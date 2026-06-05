«Работайте, братья»: Путин ответил на хамское письмо Зеленского

Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы, вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья!

Владимир Путин прокомментировал вчерашнее открытое письмо Зеленского, дав понять, что не собирается с ним встречаться. По словам российского лидера, он против того, чтобы переливать из пустого в порожнее. А в качестве ответа на предложение перемирия Путин обратился к российским бойцам, повторив слова лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова: «Работайте, братья».Никакой личной встречи Путина и Зеленского не будет, российский лидер не видит смысла во встрече с «нелегитимным». По словам российского лидера, Песков подсунул ему «эту бумажку» (письмо Зеленского), с которой он ознакомился. Но по словам Путина, Зеленский запросил личную встречу гораздо раньше письма, причем через одного из представителей российских бизнес-кругов. Тайная встреча состоялась в Киеве, «нелегитимный» попросил о встрече, потом эту просьбу донесли до российского лидера.Как пояснил Путин, он не против личной встречи, но она должна стать уже финальной для подписания документов. А сейчас разговаривать бесполезно, Зеленский хочет остановить наступление российской армии и получить передышку. Москва этого ему не даст.По словам Путина, 21 мая Зеленский просил о встрече, а 22 мая Киев нанес удар по колледжу в Старобельске, убив детей. Поэтому ответ будет один: