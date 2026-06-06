Патрон последней надежды: в КМП США рассказали о новых антидроновых боеприпасах

3 167 25
Патрон последней надежды: в КМП США рассказали о новых антидроновых боеприпасах

Корпус морской пехоты США намерен в ближайшее время получить новое поколение боеприпасов калибра 5,56×45 мм, специально разработанных для борьбы с дронами. Речь идёт о патронах компании Drone Round, в частности о варианте L, который после выстрела разделяется на несколько поражающих элементов. Это позволит пехотинцам эффективнее поражать малые, быстрые воздушные цели, такие как FPV-камикадзе, ставшие массовой угрозой на поле боя, особенно после опыта войны в Украине.

Командование систем морской пехоты планирует заключить контракт с компанией Drone Round в декабре 2026 года. Эти боеприпасы названы «единственным кинетическим решением на рынке», полностью соответствующим требованиям КМП по противодействию малым БПЛА. Главное их преимущество - полная совместимость со стандартным оружием морпехов: винтовками M4, M4A1 и автоматическими винтовками M27 без каких-либо доработок или дополнительных приспособлений. Патроны также совместимы с вариантом ведения автоматического огня и применением глушителя.

Вариант L содержит ядро, которое делится на 5 частей и остаётся эффективным на дальности до 100 метров. Вариант K разделяется на 8 элементов и предназначен для дистанции около 50 метров. То есть, оба патрона, скорее, для «ближнего боя», когда дрон либо непосредственно над военнослужащим, либо пикирует на него, как на выбранную цель. В самом КМП его уже назвали патроном последней надежды.

Производитель:

Оба типа патронов повышают вероятность попадания в небольшие манёвренные цели за счёт создания «облака» поражающих фрагментов.

Эта инициатива укладывается в стратегию «Каждый морпех - защитник от дронов», принятую с 2024 года.

Упомянутая компания уже разрабатывает аналоги в калибрах 7,62×51 мм и 6,8×51 мм (для новой винтовки M7 армии США). Новые патроны должны стать недорогим и доступным «последним рубежом» обороны от дронов-камикадзе, дополняя средства РЭБ и специализированные антидроновые комплексы.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +8
    Сегодня, 07:47
    Эту идею я толкал с 23-го года. И выражение "магазин последней надежды" первым использовал.
    .
    Были у меня и другие идеи, по поводу которых как-то высказался: Наши начальники не могут отделить бред от ценных идей. Ответственность на себя тоже брать боятся. Поэтому они ждут, пока идея получит подтверждение и успех на Западе, а потом уже пытаются догнать.
    .
    Пока наши дуболомы чешутся, у меня в мае племянник погиб от дрона. Магазина последней надежды у него не было. Начальнички всё соревнуются, кто позаковыристие задание выдаст, у кого патрон дальнобойнее будет и т.д. А бойцу для самообороны надо оружие, действующее до 20 метров. Дальше всё равно не попасть.
    1. PN Звание
      PN
      +2
      Сегодня, 07:54
      Наши начальники во многих случаях глубокие пенсионеры, которых половину жизни учили как надо делать. Вторую половину уже они учат как надо делать, ссылаясь на полученные ранее знания. Вот потому и говорят, что генералы всегда готовятся к войне прошлого.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +7
      Сегодня, 08:06
      Первые отечественные специализированные патроны появились в 2023–24 гг., когда угроза лёгких БПЛА стала массовой.
      В 2024-25 гг. свой вариант дробового патрона 5,45 х 39 мм представило ЗАО «Техкрим», известное своими разработками в области боеприпасов. Новое изделие получило необходимые сертификаты и разрешения и судя по видео с СВО такие патроны довольно эффективно применяются

      есть и другие патроны, прежде чем кого-то обвинять в дуболомности нужно сперва ознакомиться с темой
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        -2
        Сегодня, 08:21
        А их централизованно поставляют или опять на собранные народом деньги покупают?
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 08:33
          их централизованно поставляют, это же боеприпасы
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 08:29
      Мне кажется - давно пора провести всеармейское совещание по вопросу борьбы с дронами. Собрать в одном месте бойцов из окопов и представителей всех профильных КБ. Да вообще - пригласить всех желающих поучаствовать. Обобщить полученный горький опыт, выработать серию возможных решений и - назначить персонально ответственного за скорейшую разработку и внедрение их в войска. Дав ему фактически диктаторские полномочия. Но - и с очевидными последствиями за провал порученного. Иначе - всё так и будет ни шатко ни валко, на уровне поделок.
  2. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    0
    Сегодня, 07:53
    Калибр боеприпаса конечно маловат,но если плотность огня будет достаточно высокой то при стрельбе одним человеком серией из 30 получим 150 осколков.А если работают по бпла 5 человек то ....,арифметика плюс теория вероятности дают неплохие шансы в теории.У нас что то подобное есть?Кроме дробовиков.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 08:37
      есть и судя по видео применяется на СВО, еще года 2-3 назад видел видео с такими патронами
  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 07:54
    Интересно, почему не зашли боло-патроны, где сегменты связаны нитью? Процент попадания у них намного выше должен быть
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 08:22
      И что интересно - самопальную связанную картечь народ делал давным-давно. Естественно - кому не лень было возиться.. Летит она конечно не очень далеко и не шибко предсказуемо - но по птице говорят таки работала неплохо.. И думаю - по нонешнему дрону с кучей винтов тож себя должна бы показать. Даже если напрямую не собьёт - выход из строя хотя бы одного из винтов сразу фатально скажется на его управляемости.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 08:02
    Плохо себе представляю пульку 5,56×45 разделенную на 5 сегментов, т.е. каждый весом в 1,5 -2 г. По-человечески это трудно понять. Но раз делают, значит имеет смысл. Поглядим на результаты
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 09:49
      А если пульку потяжелее, а заряд поменьше? На сто метров по дронам может и норм будет.
      1. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        0
        Сегодня, 11:44
        А если пульку потяжелее, а заряд поменьше?
        Тогда пулька улетит метров на 10 или 5. Тут надо калибр увеличивать или дробовики выдавать каждому второму бойцу с обязательным обучением и тренировками стрельбы с поводкой и упреждением. Но сдаётся мне ничего этого не делается, а надеются на авось.
  5. bbb Звание
    bbb
    -1
    Сегодня, 09:18
    Ростех пока не проснулся еще.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 10:11
      Дробовые патроны калибра 5,45×39 мм производит компания «Техкрим» (входит в структуру «Ростеха»). Они предназначены для стрельбы из нарезного оружия этого калибра с целью повышения вероятности попадания в быстро движущиеся цели, включая мелкие БПЛА.
      с 2024г-получается Ростех проснулся и делает такие патроны с 2024 года, а вот кмп сша до сих пор спали, из-за амриканских лампасов-дуболомов
      1. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        +1
        Сегодня, 11:56
        Ну и на сколько частей делится такой заряд? На пять? А в охотничем патроне 12 калибра дроби №5 более 200 штук, в патроне "Магнум" более 300 штук. Если дробовой заряд в патроне переложить двумя картонными прокладками, то облако дроби будет большей площади и до 30 метров убойности должно хватить. На моей аватарке как раз такая ижевская пятизарядка, которую я заряжал такими самодельными патронами. Уток бил нормально. Главное выбрать правильное упреждение и не останавливать движение ружья в момент выстрела. Надеюсь кто-то учит этому наших бойцов?
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 12:02
          так есть и на 12 калибре: Патроны IGLA предназначены для использования в гладкоствольном оружии 12-го калибра. Они эффективны для поражения низколетящих БПЛА различных типов за счёт кинетической энергии метаемого снаряжения.
          Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой было запущено в 2024 году. В январе 2026 года пресс-служба «Ростеха» сообщила, что патроны IGLA 100 поставляются в войска.

          сдесь мы обсуждаем патроны 5,56 и наши аналоги 5,45

          судя по видео стрелять из ружей учат
      2. bbb Звание
        bbb
        0
        Сегодня, 12:51
        Только где они? Все ноют, что от дронов спасу нет.
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 13:09
          так это не вундервафля, а обычный боеприпас, он только повышает шансы на попадание
          и все пукры ноют что от дронов спасу нет

          ЦАХАЛ сократил применение бронетехники в Южном Ливане из-за потерь и угрозы со стороны дронов «Хезболлы». Как пишет «Едиот Ахронот», решение принято на фоне роста эффективности ливанских беспилотников.-и евреи начинают ныть что от дронов спасу нет
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 09:54
    А может пехотинцев щитами вооружить ещё? Ну, по типу омоновских, но из материала, как на бронепластины бронежилетов. Даже если не поможет уберечься от всех осколков, но снизит или уберёт минно-взрывную травму. Защита из пары-тройки бойцов. Один щитовик, двое дрон отстреливают. Причём один на дальняк с ружьём, второй страхует с сеткомётом. what
    Бросайте в меня тапки. Предложите, что лучше.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 10:10
      Цитата: К-50
      А может пехотинцев щитами вооружить ещё? Ну, по типу омоновских, но из материала, как на бронепластины бронежилетов. Даже если не поможет уберечься от всех осколков, но снизит или уберёт минно-взрывную травму.

      очень спорное предложение, а то сделали из роты "черепаху" и вперед пошли? а особенно спорное, т.к. дроны по нескольку штук за несколько минут могут прилетать, и даже если после первого-все выживут, остальные пойдут уже по другому раскладу, т.к. раненому опять подвиг с щитом - повторить не получится..
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 10:13
      такой щит далеко не унесешь, итак нагрузка под 40 кг
  7. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 09:54
    У нас тоже такие патроны с 2024 года созданы, но в войсках их либо мало, либо совсем нет. Тоже-врач в самом первом комментарии об этом написал. Находятся они там же где Арматы, Коалиции, роботы Маркер, Скорпион и другие. Хорошо хоть Герани научились делать, спасибо братскому народу Ирана за Шахеды. Так бы вообще печаль.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 10:14
      судя по видео довольно часто применяется такие патроны
  8. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +2
    Сегодня, 10:07
    Жаль ,что автор так кратко "осветил" тему,не предоставив иллюстрации ,хотя инфа в интернете
    имеется !Противодроновые патроны (5,45 мм-7,62 мм ) сейчас разделяются на 2 группы: в дробовом снаряжении и пулевом снаряжении... Патроны Drone Round ,если я не запамятовал, тоже исполняются в этих вариантах ! Эти патроны подобны российским дробовым патронам Техкрима и пулевым патронам "Многоточие" ! Российские патроны ,пожалуй, будут первыми ! Поэтому можно предположить , что американские патроны "слизаны" с российских; то бишь,сделаны по российским "мотивам" ! К сожалению, не могу предоставить изображение патронов Drone Round; т.к. фотки затерялись где-то в архиве ! Но есть и другая американская тема противодроновых патронов :Американский центр военно-морских надводных боевых действий (NSWC Crane) разработал патроны Drone Killer Cartridge (DKC) ! Не исключается ,что патроны Drone Round -результат сотрудничества компании с центром NSWC Crane !
    1.Патроны DKC 2.Патроны DKC в дробовом снаряжении; 3.Патроны DKCв пулевом снаряжении