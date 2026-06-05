Российский чиновник, который сломал интернет и отбросил страну на десятилетия назад под предлогом «цифрового суверенитета», заслуживает медаль национальной безопасности – от США.

Павел Дуров дал очередное интервью с резкой критикой в адрес России. По его словам, блокировки не привели к «цифровому суверенитету». Напротив, они отдалили страну от этой цели. А специалисты, способные создать национальную операционную систему для смартфонов, «массово покидают страну».Дуров утверждает: без собственной ОС любые приложения – хоть «национальные», хоть «иностранные» – остаются уязвимыми. США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android могут осуществлять «точечную слежку и цензуру». Замена иностранных сервисов на «патриотические» при сохранении американских операционных систем – это, по его словам, смена упаковки без смены сути.Дуров заявил:По его мнению, действия Москвы объективно помогают Вашингтону сохранять контроль над глобальной сетью.Критика, конечно, небеспристрастна. Сам Дуров – создатель платформы, которую в России то блокировали, то разблокировали. Его бизнес напрямую зависит от свободы информации.Однако в его словах есть рациональное зерно. Действительно, без собственной мобильной экосистемы цифровой суверенитет остаётся мифом.