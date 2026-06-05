Путин о сообщении из Киева: атакуя Валдай, ВСУ знали об отсутствии президента РФ
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Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о неожиданном сообщении, поступившем из Киева. Оно имело отношение к украинской атаке на президентскую резиденцию в Валдае, совершенной незадолго до Нового года.
Киевские власти по неназванным каналам передали россиянам, что, атакуя Валдай, ВСУ достоверно и точно знали об отсутствии там президента РФ.
Глава государства отметил:
Они давали информацию по этому поводу. Зачем они это делали – другой вопрос.
Таким образом, так и остались нераскрытыми мотивы украинских властей, уведомивших Путина о том, что не пытались совершить покушение на него.
Речь идет о массированном беспилотном ударе по стратегическому объекту, который был нанесен 29 декабря прошлого года. Тогда по резиденции российского лидера был выпущен 91 беспилотник самолетного типа дальнего действия. И все они были уничтожены нашими расчетами ПВО.
Комментируя эту атаку, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее террористической. Он особо отметил, что киевский режим осуществил ее в самый разгар российско-американских переговоров, одной из центральных тем которых было мирное урегулирование конфликта на Украине.
Вчера глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому лидеру, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой. Сегодня утром Путин его прочел.
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