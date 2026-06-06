Зеленский не решается признать встречу с российским бизнесменом в Киеве
На пленарной сессии ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин впервые публично рассказал о недавней встрече неназванного российского бизнесмена с Владимиром Зеленским. По словам главы государства, около трёх недель назад один из представителей российского бизнеса получил приглашение в Киев. Предприниматель, с которым Путин давно знаком, посетил украинскую столицу 21 мая и провёл встречу с Зеленским в его резиденции.
Вернувшись в Москву, бизнесмен доложил Путину: главное, что передал Зеленский, - просьба о личной встрече с российским президентом. Путин отметил, что никогда не отказывался от переговоров в принципе, однако «во встрече, чтобы переливать из пустого в порожнее» не видит смысла. Он подчеркнул, что для реальных договорённостей должны работать профильные ведомства, а не случайные посредники. Уже на следующий день после визита бизнесмена, 22 мая, украинские войска нанесли удар по общежитию в Старобельске, где погибли студенты.
Имя бизнесмена Путин и Песков не раскрыли. В Кремле заявили, что не могут назвать его, поскольку информация носит конфиденциальный характер.
Сам факт такой поездки и последующего доклада президенту РФ ярко иллюстрирует наличие закулисных контактов между российскими и украинскими сторонами даже на фоне активных боевых действий. Общественности известно крайне мало о подобных каналах связи. Но теперь вполне понятно, что они существуют параллельно официальной риторике и публичным заявлениям.
Подобные встречи через доверенных бизнесменов позволяют прощупывать позиции, передавать сигналы и искать возможные развязки без потери лица на публике. История напоминает роль Романа Абрамовича в переговорах 2022 года – по сидельцам мариупольской «Азовстали». Был ли этим «российским бизнесменом» Абрамович и на этот раз – сведений пока нет.
В любом случае становится очевидно, что скрытая, кулуарная дипломатия продолжается.
Зеленский встречу с российским бизнесменом не комментирует. Ведь сама по себе такая встреча свидетельствует о том, что «одной рукой» вводит санкции, «другой» - здоровается с теми, против кого их вводит. Решимости признаться в такой встрече, да ещё и в Киеве, да ещё и после приглашения со стороны украинских властей, Зеленский в себе не находит.
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