Путин: Киевские власти в открытую героизируют нацистов, а Запад не реагирует
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Россия в любом случае добьется поставленных целей, включая денацификацию Украины. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.
Никакого отхода от поставленных задач не будет, Москва постепенно продвигается к достижению поставленных ранее целей, в том числе денацификации. Как показали последние события, Киев не только возвеличивает нацистских преступников, но перезахоранивает на территории Украины со всеми воинскими почестями. Этого не должно быть, денацификация продолжится до полного очищения Украины от этой грязи.
Нам всё время говорили: какая денацификация, о чём вы говорите, какая чушь. А вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными почестями, с салютом.
Как подчеркнул российский лидер, западные страны восприняли героизацию нацистов спокойно, как и участие Зеленского в этом шабаше. Никто Украину за это не осудил. Только Польша и Израиль отреагировали, да и то «вяло». По его словам, это произошло только из-за того, что в годы Второй мировой войны нацисты убивали евреев, поляков и русских «миллионами».
Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу — добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
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