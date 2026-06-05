МИД РФ: Западу пора всерьёз отнестись к ядерным угрозам украинской стороны

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МИД РФ: Западу пора всерьёз отнестись к ядерным угрозам украинской стороны

МИД России подчеркивает, что Украина ни при каких обстоятельствах не может обладать ядерным оружием, эти угрозы должны быть решительно подавлены. Международному сообществу пора всерьез отнестись к исходящим от Украины ядерным угрозам.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на Украине вновь звучат призывы к приобретению ядерного оружия. Помимо украинских политиков, соответствующую позицию теперь озвучивают и представители ВПК. При этом из-за постоянных атак ВСУ до большой беды в ситуации с ЗАЭС остается буквально один шаг, однако Запад по-прежнему наивно полагает, что в случае ядерной катастрофы якобы сможет «отсидеться в стороне».



В МИД РФ констатируют, что каждое новое нападение ВСУ на ЗАЭС становится более масштабным и безрассудным, а интенсивность ударов по российской атомной станции растет. В то время как Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба, Запад не только полностью игнорирует провокации Киева в отношении крупнейшей АЭС в Европе, но и поощряет подобные действия ВСУ.

Ранее главный инженер аффилированной с Зеленским и его окружением украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Киев не делает свое ядерное оружие исключительно потому, что пока что придерживается международных обязательств. Однако, если Киев посчитает, что западные «союзники» ослабили свою поддержку, Украина может в краткие сроки обзавестись ядерным оружием.
11 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 19:15
    Да Запад сам им ядерное оружие передаст
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 20:54
      сам им ядерное оружие передаст

      Сам передаст....
  2. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 19:20
    Цитата: BAI
    Да Запад сам им ядерное оружие передаст

    не просто передаст ядерное оружие а еще даст средства доставки этого оружия и целеуказание предоставит.
  3. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 19:20
    Очередная, навскидку 7-8 пиар-волна о ЯО украины?
    остальные все окончились пшиком ,несмотря на своевременную оплату....
  4. spektr9 Звание
    spektr9
    0
    Сегодня, 19:36
    МИД РФ: Западу пора всерьёз отнестись к ядерным угрозам украинской стороны

    Запад и без МИДа РФ усиленно работает что бы данные угрозы с украинской стороны появились в ближайшее время
  5. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 19:44
    Даже не сомневаюсь, что когда киевский режим действительно проиграет, Зеленский без раздумий ударит по ЗАЭС, по принцыпу после меня хоть потоп...
  6. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +3
    Сегодня, 19:51
    Сначала тоже были только каски и бронежилеты а про танки только заикались... а что наши МИД говорил ?
    Да если , вы поставите танки то мы.... бла бла...
    Потом про ЗРК Патриот стали говорить... МИД РФ снова выразил озабоченность , медведев в твитере всех уничтожил, шойгу приказы издавал....
    Теперь про ЯО говорят....

    Я в целом за динамику наращивания поставок оружия вна 404
  7. otempora o mores
    otempora o mores
    +1
    Сегодня, 20:19
    Пора Москве наконец-то принять во внимание участие Запада.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:36
    Мне кажется это нам стоит начать всерьез воспринимать угрозы а не делать вид что фигня
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      0
      Сегодня, 20:47
      Правоконсервативный Гитлер не делал этого в 1944 году (до операции на Висле-Одере), и глобалисты победили. Попадёт ли консервативный Путин в ту же ловушку?
  9. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 21:05
    Сколько можно причитать и осыпать свои головы пеплом, болезные!