Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль

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Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль


Павел Дуров дал очередное интервью с резкой критикой в адрес России. По его словам, блокировки не привели к «цифровому суверенитету». Напротив, они отдалили страну от этой цели. А специалисты, способные создать национальную операционную систему для смартфонов, «массово покидают страну».

Дуров утверждает: без собственной ОС любые приложения – хоть «национальные», хоть «иностранные» – остаются уязвимыми. США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android могут осуществлять «точечную слежку и цензуру». Замена иностранных сервисов на «патриотические» при сохранении американских операционных систем – это, по его словам, смена упаковки без смены сути.

Дуров заявил:

Российский чиновник, который сломал интернет и отбросил страну на десятилетия назад под предлогом «цифрового суверенитета», заслуживает медаль национальной безопасности – от США.

По его мнению, действия Москвы объективно помогают Вашингтону сохранять контроль над глобальной сетью.

Критика, конечно, небеспристрастна. Сам Дуров – создатель платформы, которую в России то блокировали, то разблокировали. Его бизнес напрямую зависит от свободы информации.

Однако в его словах есть рациональное зерно. Действительно, без собственной мобильной экосистемы цифровой суверенитет остаётся мифом.
27 комментариев
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  1. _DD_ Звание
    _DD_
    -10
    Сегодня, 20:28
    В РФ есть свои мобильные ОС, вопрос в том как на них людей пересадить

    А вообще много слов от чела котого дернули за очко багетом
    1. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      +5
      Сегодня, 20:34
      Имею желание купить смарт на линуксе. Не имею возможности.*
      Имею возможность купить смарт на ведроиде. Не имею желания.
      Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!!!

      * (не соответствуют требования и предложение)
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 21:33
        Ну почему - знавал мутантов, портировавших Debian на несколько моделей Xiaomi. Завелось, и даже подавало признаки жизни однако..
        1. Сергей Киракосян Звание
          Сергей Киракосян
          +3
          Сегодня, 21:41
          Не, я конечно любитель экстрима, но не жестокой порнухи.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -8
      Сегодня, 20:36
      Цитата: _DD_
      А вообще много слов от чела котого дернули за очко багетом
      Там его просто дернули, а в РФ еще лишили заработка. И он неожиданно начал злиться, видимо деньги начали заканчиваться и поэтому все чаще и чаще начал выходит на сцену.
      1. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        0
        Сегодня, 21:28
        Пусть наконец-то он приступит к работе. yes
      2. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 21:29
        Цитата: topol717
        Там его просто дернули

        Вы правда в это верите?
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 22:03
          Цитата: Dart2027
          Вы правда в это верите?
          Да нет конечно, в тюрьму просто так посадили.
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 21:30
      Нету. Пресловутая Аврора, в девичестве Sailfish OS - в стадии долгоиграющего допиливания без особых шансов на успех.
  2. двп Звание
    двп
    +15
    Сегодня, 20:35
    Мозгов у этого Дурова нет! Сегодня главное "трон" сохранить,обстановка обостряется. И если будет нужно,то для этой цели,Кремль вернётся к берестяным грамотам.
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +5
    Сегодня, 20:45
    Действительно, без собственной мобильной экосистемы (ОС, магазина приложений, сервисов) цифровой суверенитет остаётся мифом.

    Все намного проще.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 20:46
    Жалко французы его с кичи выпустили
    1. ag-85 Звание
      ag-85
      -1
      Сегодня, 21:49
      Только не просто так, сначала его французкие спец службы пытали.
      Наверно долгим сроком угрожали , вот он и слил всю телегу.
      Если кто забыл ПОЧЕМУ она не желательна в РФ , могу напомнить.
      Телега по запросу спецслужб США (фбр и тд) сливает все переписки им.
      А по запросу РФ нет. Ресурс военная хроника об этом писали.
      Вопрос , зачем РФ нужен ретранслятор в види телеги на ее теретории ?
      Чтобы все сливалось черз США -Украм?
      1. Электроник2000 Звание
        Электроник2000
        0
        Сегодня, 22:48
        Какой вы наивный... Папа у Паши был парторгом ЛГУ в 80-х, место само по себе требующее тесного сотрудничества с органами и доработался он до того, что в середине 80-х его вместе с семьей направили на работу в Италию, где Паша и родился. Чтобы простой профессор в то время, да еще недавний парторг ЛГУ в то время мог выехать за границу с семьей - он уже должен был бы быть не просто нештатником КГБ. Кстати, а знаете ли вы что у него вообще не было никаких проблем в РФ, когда Паша "бежал от режима"? Спокойно себе читает лекции, заведует кафедрой в СПБГУ, публикует книги. Неплохо так для отца "борца с режимом".
        Сам Паша попал во ВКонтакте вместе с сынком питерского бандюка Миралашвили уже после создания самой сети, видимо как "мальчик из хорошей семьи, который разбирается в этих Интернетах", опять таки по рекомендации органов. Ну и те кто знаком с этой историей могут рассказать еще много интересного, достаточно для того чтобы понять что у Паши скорее всего и погоны имеются и профессиональный праздник в конце декабря. Так что (особенно учитывая что всю серверную инфраструктуру Телеграм в мире держит близкая к ФАПСИ контора с российским собственниками) не переживайте. Думаю что никакие переписки сливать никуда не надо, наши родные изначально читали и читают все и всех. Ну а так как Телега изначально планировалась как способ агитации и сбора данных на Западе, то в последнее время стало сильно неудобно, что в ней все министерства и ведомства РФ имеют официальные аккаунты. И это в стране, где любой чиновник никогда не даст разрешение официально открыть что-то в чем-то сомнительном, потому что своя попа дороже. И вот чтобы не палиться пришлось народ перегонять в Макс, а Телегу оставить по прямому назначению для забугорья. Но видимо апэшечка у нас не очень с конторой из трех букв дружит и есть у них между собой терки, которые и выливаются в ходе этого процесса на уши офигевшей от непонимания аудитории. Так что Пашу не замайте, на 200% наш человек, герой невидимого фронта! (Представляю как уссывались в конторе, когда дурачки пускали бумажные самолетики из форточек во время превого "запрета Телеграма" :))
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +21
    Сегодня, 20:49
    Да у нас таких заслуживающих медали от США пруд пруди. А Шойгу вообще должны героем украины объявить, никакие мадьяры столько вреда не принесли сколько он
    1. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      +3
      Сегодня, 21:46
      Это не он! Он хороший барин!
      Вот вассалы евонные, так все сплошь черти продажные. А он даже не в курсе, что эти за спиной творили!!!
  6. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 20:59
    Его бизнес напрямую зависит от свободы информации.

    Бред какой то, ведь западную цензуру этот персонаж с подходящей фамилий поддерживает.
  7. Старый Оператор Звание
    Старый Оператор
    +1
    Сегодня, 21:02
    Капитан очевидность снова вещает банальности, но с умным видом, однако.
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 21:09
    Это была недобросовестная конкуренция не более.
  9. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    0
    Сегодня, 21:30
    Думаю, это уже сделали.
  10. Aerolab Звание
    Aerolab
    +4
    Сегодня, 21:32
    А в чем Дуров не прав? Самый страшный враг России это Российский чиновник. Страшнее врага нет.
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:34
    Есть же популистские мнение, что интернет придумала американская военщина.
    Тогда тот, кто интернет сломал, заслуживает нашей награды, а не американской.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +1
      Сегодня, 21:46
      Цитата: Fangaro
      Есть же популистские мнение, что интернет придумала американская военщина.

      Так и есть, сетевой протокол децентрализованного сетевого обмена создавался DARPA для обеспечения связи даже после уничтожения нескольких узлов сети.
      Цитата: Fangaro
      Тогда тот, кто интернет сломал, заслуживает нашей награды, а не американской.

      Так у нас пытаются сломать, а не у них. У них все работает
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 21:39
    Цитата: двп
    Мозгов у этого Дурова нет! Сегодня главное "трон" сохранить,обстановка обостряется. И если будет нужно,то для этой цели,Кремль вернётся к берестяным грамотам.


    Может хотя бы бумагой и печатающими машинками ограничимся? Зачем в совсем уж крайности то экономику ускорять и повышать производительность отращивания бересты?
  13. Комментарий был удален.
  14. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    +1
    Сегодня, 21:48
    Он, конечно, обижен, но в большинстве прав.
    Если-бы во власти были не дибилоиды, можно было бы Дурова сделать союзником, а он согласился-бы.
    Но у нас те кто заведует этими вопросами, скорее всего, как я полагаю, просто захотели отжать его контору. Не получилось, теперь война, причем бесполезная, никогда непонятное приложение не победит то, что удобно миллиардам людей.
    Но тупая система, не будет договариваться, будет давить, обгадится, будет тратить кучу бабла на рекламу, но все равно будет давить.
    Вместо того, чтобы договориться и привлечь на свою сторону.
    Почему? Да потому, что у нас до сих пор во власти те самые "братки" из 90-х, которым пофиг все, им главное отжать и подмять под себя.
    А верхняя власть пытается что-то сделать, но не понимает, нельзя этих "братков" сделать союзниками, их можно садить им пофиг, их надо выдирать из всех властных структур. Они не адаптируются, они будут все делать для себя.
    Надеяться, что 90-е ушли глупо, они встроились в систему и управляют ей.
    am
    Я прекрасно понимаю "верха", но это было ошибкой, считать, что это бычье нажравшись, станет людьми.
    Они под любым предлогом, прикрываясь лозунгами, лояльностью, будут всех давить под себя, деньги и все, больше их ничего не волнует.
    Ух... am меня прорвало. laughing
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 22:42
      Цитата: Evgeny64
      Ух... меня прорвало.

      Это точно, лет на 10 наговорили... laughing
      Цитата: Evgeny64
      они встроились в систему

      Они не встроились в систему, они её создали.
  15. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 22:40
    Жаль только, что ни у кого из ребят из Минцифры нет таких железных фаберже, чтобы в открытую сказать об этом "самому". Поэтому все будут хвалить макса, потупив глаза в пол.