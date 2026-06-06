Шведский министр: украинцев нужно вернуть домой, чтобы выиграть войну

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Шведский министр: украинцев нужно вернуть домой, чтобы выиграть войну


Шведский министр миграции Юхан Форсселл предложил ограничить временную защиту для украинских мужчин призывного возраста в Евросоюзе:



Войну нужно выиграть, а для этого необходимо, чтобы больше мужчин оставались на Украине и воевали.

Вместо того чтобы сидеть в Берлине или Варшаве, получая пособия, украинцы должны вернуться на родину и идти на фронт.

Форсселл подчеркнул: новые правила должны касаться только тех, кто ещё не получил статус временного убежища. Те, кто уже под защитой ЕС, могут не волноваться. Однако сам факт того, что на уровне министров обсуждается выдворение украинцев обратно, говорит о многом. Европа устала их содержать.

Министры ЕС в целом поддержали предложение. Окончательное решение пока не принято, но тренд очевиден. Форсселл резюмировал:

Это совершенно безумная ситуация, и её нужно прекратить.

Параллельно шведский министр предложил ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В 2025 году, несмотря на конфликт, граждане РФ получили более 470 тысяч туристических виз. Форсселл заявил:

Хватит шопинг-туров и роскошных поездок в Европу, пока украинцы умирают на поле боя.

При этом сам же выгоняет их на это поле боя. Тем не менее, инициативу поддержали Польша, Норвегия, страны Балтии и ещё девять государств Шенгена.
10 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +6
    Сегодня, 09:59
    украинцев нужно вернуть домой
    Не для того они убежали в ЕС, чтобы потом умереть за "ридну неньку". Будут гнать из Швеции - переберутся в другую страну земной шар большой.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 10:56
      Цитата: pyagomail.ru
      Будут гнать из Швеции - переберутся в другую страну земной шар большой.

      Из США уже погнали, ЕС вся на очереди, мясо в окопах заканчивается. Ну и в других странах не будут им пособия платить. Так что надо срочно им в Беларусь бежать, может Батька найдет рабочие места. Ибо вариантов больше и нет.
    2. Пензяк Звание
      Пензяк
      +1
      Сегодня, 11:07
      Есть еще вариант: на фронт в штурмы отправить весь "офис просроченного" и всю раду во главе с наркофюрером.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 10:02
    Щаз, так они на фронт и ломанули! Не для того на лыжи вставали. Разбегутся по другим странам вот и всё. Хотя - некоторых конечно национальная страсть к халяве может и погубить. Ехали бы скажем в Парагвай - и жили спокойно, оттуда бы их точно не выдали. Но нет - потянуло за пособиями в Гейропу. А те - люди простые, погрузят в эшелоны и на границу. В рамках осуществления демократии и соблюдения прав человека.. И - здравствуй нэнька да родные людоловы..
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 11:42
      .... чтобы сидеть в Берлине или Варшаве, получая пособия

      Беженцы не просто сидят там, они помогают осваивать бюджетные средства ЕС.
  3. ag-85 Звание
    ag-85
    +2
    Сегодня, 10:09
    Да и тут насквоэь видно : двойные стандарты и "это другое" со стороны запада.
    Я вот не помню не одной волны миграции , где бы внедрялись такие правила
    ставить под ружьё мужское насиление. Ну к примеру не к африканцам, не к арабам
    такого не разу в истории не приминялось.
    Гдеже правозащитники , амнести и так далее.
    А я же забыл - это другое.
    Было бы смешно еслибы не было так грустно.
  4. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 10:18
    В связи с презентацией нового контрнаступа понадобится много свежака. Могут и организовать вывоз ухилянтов составами прямо в незалежную.
  5. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 10:23
    Войну нужно выиграть, а для этого необходимо, чтобы больше мужчин оставались на Украине...

    дЫк они там и остаются... в черноземе... И это правильно!
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 10:25
    Единственное место, откуда украинцев не выкинут на войну, это... Россия) Однако, в Шереметьево стоит блок, а украинцы, в мудрости своей, не упускали случая сшибить пару евро, бегая по улицам, обернувшись в украинский флаг, и за ту же мзду строча посты в соцсетях.
    Возможно, стоит приоткрыть форточку, при условии отработки в течении скажем пяти лет с удержанием 70% зарплаты, на некоторых производствах. Плохая работа, или слабая дисциплина? Есть на свете еще урановые рудники, а там за то же самое без церемоний. Пуля...
    Да, звучит не современно. Однако, чрезвычайно тупо следовать навязанным нам врагами трендам. Надо поступать не модно, а рационально. Впрочем, все это мечты, особенно насчет "рационально")
  7. Xenon Звание
    Xenon
    +1
    Сегодня, 10:36
    Скакуасам и в Швеции неплохо живётся. На шведские пособия. Им родину любить лучше из Скандинавии laughing