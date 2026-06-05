«Россия выбирает войну»: после речи Путина Зеленский угрожает новыми терактами

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«Россия выбирает войну»: после речи Путина Зеленский угрожает новыми терактами

После завершения выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ, в ходе которого российский лидер, помимо прочего, прокомментировал откровенно хамское «открытое письмо» Зеленского, глава киевского режима заявил, что Москва якобы «не хочет заканчивать войну» и пригрозил новыми терактами и диверсиями. По словам Зеленского, он одобрил новые операции СБУ на территории России.

Буквально сразу же после окончания речи Путина Зеленский назвал ответ Путина на свое письмо «слабым» и заявил, что пришел к выводу, что «российская сторона вновь выбирает войну». Украинский диктатор также обвинил участников и гостей ПМЭФ в том, что те якобы являются бенефициарами украинского конфликта. Видимо, впечатлившись озвученными на форуме экономическими выкладками, Зеленский призвал западных «союзников» Украины усилить давление на Москву, чтобы «у России стало меньше денег». При этом, судя по оперативности, это заявление Зеленского, по всей видимости, является сделанной им по КВН-овской привычке «домашней заготовкой». Маловероятно, что даже Зеленский мог всерьез полагать, что Россия согласится на сделанное в предельно хамской манере заключить бессрочное перемирие по текущей линии фронта и начать с «просроченным» прямые переговоры на украинских условиях.



Между тем глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя письмо Зеленского, заявил, что российская сторона серьезно отнеслась к письму главы киевского режима и приглашение приехать для переговоров в Москву остается в силе.
11 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +6
    Сегодня, 22:05
    Охота весь этот цирк обсасывать?
    Ведь изначально было ясно, что эта часть шоу из КВН рассчитана на публику в зале и участвуя в нем Россия двигается по написанному сценарию. Делом надо заниматься, а не становится в позы и читать драматические монологи. no
    1. Lynnot Звание
      Lynnot
      +2
      Сегодня, 22:27
      На вопрос, насколько часто российские бизнесмены посещают украинскую столицу с полумиротворческими миссиями, Ушаков напомнил позицию президента: тот не может запрещать деловым людям выбирать тот или иной город для визита.
      «Президент же сказал, что «я не могу вам как бизнесменам запрещать тот или иной город». Что касается поездок в Киев других бизнесменов, мне неизвестно», — добавил Ушаков.
      https://life.ru/p/1884180
  2. михаилл Звание
    михаилл
    +6
    Сегодня, 22:08
    Маловероятно, что даже Зеленский мог всерьез полагать, что Россия согласится на сделанное в предельно хамской манере заключить бессрочное перемирие по текущей линии фронта и начать с «просроченным» прямые переговоры на украинских условиях.

    КВН в принципе смешной был.
    А это вообще не смешно.
  3. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +8
    Сегодня, 22:19
    Пока не будет снесен режим физически, военные действия не закончатся в ближайшие 10 лет.
  4. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +2
    Сегодня, 22:22
    Думал, что уже ни у кого не осталось сомнений в том, что СБУ террористическая организация во главе с неадекватным наркоманом. И этого террориста и фашиста, безнаказанно убивающего наших детей приглашают для переговоров в Москву. Поже в Указе Президента "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" в ред. от 04.03.2026 появилось новое секретное приложение.
    1. Мамин-Сибиряк Звание
      Мамин-Сибиряк
      0
      Сегодня, 22:29
      Приглашают на переговоры и....лечение наркозависимости
  5. sergey822
    sergey822
    +1
    Сегодня, 22:32
    помню также и чеченские террористы угрожали от бессилия что то сделать на фронте, и этот с бородой на хаттаба похож, думаю и участь у него будет такая же
  6. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +3
    Сегодня, 22:39
    Да грохните уже этого фюрера. Достал.
    Скажете,что новый придётся? Конечно придет,но не мгновенно. Будут между собой драться британцы с американцами. Кого то поставят. Его тоже уничтожить...и так до последнего лейтенанта,который и подпишет капитуляцию. Пока есть кому на этой проклятой Украине поставлять деньги и оружие ,то будут поставлять. Украина воюет технологично! Поэтому считаю ,что колошматить ее надо по чёрному,без перерыва. Никаких других способов победить нет.
  7. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 22:43
    Сколько и что же еще этот Зе должен сделать, чтобы его официально объявили террористом? Это можно было сделать несколько раз за последние годы. Но наше руководство до сих пор не решается, думает... Доколе????????
  8. Бенчик Звание
    Бенчик
    +1
    Сегодня, 22:44
    Зеленский точно указал, где находится центр принятия решений (локальный) - это он сам. Если Генштаб и Верховный России этого не видят, то это мне очень грустно.
  9. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 22:49
    Вот самое время - прибить крысеныша! Но... мы не такие и это не наши методы, а то вдруг обвинят в нарушении международных норм...