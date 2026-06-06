США ударили по РЛС в Иране, КСИР ответил ракетным ударом по американским базам

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США ударили по РЛС в Иране, КСИР ответил ракетным ударом по американским базам

В ночь на 6 июня американские военные заявили об уничтожении четырёх иранских ударных беспилотников-камикадзе, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. По версии Пентагона, дроны представляли непосредственную угрозу гражданскому судоходству в одном из ключевых нефтяных маршрутов мира.

Вслед за этим ВС США нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой обороны в районе Горука и на острове Кешм. Целью операции, как сообщили американские источники, стало предотвращение дальнейших атак на суда.



Иран традиционно не оставил действия США без ответа.

Корпус стражей исламской революции заявил о ракетном ударе по объектам США в Кувейте и Бахрейне. В иранской версии инцидента речь идёт также об атаке на четыре нефтяных танкера, пытавшихся пройти через пролив без разрешения. По данным КСИР, один танкер был остановлен, остальные развернулись.

Пресс-служба КСИР:

Мы предупреждаем агрессора: в случае повторения подобных действий ответ не ограничится ограниченными мерами. Он будет нести полную ответственность за последствия, вплоть до полного закрытия Ормузского пролива для экспорта нефти и газа.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на события сдержанно.

Я не считаю это возобновлением войны и вообще войной. Это конфликт. И в целом это обычная тренировка.

Тем временем цены на нефть вновь несколько снизились: Brent - до 93 долларов за баррель, Urals - до 86.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:28
    ❝ ВС США нанесли удары по иранским радиолокационным станциям ❞ —
    ❝ Иран традиционно не оставил действия США без ответа ❞ —

    «Перемирие» продолжается ...
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 07:07
      -Я не считаю это возобновлением войны и вообще войной.
      Но он же "победил".
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:55
    Ты мне - Я тебе , кто пераый моргнёт.
  3. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +1
    Сегодня, 06:56
    У Ирана нет "красных" и других цветов линий,и дети чиновников живут в своей стране.В отличие от некоторых.
  4. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 07:06
    Странные эти иранцы: отвечают агрессору ударом на удар вместо предложений прорыть тоннель под Ормузским проливом.