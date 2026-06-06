США ударили по РЛС в Иране, КСИР ответил ракетным ударом по американским базам
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В ночь на 6 июня американские военные заявили об уничтожении четырёх иранских ударных беспилотников-камикадзе, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. По версии Пентагона, дроны представляли непосредственную угрозу гражданскому судоходству в одном из ключевых нефтяных маршрутов мира.
Вслед за этим ВС США нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой обороны в районе Горука и на острове Кешм. Целью операции, как сообщили американские источники, стало предотвращение дальнейших атак на суда.
Иран традиционно не оставил действия США без ответа.
Корпус стражей исламской революции заявил о ракетном ударе по объектам США в Кувейте и Бахрейне. В иранской версии инцидента речь идёт также об атаке на четыре нефтяных танкера, пытавшихся пройти через пролив без разрешения. По данным КСИР, один танкер был остановлен, остальные развернулись.
Пресс-служба КСИР:
Мы предупреждаем агрессора: в случае повторения подобных действий ответ не ограничится ограниченными мерами. Он будет нести полную ответственность за последствия, вплоть до полного закрытия Ормузского пролива для экспорта нефти и газа.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на события сдержанно.
Я не считаю это возобновлением войны и вообще войной. Это конфликт. И в целом это обычная тренировка.
Тем временем цены на нефть вновь несколько снизились: Brent - до 93 долларов за баррель, Urals - до 86.
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