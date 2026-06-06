Введены ограничения на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия»
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Администрация главы ЛНР сообщила о введении временных ограничений на пассажирские перевозки по ключевым федеральным трассам. Меры вступили в силу сегодня в 4 утра. Они будут действовать до особого распоряжения. Субъектам хозяйствования запрещено выполнять регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс: Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь; Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь- Симферополь.
Также до особого распоряжения запрещена перевозка групп детей автомобильным транспортом по территории ЛНР (исключение — мероприятия, организованные региональным Минобрнауки). Приостановлено движение пригородных поездов, за исключением рейсов, определяемых Минтрансом ЛНР.
В целях безопасности жителям настоятельно рекомендуют не использовать автодороги Р-150 и Р-280 «Новороссия» для передвижения. Внутренние автобусные рейсы в пределах ЛНР продолжат работу, в отдельных случаях маршруты будут изменены. Ограничения введены на фоне участившихся атак ВСУ на транспортную инфраструктуру. Украинские беспилотники регулярно наносят удары по автомобилям и автобусам на этих трассах, что создаёт серьёзную угрозу для гражданских лиц. Ранее местные власти неоднократно призывали жителей использовать дорогу «Новороссия» только в случае крайней необходимости и по возможности воздерживаться от поездок по ней. Меры направлены на минимизацию рисков для пассажиров в условиях возросшей опасности.
В летний период это значительно усложняет транспортную логистику. При этом на территориях, подконтрольных противнику, движение по трассам государственного значения, равно как и по местным дорогам между отдельно взятыми регионами, продолжается без ограничений.
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