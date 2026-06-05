МИД РФ: Западу пора всерьёз отнестись к ядерным угрозам украинской стороны
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МИД России подчеркивает, что Украина ни при каких обстоятельствах не может обладать ядерным оружием, эти угрозы должны быть решительно подавлены. Международному сообществу пора всерьез отнестись к исходящим от Украины ядерным угрозам.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на Украине вновь звучат призывы к приобретению ядерного оружия. Помимо украинских политиков, соответствующую позицию теперь озвучивают и представители ВПК. При этом из-за постоянных атак ВСУ до большой беды в ситуации с ЗАЭС остается буквально один шаг, однако Запад по-прежнему наивно полагает, что в случае ядерной катастрофы якобы сможет «отсидеться в стороне».
В МИД РФ констатируют, что каждое новое нападение ВСУ на ЗАЭС становится более масштабным и безрассудным, а интенсивность ударов по российской атомной станции растет. В то время как Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба, Запад не только полностью игнорирует провокации Киева в отношении крупнейшей АЭС в Европе, но и поощряет подобные действия ВСУ.
Ранее главный инженер аффилированной с Зеленским и его окружением украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Киев не делает свое ядерное оружие исключительно потому, что пока что придерживается международных обязательств. Однако, если Киев посчитает, что западные «союзники» ослабили свою поддержку, Украина может в краткие сроки обзавестись ядерным оружием.
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