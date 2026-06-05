США предоставили операторам БПЛА ВСУ доступ к оперативным спутниковым снимкам
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Операторы БПЛА украинских формирований получили доступ к передовым американским технологиям для получения оперативных спутниковых данных. Теперь детализированные снимки местности практически в режиме реального времени поступают непосредственно на рабочие планшеты и смартфоны боевиков ВСУ.
Как сообщает издание Wall Street Journal, новая цифровая платформа, разработанная американскими компаниями Vantor и Persistent Systems, на 90% позволяет сократить временной интервал между фиксацией объекта со спутника и нанесением огневого удара. Десять коммерческих спутников способны фотографировать одну и ту же территорию до 12–15 раз в сутки. При этом точность получаемых снимков — около пяти метров, что вполне достаточно для наведения удара дрона.
Благодаря этому программному комплексу операторы БПЛА получают возможность практически мгновенно сопоставлять свежие кадры с архивными материалами, автоматически отслеживать любые изменения на позициях, а также генерировать точные трехмерные модели местности. Таким образом, непосредственное участие американских коммерческих структур в передаче разведывательной информации может существенно повысить оперативность действий противника при корректировке ударов. В качестве главного преимущества этой схемы называют отсутствие необходимости отправлять данные на дополнительную проверку через централизованные структуры, которая раньше задерживала разведданные на часы или даже дни.
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