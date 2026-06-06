Патрон последней надежды: в КМП США рассказали о новых антидроновых боеприпасах
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Корпус морской пехоты США намерен в ближайшее время получить новое поколение боеприпасов калибра 5,56×45 мм, специально разработанных для борьбы с дронами. Речь идёт о патронах компании Drone Round, в частности о варианте L, который после выстрела разделяется на несколько поражающих элементов. Это позволит пехотинцам эффективнее поражать малые, быстрые воздушные цели, такие как FPV-камикадзе, ставшие массовой угрозой на поле боя, особенно после опыта войны в Украине.
Командование систем морской пехоты планирует заключить контракт с компанией Drone Round в декабре 2026 года. Эти боеприпасы названы «единственным кинетическим решением на рынке», полностью соответствующим требованиям КМП по противодействию малым БПЛА. Главное их преимущество - полная совместимость со стандартным оружием морпехов: винтовками M4, M4A1 и автоматическими винтовками M27 без каких-либо доработок или дополнительных приспособлений. Патроны также совместимы с вариантом ведения автоматического огня и применением глушителя.
Вариант L содержит ядро, которое делится на 5 частей и остаётся эффективным на дальности до 100 метров. Вариант K разделяется на 8 элементов и предназначен для дистанции около 50 метров. То есть, оба патрона, скорее, для «ближнего боя», когда дрон либо непосредственно над военнослужащим, либо пикирует на него, как на выбранную цель. В самом КМП его уже назвали патроном последней надежды.
Производитель:
Оба типа патронов повышают вероятность попадания в небольшие манёвренные цели за счёт создания «облака» поражающих фрагментов.
Эта инициатива укладывается в стратегию «Каждый морпех - защитник от дронов», принятую с 2024 года.
Упомянутая компания уже разрабатывает аналоги в калибрах 7,62×51 мм и 6,8×51 мм (для новой винтовки M7 армии США). Новые патроны должны стать недорогим и доступным «последним рубежом» обороны от дронов-камикадзе, дополняя средства РЭБ и специализированные антидроновые комплексы.
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