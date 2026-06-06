После открытого письма киевский режим направил на Москву и Петербург дроны
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Украинские дроны в течение всей ночи и в утренние часы летели на Санкт-Петербург и Москву. По сути, это являет собой реакцию Зеленского на отказ Владимира Путина от встречи с ним. Напомним, что президент России, отвечая на «открытое письмо» Зеленского, обратился к российским военнослужащим со словами: «Работайте, братья!»
Путин добавил, что вся Россия сейчас смотрит на них.
Но вся Россия смотрит не только на военнослужащих от рядового до генерала, упомянутых президентом на ПМЭФ-2026, но и, что вполне очевидно, на действия главного российского военнослужащего – верховного главнокомандующего Вооружёнными силами страны.
Тем временем противник решил продемонстрировать собственные действия. О БПЛА, которые направлялись на Северную столицу, сообщает губернатор Александр Беглов:
Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о том, что со вчерашнего вечера на подлёте к российской столице были сбиты 13 вражеских беспилотников.
Атаковали дроны противника и Усть-Лабинск, ударив, по последним данным, по нефтехранилищу.
Эти удары со стороны Украины носят ещё и психологический характер, давая понять, что дальнобойных средств огневого поражения у Киева достаточно, чтобы атаковать самые разные регионы России, включая две столицы. Атаки на Санкт-Петербург свидетельствуют и о том, что руку к ним в очередной раз приложили натовские спонсоры Украины, как минимум предоставив своё воздушное пространство. И наши братья, о которых сказал накануне президент, безусловно, отработали бы так, как нужно, но на это нужен соответствующий приказ – как чёткое политическое решение.
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