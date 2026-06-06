Международная реакция на ответ Путина на «открытое письмо» Зеленского

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Международная реакция на ответ Путина на «открытое письмо» Зеленского

В мире обсуждают ответ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) на так называемое открытое письмо Зеленского. Напомним, что президент России заявил, что на данный момент не видит смысла во встрече с Зеленским и в целом считает его письмо хамским.

Российский президент вместо непосредственного ответа Зеленскому, как уже сообщало «Военное обозрение», обратился к военнослужащим армии России со словами:



Вся страна смотрит на вас. Работайте, братья!

Подобный ответ вызвал волну раздражения в Киеве и на Западе. Западные СМИ расценили произошедшее как провал дипломатической инициативы. Bloomberg и Daily Express подчеркнули, что Путин счёл тон письма препятствием для переговоров, сделав личную встречу невозможной. Агентство Associated Press отметило, что ответом Москва фактически отклонила предложение о мире, указав на нелегитимность украинского руководства.

Где именно в своём письме Зеленский указал на предложение мира, вопрос дискуссионный.

Майкл Кларк (британский профессор, военный аналитик):

Владимир Путин пытается сохранить инициативу на поле боя, отвергая прямые переговоры на условиях Украины. Сама же ситуация мною видится как продолжение давления со стороны Киева при слабом отклике на инициативы Зеленского со стороны Москвы.

Шведский канал SVT:

Путин назвал письмо Зеленского неискренним и с элементами грубости. Это показывает, что Кремль не готов к прямым переговорам без предварительных уступок со стороны Украины.

Китайские аналитики, напротив, выразили понимание жёсткой позиции Кремля. Китайские эксперты отмечают, что само письмо Зеленского носило провокационный характер, что сделало диалог заведомо маловероятным. В китайских СМИ также прозвучало мнение, что ключевым фактором для урегулирования является смена киевского режима, так как действующий президент воспринимается Москвой как нелегитимный и неспособный к подписанию прочных договорённостей.
5 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 06:34
    Украинские БПЛА снова атакуют Санкт-Петербург

    Над регионом сбито уже 25 беспилотников, ПВО продолжает работу, сообщил губернатор Ленинградской области.

    Местные жители отмечают, что после падения части БПЛА возник пожар. Пока неизвестно, какие объекты пострадали.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 07:00
      [quote=alexboguslavski]Украинские БПЛА снова атакуют Санкт-Петербург

      Над регионом сбито уже 25 беспилотников, ПВО продолжает работу, сообщил губернатор Ленинградской области.


      [quote]Вся страна смотрит на вас. Работайте, братья!
      Подобный ответ вызвал волну раздражения в Киеве и на Западе. [/quote]
      Правильно, только на фронте реальное решение всех вопросов. А усиление терроризма показатель ухудшения ситуации у ВСУ.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 07:01
      Уничтожать Зеленского Путин не хочет.

      Сетует на его нелегитимность.

      Война идет за деньги олигархов. Народ нищает. Экономика рушится.

      ВВ рассуждает о нелегитимности Зеленского. У меня все.
  2. Saler Звание
    Saler
    -1
    Сегодня, 06:53
    А что Зеленский хотел?
    На такое письмо бьют по морде и ни о каком мире договариваться с этим персонажем никто не будет.
    Руководству России надо принять трудные решения и ударить по центру Киеву не пустой болванкой "Орешника" , а боевым зарядом.
    А лучше по центру принятий решений в этой войне - Лондону, Берлину или Парижу.
    Хватит уже играть в благородных.
    Они убивают наших мирных граждан беспилотниками, а мы будем гасить их ракетами.
    Враг понимает только силу.
    Только страх и полное понимание что дальше будет ему еще хуже остановит эту войну.
    Вот это будет достойный ответ на это письмо. wink
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Saler
      А лучше по центру принятий решений в этой войне - Лондону, Берлину или Парижу.
      Хватит играть уже в благородных.

      А что, Вашингтон из этого списка уже исключили?