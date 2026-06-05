Путин о сообщении из Киева: атакуя Валдай, ВСУ знали об отсутствии президента РФ

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Путин о сообщении из Киева: атакуя Валдай, ВСУ знали об отсутствии президента РФ


Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о неожиданном сообщении, поступившем из Киева. Оно имело отношение к украинской атаке на президентскую резиденцию в Валдае, совершенной незадолго до Нового года.

Киевские власти по неназванным каналам передали россиянам, что, атакуя Валдай, ВСУ достоверно и точно знали об отсутствии там президента РФ.

Глава государства отметил:

Они давали информацию по этому поводу. Зачем они это делали – другой вопрос.

Таким образом, так и остались нераскрытыми мотивы украинских властей, уведомивших Путина о том, что не пытались совершить покушение на него.

Речь идет о массированном беспилотном ударе по стратегическому объекту, который был нанесен 29 декабря прошлого года. Тогда по резиденции российского лидера был выпущен 91 беспилотник самолетного типа дальнего действия. И все они были уничтожены нашими расчетами ПВО.

Комментируя эту атаку, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее террористической. Он особо отметил, что киевский режим осуществил ее в самый разгар российско-американских переговоров, одной из центральных тем которых было мирное урегулирование конфликта на Украине.

Вчера глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому лидеру, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой. Сегодня утром Путин его прочел.
18 комментариев
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  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +5
    Сегодня, 19:52
    Если верить всем сторонам, в том числе и матрасникам, это большой прокол для ФСО РФ, значит идёт слежка в режиме он лайн за лидерами ядерных держав и спецслужбы ничего с этим сделать не могут.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 19:59
      Это что- то больше фарс напоминает... Б
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 20:07
      Я вообще сомневаюсь что это правда...
      Раньше один Песков пургу гнал...
    3. Mixanus Звание
      Mixanus
      +2
      Сегодня, 20:10
      Цитата: ZovSailor
      Если верить всем сторонам, в том числе и матрасникам, это большой прокол для ФСО РФ, значит идёт слежка в режиме он лайн за лидерами ядерных держав и спецслужбы ничего с этим сделать не могут.

      Согласен ..Наводка была четкая от англосаксов и охота за ВВП нашим продолжается ..
      Риск огромный ..Надеюсь ВВП продумал все ,в случае ликвидации ,кто за что и в каком уровне идет взаимозаменяемось ? Иран молодцы ,вот древняя цивилизация идет на жертвы (Хамейни ,в открытую дал себя убить ) Но система государства работает одного убили тут же другой и т.д. ..Лидеров нет ,есть совет и т.д. Вся система работает четко США с Израилем в истерике ))))
    4. Vicontas Звание
      Vicontas
      +2
      Сегодня, 20:22
      Российские чиновники не горят желанием развивать страну ,занимаясь разработкой и исследованиями.Деньги выделенные на решение вопроса нужно украсть здесь и сейчас!Поэтому берется малоизвестное изделие\программа\ модель,на него быстренько наклеивается местный ярлык и выдается за "отечественную" разработку.Наверх идет победный отчет,распиленные деньги распихивают по карманам,все довольны - занавес!Вспомните как представительница ЦАХАЛ украинского происхождения заявила,что если надо - они доберутся и до Путина,потому что знают где его найти. А фишка в том что дорожные камеры видеонаблюдения в Москве работают не на отечественном ПО,а на израильском! Кстати,таким образом и было ликвидировано руководство Ирана, где тегеранские дорожные камеры также были израильскими и гнали создателям инфу о местоположении мишеней!
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +2
        Сегодня, 21:12
        Vicontas
        Сегодня, 20:22

        hi Ничтоже сумняшеся спецслужбам необходимо предвидеть все уязвимости слежения за объектом.
        А чиновники рангом Усов Кремля должны быть осторожны в выражениях, как-то его слова вброшенные в сми, что ВВП можно встретить самолично за рулём авто.
    5. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 20:56
      Не так давно иностранные агенты рассказывали что на закрытом обсуждении главных силовиков обсуждали зимой. Подобного рода утечки, если это правда, намекают что есть кроты очень высоко. Хотя чего удивляться? Заместитель Рябкова, которого каждый день цитируют, в 2017 году сбежал в США с семьёй и там сказали что он на спецслужбы работал.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 20:09
    Комментируя эту атаку, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее террористической.

    Ну а почему не полетела ответка "Орешником" в резиденцию Зели-чинарика.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 20:53
      Ответка наверняка полетела, провели тестовый пуск по какому-нибудь сараю, потом отсняли дронами
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 21:28
      Какая ответа в резиденцию, шут вместе с Ермаком и Миндичем дом строит в Киеве...
  3. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 20:28
    Лицемерие.
    туда бить ,сюда не бить.
    по ТЭЦ бить, по Валдаю не бить...
    Наверняка ,валдай большой, там и ТЭЦ есть, и гараж с машинами, и ПВО, и Охрана ,и военные ,и много еще чего...
  4. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 20:40
    Я думаю ВСУ просто показали Кремлю,что им ничего не стоит "накрыть" и самого "обнуленного".
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      0
      Сегодня, 21:15
      так что ж они ждут , давно пора
  5. Комментарий был удален.
  6. Lako Звание
    Lako
    +4
    Сегодня, 20:51
    Ну, в общем посыл понятен: "Атака на Резиденцию Президента России таковой не являлась, так как президента там не было и в Киеве об этом знали. Значит и ответный удар, по Банковой, наносить не нужно." Сколько откровений нам принёс, этот Петербургский экономический форум. Вот прямо, рвазвеялись все сомнения.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 20:52


    Пойду-ка лучше музыку послушаю
  8. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 21:13
    какой валдай он из бункера не вылазит
  9. К_4 Звание
    К_4
    +1
    Сегодня, 21:14
    Интересно, он сам-то понимает какой бред несёт? И как вообще это звучит? Типа: на меня наехали, но так как меня там не было, то это не считается и я не обиделся. Бредятинаааа! Народ, ну ведь реально трешь в государстве творится и с каждым днём всё хуже и хуже. Уже даже новости и платёжки ЖКХ открывать страшно...хотя пока не решил что страшнее...
  10. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 21:16
    Какой у нас генералиссимус храбрый, задним числом.