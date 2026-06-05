Президент Узбекистана заявил о подготовке инвестиций от РФ на 5 млрд долларов

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Президент Узбекистана заявил о подготовке инвестиций от РФ на 5 млрд долларов


Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сделал важное заявление:

На подходе пакет инвестиций ещё на 5 миллиардов долларов.

Он поблагодарил Владимира Путина за приглашение и «радушный приём».

Новый пакет – системное взаимодействие по всем ключевым направлениям. Энергетика, химия и нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство, логистика, текстиль, пищевая промышленность – далеко не полный список. Мирзиёев назвал Россию проверенным временем стратегическим партнёром и союзником. Подчеркнул, что отношения между странами входят в новую эру.

Особое место в этом партнёрстве занимает атомная энергетика. Накануне Мирзиёев вместе с Путиным по видеосвязи участвовал в церемонии начала строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане. Проект «Росатома» –комплексное развитие мирного атома в республике: энергетика, медицина, сельское хозяйство, промышленность, наука.

Пять миллиардов долларов – это серьёзный объём. Он превышает многие западные кредитные программы. Россия, несмотря на санкции, продолжает наращивать экономическое присутствие в Центральной Азии.
19 комментариев
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  1. Антон Антонов_2 Звание
    Антон Антонов_2
    +14
    Сегодня, 19:20
    «На самом деле ни один из президентов Соединенных Штатов Америки не относился к Центральной Азии так, как вы. Я лично и все мои коллеги очень благодарны, такое внимание дорогого стоит. В Узбекистане мы называем вас президентом мира. Вы сделали многое. Вы остановили восемь войн», — отметил узбекский лидер.

    Он также заявил, что Узбекистан инвестирует около 135 миллиардов долларов в ключевые отрасли США в ближайшие тринадцать лет.
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      0
      Сегодня, 21:05
      Интересно сколько из этих денег ввалят в биолаборатории сша в узбекастоне(по мадаминову это какие надо биолаборатории).
  2. knn54 Звание
    knn54
    +13
    Сегодня, 19:20
    Узбекистану, героизирующего басмачей и нивелирующего память о ВОВ, они нужнее.
    1. de_monSher Звание
      de_monSher
      -3
      Сегодня, 20:03
      Эммммм... а можно, как говорят, "proof-ы, в студию", а? А то как-то не хочется на ровном месте обвинять Вас в балабольстве, - но в сущности, для таких как Вы существ - это в порядке вещей... *))) Вот мой proof - https://topwar.ru/185920-tashkent-avgust-2021-pamjat-o-velikoj-otechestvennoj.html, статья на этом же сайте. А Вы, кроме беспочвенного - бла-бла-бла на почве расизма и латентного нацизма, что-то можете ЕЩЕ сказать?.. *))))
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +12
    Сегодня, 19:27
    Россия - щедрая душа.

    Детсад в Карабахе за русский счет: Астраханская область делает подарок Азербайджану

    Астраханская область полностью финансирует строительство детского сада в Карабахе. Объект в Ханкенди (Степанакерте) сдадут и передадут азербайджанской стороне уже в этом году, заявил посол России в Баку Михаил Евдокимов. При этом в самом российском регионе на текущий год запланировано строительство ровно нуля новых детских садов – губернатор Игорь Бабушкин пообещал местным жителям лишь ремонт двух старых зданий и восьми школ.

    Пока российские семьи годами ждут мест в дошкольных учреждениях, бюджетные миллионы уходят на безвозвратную благотворительность суверенному государству. У Астраханской области не нашлось ресурсов, чтобы помочь разрушенным прифронтовым Курской и Белгородской областям или новым регионам РФ, зато спонсируется Баку, который в аналогичных проектах на территории России не замечен.

    В обмен на помощь мы получаем дипломатические наезды и ноты протеста. Не говоря уже о том, что Баку поставляет Украине топливо для заправки танков. Сообщалось и о поставках вооружения для ВСУ через подставные фирмы и третьи страны.
    1. Туре Хунд Собака Звание
      Туре Хунд Собака
      +5
      Сегодня, 19:45
      Читая такие новости понимаешь Кто скрытый и пожалуй самый опасный враг России. Кто этот "Кто" не буду расшифровывать и так имею четыре предупреждения.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 19:58
        Цитата: Туре Хунд Собака
        Кто скрытый и пожалуй самый опасный враг России.

        Как во всём мире, самый опасный враг, это "пятая колонна".
        1. Туре Хунд Собака Звание
          Туре Хунд Собака
          0
          Сегодня, 20:34
          hi Про это и писал а под наименованием "Кто" имел ввиду предводителя пятой колонны.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 19:57
      Цитата: alexboguslavski
      У Астраханской области не нашлось ресурсов, чтобы помочь разрушенным прифронтовым Курской и Белгородской областям или новым регионам РФ, зато спонсируется Баку

      Значит в администрации области, все повязаны "аликами" Алиева. Диаспора их в Астрахани большая.
  4. Крайний_случай Звание
    Крайний_случай
    +8
    Сегодня, 19:45
    Зачем вкладывать в Россию,
  5. Totor5 Звание
    Totor5
    +6
    Сегодня, 19:46
    В качестве благодарности олигархи Руси получат еще гастеров взамен русских.
  6. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 19:51
    В рублях нужно. Доллары- не наша валюта
  7. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 19:55
    Я так думаю, Узбекистан - будущая региональная держава и у них есть успехи. При этом ведут вполне себе в меру самостоятельную политику. Население со времен СССР - удвоилось, с 15 до 30 млн.
    Ваххабиты для Узбекистана опасные враги, и заигрывать с ними никто не собирается. Американские потуги закрепиться в военном смысле - уничтожены после определенных событий. Сами узбеки - народ оседлый и трудолюбивый, не кочевники, вкалывать приучаются с детства.
    Так что влияние именно на Узбекистан вообще-то важно для нашего влияния в Средней Азии вообще.
    Как-то так. Это тем, кто сейчас примется вопить "доколе!"
    1. esl462 Звание
      esl462
      +4
      Сегодня, 19:58
      Оседлые они в масквабаде,ага.
  8. АА17 Звание
    АА17
    +3
    Сегодня, 20:06
    Президент Узбекистана заявил о подготовке инвестиций от РФ на 5 млрд долларов


    Что тут комментировать? Если ....

    "...жители Иркутской области попросили МИД РФ обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу. По словам жителей микрорайона Березовый, детям приходится преодолевать 12 километров до ближайших поселков, чтобы получать образование..." https://lenta.ru/news/2026/05/19/v-rossii-otvetili-na-zhalobu-zhiteley-irkutskoy-oblasti-o-nehvatke-shkol/
  9. Mixanus Звание
    Mixanus
    +5
    Сегодня, 20:14
    Опять "друзей покупаем тухлых " ? Лучше бы в КНДР вложили деньги ..Вот они бы нам за это все построили и задешево ..Да еще бы и впряглись Кто на нас с Русскими ?
  10. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 20:16
    С одной стороны инвестировать это правильно. Но не время сейчас
  11. Lako Звание
    Lako
    -5
    Сегодня, 21:05
    Я смотрю, люди на форуме, путают инвестиции и дарение. Если Россия построит в Узбекистане свои производства, то что в этом плохого? Местные получат рабочие места, значит меньше народу поедет на зароботки в Россию. Российские компании, получат рынок сбыта и прибыль. Что в этом плохого? Даже беларусские компании строят свои производства в других странах,в том числе и в России. Ну а огромной России, сам Бог велел. Упустите время, туда придут китайцы или американцы.
  12. Piramidon Звание
    Piramidon
    +3
    Сегодня, 21:10
    В Армению тоже инвестировали, инвестировали...