На Тюменском НПЗ возник крупный пожар из-за «нарушения техпроцесса»
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На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошёл крупный пожар. Информационный центр правительства региона подтвердил: возгорание началось на одной из установок систем очистки. Причиной стало нарушение технологического процесса. Никаких беспилотников, подчёркивают власти:
Информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности.
Пожару присвоен высокий уровень опасности из-за того, что возгорание локализовано на территории промышленного предприятия. В правительстве сообщили:
Продолжается ликвидация пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают пожарные расчёты.
Местные жители сообщили о сиренах и столбе чёрного дыма над предприятием. О пострадавших официально не сообщается.
В последнее время российские НПЗ всё чаще становятся целями для украинских дронов. И теперь, когда произошёл такой крупный пожар в Тюмени, у населения возникает закономерный вопрос: а точно ли это «нарушение технологического процесса»?
В Краснодарском крае на Ильском НПЗ, например, пожар случился именно из-за атаки БПЛА, и власти это признали. В Тюмени – твёрдо отрицают.
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