На Тюменском НПЗ возник крупный пожар из-за «нарушения техпроцесса»

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На Тюменском НПЗ возник крупный пожар из-за «нарушения техпроцесса»


На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошёл крупный пожар. Информационный центр правительства региона подтвердил: возгорание началось на одной из установок систем очистки. Причиной стало нарушение технологического процесса. Никаких беспилотников, подчёркивают власти:



Информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности.

Пожару присвоен высокий уровень опасности из-за того, что возгорание локализовано на территории промышленного предприятия. В правительстве сообщили:

Продолжается ликвидация пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают пожарные расчёты.

Местные жители сообщили о сиренах и столбе чёрного дыма над предприятием. О пострадавших официально не сообщается.

В последнее время российские НПЗ всё чаще становятся целями для украинских дронов. И теперь, когда произошёл такой крупный пожар в Тюмени, у населения возникает закономерный вопрос: а точно ли это «нарушение технологического процесса»?

В Краснодарском крае на Ильском НПЗ, например, пожар случился именно из-за атаки БПЛА, и власти это признали. В Тюмени – твёрдо отрицают.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:04
    Не поверите ,но на НПЗ бывает Большой Бум из за человеческого фактора ,нарушение технологии и нарушение ТБ . bully
    1. PASus Звание
      PASus
      +2
      Сегодня, 10:10
      Зелебоба обещал терракты, возможно нашли на заводе мигрантскую крысу, которая за долю малую бросил окурок или что-то в этом роде - нарушил технологический процесс.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +2
        Сегодня, 10:27
        Цитата: PASus
        возможно нашли на заводе мигрантскую крысу,


        А может и не мигрантскую. Что не удивит.
        1. AleksByk Звание
          AleksByk
          0
          Сегодня, 11:38
          В 2022 году Россия приняла по разным данным - от 1 700 000 до 2 000 000 беженцев с украины, может пора уже соответствующим органам задуматься - а нет ли среди беженцев - засланных казачков с 404? Может мы тогда найдем объяснение ударам бпла в глубь России?
          P.S. Наталья Вовк - одна из убийц Дарьи Дугиной - тоже была "беженкой". Въехала на территорию РФ 23 июля 2022 года. И сколько таких сейчас в России?
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:22
      Цитата: tralflot1832
      Не поверите ,но на НПЗ бывает Большой Бум из за человеческого фактора ,нарушение технологии и нарушение ТБ

      Андрей, просмотрел сводки на тг-каналах, в списке направлений атак украинских беспилотников Тюмень не упоминается.
      С ночи противник атакует дронами в направлении Санкт-Петербурга, уничтожено более 86 дронов, на кадрах противника видно, что дроны летят и в светлое время суток. Также ночью отбивались Краснодарский край (атакована нефтебаза в Усть-Лабинске), Ростовская область, Крым и Севастополь. Сбиты дроны на окраинах Калуги и Обнинска, а также на подходах с Москве. В Мариуполе атакован порт.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +4
      Сегодня, 10:25
      Цитата: tralflot1832
      Не поверите ,но на НПЗ бывает Большой Бум


      Верим. Бум, большой бадабум.
    4. Булат Звание
      Булат
      0
      Сегодня, 10:39
      Которому хорошо заплатили
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:16
    "Независимый" производилетель Тюменский НПЗ имеет глубину переработки нефти 97 % ,правда 40% мазут - корабли,пораходы должны на чём то " ходить ".
  3. asng Звание
    asng
    +4
    Сегодня, 10:44
    На предприятии был свидетелем хлопка (маленького взрыва) паров растворителя от статического разряда между рукой рабочего и корпусом оборудования. Причина - нарушение ПБ и технологии - синтетика на рабочем и отсутствие заземляющего браслета при работе с легко воспламеняющимися жидкостями.
    Да, случаи безалаберности бывают. Но сейчас этот случай необходимо расследовать исходя из версии "террористический акт".