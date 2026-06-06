После открытого письма киевский режим направил на Москву и Петербург дроны

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После открытого письма киевский режим направил на Москву и Петербург дроны

Украинские дроны в течение всей ночи и в утренние часы летели на Санкт-Петербург и Москву. По сути, это являет собой реакцию Зеленского на отказ Владимира Путина от встречи с ним. Напомним, что президент России, отвечая на «открытое письмо» Зеленского, обратился к российским военнослужащим со словами: «Работайте, братья!»

Путин добавил, что вся Россия сейчас смотрит на них.



Но вся Россия смотрит не только на военнослужащих от рядового до генерала, упомянутых президентом на ПМЭФ-2026, но и, что вполне очевидно, на действия главного российского военнослужащего – верховного главнокомандующего Вооружёнными силами страны.

Тем временем противник решил продемонстрировать собственные действия. О БПЛА, которые направлялись на Северную столицу, сообщает губернатор Александр Беглов:

Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о том, что со вчерашнего вечера на подлёте к российской столице были сбиты 13 вражеских беспилотников.

Атаковали дроны противника и Усть-Лабинск, ударив, по последним данным, по нефтехранилищу.

Эти удары со стороны Украины носят ещё и психологический характер, давая понять, что дальнобойных средств огневого поражения у Киева достаточно, чтобы атаковать самые разные регионы России, включая две столицы. Атаки на Санкт-Петербург свидетельствуют и о том, что руку к ним в очередной раз приложили натовские спонсоры Украины, как минимум предоставив своё воздушное пространство. И наши братья, о которых сказал накануне президент, безусловно, отработали бы так, как нужно, но на это нужен соответствующий приказ – как чёткое политическое решение.
59 комментариев
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  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +7
    Сегодня, 08:17
    Ну иии? Увидим мы когда нибудь Орешник в боевом применении по украине?!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:57
      hi Основные наши враги за проливами и селёдочной Атлантической лужей вкупе с гейропой и подсвинками бандерштата.
      Вот и считаем, с кого начать или по всем одновременно и "Орешником", и "Осиной" , и остальным тоже.
      am angry
    2. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Сергей3
      Ну иии? Увидим мы когда нибудь Орешник в боевом применении по украине?!

      Сарайчик хотите обнулить? Наконец, главная, военная тайна Кибальчиша открыта, этим буржуинам. Бей ракетами за десятки мульенов долларов по сарайчикам и так мы свою непреклонную волю диктуем всему миру. Не смейтесь, в сарайчиках вороги прячут сало. Лишим их сала, лишим воли к сопротивлению...
      1. poquello Звание
        poquello
        -2
        Сегодня, 09:42
        Цитата: хрыч
        в сарайчиках вороги прячут сало. Лишим их сала, лишим воли к сопротивлению...

        сало у ворогов и без удара по сарайчику кончится, дефицит нефти рождает дефицит перевозок и дефицит еды
        1. хрыч Звание
          хрыч
          0
          Сегодня, 10:51
          Цитата: poquello
          дефицит нефти рождает дефицит

          В этом деле главное кошерные хрюшки
      2. KCA Звание
        KCA
        -1
        Сегодня, 11:42
        Вы действительно думаете что БРСД, пусть с балбесками, а не ТЯБЧ, просто так по какому-то сарайчику запустили? Смысл? На КапЯре или Сары-Шагане есть все средства контроля полёта ракеты и падения боевых частей, вот накой нужно запускать по лохляндии по какому-то сараю, где вся полученная информация это видео с дронов? Может сарайчик не простой был и стоило по нему запулить? А то и вовсе не сарайчик, наши не представили ни фото, ни видео и по какой конкретной цели была атака, думаю, никто не расскажет
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 12:59
          Цитата: KCA
          Вы действительно думаете что БРСД, пусть с балбесками, а не ТЯБЧ, просто так по какому-то сарайчику запустили? Смысл?

          мы не думаем, мы слышим что верховный говорит. И обычно если человек говорит что он красавец и молодец ему на слово не верят, а вот когда он говорит что он разбазарил всё - почему-то вполне верят request
          Хотя у нас наоборот любят такое, типа Трампнаш, он за мир, чего бы он и его помощники не говорили и не делали
  2. Scaffold Звание
    Scaffold
    +9
    Сегодня, 08:17
    Эта музыка будет вечной, пока мы для них — враги, а они для нас — "наши люди".
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 08:37
      А вот почему они Лахта Центр не атакуют? Видная же цель...
      1. poquello Звание
        poquello
        -1
        Сегодня, 09:47
        Цитата: AllX_VahhaB
        А вот почему они Лахта Центр не атакуют? Видная же цель...

        может и атакуют, чтобы понять что атакуют надо чтобы долетело, но это как-то совсем не надо
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 10:59
        Александр Беглов:
        ....6 июня Петербург подвергся масштабной атаке ...Работают средства ПВО.

        Представляю, в каком режиме сейчас работают КП и средства РТ разведки и поражения ВПВО в Ленинградской области и в целом 6А. Удачи и выдержки коллегам в работе.
      3. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 13:25
        Сдаётся мне дорогие товарищи, что там может быть внедрён какой-то шпион?
  3. BAI Звание
    BAI
    +12
    Сегодня, 08:27
    А когда мы ударим по Киеву во время приезда очередных политических туристов?
    1. Амиго. Звание
      Амиго.
      +10
      Сегодня, 08:38
      Ну вы даёте, для этого у "элитки" не должно быть семей и детишек на ПМЖ за границей
    2. Lako Звание
      Lako
      +3
      Сегодня, 09:50
      Так там и без туристов, уже наверно неделю- тишина, мир, и благодать. Верховный главнокомандующий России, в Питере, миротворца из себя лепит, нельзя же ему имидж подпортить.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 08:32
    "... Напомним, что президент России, отвечая на «открытое письмо» Зеленского, обратился к российским военнослужащим со словами: «Работайте, братья!»"

    Звучит, как напутствие.
    Но, личное мнение, такое напутствие впоследствии может быть истолковано по-разному. И как "благодаря напутствию совершены великие дела", так и "вопреки отсутствию приказа допущены недопустимые просчеты".
  5. Комментарий был удален.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 08:38
      Цитата: agel26r
      и это единственное, что мешает нам завершить этот конфликт.

      Неужели всё так просто?
  6. PN Звание
    PN
    +11
    Сегодня, 08:32
    Чем же им мобильный интернет то всё мешает? Их же беспилотники по старлинку летят, а не по 5g от Мегафона
    1. BonchB Звание
      BonchB
      +7
      Сегодня, 08:50
      А это и не против беспилотников вовсе... Отмкзка давно протухла, но другой пока не придумали.
  7. Амиго. Звание
    Амиго.
    -1
    Сегодня, 08:33
    Не гоже медведю со свиньёй общаться, только в гастрономических целях
  8. agel26r Звание
    agel26r
    +2
    Сегодня, 08:34
    И наши братья, о которых сказал накануне президент, безусловно, отработали бы так, как нужно, но на это нужен соответствующий приказ – как чёткое политическое решение.
    и это единственное, что способствовало бы скорейшему завершению этого конфликта
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +11
    Сегодня, 08:35
    Какие удары по Киеву? Туда оказывается спокойно "наши уважаемые бизнесмены" вполне спокойно наведываются. По заданию, сами знаете кого. О чем речь!?
  10. двп Звание
    двп
    +3
    Сегодня, 08:36
    Прежде чем призывать к работе, нужно обеспечить материалом и инструментами. А то "фронт работ" предоставили,а инструмент, материалы нет. Да и деньги выделенные на работу разворовали "свои" прорабы. Только и читаешь:там появились антидроновые сети,тут появились антидроновые патроны,сям показали дрон-перехватчик,а толку ноль. В производство то ничего не идёт, одна показуха.
  11. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +7
    Сегодня, 08:37
    Путин добавил, что вся Россия сейчас смотрит на них.

    Не на них смотрит вся Россия сейчас. Они-то дело своё как надо делают, чего на них смотреть...
    На Верховного вся Россия сейчас смотрит. И они тоже.
    Все ПРИКАЗА ждут...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 08:45
      Zoldat A hi ,а может дождемся???
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 08:50
        Ропот 55 (АЛЕКСАНДР) hi

        Цитата: Ропот 55
        ,а может дождемся???
        Рома обрамович съездит и все уладит ! drinks
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 08:53
          Uncle Lee hi ,вот это то и пугает, причём пострашнее апокалипсиса который рисуют тут некоторые.
      2. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        +7
        Сегодня, 08:54
        Первым признаком что дождались будет снятие с должностей лиц либерастического характера привязанных к западу, или наконец принятие закона о личном имуществе для чиновников за границей
        1. poquello Звание
          poquello
          -1
          Сегодня, 09:54
          Цитата: Aндрей Ко
          Первым признаком что дождались будет снятие с должностей лиц либерастического характера привязанных к западу, или наконец принятие закона о личном имуществе для чиновников за границей

          ну этого точно не дождетесь, слушать надо выступления, а не мечтать
          1. Aндрей Ко Звание
            Aндрей Ко
            0
            Сегодня, 10:21
            А ведь все может быть все может быть - сегодня все в выступлении, завтра ситуевину развернут угрожая личной безопасности и решения другие будут. Помнится Донбасс с 2014 года не признавали, а потом бабах и разом референдумы вспомнили.
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 09:26
        hi!
        Цитата: Ропот 55
        а может дождемся???

        "Надежда умирает последней".
        Нас ТАК учили...
      4. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        -1
        Сегодня, 13:28
        И поднялся он. И сказал. Работайте братья по мостам, энергоструктуре Украины и по центрам принятия решений!
  12. Владимир М Звание
    Владимир М
    +6
    Сегодня, 08:46
    Если письмо Зеленского - "несколько страниц хамства" по словам гр. Ушакова, то какова цель письма?
    И зачем было засылать гонца к Зеленскому?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 08:56
      Владимир М hi ,ну гонец был раньше,а письмо ,так вывести из состояния равновесия,по злить,на публику поиграть радуясь безнаказанности. Зеленский КВН-щик и продолжает в него играть,только клуб этот уже давно кровавый а не веселый
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 09:20
        Александр, приветствую hi
        Согласен, Зеленский играет на публику.
        Я только одного не понимаю, почему Зеленскому позволяется нам хамить. Хотя, если даже Пашиняна не можем "в стойло поставить"...
    2. avia12005 Звание
      avia12005
      0
      Сегодня, 09:45
      Только для того, чтобы получить кучу гуано на свою голову.
    3. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Владимир М
      Если письмо Зеленского - "несколько страниц хамства" по словам гр. Ушакова, то какова цель письма?
      И зачем было засылать гонца к Зеленскому?

      зачем вообще говорить о письме и о тайном посланнике, если оно кроме хамства ничего не содержит и реагировать на него? все равно Зеле никто не поверил бы, что он его отправлял, даже скажи он б этом..
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 10:16
        Все же надо было изначально не посылать гонца к Зеленскому, тогда может и письма бы не было...
        Или гонец сам по себе, тогда все ещё хуже "в датском королевстве".
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 10:45
          Цитата: Владимир М
          Или гонец сам по себе

          Идут подковерные игры...."Бизнес" не знает границ , или линий фронта request
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +2
            Сегодня, 11:51
            Понятно, что идут подковерные игры, они и не могут не идти.
            Плохо когда внешней политикой Государства полностью "рулит бизнес", плюя на жизни своих граждан.
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              0
              Сегодня, 12:42
              Цитата: Владимир М
              Плохо когда внешней политикой Государства полностью "рулит бизнес"

              Владимир М(Владимир) hi И во внутренней тоже....
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 12:45
                Согласен с вами - и во внутренней тоже. hi
  13. yu ging Звание
    yu ging
    -5
    Сегодня, 08:54
    目前，唯一有用的“政治决定”是打核战争互相毁灭。其他的，如炸拉达、刺杀泽连斯基或军政领导层、炸第聂伯罗河上的大桥都无法扭转乌克兰使用的打击经济能源设施、后勤道路和实施恐怖主义的策略。

    На данный момент единственным «политическим решением», способным оказать реальное воздействие, стало бы ведение ядерной войны, ведущей к взаимному уничтожению. Иные меры — такие как бомбардировка Рады, ликвидация Зеленского либо представителей военного и политического руководства, а также разрушение мостов через Днепр — не способны изменить тактику, применяемую Украиной: нанесение ударов по объектам экономической и энергетической инфраструктуры и логистическим путям, а также осуществление террористических актов.
  14. BonchB Звание
    BonchB
    +14
    Сегодня, 08:56
    Вот мы все тут сидим и возмущаемся, тратим нервные клетки, вопрошаем в пустоту, а по сути, мне кажется давно пора понять, что ничего не изметинся и никакой резкой адекватности наших властей в ведении СВО не наступит... Давно пора избавиться от любых иллюзий. Главное для них - это бабки, возможность передать их по наследству своим золотым деткам, междусобойные интересы элит. Все остальное муляж для обычных людей, дешевый и ценичный. За свои активы и возможность быть рукопожатными на западе наши элиты продадут всех и вся и плевать им на интересы России, безопасность людей, престиж, честь, совесть итд... .Посему стоит вспомнить фразу и ее продолжение из одной незаслуженно подзабытой песни... "Никто не даст нам избавленья: Ни бог, ни царь, и не герой"...
    1. Sector2 Звание
      Sector2
      0
      Сегодня, 09:23
      Вы говорите, что ваши политики и элиты так же коррумпированы, как и у нас в США? Это неутешительно слышать.
  15. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 08:59
    С этим надо что-то делать... Роль терпилы - это не для России. Нужен перелом во взглядах, а затем и в действиях против террористической б/украины... Наш непонятный гуманизЬм уже просто неуместен!
    1. К_4 Звание
      К_4
      +3
      Сегодня, 10:17
      Ну тут только одно остаётся. Сперва революционные матросы и "караул устал", ну или "табакерка" и очередная(ой) Великая (ий) на троне, а уж затем весь мир в труху. Иначе никак - увы. Эти уже ни на что не способны, кроме как сдать страну.
  16. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 09:01
    "Минтранс ЛНР с 4 ночи 6 июня официально ограничил движение по трассе "Новороссия" Р-280 (Ростов-на-Дону–Мариуполь–Мелитополь–Симферополь). После серии атак на рейсовые автобусы беспилотников ВСУ (8 атак за май-июнь), было введено отграничение на пассажирские перевозки. Ограничено передвижение не только на трассе вдоль Азовского моря, но и на участках между Донецком и Луганском: Р-150 Белгород–Старобельск–Луганск–Донецк–Мариуполь (км 518+910 — км 532+255). Запрещается перевозить детей в машинах, исключения - мероприятия Минобрнауки региона." Когда начнут "мочить террористов в сортире"?
    1. nerovnayadoroga Звание
      nerovnayadoroga
      0
      Сегодня, 13:55
      Как только к сараям пристреляются и поймут куда, как и сколько взвесить в граммах, они экспериментируют, может чё получится, может и нет, орехи они такие и с гнилой сердцевиной бывают.
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:02
    В Сочи с вечера до утра громыхало с короткими перерывами бум - чпок .Слава ПВО РФ.
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 09:58
      Цитата: tralflot1832
      В Сочи с вечера до утра громыхало с короткими перерывами бум - чпок .Слава ПВО РФ.

      да привыкли уже, спасибо ребятам - щит надежно держат
  18. uralex Звание
    uralex
    +1
    Сегодня, 09:11
    президент России, отвечая на "открытое письмо" Зеленского, обратился к российским военнослужащим со словами: "Работайте, братья!"
    Зеленский, видимо, принял это заявление по своему: "Работайте, братский народ!", - и принялся "работать", отправляя дроны на Москву и Санкт-Петербург.
  19. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +3
    Сегодня, 09:33
    Зе слов на ветер не бросает и миллиметры дронами не мерит fool В Краснодаре армагеддон аля Усть-Лугa, Питер.. В Тюмени только что НПЗ рванул, говорят не БПЛА но.. Впрочем, главное форум штатно прошел и Эндрю Тейт погостил - а большего нам и не надо!
  20. Олег Валов
    Олег Валов
    +2
    Сегодня, 09:37
    Подходит время, когда расчеты ВСУ начнут запускать БпЛА из всех стран Балтики, в тч Финляндии.
    Жаль, что наше руководство не взяло опыт Ирана.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 13:15
      Так уже запускают. Скорее будет время когда оттуда начнут заходить укробригады на броне, а у нас в руководстве будут думать как это скрыть от населения, ведь иначе что, с НАТО воевать?!
  21. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 09:50
    Так у них этих дронов теперь- до... (много).Весь ЕС и бриты их им поставляют в счёт 90- лярдного кредита.
  22. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 10:18
    На 9:00 МСК.
    Пожар произошел в результате атаки беспилотников недалеко от поселка Большая Ижора в Ленинградской области. Возгорание ликвидируют силы Минобороны, сообщает губернатор Александр Дрозденко

    В регионе сбит уже 141 дрон. Отражение атаки продолжается.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 11:41
      На 10:00 МСК

      Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрыт на въезд и выезд, сообщает СПб ГКУ "Организатор перевозок".
      В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится частичная эвакуация из района, где возник пожар на военном объекте, сообщил губернатор Александр Дрозденко

      Ситуация находится под контролем, заявил он. Жителям могут разрешить вернуться в течение нескольких часов.

      Над регионом было сбито 144 беспилотника.

      Атакован 15-й арсенал БФ.
  23. Александр_K Звание
    Александр_K
    +2
    Сегодня, 12:47
    Зеленский поступает последовательно и логично. Скоро в каждой волне будут сотни, тысячи БПЛА. Затем кратно больше и качественно лучше. Это настолько естественно и предсказуемо, что неожиданностью будет только для ГШ РФ. Остальные с фатальной неизбежностью, иногда с матами, ожидаем вполне ожидаемое.