на НАТО не собирается. Европа сама себя пугает, после чего сама себя призывает противостоять «угрозе», которую сама же и придумала.

Накануне российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы иностранных журналистов, заявил, что у России нет никаких планов нападать на страны НАТО, потому что в этом просто нет никакого смысла. Однако убедить в обратном Запад вряд ли удастся.
10 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +2
    Сегодня, 18:27
    у России нет никаких планов нападать на страны НАТО
    Не укладывается в головах ЕС, что дикари из джунглей не планируют напасть на райский сад (по Боррелю) - им обидно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:42
      Цитата: pyagomail.ru
      Не укладывается в головах ЕС, что дикари из джунглей не планируют напасть на райский сад

      Что-то этот "райский сад" всё больше напоминает рассадник вируса русофобии, причём, болезнь даёт явные осложнения на голову.
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 18:29
    Ждем всеевропейский саммит для выработки даты нападения России на ЕС и Англию. А далее начнут вводить санкции за ненападение.
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      +1
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Виктор Сергеев
      Ждем всеевропейский саммит для выработки даты нападения России на ЕС и Англию. А далее начнут вводить санкции за ненападение.

      Спасибо посмеялся от души Виктор )))) laughing Так оно и будет бабье там вопит уже ,когда Русский Иван нападет ? Мы ждем ...хе хе
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:47
      Цитата: Виктор Сергеев
      Ждем всеевропейский саммит для выработки даты нападения России на ЕС и Англию.

      Сперва им надо определиться с очередью на ожидание российского нападения, выдать номерки, а то всё никак не могут определиться, с кого начнётся процесс. smile

      В очередь, с.у.к.и.н.ы дети, в очередь! (с)
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 18:34
    Накануне российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы иностранных журналистов, заявил, что у России нет никаких планов нападать на страны НАТО, потому что в этом просто нет никакого смысла.

    Зато у русофобского запада есть в этом смысл и пока террористическая украина с помощью которой этот запад наносит ущерб России, не будет показательно уничтожена, дальше вести дискуссии с этим западом не имеет смысла.
  4. Mixanus Звание
    Mixanus
    +1
    Сегодня, 18:37
    Россия больше "нападать" уже не будет ..Она Бахать начнет ,нервы на пределе уже от наглости крестоносцев запада и их сателитов .С "братьями" разберемся жидобандеровцев выгоним и потом хоспода уже не обессутьте ..Долбанем на любой накат ! Все имеется для этого soldier
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:56
    . В Европе никак не договорятся о единой позиции по «российской агрессии»,

    В очередь, сукины дети.... winked
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:00
    Видимо не все готовы к нападению и кто-то просит отсрочить нападение злых русских диверсантов на какую-нибудь польскую радиостанцию, после чего какой-нибудь Рютте скажет что хватит это терпеть и надо самим атаковать Россию
  7. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 19:04
    Налицо у европышей путаница с определением - не нападение, а освобождение(например русских от проебалтышей). Колывань, вместо похабного талллиннна laughing