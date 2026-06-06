Четыре дрона по мостику: выживший азербайджанский моряк рассказал об атаке ВСУ

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Четыре дрона по мостику: выживший азербайджанский моряк рассказал об атаке ВСУ

Выживший азербайджанский моряк поделился подробностями ночной атаки Вооружённых сил Украины на грузовые суда в акватории Азовского моря. Он описал хронологию событий и масштаб последствий.

По его словам, нападение произошло около полуночи. Удары наносились прицельно по ключевым частям корабля: четыре дрона попали прямо в капитанский мостик, откуда велось всё управление. Находившиеся там в этот момент капитан судна и его третий помощник погибли.

Чтобы окончательно пустить корабль ко дну, нападавшие также нанесли удар по его корме.

Азербайджанский моряк подчеркнул, что остальным десяти членам экипажа удалось выжить, они не пострадали и чувствуют себя нормально.

В результате удара коммерческое судно получило значительные повреждения, палуба усеяна обломками дронов и фрагментами конструкции.

В завершение своего рассказа моряк сообщил, что в данный момент выживших людей вместе с телами погибших товарищей эвакуируют на катере и везут к берегу на территории Российской Федерации.

Напомним, удар по гражданским судам в Азовском море осуществили ВСУ. Всего жертвами атаки стали пять граждан Азербайджана: двое моряков погибли на одном судне («Натра»), ещё трое – на другом («Циркон»). Официальный Баку подтвердил эти данные.

Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Азербайджан окажет семьям погибших всю необходимую консульскую поддержку, тела будут репатриированы на родину. В Баку подчеркнули, что атака на гражданское судно является нарушением международного гуманитарного права, и призвали к тщательному расследованию инцидента.
38 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +24
    Сегодня, 09:03
    В Баку подчеркнули, что атака на гражданское судно является нарушением международного гуманитарного права, и призвали к тщательному расследованию инцидента.
    И фсё?! Нарушение?!? А я то думал это военное преступление укронацистов.... Значит ошибся)
    1. helilelik Звание
      helilelik
      +19
      Сегодня, 09:07
      Преступление-это арест главаря диаспоры. Причем страшнейшее. А это так,сами виноваты.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +14
      Сегодня, 09:17
      Цитата: a.s.zzz888
      В Баку подчеркнули, что атака на гражданское судно является нарушением международного гуманитарного права, и призвали к тщательному расследованию инцидента.
      И фсё?! Нарушение?!? А я то думал это военное преступление укронацистов.... Значит ошибся)

      Ну да, именно случайное нарушение. Кстати, стоит обратить внимание, что в заявлении обошли стороной факт налёта именно украинских беспилотников. Вот если бы беспилотники были российскими, уже начался бы ажиотаж в прессе Азербайджана и вызов представителя МИДа РФ для объяснений.
      Однако реакция МИД Азербайджана и местной прессы крайне показательна. В публикациях умалчиваются, что удары были произведены украинской стороной. А в прогосударственных СМИ подчеркивают, что моряки служили добровольно, а «азербайджанцам, работающим вблизи зон войны и конфликтов, следует быть предельно осторожными».
      ТГ-канал "Рыбарь".
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +3
        Сегодня, 12:14
        Азербайджану самое время принести извинения украинской стороне. Братаны, блин.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 09:41
      a.s.zzz888
      Сегодня, 09:03
      И фсё?! Нарушение?!? А я то думал это военное преступление укронацистов.... Значит ошибся)

      hi Ожидаем от горского иврэйца и султана совместного объявления casus belli жыдонаркофюреру.
      Взять в заложники строящийся у султана на судоверфи гетьман для бандерштата вместе с экипажем.
      Прокурору МУС выдать ордер на арест жыдонаркофюрера.
      РФ со своей стороны окажет всю дипломатическую поддержку потерпевшим сторонам.
    4. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +11
      Сегодня, 09:47
      Погибли простые моряки-работяги. Кому они нужны в военных играх олигархов, также как и другие люди вообще. Смахнут фальшивую слезу на публике и через секунду забудут.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +3
        Сегодня, 10:10
        МИД Азербайджана подчеркнул, что эти суда не принадлежали Азербайджану, а граждане республики работали на них "добровольно, не по государственной линии"
    5. _просто Звание
      _просто
      +2
      Сегодня, 10:17
      Они тоже немного терпилы. Тем более, можно потерпеть, если менять позицию не позволяет политическая конЪюнктура.
  2. bbb Звание
    bbb
    +16
    Сегодня, 09:05
    Если бы виновата была Россия, носороги подняли бы вселенский вой.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +6
      Сегодня, 09:31
      А так, горбоносый орангутанг просто размазал полупрозрачную субстанцию у себя по лицу и блаженно улыбнулся. Нраится уочень прошептал он 🦍
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 11:38
      остальным десяти членам экипажа удалось выжит

      Теперь г-н Алиев еще больше боеприпасов будет отправлять Зелику.
  3. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +6
    Сегодня, 09:08
    Ну так носатый их поддерживает, какое может быть преступление?! Ну ошиблись, с кем не бывает.
    1. Fan-Fan Звание
      Fan-Fan
      +3
      Сегодня, 11:32
      Нет не ошиблись враги. Враги будут бить по всем катерам и кораблям в Азовском море и разбираться о принадлежности судна они не будут. Нам бы с них брать пример и бить по всем судам прибывающим в Одессу. Но слаббо наше руководство и БЭКи мы не имеем, бить нечем. Общим опять возврат к мысли - мы не подготовились к войне и ответственные за это люди не понесли наказание.
  4. iomoe Звание
    iomoe
    +10
    Сегодня, 09:10
    Где гневные заявления господина Алиева И.Г.? Неужели это другое?
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +3
      Сегодня, 10:33
      А где гневные заявления Белиза и Палау, под флагами которых шли атакованные суда?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 09:11
    А суовдаделец или оператор судна прописал в контрактах экипажа 30% " гробовых" к окладу ? Кстати это наших операторов - судовладельцев тоже касается.Ну чего Алиев ,Украина имеет право на оборону ?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 09:41
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      Ну чего Алиев ,Украина имеет право на оборону ?

      Пожалуй, самый главный вопрос.
      Только на него никто не ответит. Потому что его не зададут.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 09:45
        Игорь доброе утро ,прослеживается " европейский схематоз " после Костанцы ," азербайджанский судов " ,турецкого траулера - Россия не может обеспечить свободу мореплавания ,она проиграла ,она об,зана садиться за стол переговоров Украина ( Европа ) .Ждёмс от Каки . laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 10:30
          Цитата: tralflot1832
          Россия не может обеспечить свободу мореплавания

          Нечем или не можем? Или не хотим?

          Даже. Андрей, не отвечайте на вопрос - я ответ и так знаю...
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 11:07
            Цитата: Zoldat_A
            Нечем или не можем? Или не хотим?

            Даже. Андрей, не отвечайте на вопрос - я ответ и так знаю...

            Уже пятый год, везут, везут на Украину, а воз и ныне там. Ну пусть не в море, то пусть топят всё в украинских портах, прямо у причалов. У причалов надёжнее, судоподъём дело долгое.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +6
      Сегодня, 10:55
      Цитата: tralflot1832
      Кстати это наших операторов - судовладельцев тоже касается.Ну чего Алиев ,Украина имеет право на оборону ?

      В своё время, когда в Нигерии началось пиратство, то многие судовладельцы прописывали "гробовые".
      Мой судовладелец 25% гробовых, при следовании в Нигерию и после захода в их порты, мы имели право прервать контракт, после захода в Нигерию, перелёт, гостиница, питание за счёт фирмы и выходное пособие в размере оклада.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +3
        Сегодня, 11:12
        Тут некоторые так возмущаются, как будто им действительно жалко азербайджанских моряков
  6. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +3
    Сегодня, 09:28
    "...призвали к тщательному расследованию..." - кого призвали?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:29
    О,эрдогашке бандерва тоже "привет " передала .Потеплен рыболовный траулер " Duru 57" ,один человек погиб 4 спасены.Траулер работал под флагом Турции юго- западней п--ва Крым ,в турецкой экономической зоне.Пока один источник информации .
  8. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +5
    Сегодня, 09:30
    А слабо главному носорогу напрямую наркофюреру за это предъявить?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 09:36
      Metallurg 2 hi ,слабо,и все знают почему. Вот кому то он не стесняясь в выражениях предъявлял,а вот этому нет не предъявит.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Metallurg_2
      А слабо главному носорогу напрямую наркофюреру за это предъявить?

      Слабо. Никто и не скрывает. Азербайджан - це тоже Еуропа.
  9. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 09:37
    Теперь Алиев пусть даже не заикается про сбитый самолёт! Двуликий а..
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 09:39
      pexotinec hi ,а чего ему "заикаться"??? Всё признали,принесли,выплатили. Инцидент как говорят в тех кругах закрыт
      1. pexotinec Звание
        pexotinec
        0
        Сегодня, 12:28
        Но он его переодически вспоминает. Что бы хоть как то нас задеть.
  10. Декларант Звание
    Декларант
    0
    Сегодня, 09:43
    В чёрном море дроны зверствуют, это понятно. Есть базы у вмс Украины. Но откуда они берутся в Азовском море? Вроде оно стало внутренним морем России.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +2
      Сегодня, 09:48
      Это БПЛА, им фиолетово море или суша
    2. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 09:59
      А зачем летающим дронам морская база?
  11. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 09:58
    удар по гражданским судам в Азовском море осуществили ВСУ. Всего жертвами атаки стали пять граждан Азербайджана: двое моряков погибли на одном судне («Натра»), ещё трое – на другом («Циркон»).

    За то алиев с зелей дёснами ударятся. yes
  12. Кмет Звание
    Кмет
    +3
    Сегодня, 10:22
    Первые лица Азбрдж и Укр недавно так широко улыбались друг другу, жали руки, обнимались, осуждали агрессию России и недопустимость аннексии чужих территорий.. И вот теперь новый дружественный шаг, поднимающий виток братских отношений на новый уровень. Ну что же - остается теперь только внимательно наблюдать за взаимодружественными действиями обоих и удостовериться в справедливости поговорки: "Ворон ворону глаз не клюнет". Есть уверенность, что даже увеличение количества таких "братских приветствований" дронами никак не скажется на их теплых и дружественных отношениях.
  13. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 10:45
    интересно Алиев даже слова в сторону бандеровцев не сказал, зато на Россию и Иран ух как наезжал вместе своим МиДом
  14. Вася_2 Звание
    Вася_2
    -1
    Сегодня, 13:17
    РФ будет выплачивать компенсацию так как не обеспечила безопасность...
  15. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 13:43
    Думаю, Алиев скоро разорвет дипотношения с Россией. Это ж надо, нагло атаковать свой же корабль с айзерами. Во всем виновата Россия. История с самолетом это показала.