Шведский министр: украинцев нужно вернуть домой, чтобы выиграть войну
2 37710
Шведский министр миграции Юхан Форсселл предложил ограничить временную защиту для украинских мужчин призывного возраста в Евросоюзе:
Войну нужно выиграть, а для этого необходимо, чтобы больше мужчин оставались на Украине и воевали.
Вместо того чтобы сидеть в Берлине или Варшаве, получая пособия, украинцы должны вернуться на родину и идти на фронт.
Форсселл подчеркнул: новые правила должны касаться только тех, кто ещё не получил статус временного убежища. Те, кто уже под защитой ЕС, могут не волноваться. Однако сам факт того, что на уровне министров обсуждается выдворение украинцев обратно, говорит о многом. Европа устала их содержать.
Министры ЕС в целом поддержали предложение. Окончательное решение пока не принято, но тренд очевиден. Форсселл резюмировал:
Это совершенно безумная ситуация, и её нужно прекратить.
Параллельно шведский министр предложил ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В 2025 году, несмотря на конфликт, граждане РФ получили более 470 тысяч туристических виз. Форсселл заявил:
Хватит шопинг-туров и роскошных поездок в Европу, пока украинцы умирают на поле боя.
При этом сам же выгоняет их на это поле боя. Тем не менее, инициативу поддержали Польша, Норвегия, страны Балтии и ещё девять государств Шенгена.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация