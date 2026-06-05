Путин: Киевские власти в открытую героизируют нацистов, а Запад не реагирует

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Путин: Киевские власти в открытую героизируют нацистов, а Запад не реагирует

Россия в любом случае добьется поставленных целей, включая денацификацию Украины. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Никакого отхода от поставленных задач не будет, Москва постепенно продвигается к достижению поставленных ранее целей, в том числе денацификации. Как показали последние события, Киев не только возвеличивает нацистских преступников, но перезахоранивает на территории Украины со всеми воинскими почестями. Этого не должно быть, денацификация продолжится до полного очищения Украины от этой грязи.



Нам всё время говорили: какая денацификация, о чём вы говорите, какая чушь. А вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными почестями, с салютом.

Как подчеркнул российский лидер, западные страны восприняли героизацию нацистов спокойно, как и участие Зеленского в этом шабаше. Никто Украину за это не осудил. Только Польша и Израиль отреагировали, да и то «вяло». По его словам, это произошло только из-за того, что в годы Второй мировой войны нацисты убивали евреев, поляков и русских «миллионами».

Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу — добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
31 комментарий
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  1. Cartalon Звание
    Cartalon
    +3
    Сегодня, 20:58
    Серьёзно? Расчитываем на помощь международного сообщества, а кто в это сообщество входит?
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +2
      Сегодня, 21:23
      Какая-то прям активность нашего Гаранта, с целью показать бодрость и креативность, но наши граждане не услышали ничего, на что надеялись. В очередной раз. Зато узнали, что 30 год не предел... На заднем плане Песков присматривает ...
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 21:32
      В последнее время приходит мысль-нет ли в роду ВВП эстонцев?
  2. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 20:59
    западные страны восприняли героизацию нацистов спокойно


    Ну так они и сами нациками не переставали быть. Какое-то время просто мимикрировали под адекватных, зализывая раны после второй мировой. Зализали, жирком обросли и снова за своё взялись.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 21:20
      Цитата: al3x
      Ну так они и сами нациками не переставали быть
      вы же про Французов, Испанцев и Англичан?
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 21:37
      Цитата: al3x
      Какое-то время просто мимикрировали под адекватных, зализывая раны после второй мировой.

      это какое время? Бандера со Стецько уже в 1946 году открыто сотрудничали с западом, да и до того все коллаборционисты почему-то кинулись спасаться от РККА к нашим типа союзникам, прям как знали легионеры СС что им ничего там не грозит, не выдадут и не накажут
  3. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +5
    Сегодня, 20:59
    Киевские власти в открытую героизируют нацистов, а Запад не реагирует

    Так это и есть нацисты.....
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +8
    Сегодня, 21:00
    Так вся Европа кроме Югославии приветствовала нацизм или молчала в тряпочку и воевала против нас. Чему же удивляться. На одних бывших "братушек по СЭВ и Варшавскому договору" посмотрите. Твари-перевёрт ыши. Или кто от наших бойцов в 45-ом Рейхстаг защищал? Французская дивизия СС "Шарлемань".
  5. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +4
    Сегодня, 21:01
    Ну вот, кто говорил, что забыли про денацификацию ?
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:03
    Какая неожиданность, запад не замечает нацистов в авангарде своих сил! Ну кто бы мог подумать что финансируемый ЦРУ антибольшевистский блок народов, куда собрали коллаборационистов со всей Европы, до сих пор существует! Наверно и усташей запад не поддерживал всячески?
  7. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 21:04
    Киевские власти в открытую героизируют нацистов, а Запад не реагирует

    Ещё как реагирует запад, выражая своё полное одобрение.
  8. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 21:06

    Россия в любом случае добьется поставленных целей, включая денацификацию Украины. Об этом заявил Владимир Путин
    Можно узнать срок выполнения целей?
    Не хотелось чтобы нас опять обманули drinks
    А то мне вспомнилось , что Ходжа Насреддин обещал падишаху научить осла говорить ... но через 12 лет. drinks
    1. Евгений Попов_3 Звание
      Евгений Попов_3
      +1
      Сегодня, 21:15
      Ещё 21 год, Мединский ...
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 21:44
        Цитата: Евгений Попов_3
        Ещё 21 год, Мединский ...

        Мединский тот еще литератор. Пишет, как не в себя.
        Только я бы предложил вспомнить, как начинается "Повесть о Ходже Насреддине" Леонида Соловьева. Соловьев книг написал не сильно много, но:
        "Памяти моего незабвенного друга Мумина Адилова, погибшего 18 апреля 1930 года в горном кишлаке Нанай от подлой вражеской пули, посвящаю, благоговея перед его чистой памятью, эту книгу."
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 21:23
      Цитата: Александр Елизаров
      Можно узнать срок выполнения целей?
      Конечно можно, как только так сразу. Вы на курс рубля посмотрите.
    3. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:33
      Цитата: Александр Елизаров
      Ходжа Насреддин обещал падишаху научить осла говорить ... но через 12 лет. drinks

      А нет, а нет! Двенадцать лет любой осел протянет.
      Нужно обращаться к первоисточникам! drinks
      "Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но, клянусь аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!»"(Леонид Соловьев. "Повесть о Ходже Насреддине", 1940 год).
    4. trromar Звание
      trromar
      +1
      Сегодня, 21:41
      Пока он не умрёт на троне.
      Думаю как идут потери убитыми в ВСУ - ещё не менее 30-ти лет. Миллион всу убили за 4.5 года из 6 миллионов (да плюс иностранные специалисты и женские батальона Мара по запуску бпла). Помножьте 4.5 года на кол-во оставшихся 5-6 миллионов - выйдет как раз что-то 30 лет ещё.
  9. Slon_on Звание
    Slon_on
    +2
    Сегодня, 21:15
    Что тут скажешь, Европа и есть родина фашизма/нацизма. Длительная политика конкисты, колониализа на протяжении полтысечилетия, плюс индульгенции за деньги породили идею мнимого превосходства одних над другими. И тут англосаксы восприняли социальный дарвинизм, породили евгенику, потом некий австрийский полужыд на практике всё это попытался воплотить, правда от Корана кой-что добавил.
  10. sedoj Звание
    sedoj
    +1
    Сегодня, 21:22
    Сколько можно оправдываться перед Западом? Союз прожил 70 лет в изоляции ни перед кем не оправдываясь. Так нет же, надо было всё сдать и улечься, подняв лапки к верху. Встроиться в чужой рынок с чужими правилами, да ещё и с шулерами с вековым стажем. А теперь, когда все финансовые, родственные и недвижимые ниточки ведут на Запад, воевать против "своего"? Дурных нема. Там ещё много причин, за что можно поизвиняться (а то вдруг не так поймут). А плебсу можно вешать лапшу бесконечно. Достало.
  11. Nekodim
    Nekodim
    +1
    Сегодня, 21:25
    В ВОВ почти все воевали против СССР
  12. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 21:25
    пятый год об одном и том же не надоело ботексовичуму поменять пластинку? , там наверху похоже с мозгами и даже с самосохранением приплыли ,думают жить вечно
  13. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 21:25
    Как только европейцы перестали покупать газ, то сразу "стали" пособниками нацистов. Таджикское сообщество вообще проводило террор русских. А сейчас - "партнёры". Латыши открыто демонстративно гордятся фашистским прошлым. Потомки венгерских изуверов вообще "газовые друзья". Какая-то "газовая" избирательная историческая память.
  14. Thumbs Звание
    Thumbs
    +2
    Сегодня, 21:27
    А чаво Запад пенять, когда у самого наркофюрер и бандертеррорист лицо неприкасаемое. Это их сykuн сын, они за Россию эту работу не сделают и не ликвидируют.
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 21:29
    Киевские власти в открытую героизируют нацистов, а Запад не реагирует
    уж простите, но не только хoхлы, марши эсэсовцев в прибалтике, памятники пособникам гитлера на кавказе и в средней азии, да и унас пусть на частном подворье, но есть памятник краснову, что б ему всегда смолы хватало
  16. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 21:48
    Запад еще как реагирует. Он им деньги и оружие поставляет. пока кое кто жует сопли.
  17. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    +1
    Сегодня, 22:03
    Ведь тысячи нацистов, при содействии американских спецслужб, властей и Ватикана, смогли избежать наказания и обосновались в разных странах. Многие из них жили легально и пользовались уважением в США, Аргентине, Бразилии, Чили, Боливии и других государствах.
  18. Amazoniy Звание
    Amazoniy
    +1
    Сегодня, 22:04
    Какое смелое, а главное, своевременное заявление Владимира Путина! Правильно в народе говорят: «Бывших разведчиков не бывает». Благодаря уму и проницательности нашего президента я теперь знаю всё, что должен знать о киевском режиме!
  19. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +1
    Сегодня, 22:10
    Ну если были свидетелями перезахоронения бандеровского вурдалака вурдалаками, то что мешало стереть их в пыль там же, на кладбище? Стоял весь руководящий кагал бандеровцев и нынешний и прошлый под открытым, чистым небом. Вместо того, что бы по сараям лупить дорогостоящей ракетой, можно и нужно было в этот момент по кладбищу с упырями долбануть, вот вам и денацификация.
  20. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +1
    Сегодня, 22:28
    Аж смешно...За очень длительное время вновь озвучили про денафикацию...Ау,господин президент России,с Украины уже давно вывезли почти все мощи святых! Вас этот факт никак не трогает? Задели только кости Мельника? Очень рассчитываете на помощь мирового сообщества? В чём? В том,что они ещё больше нацистов настрогают дабы и дальше уничтожать русский ,православный и российский народ? Разве непонятно то,что это вообще заговор того самого международного сообщества?
  21. Майор_Том Звание
    Майор_Том
    +1
    Сегодня, 22:40
    Ну пусть еще десять раз пожалуется, может тогда дойдет, что они против него войну ведут. Хотя, если он до сих пор у них помощи просит, то случай клинический.
  22. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 22:42
    И очень рассчитываем на помощь международного сообщества..

    .. Не сейчас. Мировое сообщество готовится к войне. И самый ближайший исторический пример, как антагонист России, это нацизм. Вообще пора забывать эту демгоическую риторику. На кого-то она ещё действует, но уже далеко не на всех.