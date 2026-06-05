«Россия выбирает войну»: после речи Путина Зеленский угрожает новыми терактами

После завершения выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ, в ходе которого российский лидер, помимо прочего, прокомментировал откровенно хамское «открытое письмо» Зеленского, глава киевского режима заявил, что Москва якобы «не хочет заканчивать войну» и пригрозил новыми терактами и диверсиями. По словам Зеленского, он одобрил новые операции СБУ на территории России.Буквально сразу же после окончания речи Путина Зеленский назвал ответ Путина на свое письмо «слабым» и заявил, что пришел к выводу, что «российская сторона вновь выбирает войну». Украинский диктатор также обвинил участников и гостей ПМЭФ в том, что те якобы являются бенефициарами украинского конфликта. Видимо, впечатлившись озвученными на форуме экономическими выкладками, Зеленский призвал западных «союзников» Украины усилить давление на Москву, чтобы «у России стало меньше денег». При этом, судя по оперативности, это заявление Зеленского, по всей видимости, является сделанной им по КВН-овской привычке «домашней заготовкой». Маловероятно, что даже Зеленский мог всерьез полагать, что Россия согласится на сделанное в предельно хамской манере заключить бессрочное перемирие по текущей линии фронта и начать с «просроченным» прямые переговоры на украинских условиях.Между тем глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя письмо Зеленского, заявил, что российская сторона серьезно отнеслась к письму главы киевского режима и приглашение приехать для переговоров в Москву остается в силе.

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