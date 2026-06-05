США предоставили операторам БПЛА ВСУ доступ к оперативным спутниковым снимкам

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США предоставили операторам БПЛА ВСУ доступ к оперативным спутниковым снимкам

Операторы БПЛА украинских формирований получили доступ к передовым американским технологиям для получения оперативных спутниковых данных. Теперь детализированные снимки местности практически в режиме реального времени поступают непосредственно на рабочие планшеты и смартфоны боевиков ВСУ.

Как сообщает издание Wall Street Journal, новая цифровая платформа, разработанная американскими компаниями Vantor и Persistent Systems, на 90% позволяет сократить временной интервал между фиксацией объекта со спутника и нанесением огневого удара. Десять коммерческих спутников способны фотографировать одну и ту же территорию до 12–15 раз в сутки. При этом точность получаемых снимков — около пяти метров, что вполне достаточно для наведения удара дрона.



Благодаря этому программному комплексу операторы БПЛА получают возможность практически мгновенно сопоставлять свежие кадры с архивными материалами, автоматически отслеживать любые изменения на позициях, а также генерировать точные трехмерные модели местности. Таким образом, непосредственное участие американских коммерческих структур в передаче разведывательной информации может существенно повысить оперативность действий противника при корректировке ударов. В качестве главного преимущества этой схемы называют отсутствие необходимости отправлять данные на дополнительную проверку через централизованные структуры, которая раньше задерживала разведданные на часы или даже дни.
28 комментариев
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  1. Себенза Звание
    Себенза
    +15
    Сегодня, 20:30
    "Несмотря на существенные противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. И по конкретным делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта." Ну вот и конкретика к словам Пескова .
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +6
      Сегодня, 20:33
      А разве до сих пор НАТОовцы не снабжали разведданными?
      Всеми доступными
      Штаты даже ненадолго перекрывали краник
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +3
        Сегодня, 21:29
        Я вот жду подробного анализа в статье тех товарищей, которые конкретно знают тему ОКСВА в ДРА. Например подробный разбор темы - как изменили (или вовсе не изменили) свое поведение янки в Афганистане после лобзаний Горбачева и гласности. Это будет хорошим примером действующей власти какие РЕАЛЬНО интересы янкесов и что они РЕАЛЬНО делают после якобы духа Анкориджа и прочих духов, которых унюхал предатель- комбайнер!
        Важный момент - в разведке и аналитике должны работать ПРОФЕССИОНАЛЫ, либо там отрицательный отбор, либо они реально говорят как есть, но это противоречит интересам реальной элиты России hi
      2. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 22:21
        Да конечно снабжали, наводили, убивали, - что не мешало быть партнёрами и лепшими корешами дышащими одним духом бодрящим. Такой конкретной конкретики как в обсуждаемой статье ему хватит чтобы перестать считать народ идиотами.( для модераторов мед.диагноз)
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +7
      Сегодня, 20:36
      Тонны лапши висят на ушах и глаза залепляют. Какие могут быть переговоры и надежды на что-то request
    3. sub307 Звание
      sub307
      +6
      Сегодня, 20:41
      "Искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта"...Ну так он и не обманывает никого...,он искренне желает через оказание всяческой помощи Украине помочь в разрешении конфликта...,с выгодных для Украины позиций (читай США). Это "усы" опять "дурака включили"... winked
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +3
        Сегодня, 20:58
        Да не усы, это мнение самого. Он только сегодня разглагольствовал про свои отношения с рыжим педофилом, взаимном уважении и даже дружбе. Видимо в анкоридже ему, что то такое пообещали, что это как наркота, всё подсели.
      2. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 22:07
        Соглашусь. Трамп с придурью, но своё дело делает. Только по мне, не усы дурака включили, а усы для дураков.
    4. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 21:02
      "Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу.“
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 21:29
      Себенза
      Сегодня, 20:30

      hi Кто бы прикрыл розовые очки всем башням и Кремлю, открыв простую истину, как сказал ещё Г. Киссинджер о всех наглосаксах - Быть врагом Америки опасно, но быть другом Америки может быть фатально.
      Либо у всех много чего имущих свои шкурные взгляды и интересы, а весь народ считают за лохов.
      angry
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 21:58
        hi "Либо у всех много чего имущих свои шкурные взгляды и интересы, а весь народ считают за лохов". Можно без либо. Каждый день, на каждой ветке задаётся вопрос,- Как биться с врагом у которого в заложниках твои родные и бабло? А видимость борьбы создавать необходимо, иначе народ на вилы поставит.
    6. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 21:35
      Главное туннель построить, там бабла можно спилить больше чем на Олимпиаде...
  2. Jovanni Звание
    Jovanni
    +3
    Сегодня, 20:33
    Теперь детализированные снимки местности практически в режиме реального времени поступают непосредственно на рабочие планшеты и смартфоны боевиков ВСУ.

    Начальник сказал ПВО будем усиливать. Так что типа, всё нам нипочём... Ну а Трамп хороший парень...
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 20:45
    Старый друг лучше новых двух. А старый враг?
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      0
      Сегодня, 20:58
      А старый враг? Он никак
      "Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг – а так.." (с)
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 21:03
        Нет, он ещё как, он ненавидит тебя давно и гадит давно. Он хуже новых многократно!
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:51
    Но Трамп всё равно за мир и экономические связи с Россией. А это всякие зловредные соросы воду мутят
  5. Иваненко_Алексей Звание
    Иваненко_Алексей
    0
    Сегодня, 21:03
    Нам бы эти спутники
    взять и отменить
    Вроде не бездельники
    И могли бы жить
  6. Василий12 Звание
    Василий12
    0
    Сегодня, 21:08
    США - страна убийц, воров, лжецов, подонков. Иначе её воспринимать глупо.
  7. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    0
    Сегодня, 21:11
    Что бы ушлые американские коммерсанты не смогли заработать на войне, не было и не будет в истории Америки. "Ни чего личного, просто бизнес" эти слова Аль Капоне давно пока записать в конституцию США жирными буквами. Жаль, что "белые перчатки" нашей СВР мешают действовать зеркально.
  8. Mixanus Звание
    Mixanus
    0
    Сегодня, 21:12
    Любимый либерами Маск ,уже убил тысячи Русских гражданских со своим Стар Линк " Он не инженер ,он бизнесмен и ему плевать ..Прибыль его закон !
    Помню я на этого Маск наехал,так тут такой вой начался ..Типо "великий инженер " Да он и вор технологий ...И ничего у него не получилось ..А на хайпе Триллион уже хапнул ..Хитрый и таких не мало ,но тихихнужно ликвидировать и всю их систему англосакскую
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Сегодня, 21:48
      Цитата: Mixanus
      Любимый либерами Маск ,уже убил тысячи Русских гражданских со своим Стар Линк " Он не инженер ,он бизнесмен и ему плевать ..Прибыль его закон !
      Россия уже попыталась купить "стар линк" для армии России - не продаёт - Маск против агрессии...
      sad
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 21:49
      Цитата: Mixanus
      ликвидировать и всю их систему англосакскую

      Приступайте.
    3. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      0
      Сегодня, 22:45
      нужно ликвидировать и всю их систему англосакскую

      Кому нужно?
  9. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 21:30
    Типа, бонус к тоннелю под Беринговым проливом -
    Россия и США в пятницу, 5 июня, подпишут соглашение о строительстве тоннеля под Беринговым проливом, который свяжет Россию и Аляску (США). Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев (с недавних пор он еще и спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами).
  10. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 21:50
    Душок анкориджа во всей красе. впрочем о чем я . В анкоридже РФ по сути капитулировала. Просто надеялись на почетную сдачу. а тут назревает похабный мир.
  11. dnepropetrovsk Звание
    dnepropetrovsk
    0
    Сегодня, 22:43
    Нас опять на..... обманули! Какая печалька. Привыкли уже. Складывается впечатление, что наш мид не знает как устроено государство США!
  12. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 22:50
    на 90% позволяет сократить временной интервал между фиксацией объекта со спутника и нанесением огневого удара..

    А вот это уже вообще швах... Прекрасно представляю себе, насколько важна оперативная информация с поля боя. Тут как в дуэли подводных лодок, кто первый увидел, тот и победил.. По сути американцы взяли под крыло все оперативные разработки ВСУ. Тоннель через Берингов пролив, говорите? Да вы идиоты, господа. Или предатели?