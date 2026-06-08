Зачем Сталин договорился с Гитлером
«Заклинание выпущенного духа». 1938 г. Советская карикатура Бориса Ефимова
Картина Мюнхенского сговора
Картина Мюнхенского сговора (Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру), когда Британия и Франция сдали Гитлеру Судетскую область Чехословакии, фактически сливая союзных чехов, однозначно и откровенно показывали Москве, что переговоры СССР с «коллективным Западом» о системе коллективной безопасности — это бесполезное дело. И что они стоят на месте совершенно не случайно.
Очевидно, что хозяева Франции и Лондона уверены, что нашли общий язык с Гитлером. Что они сознательно закрывают глаза на разрушение Версальской системы, на резкое усиление военной мощи Германского рейха. Западники сознательно толкают Германию на Восток, чтобы так или иначе повторить сценарий Первой мировой войны. Стравить немцев и русских в кровавой бойне, а затем поделить шкуры убитых медведей.
А с Дальнего Востока надвигалась угроза Японской империи, которая уже пробовала силы Советской России на границе. При этом Запад шаг за шагом сливал Китай, усиливал за счёт него японцев. Россию подставляли под удары с двух сторон!
Сталин не был дураком и благородным рыцарем в политике. Суть Большой игры он отлично понимал. Также в ходе большой чистки в СССР (Загадка «великой чистки» 1937 года, Часть 2) в распоряжение Сталина попали показания Радека, Раковского, Соколовского и прочих агентов «мировой закулисы», часть архива Троцкого. Поэтому Иосиф Виссарионович хорошо понимал, что происходит в мире, как и зачем разрушали Российскую империю.
На рисунке британско-новозеландского карикатуриста Дэвида Лоу Сталин спрашивает, посмеиваясь, у участников Мюнхена: «Что, для меня нет стула?»
Было очевидно, что хозяева Запада, «мировая закулиса», финансовый капитал пытаются провернуть сценарий начала XX века: Русско-японская война, Первая мировая война, революция и развал Российской империи. Гигантский по масштабам грабёж России. Обескровленный русский народ, который обрекали на гибель. Стравливали и подставляли немцев и русских те же самые «партнеры»: Британия, Франция и США.
Разумно и оптимально было переиграть их. Не дать стравить русских с японцами и немцами. Не попасть в ловушку, в которую попал царь Николай Второй. Сделать то, что не сделал императорский Петербург. Договориться с Германией.
Мюнхенский сговор (1938). Карикатура советских художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, писавших под коллективным псевдонимом Кукрыниксы
Общее положение в Европе
Поэтому Москва начинает делать определённые шаги. В 1938 году Сталин свернул участие СССР в гражданской войне в Испании. Стало очевидно, что участие России в этой войне бесперспективно и опасно. Это была одна из ловушек т. н. «мировой закулисы», чтобы стравить Германию и СССР. Большинство «революционеров-интернационалистов», которые вовлекли нашу страну в эту войну, оказались к этому времени в рядах врагов народа.
Советские военные советники, специалисты получили приказ возвращаться на Родину. Поставки оружия и боеприпасов были прекращены. Испанские республиканцы проиграли войну. В марте 1939 года франкисты вошли в Мадрид. Страна была в разрухе. Более миллиона жертв и беженцев. Сотни разрушенных городов и селений.
При этом генерал Франциско Франко оказался довольно хитроумным человеком. Он умудрился избежать участия во Второй мировой войне, хотя постоянно «кормил» Гитлера обещаниями. А страна неплохо нажилась на мировой бойне.
Советские дипломаты и торговые представители в Берлине начали забрасывать удочки по вопросу улучшения отношений. В Германии не отвергали этих попыток. В марте и декабре 1938 года СССР и Германия заключили торговые соглашения с целью восстановить товарооборот уровня 1934–1935 гг. Но дальше дело пока не пошло. Гитлер по-прежнему выставлял свою резкую антисоветскую позицию.
Фюрер в это время, ещё не успев переварить Чехословакию, начал цепляться к Польше. Благо поводов было достаточно. Ведь Польша весьма хорошо поживилась на развале Германской и Австро-Венгерской империй. В северных, западных и юго-западных областях Польши проживало много немцев, которых надо было вернуть в Третий рейх. Также Версаль создал такую границу, что Польша протянулась к Балтике длинным коридором, который отрезал основную часть Германии от Восточной Пруссии. А порт Данциг-Гданьск стал вольным городом.
Также стоит учитывать глупую и наглую политику новых польских панов. Они были уверены в своей силе и безопасности — «Запад нам поможет!». При этом Варшава желала поживиться за счёт практически всех соседей и особенно России. Поляки рассчитывали, что станут союзниками Германии в новой войне с русскими. Однако своей позицией по поводу Данцигского коридора (с позиции силы) Варшава разрушила потенциальный союз Германии и Польши против СССР. Поэтому Гитлер решил съесть и Польшу. А для этого нужно было договориться с Москвой.
В марте 1939 года Германия потребовала от Польши передать ей вольный город Данциг и позволить строительство экстерриториальных дорог через «Польский коридор». Польша ответила отказом.
В мешок Гитлера с надписью «Германия превыше всего» уже брошены Австрия и Чехословакия, своей очереди покорно ждут Польша, Венгрия, Югославия, Румыния, Болгария, Греция... — «Франко-Британская семья». Художник Дэвид Лоу
В марте 1939 г. Гитлер ликвидировал оставшуюся Чехословакию. Богемия и Моравия перешли под контроль гитлеровцев как протекторат. Словакия формально стала независимой, но де-факто полностью подчинялась Берлину.
Мюнхенский договор фактически уничтожил прежнюю систему договоров, безопасности в Европе. В октябре 1938 года Польша оккупировала и аннексировала спорную Тешинскую область, которая принадлежала чехам.
Венгрия начинает милитаризацию. Гитлер и Муссолини по Первому Венскому арбитражу в ноябре 1938 года решили «венгерский вопрос» в Чехословакии в пользу Венгрии. От Чехословакии отделили и передали Венгрии южную часть Прикарпатской Руси и районы Южной Словакии.
Режиму Хорти это понравилось, венгры желали продолжения банкета. Будапешт потянулся в лагерь Италии и Германии, желая присоединения к Антикоминтерновскому пакту, чтобы создать «Великую Венгрию» за счёт новых захватов в Чехословакии и возвращения Трансильвании, которую после Первой мировой отняли у венгров и подарили Румынии. После ликвидации Чехословакии в 1939 г. венгры получили свою долю — часть Закарпатья и Словакии.
Муссолини, который лелеял планы созданий Новой Римской империи (Большая Италия имени Муссолини), завидовал успехам Гитлера. Пока дуче рассказывал о возрождении Рима, фюрер захватывал одну страну за другой. В апреле 1939 года итальянцы захватили Албанию, которая и так была под протекторатом Италии.
Тем временем Франция и Англия всё ждали, когда Гитлер пойдёт на Восток. Считали, что фюреру выданы щедрые авансы и пора их отрабатывать. Франция и Англия тем временем будут богатеть, играть роль арбитров. Получат главный приз. Но Гитлер явно выходил из-под их контроля, у него был свой план. Он не хотел повторения сценария 1914 года — войны на двух фронтах.
31 марта 1939 года Англия, а затем и Франция предоставили гарантии военной помощи Польше, Румынии и Греции в том случае, если их атакуют. Советский Союз этим странам не угрожал, поэтому подразумевалось, что им угрожает Германия. Запад обозначил «красные флажки», мол, можно напасть на СССР. Но Гитлера этот дипломатический ход не впечатлил. Он понимал, что игра выходит на новый уровень. Также он знал, что западники ничего не сделают. Поэтому Германия начинает подготовку Польской кампании.
При этом Гитлер был уверен, что вермахт в ходе операции не столкнётся с Красной Армией.
Адольф Гитлер и министр иностранных дел Германии фон Риббентроп. 24 августа 1939 года. Фото: Репродукция Валерия Христофорова / архив журнала «Огонёк»
На пути к пакту Риббентропа – Молотова
Стремительное сползание Европы к большой войне, позиция Франции и Англии, которые разрушали Версальскую систему и направляли Германию на Восток, подталкивали к выбору и Москву. Кроме того, ухудшилась ситуация на Дальнем Востоке. В мае 1939 года начались бои на Халкин-Голе, в Монголии. Вырисовывалась угроза полномасштабной войны с Японской империей.
Советская дипломатия в апреле 1939 года одновременно предприняла два шага. В Москве нарком иностранных дел Литвинов передал британцам очередное предложение о создании единой системы безопасности с Англией и Францией. Но русская сторона подчёркивала: хватит болтовни, нужен реальный военный союз. Государства, которым угрожает агрессия, должны получить гарантии о военной помощи не только от стран Запада, но и Советского Союза. То есть Красная Армия получала право вести боевые действия на территории той же Польши или Румынии.
В это же время в Берлине советский поверенный в делах Астахов сделал заявление:
Западные державы сделали всё, чтобы отказаться от союза с Москвой. Сначала Лондон и Париж проигнорировали предложение России. Зато сообщили о нём полякам и румынам. Те, в свою очередь, начали скандалить, раздувать шумиху. Мол, они не примут никакой помощи от Москвы, так как коммунисты их хотят оккупировать. В Варшаве вообще заявили, что для страны лучше немцы, чем русские.
Гитлер же показал, что ему интересно соглашение с Москвой. 28 апреля 1939 года фюрер выступил с большой речью в Рейхстаге, демонстративно расторг морское соглашение с Англией от 1935 года (по нему Германия получала разрешение восстановить ВМФ до 35 % от размеров британского флота) и германо-польский трактат о ненападении (пакт Гитлера – Пилсудского от 1934 года на 10 лет).
С этого времени германская пресса резко изменила пропаганду. Нападки на «русских большевиков» прекратились, зато начали резко критиковать западные плутократии. Плутократия (от греч. πλοῦτος — богатство и κράτος — власть) — это форма государственного устройства, при которой реальная политическая власть сосредоточена в руках узкой группы финансовой олигархии, а государственные решения принимаются в интересах крупного капитала.
Партийные идеологи стали объяснять, что «жизненное пространство» для рейха заканчивается на границе СССР. Немцам ссориться с русскими совершенно не из-за чего.
В Москве это оценили. В отставку отправлен нарком иностранных дел Литвинов, который продвигал систему коллективной безопасности в Европе. НКИД возглавил Вячеслав Молотов, который провёл большую работу по чистке ведомства «от негодных, сомнительных и враждебных элементов». Гитлер немедленно на это отреагировал, СССР и Германия начали переговоры о выгодных торгово-финансовых отношениях.
Падение прозападного Литвинова подтолкнуло Англию и Францию к переговорам. Хотя реальных сдвигов так и не последовало. В Москву прислали третьестепенную делегацию, которая не имела прав на заключение полноценного военного союза. Вопрос о советских гарантиях странам Восточной Европы не поднимался. В самих этих странах русских откровенно считали врагами. В прессе и парламентах была настоящая антисоветская истерия! Латвия и Эстония вообще предпочли подписать пакты о ненападении с Германией.
Сталин, понимая всю лицемерность западников, продолжал с ними переговоры, чтобы добиться для СССР более выгодных позиций. Британцы тянули время, они по-прежнему хотели стравить Россию и Германию. Сами они вели тайные переговоры с нацистами. Со стороны Англии их вёл Горацио Вильсон — ближайший советник и «серый кардинал» премьер-министра Чемберлена. Британцы предлагали немцам разграничить сферы влияния, отдать им всю Восточную и Юго-Восточную Европу. Мол, берите, воюйте с русскими, а мы поддержим. Американский посол в Лондоне Кеннеди поддерживал эту линию.
Одновременно британцы заключили в Токио договор с Японией, признали её завоевания в Китае. Так шла подготовка к охоте на русского медведя. Его должны были затравить Германия и Япония.
Советская разведка в Англии и Японии свой хлеб ела не зря. Сталин об этих закулисных переговорах знал. При этом немцы вели себя дружелюбно, экономическое и политическое сотрудничество с Германией было крайне выгодным для Союза. Выбор был очевидным.
3 августа 1939 года началась разработка дружественного договора. Она велась одновременно в Берлине и Москве.
19 августа в Берлине было подписано торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией. Германия предоставляла кредит СССР в размере 200 млн марок для закупки немецких товаров в течение 2 лет. В этот же срок Союз поставлял немцам товары на сумму 180 млн марок. Это соглашение было выгодным для России, так как мы получали станки, оборудование, машины, передовые образцы вооружений, а поставляли немцам сырье.
23 августа был подписан пакт о ненападении, который известен как пакт Молотова – Риббентропа (министр иностранных дел Третьего рейха) или как пакт Сталина – Гитлера. Были оформлены секретные соглашения. За Союзом признавались бывшие владения Российской империи: Западная Украина и Белоруссия, Прибалтика и Бессарабия. Русские могли забрать их. Западная часть Польши отходила в зону влияния немцев.
Это соглашение позволило России вернуть свои исторические земли, оттянуть начало войны с Германией. Также в Японии решили, что сначала нужно идти на юг, а только затем на север. Союз избежал войны на два фронта с Японией и Германией.
В. М. Молотов подписывает германо-советский договор о ненападении. Стоят (слева направо): Иоахим фон Риббентроп, И. В. Сталин, В. Н. Павлов, Ф. Гаус. 23 августа 1939 года
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