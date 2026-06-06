Зеленский не решается признать встречу с российским бизнесменом в Киеве

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Зеленский не решается признать встречу с российским бизнесменом в Киеве

На пленарной сессии ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин впервые публично рассказал о недавней встрече неназванного российского бизнесмена с Владимиром Зеленским. По словам главы государства, около трёх недель назад один из представителей российского бизнеса получил приглашение в Киев. Предприниматель, с которым Путин давно знаком, посетил украинскую столицу 21 мая и провёл встречу с Зеленским в его резиденции.

Вернувшись в Москву, бизнесмен доложил Путину: главное, что передал Зеленский, - просьба о личной встрече с российским президентом. Путин отметил, что никогда не отказывался от переговоров в принципе, однако «во встрече, чтобы переливать из пустого в порожнее» не видит смысла. Он подчеркнул, что для реальных договорённостей должны работать профильные ведомства, а не случайные посредники. Уже на следующий день после визита бизнесмена, 22 мая, украинские войска нанесли удар по общежитию в Старобельске, где погибли студенты.

Имя бизнесмена Путин и Песков не раскрыли. В Кремле заявили, что не могут назвать его, поскольку информация носит конфиденциальный характер.

Сам факт такой поездки и последующего доклада президенту РФ ярко иллюстрирует наличие закулисных контактов между российскими и украинскими сторонами даже на фоне активных боевых действий. Общественности известно крайне мало о подобных каналах связи. Но теперь вполне понятно, что они существуют параллельно официальной риторике и публичным заявлениям.

Подобные встречи через доверенных бизнесменов позволяют прощупывать позиции, передавать сигналы и искать возможные развязки без потери лица на публике. История напоминает роль Романа Абрамовича в переговорах 2022 года – по сидельцам мариупольской «Азовстали». Был ли этим «российским бизнесменом» Абрамович и на этот раз – сведений пока нет.

В любом случае становится очевидно, что скрытая, кулуарная дипломатия продолжается.

Зеленский встречу с российским бизнесменом не комментирует. Ведь сама по себе такая встреча свидетельствует о том, что «одной рукой» вводит санкции, «другой» - здоровается с теми, против кого их вводит. Решимости признаться в такой встрече, да ещё и в Киеве, да ещё и после приглашения со стороны украинских властей, Зеленский в себе не находит.
8 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:54
    Таки его нацуки за фаберже на муйдане подвесят.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 07:05
      Цитата: Ирек
      Таки его нацуки за фаберже на муйдане подвесят.

      Нацики не более чем инструмент. Если надо то и "Ночь длинных ножей" можно устроить... Решает всегда Капитал!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:06
      Ирек
      Сегодня, 06:54

      hi Начинаем понемногу догадываться, как бы россиянам не пришлось проснуться и узнать о договорняке благодаря такой кулуарной дипломатии.
      Если уже военного преступника и педофила из Фашингтона называют благодетелем за переговоры, только забывая, что другой рукой этот рыжий нарцисс поставляет вооружения, разведданные, вводит санкции против российского народа.
      Как это можно объяснить бойцам на СВО, отстаивающим суверенитет и независимость Отечества?
    3. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 07:08
      Подобные встречи через доверенных бизнесменов ...

      Я бы поставил знак равенства между доверенными и продажными бизнесменами... Потому, что бизнес — это получение прибыли.
  2. Zhan Звание
    Zhan
    0
    Сегодня, 07:02
    В любом случае становится очевидно, что скрытая, кулуарная дипломатия продолжается.

    Всем доброе утро.
    hi
    Меня не удивляет факт встречи, меня удивляет, что с ним пытаются разговаривать. По мне, так уже бы давно зачистить их всех, как собак бешеных. Странная война, с ещё более странными переговорами и потугами ложной беременности.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Zhan
      По мне, так уже бы давно зачистить их всех, как собак бешеных.

      Это не методы нашего главкома, он же "шахматист"))) Вот только с ним в "чапаева" играют...
  3. Олег Валов
    Олег Валов
    0
    Сегодня, 07:10
    Кто бы сомневался, что это Абрамович? Второе лицо в России в бизнесе. Имеет связи не только в ЕС, но и в Великобритании. И своё замороженное бабло.
    Все выторговывает
  4. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    0
    Сегодня, 07:10
    Другими словами, неназванные бизнесмены имеют доступ у высшему руководству воююших государств, передавая, например, "сигналы". От кого же эти сигналы идут, если посланца из Москвы принимает "шайка неонацистов и наркоманов, засевшая в Киеве"? Как-то трудно себе представить, чтобы экономического деятеля, посланного Сталиным, принимал в секретном порядке Гитлер. Значит, за спиной "российского бизнесмена" дрлжны стоять такие силы, к которым Зеленский прислушивается и, вряд ли, эти силы находятся в России. И ещё вопрос,ю: Имея такую поддержку и доступ в Кремль, что же этот неназванный бизнесмен может устроить в России?