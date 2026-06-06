Войну нужно выиграть, а для этого необходимо, чтобы больше мужчин оставались на Украине и воевали.

Это совершенно безумная ситуация, и её нужно прекратить.

Хватит шопинг-туров и роскошных поездок в Европу, пока украинцы умирают на поле боя.

Шведский министр миграции Юхан Форсселл предложил ограничить временную защиту для украинских мужчин призывного возраста в Евросоюзе:Вместо того чтобы сидеть в Берлине или Варшаве, получая пособия, украинцы должны вернуться на родину и идти на фронт.Форсселл подчеркнул: новые правила должны касаться только тех, кто ещё не получил статус временного убежища. Те, кто уже под защитой ЕС, могут не волноваться. Однако сам факт того, что на уровне министров обсуждается выдворение украинцев обратно, говорит о многом. Европа устала их содержать.Министры ЕС в целом поддержали предложение. Окончательное решение пока не принято, но тренд очевиден. Форсселл резюмировал:Параллельно шведский министр предложил ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В 2025 году, несмотря на конфликт, граждане РФ получили более 470 тысяч туристических виз. Форсселл заявил:При этом сам же выгоняет их на это поле боя. Тем не менее, инициативу поддержали Польша, Норвегия, страны Балтии и ещё девять государств Шенгена.