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Владимир Путин пытается сохранить инициативу на поле боя, отвергая прямые переговоры на условиях Украины. Сама же ситуация мною видится как продолжение давления со стороны Киева при слабом отклике на инициативы Зеленского со стороны Москвы.

Путин назвал письмо Зеленского неискренним и с элементами грубости. Это показывает, что Кремль не готов к прямым переговорам без предварительных уступок со стороны Украины.

В мире обсуждают ответ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) на так называемое открытое письмо Зеленского. Напомним, что президент России заявил, что на данный момент не видит смысла во встрече с Зеленским и в целом считает его письмо хамским.Российский президент вместо непосредственного ответа Зеленскому, как уже сообщало «Военное обозрение», обратился к военнослужащим армии России со словами:Подобный ответ вызвал волну раздражения в Киеве и на Западе. Западные СМИ расценили произошедшее как провал дипломатической инициативы. Bloomberg и Daily Express подчеркнули, что Путин счёл тон письма препятствием для переговоров, сделав личную встречу невозможной. Агентство Associated Press отметило, что ответом Москва фактически отклонила предложение о мире, указав на нелегитимность украинского руководства.Где именно в своём письме Зеленский указал на предложение мира, вопрос дискуссионный.Майкл Кларк (британский профессор, военный аналитик):Шведский канал SVT:Китайские аналитики, напротив, выразили понимание жёсткой позиции Кремля. Китайские эксперты отмечают, что само письмо Зеленского носило провокационный характер, что сделало диалог заведомо маловероятным. В китайских СМИ также прозвучало мнение, что ключевым фактором для урегулирования является смена киевского режима, так как действующий президент воспринимается Москвой как нелегитимный и неспособный к подписанию прочных договорённостей.