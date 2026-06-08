Зачем Сталин договорился с Гитлером

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Зачем Сталин договорился с Гитлером
«Заклинание выпущенного духа». 1938 г. Советская карикатура Бориса Ефимова


Картина Мюнхенского сговора


Картина Мюнхенского сговора (Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру), когда Британия и Франция сдали Гитлеру Судетскую область Чехословакии, фактически сливая союзных чехов, однозначно и откровенно показывали Москве, что переговоры СССР с «коллективным Западом» о системе коллективной безопасности — это бесполезное дело. И что они стоят на месте совершенно не случайно.



Очевидно, что хозяева Франции и Лондона уверены, что нашли общий язык с Гитлером. Что они сознательно закрывают глаза на разрушение Версальской системы, на резкое усиление военной мощи Германского рейха. Западники сознательно толкают Германию на Восток, чтобы так или иначе повторить сценарий Первой мировой войны. Стравить немцев и русских в кровавой бойне, а затем поделить шкуры убитых медведей.

А с Дальнего Востока надвигалась угроза Японской империи, которая уже пробовала силы Советской России на границе. При этом Запад шаг за шагом сливал Китай, усиливал за счёт него японцев. Россию подставляли под удары с двух сторон!

Сталин не был дураком и благородным рыцарем в политике. Суть Большой игры он отлично понимал. Также в ходе большой чистки в СССР (Загадка «великой чистки» 1937 года, Часть 2) в распоряжение Сталина попали показания Радека, Раковского, Соколовского и прочих агентов «мировой закулисы», часть архива Троцкого. Поэтому Иосиф Виссарионович хорошо понимал, что происходит в мире, как и зачем разрушали Российскую империю.


На рисунке британско-новозеландского карикатуриста Дэвида Лоу Сталин спрашивает, посмеиваясь, у участников Мюнхена: «Что, для меня нет стула?»

Было очевидно, что хозяева Запада, «мировая закулиса», финансовый капитал пытаются провернуть сценарий начала XX века: Русско-японская война, Первая мировая война, революция и развал Российской империи. Гигантский по масштабам грабёж России. Обескровленный русский народ, который обрекали на гибель. Стравливали и подставляли немцев и русских те же самые «партнеры»: Британия, Франция и США.

Разумно и оптимально было переиграть их. Не дать стравить русских с японцами и немцами. Не попасть в ловушку, в которую попал царь Николай Второй. Сделать то, что не сделал императорский Петербург. Договориться с Германией.


Мюнхенский сговор (1938). Карикатура советских художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, писавших под коллективным псевдонимом Кукрыниксы

Общее положение в Европе


Поэтому Москва начинает делать определённые шаги. В 1938 году Сталин свернул участие СССР в гражданской войне в Испании. Стало очевидно, что участие России в этой войне бесперспективно и опасно. Это была одна из ловушек т. н. «мировой закулисы», чтобы стравить Германию и СССР. Большинство «революционеров-интернационалистов», которые вовлекли нашу страну в эту войну, оказались к этому времени в рядах врагов народа.

Советские военные советники, специалисты получили приказ возвращаться на Родину. Поставки оружия и боеприпасов были прекращены. Испанские республиканцы проиграли войну. В марте 1939 года франкисты вошли в Мадрид. Страна была в разрухе. Более миллиона жертв и беженцев. Сотни разрушенных городов и селений.

При этом генерал Франциско Франко оказался довольно хитроумным человеком. Он умудрился избежать участия во Второй мировой войне, хотя постоянно «кормил» Гитлера обещаниями. А страна неплохо нажилась на мировой бойне.

Советские дипломаты и торговые представители в Берлине начали забрасывать удочки по вопросу улучшения отношений. В Германии не отвергали этих попыток. В марте и декабре 1938 года СССР и Германия заключили торговые соглашения с целью восстановить товарооборот уровня 1934–1935 гг. Но дальше дело пока не пошло. Гитлер по-прежнему выставлял свою резкую антисоветскую позицию.

Фюрер в это время, ещё не успев переварить Чехословакию, начал цепляться к Польше. Благо поводов было достаточно. Ведь Польша весьма хорошо поживилась на развале Германской и Австро-Венгерской империй. В северных, западных и юго-западных областях Польши проживало много немцев, которых надо было вернуть в Третий рейх. Также Версаль создал такую границу, что Польша протянулась к Балтике длинным коридором, который отрезал основную часть Германии от Восточной Пруссии. А порт Данциг-Гданьск стал вольным городом.

Также стоит учитывать глупую и наглую политику новых польских панов. Они были уверены в своей силе и безопасности — «Запад нам поможет!». При этом Варшава желала поживиться за счёт практически всех соседей и особенно России. Поляки рассчитывали, что станут союзниками Германии в новой войне с русскими. Однако своей позицией по поводу Данцигского коридора (с позиции силы) Варшава разрушила потенциальный союз Германии и Польши против СССР. Поэтому Гитлер решил съесть и Польшу. А для этого нужно было договориться с Москвой.

В марте 1939 года Германия потребовала от Польши передать ей вольный город Данциг и позволить строительство экстерриториальных дорог через «Польский коридор». Польша ответила отказом.


В мешок Гитлера с надписью «Германия превыше всего» уже брошены Австрия и Чехословакия, своей очереди покорно ждут Польша, Венгрия, Югославия, Румыния, Болгария, Греция... — «Франко-Британская семья». Художник Дэвид Лоу

В марте 1939 г. Гитлер ликвидировал оставшуюся Чехословакию. Богемия и Моравия перешли под контроль гитлеровцев как протекторат. Словакия формально стала независимой, но де-факто полностью подчинялась Берлину.

Мюнхенский договор фактически уничтожил прежнюю систему договоров, безопасности в Европе. В октябре 1938 года Польша оккупировала и аннексировала спорную Тешинскую область, которая принадлежала чехам.

Венгрия начинает милитаризацию. Гитлер и Муссолини по Первому Венскому арбитражу в ноябре 1938 года решили «венгерский вопрос» в Чехословакии в пользу Венгрии. От Чехословакии отделили и передали Венгрии южную часть Прикарпатской Руси и районы Южной Словакии.

Режиму Хорти это понравилось, венгры желали продолжения банкета. Будапешт потянулся в лагерь Италии и Германии, желая присоединения к Антикоминтерновскому пакту, чтобы создать «Великую Венгрию» за счёт новых захватов в Чехословакии и возвращения Трансильвании, которую после Первой мировой отняли у венгров и подарили Румынии. После ликвидации Чехословакии в 1939 г. венгры получили свою долю — часть Закарпатья и Словакии.

Муссолини, который лелеял планы созданий Новой Римской империи (Большая Италия имени Муссолини), завидовал успехам Гитлера. Пока дуче рассказывал о возрождении Рима, фюрер захватывал одну страну за другой. В апреле 1939 года итальянцы захватили Албанию, которая и так была под протекторатом Италии.

Тем временем Франция и Англия всё ждали, когда Гитлер пойдёт на Восток. Считали, что фюреру выданы щедрые авансы и пора их отрабатывать. Франция и Англия тем временем будут богатеть, играть роль арбитров. Получат главный приз. Но Гитлер явно выходил из-под их контроля, у него был свой план. Он не хотел повторения сценария 1914 года — войны на двух фронтах.

31 марта 1939 года Англия, а затем и Франция предоставили гарантии военной помощи Польше, Румынии и Греции в том случае, если их атакуют. Советский Союз этим странам не угрожал, поэтому подразумевалось, что им угрожает Германия. Запад обозначил «красные флажки», мол, можно напасть на СССР. Но Гитлера этот дипломатический ход не впечатлил. Он понимал, что игра выходит на новый уровень. Также он знал, что западники ничего не сделают. Поэтому Германия начинает подготовку Польской кампании.

При этом Гитлер был уверен, что вермахт в ходе операции не столкнётся с Красной Армией.


Адольф Гитлер и министр иностранных дел Германии фон Риббентроп. 24 августа 1939 года. Фото: Репродукция Валерия Христофорова / архив журнала «Огонёк»

На пути к пакту Риббентропа – Молотова


Стремительное сползание Европы к большой войне, позиция Франции и Англии, которые разрушали Версальскую систему и направляли Германию на Восток, подталкивали к выбору и Москву. Кроме того, ухудшилась ситуация на Дальнем Востоке. В мае 1939 года начались бои на Халкин-Голе, в Монголии. Вырисовывалась угроза полномасштабной войны с Японской империей.

Советская дипломатия в апреле 1939 года одновременно предприняла два шага. В Москве нарком иностранных дел Литвинов передал британцам очередное предложение о создании единой системы безопасности с Англией и Францией. Но русская сторона подчёркивала: хватит болтовни, нужен реальный военный союз. Государства, которым угрожает агрессия, должны получить гарантии о военной помощи не только от стран Запада, но и Советского Союза. То есть Красная Армия получала право вести боевые действия на территории той же Польши или Румынии.

В это же время в Берлине советский поверенный в делах Астахов сделал заявление:

Советская Россия не воспользовалась нынешними трениями между западными демократиями и Германией в ущерб последней, и у неё нет такого желания. У России нет причин, по которым она не могла бы поддерживать с Германией нормальные отношения. А нормальные отношения могут делаться всё лучше и лучше.

Западные державы сделали всё, чтобы отказаться от союза с Москвой. Сначала Лондон и Париж проигнорировали предложение России. Зато сообщили о нём полякам и румынам. Те, в свою очередь, начали скандалить, раздувать шумиху. Мол, они не примут никакой помощи от Москвы, так как коммунисты их хотят оккупировать. В Варшаве вообще заявили, что для страны лучше немцы, чем русские.

Гитлер же показал, что ему интересно соглашение с Москвой. 28 апреля 1939 года фюрер выступил с большой речью в Рейхстаге, демонстративно расторг морское соглашение с Англией от 1935 года (по нему Германия получала разрешение восстановить ВМФ до 35 % от размеров британского флота) и германо-польский трактат о ненападении (пакт Гитлера – Пилсудского от 1934 года на 10 лет).

С этого времени германская пресса резко изменила пропаганду. Нападки на «русских большевиков» прекратились, зато начали резко критиковать западные плутократии. Плутократия (от греч. πλοῦτος — богатство и κράτος — власть) — это форма государственного устройства, при которой реальная политическая власть сосредоточена в руках узкой группы финансовой олигархии, а государственные решения принимаются в интересах крупного капитала.

Партийные идеологи стали объяснять, что «жизненное пространство» для рейха заканчивается на границе СССР. Немцам ссориться с русскими совершенно не из-за чего.

В Москве это оценили. В отставку отправлен нарком иностранных дел Литвинов, который продвигал систему коллективной безопасности в Европе. НКИД возглавил Вячеслав Молотов, который провёл большую работу по чистке ведомства «от негодных, сомнительных и враждебных элементов». Гитлер немедленно на это отреагировал, СССР и Германия начали переговоры о выгодных торгово-финансовых отношениях.

Падение прозападного Литвинова подтолкнуло Англию и Францию к переговорам. Хотя реальных сдвигов так и не последовало. В Москву прислали третьестепенную делегацию, которая не имела прав на заключение полноценного военного союза. Вопрос о советских гарантиях странам Восточной Европы не поднимался. В самих этих странах русских откровенно считали врагами. В прессе и парламентах была настоящая антисоветская истерия! Латвия и Эстония вообще предпочли подписать пакты о ненападении с Германией.

Сталин, понимая всю лицемерность западников, продолжал с ними переговоры, чтобы добиться для СССР более выгодных позиций. Британцы тянули время, они по-прежнему хотели стравить Россию и Германию. Сами они вели тайные переговоры с нацистами. Со стороны Англии их вёл Горацио Вильсон — ближайший советник и «серый кардинал» премьер-министра Чемберлена. Британцы предлагали немцам разграничить сферы влияния, отдать им всю Восточную и Юго-Восточную Европу. Мол, берите, воюйте с русскими, а мы поддержим. Американский посол в Лондоне Кеннеди поддерживал эту линию.

Одновременно британцы заключили в Токио договор с Японией, признали её завоевания в Китае. Так шла подготовка к охоте на русского медведя. Его должны были затравить Германия и Япония.

Советская разведка в Англии и Японии свой хлеб ела не зря. Сталин об этих закулисных переговорах знал. При этом немцы вели себя дружелюбно, экономическое и политическое сотрудничество с Германией было крайне выгодным для Союза. Выбор был очевидным.

3 августа 1939 года началась разработка дружественного договора. Она велась одновременно в Берлине и Москве.

19 августа в Берлине было подписано торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией. Германия предоставляла кредит СССР в размере 200 млн марок для закупки немецких товаров в течение 2 лет. В этот же срок Союз поставлял немцам товары на сумму 180 млн марок. Это соглашение было выгодным для России, так как мы получали станки, оборудование, машины, передовые образцы вооружений, а поставляли немцам сырье.

23 августа был подписан пакт о ненападении, который известен как пакт Молотова – Риббентропа (министр иностранных дел Третьего рейха) или как пакт Сталина – Гитлера. Были оформлены секретные соглашения. За Союзом признавались бывшие владения Российской империи: Западная Украина и Белоруссия, Прибалтика и Бессарабия. Русские могли забрать их. Западная часть Польши отходила в зону влияния немцев.

Это соглашение позволило России вернуть свои исторические земли, оттянуть начало войны с Германией. Также в Японии решили, что сначала нужно идти на юг, а только затем на север. Союз избежал войны на два фронта с Японией и Германией.


В. М. Молотов подписывает германо-советский договор о ненападении. Стоят (слева направо): Иоахим фон Риббентроп, И. В. Сталин, В. Н. Павлов, Ф. Гаус. 23 августа 1939 года
40 комментариев
Информация
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  1. invisible_man Звание
    invisible_man
    +2
    Сегодня, 03:46
    Довольно поверхностная статья с элементами конспирологии. Что за часть архива Троцкого, что стало ясно Сталину из показаний Радека, Раковского и Соколовского? Опять кругом жидомасоны? Показания при Ежове выбивали какие угодно с помощью ножки от стула.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +7
      Сегодня, 04:02
      Цитата: invisible_man
      Показания при Ежове выбивали какие угодно с помощью ножки от стула.

      Показания при Петре 1 выбивались на дыбе и кнутом и что?
      У инквизиторов Европы из ведьм и еретиков показания выбивались на пыточном станке...а уж как Гестапо в Германии выбивала показания из коммунистов и евреев всем известно...эта тема весьма обширная для всех государств Европы.
      А по статье...сейчас обстановка похожа на 1939 год...идем по кругу... Польша, Германия претендуют на Калининград.
      Кроме этого поляки положили глаз на Брест Белоруссии и Львов Украины. ... Латвия на Псков... Финляндия на Карелию. Румыны, Франция, Британия на Одессу... США на Донбасс...аппетит на бывшие владения СССР и царской России у соседей наших очень хороший.
      Так что драка за все это предстоит большая и кровопролитная.
      Слабых бьют, толерантных сожрут.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        -1
        Сегодня, 04:12
        Сталин ошибся в сроках начала ВОВ...дорого народу эта ошибка обошлась.
        Урок истории нынешнему руководству России идущему на уступки Западу не пошёл впрок...почти те-же самые заигрывания и ложные ожидания от шулеров из Британии, Франции, США и Германии...таже самая четвёрка главных виновников развязывания Второй мировой войны.
        У меня тревожные ожидания будущего.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 04:47
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Сталин ошибся в сроках начала ВОВ

          Вы повторяете чужие глупости. Установить дату нападения невозможно не имея доступа к штабным документам противника. Поэтому нужно просто подготовиться к нападению. При наличии общей границы создать буферную зону за которой уже располагать обороняющиеся войска, а не загонять три мехкорпуса в Белостокский выступ.
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            -1
            Сегодня, 05:14
            Вы повторяете чужие глупости.

            У меня свое мнение на этот счёт.
            У Сталина были копии штабных документов Вермахта...были донесения из разных источников...но Верховный мыслил на тот момент политическими, не военными терминами так же как это и сейчас делают в Кремле. Политик и военный люди с разным мышлением... а соответственно и принятие решений такое же. hi
            Гитлер... хе хе ефрейтор... Сталин семинарист...абсолютно разные люди.
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +2
              Сегодня, 05:29
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              У Сталина были копии штабных документов Вермахта

              Какие?
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              но Верховный мыслил на тот момент политическими, не военными терминами

              Вот те раз... За что вы так товарища Сталина унижаете?
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              а соответственно и принятие решений такое же.

              По вашему товарищ Сталин из каких то политический мотивов загнал три мехкорпуса в заведомое окружение?
              1. Тот же ЛЕХА Звание
                Тот же ЛЕХА
                -1
                Сегодня, 05:43
                smile
                16 июня из разных стран резиденты советской разведки «Рамзай», Шандор Радо, «Дора», Ильза Штебе («Альта»), «Арнольд», «Коста» сообщили радиограммами о том, что с немцы нападут 22-25 июня.
                Сталин великая личность...он стратег... наоборот, я с большим уважением отношусь к нему несмотря на его грубейшие ошибки...выводы из поражений он делал правильные и добивался своей цели все равно. hi
                Это предвоенная карта...явно она попала к нам не с поля боя.
                1. Дырокол Звание
                  Дырокол
                  0
                  Сегодня, 06:06
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  16 июня из разных стран резиденты советской разведки «Рамзай», Шандор Радо, «Дора», Ильза Штебе («Альта»), «Арнольд», «Коста» сообщили радиограммами о том, что с немцы нападут 22-25 июня.

                  Это не документы "из штаба", это чьи то домыслы и предположения, не представляющие никакого интереса ибо и так было ясно что случится.
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  Это предвоенная карта...явно она попала к нам не с поля боя.

                  Именно с поля боя, это трофей, он так и проходит как "Трофейная карта "План Барбаросса". Фото: © Минобороны РФ"
                2. Гардамир Звание
                  Гардамир
                  +2
                  Сегодня, 06:09
                  Вот про даты можно и поспорить. Были даты и апрель. май. даже 22 июня не совсем окончательная. В датах не были уверены в германском генштабе. Как же Сталин мог понять какая дата верная?
                  1. Дырокол Звание
                    Дырокол
                    -2
                    Сегодня, 06:48
                    Цитата: Гардамир
                    Как же Сталин мог понять какая дата верная?

                    Люди не понимают, что дата не определяет ничего. Если ты ничего не знаешь о противнике, где он собирается ударить, какими силами, состав их и т.д., то знание о точной дате и времени ничего не даст.
                  2. Per se. Звание
                    Per se.
                    0
                    Сегодня, 06:48
                    Цитата: Гардамир
                    Вот про даты можно и поспорить.
                    Можно и поспорить, но было заявление, что все слухи о нападении Германии ложны? Было, и многие этому поверили, кто не поверил, рисковал оказаться паникёром, провокатором, или просто "врагом народа". Кто же мешал Иосифу Виссарионовичу хотя бы привести армию в повышенную боевую готовность, на немецкий лепет, что концентрация немецких войск у нашей границы, это отведённые от Британии части на отдыхе? Удивительная подозрительность и недоверчивость Сталина, и тут, такая "вера" Гитлеру. Что мешало в ответ придумать "плановые учения", усилить свои позиции? Наконец, кто придумал затеять ремонты аэродромом, сгрудив всю авиацию, как специально под бомбы, кто новые танки, ещё толком не освоенные, так же по сути "складировал" под вторжение? К слову, новых Т-34 и КВ у нас было больше, чем у немцев средних Т-III и Т-IV (остальные лёгкие), а Миг-3, ЛаГГ-3 и Як-1 было больше, чем у немцев Bf-109 к нападению. Как ещё понять, что не надо вражеским спецслужбам было отстреливать наших генералом и спецов, достаточно было написать донос. Хорошо, что не всех успели расстрелять, но ведь сидели такие, как Туполев и Королёв... Это трудно понять, и трудно оправдывать.
                    Да, надо было подписывать и СССР договор с немцами, использовать это, закупили же немецкую технику, Гитлер даже недостроенный крейсер нам продал, но не верить и не подставляться. Здесь Сталин перемудрил, ошибся. Надо ли ещё было бросать старую линию обороны, ту, что называли "Линия Сталина", какой бы она не была, это было лучше линии новой границы, что была по обороне сама по себе менее удобной, да ещё с враждебным населением, Война была неизбежной, и, Польша бы нам и так бы досталась, могли отжать западную Украину после войны, или обменять на ту же часть Восточной Пруссии, про которую неблагодарные пшеки не вспоминают, в отличие от Львова.
                    Единственное, что всё оправдывает так или иначе, СССР со Сталиным победил. Добро от худа, была поднята промышленность на Урале и Сибири (из-за эвакуации). Мы получили немецких ракетчиков, что во многом дало отрыв в ракетостроении. Был создан уже полюс социализма в Европе.
                    В остальном, никакая это не "конспирология" из Германии буржуи сделали анти-СССР, приведя Гитлера к власти, чтобы чужими руками загрести жар, наварить на крови бабло, выйти из кризиса и великой депрессии. Как зажирели США, тому подтверждение. Жаль, нет больше великой страны социализма, как и самого социалистического полюса силы, а "многополярный мир", что так или иначе сидит под долларом, фикция. Не может быть "многополярности" в мировом полюсе капитализма, где уже есть свои лидер и хозяин этой планетарной системы. Имеем, что имеем, с такими, как Абрамович и еже подобные, новоявленные хозяева России, что западу в рот смотрят, так-как у них всё там, а Россия лишь дойная корова, для выкачивания из неё сырья и выводов активов к "партнёрам".
                    Если не вернём социализм и народную власть, слабо верится, что с перевёртышами у России будет великое, или просто достойное будущее, в подобранном с помойки истории капитализме.
                    Много думал на эту тему, мы имели в разы превосходство по танкам, по авиации, и, такой погром, такие потери. Кто нам
                    1. Дырокол Звание
                      Дырокол
                      0
                      Сегодня, 07:39
                      Цитата: Per se.
                      Кто же мешал Иосифу Виссарионовичу хотя бы привести армию в повышенную боевую готовность

                      И что бы это дало? Допустим знал бы командир 22-й ТД о том, что 22 июня, ровно в четыре часа и т.д... Что он бы сделал? Звонил бы Жукову и умолял дать разрешение отойти из Бреста, т.к. находится заранее по ударом немецкой артиллерии? Ну привел бы он свою дивизию в повышенную готовность. От этого склады ГСМ и боеприпасов как то обезопасятся?
                3. Андрей ВОВ Звание
                  Андрей ВОВ
                  +2
                  Сегодня, 06:34
                  Информации было море, абсолютно противоречивой, аналитика была слаба.. Ну узнал он 16 июня о том , что будет нападение 22 числа и что?? Уже было поздно
                  1. Konnick Звание
                    Konnick
                    0
                    Сегодня, 07:36
                    Цитата: Андрей ВОВ
                    Информации было море, абсолютно противоречивой, аналитика была слаба.. Ну узнал он 16 июня о том , что будет нападение 22 числа и что?? Уже было поздно

                    Даже если точно знали, то ничего особо не поменялось...И что это за армия которую надо предупреждать о начале боевых действий за месяц или еще больше. Все эти взваливания вины за "внезапное нападение" шли от тех, кто просто не смог организовать отражение агрессии в должной мере из-за объективных, да и субъективных причин, в том числе личностного характера...и самое главное из-за боязни высшего комсостава проявить волю и действовать инициативно, а не ждать указаний генштаба
                    1. Дырокол Звание
                      Дырокол
                      0
                      Сегодня, 07:53
                      Цитата: Konnick
                      и самое главное из-за боязни высшего комсостава проявить волю и действовать инициативно, а не ждать указаний генштаба

                      Экий вы интересный. Поставьте себя на место командира 22-й танковой дивизии. Дивизия находилась южнее Бреста, на границе. Казармы, тыловые подразделения, склады, танковый парк.
                      Во время артиллерийской подготовки 34-я немецкая пехотная дивизия нанесла большие потери нашей 22-й танковой дивизии, размещавшейся в южном военном городке Бреста в 2,5—3,5 км от государственной границы.
                      От ударов артиллерии и авиации дивизия потеряла также большую часть танков, артиллерии и автомашин, больше половины всех автоцистерн, мастерских и кухонь. От огня противника загорелись и затем взорвались артиллерийский склад и склад горюче-смазочных материалов дивизии.

                      Наличие воли у вас как то отразилось бы на результате артобстрела 22 июня? Или вы до 22 июня самовольно вывели бы дивизию подальше от границы дабы не попасть под внезапный удар? Да вас дивизионный комиссар на месте бы пристрелил только за попытку это сделать.
                      1. Konnick Звание
                        Konnick
                        0
                        Сегодня, 08:04
                        Цитата: Дырокол
                        Цитата: Konnick
                        и самое главное из-за боязни высшего комсостава проявить волю и действовать инициативно, а не ждать указаний генштаба

                        Экий вы интересный. Поставьте себя на место командира 22-й танковой дивизии. Дивизия находилась южнее Бреста, на границе. Казармы, тыловые подразделения, склады, танковый парк.
                        Во время артиллерийской подготовки 34-я немецкая пехотная дивизия нанесла большие потери нашей 22-й танковой дивизии, размещавшейся в южном военном городке Бреста в 2,5—3,5 км от государственной границы.
                        От ударов артиллерии и авиации дивизия потеряла также большую часть танков, артиллерии и автомашин, больше половины всех автоцистерн, мастерских и кухонь. От огня противника загорелись и затем взорвались артиллерийский склад и склад горюче-смазочных материалов дивизии.

                        Наличие воли у вас как то отразилось бы на результате артобстрела 22 июня? Или вы до 22 июня самовольно вывели бы дивизию подальше от границы дабы не попасть под внезапный удар? Да вас дивизионный комиссар на месте бы пристрелил только за попытку это сделать.

                        Была директива от 18 июня...Кто мешал командиру дивизии Пуганову рассредоточить дивизию, а не держать технику правильными рядами ...
                        Например командир 67-й стрелковой дивизии Дедаев вывел свою дивизию из казарм в Лиепае и рассредоточил ее за день до 22 июня и немцы бомбили пустые казармы...
          2. anclevalico Звание
            anclevalico
            +1
            Сегодня, 07:21
            Даже имея дату, он бы ошибся. Нападение должно было быть раньше, не ввяжись Италия в Греческую авантюру. Фюреру пришлось бросать всё и лезть выручать, отложив нападение, чуть не на месяц. Которого, потом, по сути и не хватило.
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Сегодня, 07:29
              Цитата: anclevalico
              Которого, потом, по сути и не хватило.

              Это все сказки из серии "а вот начни мы на месяц раньше, уж мы бы..." был бы тот же результат. Отсутствие резервов, излишняя самонадеянность и адмирал Канарис...
            2. Konnick Звание
              Konnick
              0
              Сегодня, 07:37
              Цитата: anclevalico
              отложив нападение, чуть не на месяц

              На 34 дня...
        2. Unknown Звание
          Unknown
          0
          Сегодня, 06:03
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Сталин ошибся в сроках начала ВОВ...дорого народу эта ошибка обошлась.

          Сталину поступали разные сведенья о дате нападения, что война будет начата Гитлером 1 мая, потом 20 мая .За 10 дней до начала войны наша разведка 47 раз информировала в советское руководство о предполагаемом нападении вермахта .При том, что шла ещё масса дезинформации, войны хотели в первую очередь англичане по понятным причинам. Поди разберись с точными датами нападения. Но меры принимались,из книги А.Шарипова "Черняховский", 1978 г.
          18 июня в тринадцать часов на основании директивы Военного совета Прибалтийского Особого военного округа командир 12-го механизированного корпуса генерал-майор Шестопалов отдал приказ: «…полковнику Черняховскому с получением настоящего приказа привести в боевую готовность все части в соответствии с планами поднятия по боевой тревоге, но самой тревоги не объявлять. Всю работу проводить быстро, но без шума, без паники и болтливости, иметь положенные нормы носимых и возимых запасов, необходимых для жизни и боя».
          А вот что вспоминает маршала М. В. Захаров, в означенный период он являлся начальником штаба ОдВО: «За несколько дней до войны Одесском военном округе «проводились работы по оборудованию предполья» в укрепрайонах .... «в соответствии с директивой Генерального штаба». Значит руководство страны понимало , что война может начаться в любой момент и в войска была послана директива Как она исполнялась командующими, другой вопрос. Вот как описывает разговор Павлова со Сталиным маршал авиации Голованов.
          — Нет, товарищ Сталин, это неправда! Я только что вернулся с оборонительных рубежей. Никакого сосредоточения немецких войск на границе нет, а моя разведка работает хорошо. Я еще раз проверю, но считаю это просто провокацией. Хорошо, товарищ Сталин... А как насчет Голованова? Ясно. [51]

          Он положил трубку.

          — Не в духе хозяин. Какая-то сволочь пытается ему доказать, что немцы сосредоточивают войска на нашей границе.
          Так что на Сталина все валить просто, а генералы вроде как бы и не приделах .«Жена Цезаря должна быть вне подозрений».
      2. invisible_man Звание
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 04:18
        Показания при Петре 1 выбивались на дыбе и кнутом и что?

        При Петре показания обычно не составлялись еще до ареста подозреваемых. Но и тогда невиновных отправляли на тот свет.
      3. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 04:29
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Так что драка за все это предстоит большая и кровопролитная.

        А мы к не готовы ?
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          0
          Сегодня, 04:37
          Цитата: Uncle Lee
          А мы к не готовы ?

          К локальной войне с Европой не готовы...это надо прямо признать.
          По тому как прорываются ракеты и БПЛА европейского производства вглубь России...не готовы.
    2. Ponimatel Звание
      Ponimatel
      +3
      Сегодня, 04:17
      Довольно поверхностная статья с элементами 

      Пожалуй. Я не против Пакта, но аргументы слабоваты. Оттянуть войну с Германией установив общую границу? Защищая Польшу СССР "оттянул" бы много больше.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        -1
        Сегодня, 04:23
        Вовсе необязательно было защищать Польшу. Тем более, что поляки не горели (мягко говоря) желанием сотрудничать с нами в военной сфере. Но надо было четко и недвусмысленно довести до Гитлера, что нападение на Польшу мы сочтем враждебным поползновением в сторону СССР и объявим мобилизацию.
      2. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 04:41
        Цитата: Ponimatel
        но аргументы слабоваты.

        Стандартные. Нужно глупость преподнести как мудрость. Ведь при отсутствии общей границы невозможно "внезапное нападение".
  2. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +3
    Сегодня, 04:27
    А по мне, так всё кратко и по делу (не без нюансов, конечно), сразу видны хитросплетения геополитики того периода времени.
    Довольно поверхностная статья...

    Не соглашусь, чтобы увлечь зумеров и альфа-поколение, классический академический текст нужно превратить в динамичный, структурированный и понятный рассказ.
    Здесь всё это присутствует...
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      -2
      Сегодня, 06:06
      К сожалению, не наблюдаю никаких признаков академичности.
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 04:51
    Картина Мюнхенского сговора (Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру), когда Британия и Франция сдали Гитлеру Судетскую область Чехословакии, фактически сливая союзных чехов

    Опять этот пропагандистский бред. Что значит "сливать"? У Чехословакии армию разоружили что ли? Ну не помогают союзники, а армия тебе зачем? У Чехословакии была армия куда сильнее немецкой, особенно в техническом плане, более того развитая промышленность. Конечно, проще трусливо сдаться, а после обвинять всех кроме себя.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      -2
      Сегодня, 05:26
      У чехов отняли Судетскую область - основной район производства современных вооружений и боеприпасов. Много вы навоюете без пополнения техники и боеприпасов? А тут ещё нападение Польши с её претензиями на Тешин (и не только), вкупе с мятежом словацких националистов в тылу. Обратиться за помощью можно было только к СССР, но прямой военной помощи чехи не захотели (антикоммунизм не позволял). Если уж французы проиграли за 40 дней, то сколько бы в одиночку, без продовольствия и боеприпасов, продержалась изолированная Чехия?
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 05:41
        Цитата: Юрась_Беларусь
        У чехов отняли Судетскую область - основной район производства современных вооружений и боеприпасов

        Французы? Англичане? СССР? Нет. Это сделали немцы. Что должна была делать армия Чехословакии? Наверное оказать сопротивление и уничтожить тех, кто притязает на нее. Армия для этого же создана, не? Добропорядочные граждане Чехословакии платили налоги на армию, на ее вооружение, на пример у СССР за валюту купили 61 бомбардировщик СБ и лицензию на производство. На 1938 год на вооружении Чехословакии было 350! танков, пушечных!
        Цитата: Юрась_Беларусь
        Если уж французы проиграли за 40 дней

        Вермахт образца 1938 и 1940 это очень разные силы.
        1. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          0
          Сегодня, 06:58
          У чехов забрали заводы, склады и укрепления. Против них был не только Гитлер, но и Англия с Францией, Польшей и националистами в тылу.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +1
            Сегодня, 07:26
            Цитата: Юрась_Беларусь
            У чехов забрали заводы, склады и укрепления.

            Это Бенеш их отдал
            Цитата: Юрась_Беларусь
            Против них был не только Гитлер, но и Англия с Францией, Польшей и националистами в тылу.

            Начинайте писать фантастические романы.
  4. север 2 Звание
    север 2
    +4
    Сегодня, 05:03
    как я понял , эта не убедительная статья ( об договоре Сталина с Гитлером ) появилась на фоне отправки Абрамовича в Киев , Путину договариваться с Зеленским? Намёк понятен ! Сейчас начнётся обрабатывание мозгов народу , мол , глядите , аж великий Сталин договаривался с нацистами .
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 05:29
      Сначала докажите, что Абрамович в Киеве и что он там по направлению от Путина. Перепечатки из украинских СМИ не предлагать.
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 06:09
      Цитата: север 2
      Намёк понятен !

      Не станет Самсонов такого делать. Да и как сравнивать несравнимое? Германия на тот момент была вполне самостоятельным субъектом политики. А нынешняя бандеровская Украина является объектом Западной политики. Она не самостоятельна. Без западных массированных поставок 404 не справится.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 05:21
    Цитата: Дырокол
    Ведь при отсутствии общей границы невозможно "внезапное нападение".

    smile А как же Перл-Харбол???
    Или это другое?
  6. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 05:43
    Автор остановился на самом интересном месте.
    Всем известна статья Путина о том, что в архивах не нашли никаких планов на войну с Германией. То есть СССР с Германией воевать не собирался. И в этом вопросе ему можно поверить- вся логика отношений между Германией и СССР после сентября 1939 говорила о том, что в Москве были уверены в том, что СССР нашел с Гитлером общий язык. Даже в МИДе для удобства немцев еврея Литвинова (имя при рождении Меер-Генох Моисеевич Валлах) заменили на русского Молотова (хотя этот фактор преувеличивают. Вполне нормально между собой общались Гейнц Гудериан с Семеном Моисеевичем Кривешеиным во время парада в Бресте. Усиление антисемитской политики в Германии произошло уже позже).
    Уже 28 сентября 1939 года у нас с Германией был заключен договор о дружбе- Советско-германский договор о дружбе и границе.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_дружбе_и_границе_между_СССР_и_Германией
    И если договора о ненападении с Германией многие имели, то договора о дружбе мало у кого были. Ни о какой войне с нацизмом в этот момент и речи не шло. СССР осудил Англию и Францию за то что они в ответ на нападение на Польшу объявили войну Гитлеру и заклеймил их агрессорами. Более того, Англия и Франция изначально поставили целью войны именно уничтожение нацизма как явления, что вызвало особое раздражение в Москве.
    ...В последнее время правящие круги Англии и Франции пытаются изобразить себя в качестве борцов за демократические права народов против гитлеризма, причём английское правительство объявило, что будто бы для него целью войны против Германии является, не больше и не меньше, как «уничтожение гитлеризма». ... Но такого рода война не имеет для себя никакого оправдания. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать. Это — дело политических взглядов. Но любой человек поймёт, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война «за уничтожение гитлеризма»..."

    Это из речи Молотова в 1939 году ( Выступление В.М. Молотова // Внеочередная пятая сессия Верховного Совета СССР 31 октября — 2 ноября 1939 г. Стенографический отчет. Издание Верховного Совета СССР 1939 г. сс. 7 — 24.
    http://doc20vek.ru/node/1397 ).
    То есть страну готовили к мирному сосуществованию с Гитлером и его нацистской идеологией. Ни о какой войне с ними речи не идет, и уж тем более не идет речи о искоренении нацизма (национал- социализма) как явления, наоборот, это осуждается. Иногда можно прочитать, что-де мы хотели, чтобы Германия и Англия воевали между собой а мы потом пришли к ним ослабевшим, или о том, что в СССР не принимали нацизм как таковой, но из выступления Молотова понятно, что ничего подобного мы не планировали. Всего через 2 года стенограмму речи Молотова уберут отовсюду и она надолго станет запретной, хотя многое объясняет в предвоенной политике СССР.
    Дальше- больше.
    В сентябре 1940 года странами оси был подписан Тройственный пакт, согласно которому Германия, Италия и Япония обязались помогать друг другу в установлении «нового мирового порядка». В конце сентября 1940 года Гитлер направил послание Сталину, известив его о подписании Тройственного пакта, а позднее предложил Советскому Союзу окончательно присоединиться к странам оси и принять участие в дележе «английского наследства» в Иране и Индии.

    12 ноября 1940 года Гитлер предложил Вячеславу Молотову, который находился с визитом в Берлине, присоединение СССР к странам оси в качестве полноправного четвёртого участника[2]. Проект Договора разрабатывался Иоахимом фон Риббентропом и был зачитан Молотову 13 ноября 1940 года в бомбоубежище[3], во время бомбардировки Берлина английской авиацией[4].

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакт_четырёх_держав
    У нас долгие годы обсуждали, почему нападение Германии стало таким неожиданным для Кремля. Исписаны тонны бумаги об этом, диссертации писали, Сталина обвиняли в неготовности к войне с Германией, до сих пор спорят. Но на самом деле ларчик просто открывался- оно стало неожиданным, потому что никак не вписывалось в логику всех предвоенных отношений с Германией, у нас были прекрасные отношения и мы готовились их углубить и расширить из дружеских до союзнических. Не было никакого смысла для Гитлера нападать на СССР в этот момент. Тем более, что сам Гитлер предостерегал от войны на два фронта- на Западе и Востоке. И Сталин это прекрасно знал. Поэтому и писал на донесения агентов резолюции, посылающие к какой-то матери, обвиняя, что это не агенты, провокаторы. И хотя переговоры затянулись из-за позиции других союзников (Италию, например, не устраивали притязания СССР на Босфор), но с самой Германией у нас принципиальных разногласий не было. Как и с Японией, кстати- предвоенные проблемы у нас с ними были решены, японцы добывали нефть на Сахалине по соглашению с нами, и никаких конфликтов с ними не планировалось.
    Как получилось, что война всё-таки началась? Исключительно по глупости Гитлера. Он, увидев, что Англия не собирается заключать с ним мирное соглашение, к чему он стремился, и увидев, что переговоры с СССР о союзнических отношениях затягиваются, решил, что Англия не идет на мир, потому что рассчитывает получить в союзники СССР. И пришел к выводу, что если СССР вывести из игры, то Англия пойдет на попятную. И когда Гитлер увидел, что переговоры с Кремлем затягиваются, не придумал ничего умнее, чем напасть на СССР. Большей глупости с его стороны в тот момент и представить себе было сложно. Посол Германии в Москве, понимавший ситуацию, был просто в шоке от этого решения. Тем не менее Гитлеру так хотелось закончить войну с Англией, что он принял такое решение, Гитлеру из донесений СССР казался слабым противником, он и представить себе не мог, что это не закончится через две-три недели, а затянется на долгие годы. Понятно, что в Кремле не могли ставить на то, что Гитлер сделает такую глупость. Иногда не стоит искать сложные объяснения тому, что объясняется простой человеческой глупостью. :((...
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      +2
      Сегодня, 07:00
      Путин долго работал в Германии как и многие наши разведчики в разных странах. И многие поневоле или бессознательно или сознательно начинают симпатизировать этим странам, особенно если эти страны чистые и ухоженные и люди материально живут хорошо. Вот почему Путин бросил свой партбилет и включился в построение капитализма в России. Вот почему у нас активно рушат всё что создано советским народом, думая построить на обломках новую капиталистическую Россию. Но с такими разрушениями можно вообще потерять Россию. Сколько мы уже потеряли территорий и Российской Империи и Советского Союза. Кто то пытается там построить культурный капитализм, кто то падает в феодализм, уйдя из Советского Союза. Все кроме Белоруссии попадают во вражеские блоки или на пути к ним. Удивительно что и РИ и СССР не грабили республики а развивали их во всех смыслах. И после этого конечно россияне обижаются на них. Но как говорит народная мудрость " не делай добра- не получишь зла".
      Как капиталисты мы будем договариваться с мировыми капиталистами, думая что нас возьмут в элиту капитализма , если мы были бы коммунистами мы воевали бы до победы, не вымаливая чтобы мировой жандарм остановил бандеровцев, у него другие задачи, это уничтожить Россию до конца. hi soldier bully
  7. Гардамир Звание
    Гардамир
    -1
    Сегодня, 06:16
    Легко судить предков. имея на руках планы обеих сторон. Данные о военной и экономической мощи. Господа критики. может тогда вы предложите Герасимову и Лаврову. как надо.