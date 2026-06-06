Четыре дрона по мостику: выживший азербайджанский моряк рассказал об атаке ВСУ
8 04238
Выживший азербайджанский моряк поделился подробностями ночной атаки Вооружённых сил Украины на грузовые суда в акватории Азовского моря. Он описал хронологию событий и масштаб последствий.
По его словам, нападение произошло около полуночи. Удары наносились прицельно по ключевым частям корабля: четыре дрона попали прямо в капитанский мостик, откуда велось всё управление. Находившиеся там в этот момент капитан судна и его третий помощник погибли.
Чтобы окончательно пустить корабль ко дну, нападавшие также нанесли удар по его корме.
Азербайджанский моряк подчеркнул, что остальным десяти членам экипажа удалось выжить, они не пострадали и чувствуют себя нормально.
В результате удара коммерческое судно получило значительные повреждения, палуба усеяна обломками дронов и фрагментами конструкции.
В завершение своего рассказа моряк сообщил, что в данный момент выживших людей вместе с телами погибших товарищей эвакуируют на катере и везут к берегу на территории Российской Федерации.
Напомним, удар по гражданским судам в Азовском море осуществили ВСУ. Всего жертвами атаки стали пять граждан Азербайджана: двое моряков погибли на одном судне («Натра»), ещё трое – на другом («Циркон»). Официальный Баку подтвердил эти данные.
Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Азербайджан окажет семьям погибших всю необходимую консульскую поддержку, тела будут репатриированы на родину. В Баку подчеркнули, что атака на гражданское судно является нарушением международного гуманитарного права, и призвали к тщательному расследованию инцидента.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация