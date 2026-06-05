«Работайте, братья»: Путин ответил на хамское письмо Зеленского

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«Работайте, братья»: Путин ответил на хамское письмо Зеленского

Владимир Путин прокомментировал вчерашнее открытое письмо Зеленского, дав понять, что не собирается с ним встречаться. По словам российского лидера, он против того, чтобы переливать из пустого в порожнее. А в качестве ответа на предложение перемирия Путин обратился к российским бойцам, повторив слова лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова: «Работайте, братья».

Никакой личной встречи Путина и Зеленского не будет, российский лидер не видит смысла во встрече с «нелегитимным». По словам российского лидера, Песков подсунул ему «эту бумажку» (письмо Зеленского), с которой он ознакомился. Но по словам Путина, Зеленский запросил личную встречу гораздо раньше письма, причем через одного из представителей российских бизнес-кругов. Тайная встреча состоялась в Киеве, «нелегитимный» попросил о встрече, потом эту просьбу донесли до российского лидера.



Как пояснил Путин, он не против личной встречи, но она должна стать уже финальной для подписания документов. А сейчас разговаривать бесполезно, Зеленский хочет остановить наступление российской армии и получить передышку. Москва этого ему не даст.

По словам Путина, 21 мая Зеленский просил о встрече, а 22 мая Киев нанес удар по колледжу в Старобельске, убив детей. Поэтому ответ будет один:

Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы, вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья!
31 комментарий
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  1. Светлан Звание
    Светлан
    +3
    Сегодня, 18:57
    Круто!

    Коротко я ответил, я знаю
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +3
      Сегодня, 19:34
      Зеленский запросил личную встречу гораздо раньше письма, причем через одного из представителей российских бизнес-кругов. Тайная встреча состоялась в Киеве, «нелегитимный» попросил о встрече, потом эту просьбу донесли до российского лидера.

      Без обид но этого представителя бизнес кругов не должно быть в России, если они едут на тайную встречу в Киев, к кровавому что убил детей.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Сегодня, 19:56
        Цитата: Mitos
        Без обид но этого представителя бизнес кругов не должно быть в России, если они едут на тайную встречу в Киев,
        Вы знаете все детали? кто куда и с какими целями ездил? С другой стороны в 21 веке, за письмом не надо посылать гонца.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 19:42
      hi Там ещё до письма жыдонаркофюрера звучали неоднократные посылы из бандерштата, последний ещё перед празднованием Дня Победы передан в Москве премьером Словакии Фицо, но так и оставшийся без ответа.
  2. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +4
    Сегодня, 18:58
    Достойный ответ жидобандеровской крысе. Вот всегда бы так.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 19:00
    И это правильно.....!.....я тож знаю....
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 19:36
      Цитата: Mouse
      И это правильно...
      Еще бы вручить ”стирательную резинку” планировщикам ГШ… и дело пойдет.
      Ну должно было бы пойти. Ну хочется верить…
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 19:50
        И " точилку"
        Приветик, Бродяга, с кисточкой.... hi
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          +1
          Сегодня, 20:51
          Мыша hi
          Цитата: Mouse
          И " точилку"
          не нужно им ничего точить. Пусть трясутся из за старательной резинки в руках планирования… Была бы воля…
  4. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    0
    Сегодня, 19:01
    ...надеюсь, пошли перемены...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 19:05
      Цитата: Горыныч1976
      .надеюсь, пошли перемены...

      Пора снимать белые перчатки....
      1. Totor5 Звание
        Totor5
        0
        Сегодня, 19:54
        С такой невнятной политикой как бы белые перчатки на белые тапки не сменить.
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        Сегодня, 21:57
        Не факт, сейчас куча моющих средств, потом можно будет постирать. Белые перчатки это красиво... Особенно на флоте, мне нравилось, стирать проблематично, но кожаные можно было "Белизной" протереть.
  5. nikvp Звание
    nikvp
    +3
    Сегодня, 19:02
    Достойный ответ на хамскую писульку.
  6. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 19:04
    Неужели Герасимов получил команду фас?
  7. АА17 Звание
    АА17
    +9
    Сегодня, 19:05
    ...а 22 мая Киев нанес удар по колледжу в Старобельске, убив детей.


    А чем Трамп лучше Зеленского, если при его президентстве американские офицеры планируют войсковые операции и оказывают помощь ВСУ против российских бойцов на Украине?
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      +4
      Сегодня, 19:41
      Поведение Трампа показывает о его постоянной лжи, верить ему нельзя. Война Байдана давно уже стала войной Трампа.
  8. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +1
    Сегодня, 19:06
    "Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы, вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья"

    Хотя бы 1 мост могли бы развалить тем Орешником.. Обычный фугас. Однако не сделали этого.. Испытание без нагрузки -это не испытание. Товарищам нужно помогать, чтобы их меньше там оставалось на поле боя, а братьям тем более.
  9. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +4
    Сегодня, 19:16
    Посейдон в Ла - манше был бы круче
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 19:42
      Посейдон в Ла - манше был бы круче
      Не исключаю, что этого в конце концов англичане допросятся. Но не думаю, что это будет прямо завтра.
  10. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:32
    Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы, вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья!

    Только на Вас Братья и надежда, больше не на кого надеяться.
    Сталина, Жукова и Рокосовского нет.
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 19:40
    Вот и ответ всем, кто сомневается в том, что мы доведем дело до конца. И небратьям тоже. А то многовато их тут развелось.
  12. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 19:42
    Братья то работают, в тылу и в верхах не ладно.
  13. yu ging Звание
    yu ging
    +2
    Сегодня, 19:44
    好吧，推进。可是现在的问题并不是土地。即使完全占领了顿巴斯，并且拿下扎波罗热和赫尔松，敌人依然没有被消灭，而且他们不会同意停火，并且会继续向我们的后方发射星链无人机，而他们能够恐吓的目标种类有无数种，不可能全部防备。在我们的石油和其他设施持续被攻击的情况下，又怎么和北约打消耗战？打核战争，尚且可以说是双输；否则，趋势已经很明显。

    Хорошо, давайте двигаться дальше. Но проблема сейчас не в земле. Даже если мы полностью оккупируем Донбасс и возьмём Запорожье и Херсон, враг не будет уничтожен, и он не согласится ни на какие соглашения. Он продолжит запускать беспилотники Starlink в наш тыл, и у него есть бесчисленное множество целей, которые он может запугать — от всех них невозможно защититься. Как мы можем вести войну на истощение против НАТО, пока наши нефтяные и другие объекты находятся под непрерывными атаками? Ядерную войну можно было бы хотя бы считать проигрышной ситуацией; в противном случае тенденция уже очевидна. Я надеюсь, кто-то наверху понимает, что фокус войны сместился с фронта в тыл, и все производственные и экономические объекты врага находятся в Европе — у нас в этом отношении нет преимущества. Если мы не примем решительного решения о скором завершении этой войны, последствия будут катастрофическими.
  14. Totor5 Звание
    Totor5
    -4
    Сегодня, 19:52
    Говорит работать, а сам при этом связывает руки армии.... Это маразм или деменция? Или может предательство? Что это?
  15. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    +4
    Сегодня, 19:53
    Китайские товарищи с нами! Надеюсь, что это не единственный гражданин КНР, который понимает какое чудовище противостоит России
  16. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 19:58
    самое интересное, что ни одно официальное российское СМИ не опубликовало текст этого письма
    но все обсуждают, и осуждают
    даже вспомнилось "Я романа Пастернака не читал, но как советский человек, осуждаю!.."
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 20:20
      Цитата: sdivt
      самое интересное, что ни одно официальное российское СМИ не опубликовало текст этого письма

      Судя по тому, что было озвучено самим ВВП, в этом письме было немало личных оскорбительных пассажей от Зели в адрес президента, потому и не публиковали.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 21:26
      Цитата: sdivt
      самое интересное, что ни одно официальное российское СМИ не опубликовало текст этого письма
      но все обсуждают, и осуждают
      даже вспомнилось "Я романа Пастернака не читал, но как советский человек, осуждаю!.."

      https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.b5f340dc-6a2313f6-c391b3eb-74722d776562/https/www.yahoo.com/news/politics/articles/full-text-zelenskys-open-letter-191458812.html Возьмите и почитайте . Я читал . одно бла бла бла бла ... И Сало уронили угрозы России и президенту России . Пропагандистская укробандеровская листовка . Типа -Рус сдавайся ...
  17. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    -1
    Сегодня, 21:05
    по словам Путина, Зеленский запросил личную встречу гораздо раньше письма, причем через одного из представителей российских бизнес-кругов. Тайная встреча состоялась в Киеве, «нелегитимный» попросил о встрече, потом эту просьбу донесли до российского лидера

    Любопытная информация надо сказать.
    Получается, что бизнес РФ продолжает работать на Украине, иначе как объяснить нахождение там этого таинственного представителя.
    Надо понимать, что необходимы конкретные гарантии со стороны действующей власти Украины, что бы совершать подобные вояжи. Слабо верится, что этот субъект выполнял роль политического эмиссара по поручению Кремля - для этого есть госчиновники правительства и администрации президента
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 21:22
      Хотелось бы узнать фамилию, этого тайного представителя бизнеса. И почему его собственность, в России, ещё не национализирована?