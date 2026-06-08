Танки с КАЗ «Арена» засветились в войсках, но есть ли повод для оптимизма?
Недавно в Сети появились фотографии танка Т-72Б3М, выполненного на базе старенькой «А-шки», с комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», доработанным для уничтожения FPV-дронов. Снимки, надо сказать, далеко не первые — машины с этим КАЗ светились и ранее, но нынешние кадры примечательны тем, что имеют чёткую информацию об эксплуатантах.
Речь о группировке войск «Центр», куда эти танки поступили в некотором количестве — возможно даже единиц десять, а то и больше. В сопроводительных текстах к этим фотографиям сообщается, что данные изделия задействованы в ходе обучения военных, однако есть некоторые основания полагать, что танки с «Арена-М» уже успели поучаствовать в боевых действиях в зоне СВО.
Что можно сказать по этому поводу?
С одной стороны, наверное, можно порадоваться. У нас, признаться честно, из комплексов активной защиты, пригодных для войсковой эксплуатации, ничего со времён развала СССР не было. А тут наконец «Арену» до ума довели — она теперь не только завсегдатай рекламных роликов и выставок, но и натуральный истребитель дронов, который, пусть пока и малой серией, но уже выпущен и вполне используется в войсках.
Танк Т-72Б3М (на базе Т-72А) с модернизированным КАЗ «Арена-М» ГВ «Центр»
С другой стороны, особых поводов для оптимизма нет. И об этом стоит поговорить подробно, поскольку модернизированная «Арена-М» — это по-прежнему представитель старой концепции КАЗ, которому прикрутили функционал, на который он изначально рассчитан не был.
Эффективен против дронов, но не против всех
Несмотря на то, что «Арена» даже сегодня позиционируется как свежий и инновационный комплекс активной защиты, его появление стало результатом научных изысканий второй половины ХХ века, а приняли на вооружение его вообще в начале 90-х годов. Поэтому и список атакующих средств, которым он должен противодействовать, поначалу ограничивался классикой в виде противотанковых ракет, гранат и кумулятивных снарядов.
Позднее, конечно, появилась модификация под названием «Арена-М», которой добавили возможность борьбы с ракетами, атакующими в верхнюю полусферу танка, однако общая архитектура комплекса осталась прежней. Он реагирует и отрабатывает только по тем объектам, траектория движения которых является опасной, то есть по летящим непосредственно в танк (либо в опасной близости к нему со стороны крыши) боеприпасам.
Не изменяя этим принципам, отечественные конструкторы модернизировали «Арену-М», которую мы и наблюдаем на свежих фото, для борьбы с FPV-дронами. Эта доработка заключается во внедрении режима «ближнего обнаружения», когда комплекс с некоторой периодичностью переключается на поиск беспилотников по их пропеллерам, создающим допплеровский эффект за счёт вращения (подробно об этом здесь: Как КАЗ «Арена» попытались научить дроны-камикадзе обнаруживать).
Танк Т-72Б3М (на базе Т-72А) с модернизированным КАЗ «Арена-М» ГВ «Центр»
Сомневаться в эффективности метода обнаружения вроде бы не приходится — штука действительно рабочая, учитывая, что дроны могут зависать в воздухе. Но перехват их производится только в том случае, если они летят непосредственно в танк. Защита машины от сбросов боеприпасов с зависшего над ней на высоте нескольких метров коптера не обеспечивается — на это ни радиолокационные станции «Арены-М» не рассчитаны, ни вычислительный комплекс, ни контрбоеприпасы, которыми она уничтожает опасные объекты на подлёте.
Именно поэтому, несмотря на наличие «Арены-М» на борту, фигурирующие на фотографиях танки оснащены штатными заводскими «мангалами», закрывающими крышу башни. Они, конечно, заодно выступают в роли удобных полок для размещения всяческого оборудования по типу РЭБ, но в первую очередь прикрывают «дыру» в верхней полусфере танка.
Боеприпасов маловато
С самими контрбоеприпасами, которые отстреливаются модифицированной «Ареной-М» и уничтожают атакующее танк средство направленным осколочным потоком, тоже есть большая проблема. Их просто мало, даже катастрофически мало в боекомплекте одного комплекса.
Дело в том, что на один защищаемый сектор пространства приходится всего 3 контрбоеприпаса. Ранее этого хватало. Всё-таки логика «Арены» строилась вокруг перехвата сравнительно ограниченного числа наиболее опасных подлетающих целей — противотанковых ракет, гранат и других боеприпасов, идущих на машину по конкретной траектории.
Ситуации, в которых по танку в один и тот же сектор подряд заходят сразу несколько ПТУР или гранат, конечно, возможны, но всё же не являются повседневной нормой. Поэтому в старой концепции КАЗ такой боезапас выглядел вполне разумным компромиссом между массой, габаритами и эффективностью.
А вот в реалиях нынешней войны, где на одну машину может приходиться чуть ли не с десяток прилётов FPV-дронов, этот запас уже не будет достаточным. Даже если часть беспилотников будет уничтожена, а часть уйдёт мимо или подорвётся о внешние конструкции, интенсивный налёт быстро «съест» весь ресурс комплекса. И тогда получается неприятная, но вполне логичная вещь: «Арена-М» способна пережить первую волну атаки, возможно — вторую, но при массированном применении дронов её боезапас иссякнет слишком быстро.
Есть и ещё один нюанс, о котором обычно вспоминают уже во вторую очередь. «Арена-М» сама по себе полностью исключает установку полноценных «мангалов», которые сегодня нередко стараются делать не только над крышей башни, но и с выносом по сторонам, чтобы более-менее прикрыть танк со всех направлений. КАЗ требует свободных секторов обзора для радиолокации и нормальной работы контрбоеприпасов, а значит, чрезмерно развитые навесные конструкции вокруг башни начинают ему банально мешать.
Отсюда и выходит двойственная картина. Наличие «Арены-М» на танке — это, безусловно, плюс, поскольку она даёт защиту не только от беспилотников, но и от тяжёлых противотанковых ракет, против которых одни лишь «мангалы» далеко не панацея. Да, решётки и навесы могут сорвать атаку дрона, спровоцировать подрыв раньше времени или вообще не дать ему нормально зайти в уязвимую точку, но против мощных ПТУР с огромной бронепробиваемостью этого часто недостаточно: даже при подрыве боевой части на удалении от брони её действие не снижается до нуля.
Однако и обратная сторона здесь очевидна. Против дронов сама «Арена-М» будет эффективна лишь ограниченный период времени, пока не исчерпает свой небольшой боезапас, после чего танк, лишённый полноценного кругового «мангала», может оказаться в ещё более уязвимом положении.
Выводы
В сухом остатке стоит сказать главное: само по себе появление модернизированной под борьбу с дронами «Арены-М» даже в малой серии — это, безусловно, хорошо. Как ни крути, речь идёт о реальном, доведённом до войсковой эксплуатации комплексе, а не о макетах, выставочных образцах и бесконечных обещаниях. Уже одно это выглядит положительным сдвигом, особенно на фоне того, насколько долго тема отечественных КАЗ фактически топталась на месте.
Но, признаться честно, испытывать по этому поводу какой-то чрезмерный оптимизм всё же не стоит. Слишком уж заметны ограничения самой концепции, которые в условиях современной войны быстро выходят на первый план.
И надо сказать, что «Арена-М» в этом смысле совсем не одинока. Проблема ограниченного боезапаса характерна не только для неё, но и для куда более распиаренных зарубежных систем. Тот же израильский «Трофи», который часто подаётся чуть ли не как эталон современной активной защиты, в случае адаптации под массовый перехват дронов столкнётся, по сути, с теми же трудностями.
Поэтому напрашивается вполне очевидный вывод: для новых условий нужен уже не очередной апгрейд старых решений, а принципиально иной подход к активной защите бронетехники. Такой, который позволял бы одинаково уверенно уничтожать и классические противотанковые боеприпасы, и FPV-дроны, и беспилотники, приспособленные под сброс боеприпасов, причём делать это не в режиме «отбили первую атаку — и на этом всё», а с действительно ёмким боекомплектом.
Каким именно будет этот путь — чёрт его знает, но вполне возможно, что в составе подобных систем в будущем мы увидим малокалиберные автоматические пушки, способные вести многократный огонь по воздушным целям на ближней дистанции.
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