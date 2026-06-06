Введены ограничения на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия»

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Введены ограничения на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия»

Администрация главы ЛНР сообщила о введении временных ограничений на пассажирские перевозки по ключевым федеральным трассам. Меры вступили в силу сегодня в 4 утра. Они будут действовать до особого распоряжения. Субъектам хозяйствования запрещено выполнять регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс: Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь; Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь- Симферополь.

Также до особого распоряжения запрещена перевозка групп детей автомобильным транспортом по территории ЛНР (исключение — мероприятия, организованные региональным Минобрнауки). Приостановлено движение пригородных поездов, за исключением рейсов, определяемых Минтрансом ЛНР.



В целях безопасности жителям настоятельно рекомендуют не использовать автодороги Р-150 и Р-280 «Новороссия» для передвижения. Внутренние автобусные рейсы в пределах ЛНР продолжат работу, в отдельных случаях маршруты будут изменены. Ограничения введены на фоне участившихся атак ВСУ на транспортную инфраструктуру. Украинские беспилотники регулярно наносят удары по автомобилям и автобусам на этих трассах, что создаёт серьёзную угрозу для гражданских лиц. Ранее местные власти неоднократно призывали жителей использовать дорогу «Новороссия» только в случае крайней необходимости и по возможности воздерживаться от поездок по ней. Меры направлены на минимизацию рисков для пассажиров в условиях возросшей опасности.

В летний период это значительно усложняет транспортную логистику. При этом на территориях, подконтрольных противнику, движение по трассам государственного значения, равно как и по местным дорогам между отдельно взятыми регионами, продолжается без ограничений.
9 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 06:04
    Ну что сказать... хох-лы своего добиваются, как ни печально... am А что с нашей стороны ответят? У нас же любят всякие ответки...
    1. Pandemic Звание
      Pandemic
      +1
      Сегодня, 06:27
      мосты через Днепр и автомобили по ним едущие, как не были целью, так и стоят целые.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -3
        Сегодня, 06:42
        Пока один мост вы будете рушить они десять понтон наведут 😂
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +3
          Сегодня, 06:46
          Цитата: Nastia Makarova
          Пока один мост вы будете рушить они десять понтон наведут 😂

          Понтоны ещё проще разбомбить...
        2. Pandemic Звание
          Pandemic
          +1
          Сегодня, 07:00
          даже лучше, можно уничтожить не только много техники, но еще и понтоны и ценных спецов, которых взять неоткуда
    2. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      +2
      Сегодня, 06:41
      Отвечать то некому. Не в том смысле что средств поражения нет, а нет специалистов профессионалов могущих решить эту проблему. И нет воли решить адекватно. У нас встали перевозки, снабжение и у противника также должно быть. ВГК может и хороший разведчик, мастер подслушивать и подсматривать но не стратег. И в экономике не талант, потому что не имеет опыта работы на производстве. И не знает как организовать производство тех же самолётов даже по готовым чертежам. И команда у него подобрана такая же. Чем тратить деньги на бессмысленный проект тоннеля на Аляску лучше потратить эти деньги на покупку квартир сиротам и молодым семьям с детьми да и без детей, купить квартиру за такие цены они не смогут и в ипотечное рабство никто не хочет. Только на геологические изыскания для тоннеля нужно потратить миллиарды долларов. hi
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 06:48
        Цитата: Солдатов В.
        эти деньги на покупку квартир сиротам

        Так детдомовцам, вроде, бесплатно квартиры выдают?
      2. Pandemic Звание
        Pandemic
        0
        Сегодня, 07:03
        спецслужбистов в политике вообще никогда не должно быть.
        1 им нельзя верить, их работа вводить в заблуждение и скрывать информацию
        2 их работа состоит в системном нарушении законов
        3 никаких моральных ограничений у них не может быть
  2. _КГБ-СССР_ Звание
    _КГБ-СССР_
    +1
    Сегодня, 06:46
    В любом раскладе, даже после окончаний БД, нужен будет резервный мост в Крым, а еще лучше вместо моста засыпать к чертям и залить бетоном как вариант дамба с ГЭС, как вариант шлюзы для судоходства. Это даст энергию и Азов за десятилетие опреснится, то что всегда не хватало в Крыме. Во всяком случае еще в СССР был такой проект...