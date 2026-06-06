США ударили по РЛС в Иране, КСИР ответил ракетным ударом по американским базам

Мы предупреждаем агрессора: в случае повторения подобных действий ответ не ограничится ограниченными мерами. Он будет нести полную ответственность за последствия, вплоть до полного закрытия Ормузского пролива для экспорта нефти и газа.

Я не считаю это возобновлением войны и вообще войной. Это конфликт. И в целом это обычная тренировка.