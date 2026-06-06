Ситуация на фронте: окончательно избранная тактика или затишье перед бурей

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Ситуация на фронте: окончательно избранная тактика или затишье перед бурей

Ситуация на фронте в последнее время характеризуется уменьшившейся динамикой продвижений. Активность высока на целом ряде участков, однако к значительным прорывам она в подавляющем большинстве случаев она не приводит. Недавнее исключение – 12-километровый наступательный рейд в Днепропетровской области, который позволил нашим войска выйти к бывшему районному центру Покровское.

Противник там, предприняв несколько попыток контратаковать, к настоящему моменту, что называется, сник, оставшись на тех позициях, куда был ранее выбит российскими Вооружёнными силами.



Соответственно, ситуация актуализирует вопрос о том, свелись ли боевые действия на фронте окончательно к такому варианту, который наблюдается сейчас, или это «затишье перед бурей»?

Если это первый вариант, то получается, что ставка делается на ограниченные буквально несколькими километрами (а то и сотнями метров) операциями, которые проводятся на ряде участков фронта. Возможно, в надежде на то, что на одном из таких участков оборона врага «лопнет», как это было в районе упомянутого Покровского на Днепропетровщине, и удастся продвинуться как минимум на десяток километров за сутки-двое.

Пока наблюдается именно такой вариант. Но в данном случае следует констатировать, что враг в целом к этой тактике приспособился, а ситуация в Днепропетровской области на других участках фронта пока, к сожалению, не повторяется. Мало того, враг сам выискивает слабые места, чтобы попытаться нанесли локальный контрудар, чтобы отбить хотя бы несколько квадратных километров – и получить пропагандистскую возможность вешать своему обывателю традиционную лапшу на уши о «границах 1991 года».

При первом варианте длительность боевых действий может быть непрогнозируемо долгой.

Если же это вариант второй, то во что «буря» может вылиться? Как вариант – в то, что выведет военно-политическое руководство противника из зоны относительного комфорта, в которой те пребывают по сей день. И возможно для такого развития событий нужны операции, которые не ограничиваются ни отдельно взятыми участками ЛБС, ни ударами по отдельно взятой подстанции или, как сказал президент, по сараю. Выведение военно-политического руководства противника из зоны комфорта - это уже целая стратегия, которая никакой гибкости в отношении врага по определению не предусматривает.
31 комментарий
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  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +9
    Сегодня, 10:24
    Закулисно торгуются заразы поэтому на паузе.
    1. pvs Звание
      pvs
      +4
      Сегодня, 10:45
      Так ВВП вчера сам в открытом эфире подтвердил, что олигархи наши в куев катаются, договорняками с врагом занимаются. Так что о выходе хох-лов из зоны комфорта речи нет.
      1. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        -3
        Сегодня, 11:46
        Так ВВП вчера сам в открытом эфире подтвердил, что олигархи наши в куев катаются, договорняками с врагом занимаются.


        И что получать нашему президенту в Москве абсолютно хамские открытые письма от Зеленского это просто элемент "договорняка" ?

        p.s. Вот привезти из Киева в пыльном мешке мьсе Зеленского и вытряхнуть его пред ясные очи Московскрго Государя для переговоров с глазу на глаз, был бы отличный элемент "договорняка".!
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      -3
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Aндрей Ко
      Закулисно торгуются заразы поэтому на паузе.

      Ну да Андрей ..Либо они нас БПЛА ,либо мы их балистикой свехзвуковой Разрушаем ВСЕ !
      Вплоть до тактического ЯО применения !!
      Зеля не просто так написал письмо под диктовку МИ-8 и ЦРУ хе хе
      P.S. кстате по заводам Германии можем нанести удары ..! Сталин их пожалел ,а горбач с ебн вообще вывели все войска и бросив все ..
      30 млн жизней убитых советских людей немцами и англосаксами финансировшими Гитлера и бандеровщину ..
      Никто не забыт,ничто не забыто Фрицы и англосаксы negative soldier
      За все заплатите кровью выродки !!
      1. Володин Звание
        Володин
        +2
        Сегодня, 11:23
        Цитата: Mixanus
        написал письмо под диктовку МИ-8

        А ведь пора бы уже ему действительно письма под диктовку Ми-8 писать... Или Ми-28.
        1. Mixanus Звание
          Mixanus
          -1
          Сегодня, 13:16
          Цитата: Володин
          Цитата: Mixanus
          написал письмо под диктовку МИ-8

          А ведь пора бы уже ему действительно письма под диктовку Ми-8 писать... Или Ми-28.

          Моссад такие письма пишет всем ....И Ми -8 ,Ми-24 и "Орешнику " ..И Конгрессу США с ЕС..А Россия ждет Алексей момента ..
        2. Mixanus Звание
          Mixanus
          -2
          Сегодня, 13:23
          Ехидина вы Володин как были так и остались ..))) Что уже ордена на футболки не вешаете на реклме?
          Меня прям рвалоа от этих фоток )))) Где там ваш Скоморохов ,любитель тушенки халявной хе хе
          Пишите в спортлото Смирнову ))) Ехидина вы Володин как были так и остались ..))) Что уже ордена на футболки не вешаете на реклме?
          Меня прям рвалоа от этих фоток )))) Где там ваш Скоморохов ,любитель тушенки халявной хе хе
          Пишите в спортлото Смирнову ))) Эх Володин комсомолец бывший ))))
          Либерда и 500ты вас поддержат !! soldier
          И не забудьте погасить взносы Билет найдите свой и кариочку учета в КЕБ
  2. pexotinec Звание
    pexotinec
    +7
    Сегодня, 10:42
    Только в областях затишья нет
    В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится частичная эвакуация из района, где возник пожар на военном объекте — сообщение власти. Скидывают видео о подбитом корвете Бойкий. Теперь я не сомневаюсь что наша власть бессильна и ссыкотливая на принятие решений.
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      +3
      Сегодня, 10:50
      Полностью согласен на основе последних событий и информации в инете.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:52
      Выведение военно-политического руководства противника из зоны комфорта - это уже целая стратегия
      А у нас есть такая стратегия ? 24 часа, 7 дней в неделю гонять верхушку укрорейха ! am
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        -1
        Сегодня, 13:34
        Цитата: Uncle Lee
        Выведение военно-политического руководства противника из зоны комфорта - это уже целая стратегия
        А у нас есть такая стратегия ? 24 часа, 7 дней в неделю гонять верхушку укрорейха ! am

        Да замочим мы их баллистико1й ..Главное чтобы озверин был в Кремле и ВВП в чай подлили )))) ..А то балааболит толькл
        А кнопки мы все нажнем И аахаауууеееть Ликвидация начнется по всему миру и Трампа можем с Конгрессом ликвидировать ..Мужики ждут приказа !! soldier hi
    3. Mixanus Звание
      Mixanus
      -12
      Сегодня, 10:54
      Цитата: pexotinec
      Только в областях затишья нет
      В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится частичная эвакуация из района, где возник пожар на военном объекте — сообщение власти. Скидывают видео о подбитом корвете Бойкий. Теперь я не сомневаюсь что наша власть бессильна и ссыкотливая на принятие решений.

      хоооохол из ЕС заныл ..хе хе Ну ну
    4. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      0
      Сегодня, 13:51
      Теперь я не сомневаюсь что наша власть бессильна и ссыкотливая на принятие решений.
      И Трамп это понял в Анкоридже. Путин был разоблачен. Вот почему Америка так легко довела Кубу и Венесуэлу до такого состояния после «переговоров».
  3. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +3
    Сегодня, 10:49
    А бандера убивает мирных жителей
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 10:53
    "— Буря! Скоро грянет буря!
    Это смелый "Буревестник" гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: — Пусть сильнее грянет буря!.."
    1. Vadim Isaev Звание
      Vadim Isaev
      -1
      Сегодня, 11:56
      Провокатор или восторженный оптимист? Не будет никакой бури : правят анонимные доверенные бизнесмены - денюшки любят тишину
  5. Rotmir_Venrus Звание
    Rotmir_Venrus
    +1
    Сегодня, 10:53
    Скорее всего обе стороны к настоящему моменту времени попростуй исчерпали запасы вооружений для наступательных операций. Наши "на тихоря" набирают средства для продолжения, а украинский фюрер лезет ко всем с протянутой рукой. Кто быстрее добьётся своего, тот первым и начнёт военные действия. Хотелось бы, чтобы после этого затишья с нашей стороны был бы организован огненный вал, сжигающий войска украинской стороны. Если бы это случилось и украинские войска были бы уничтожены хотя бы на некотором протяжении фронта, то остальные части фронта попросту посыпались бы. Имея на вооружении объёмные термобарические снаряды, грех не применить их против врага. Гуманизм? Это пока всё легко и удачно. Они нас ненавидят, так о каком гуманизме может идти речь? Судить не берусь, но мне кажется, что действия нашей армии не всегда подчиняются законам военной логики. Что касается предположения о торге, то мне лично кажется этот вариант маловероятным. Заключение "договорняка" очень сильно сказалось бы на авторитете правящих элит как в Украине, так и в России. Причём для России это был бы очень сильный удар по авторитету командования. Нам нужна только победа, это понимают все.
    1. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 11:10
      . был бы организован огненный вал, сжигающий войска украинской стороны.

      Для этого надо накопить большие запасы. Минимум на месяц интенсивных ударов. Сейчас ещё и перехватчики надо массово штамповать для расчистки неба.
    2. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +3
      Сегодня, 11:33
      О каком "авторите" командования речь?
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -6
    Сегодня, 11:07
    Утилизируем укрофауну , это на сегодня главное.
  7. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    0
    Сегодня, 11:16
    По нескольку километров это не беда, лишь бы на главных направлениях - обход Орехова, Бурлук. Прорыва там быть не может, зато можно постепенно решить оперативные вопросы, отрезать и занять большие площади.
  8. Епифанцев Сергей Звание
    Епифанцев Сергей
    +3
    Сегодня, 11:25
    Власть оторвана от фронта, она не понимает что нужно делать, по этому нам и остаётся ждать и надеяться на чудо.
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 11:36
      × еще в Питере, под безнаказанными ударами БПЛА со стороны соседей, прямо возложила ответственность на фронтовиков(!)
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 11:32
    В СМИ,чего только не говорят. Не терплю власовщину и не хочу морально," вступать в РОА". Но надеюсь только на нашу армию и руководителя государства. Пора нам всем забыть мантру о " братском народе" а после СВО всех пленных ВСУк,заставить отстраивать города,которые они разрушили. А руководить этими " строителями" должны дончане и северо- корейцы. Они им покажут " стахановское движение"! Работать 20 часов в сутки,без техники! Все вручную! Рацион- кусок сала и кусок хлеба,на сутки!
  10. Victor19 Звание
    Victor19
    -2
    Сегодня, 11:33
    Зачем такое писать, какое это затишье? Идёт активный штурм Константиновки,
    где врага в центре взяли в клещи и наши прорываются на север и северо-запад города. К концу месяца, думаю, что возьмут как до этого взяли покровско-дмитровградскую агломерацию. Автор решил писать на потребу публики "все плохо, накрывается одеялами ,ползем на кладбище"
  11. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 11:41
    Пока наблюдается именно такой вариант

    Да именно такой вариант.
    Будем играть в Фоша до тех пор, пока:
    1 противник не попытается перйти в контранступление - тогда мы воспользуемся "рычагом"
    2 тактика тысячи порезов приведет к развалу фроннта на одном из участков и противник будет вынужден контратаковать. Завяжется встречное сражение... Далее пункт 1
    С Уважением
  12. Александр_K Звание
    Александр_K
    -1
    Сегодня, 11:52
    Как ни странно, МИД РФ достаточно прямо заявил что Россия готова воевать бесконечно долго. Какой-то экс из СВР уточнил срок: 10-20 лет. Даже Президент в начале СВО обозначил длительность компании в десятилетие. Мединский на переговорах иносказательно намекнул на те же 2 десятка. Понятно, что всем хочется побыстрее, но вот такие вот предварительные планы. Их не скрывают.
  13. Алексей G Звание
    Алексей G
    +1
    Сегодня, 12:16
    Выведение военно-политического руководства противника из зоны комфорта - это уже целая стратегия, которая никакой гибкости в отношении врага по определению не предусматривает.

    Не знаю как насчет стратегии, тут много о ней писали и для ее реализации нужно прежде всего ликвидировать внутренние противоречия и двойственность занимаемой позиции России.
    Запад нужно или побеждать или торговать с ним, второе означает наш стратегический проигрыш как мне это представляется.
    Задача побеждать никогда до сих не ставилась, поэтому СВО - это пока что проект под названием услышьте нас, у нас есть свои маленькие интересики.
    В тактическом отношении нас начинают переигрывать. Современное поле боя представляет собой бой машин управляемых дистанционно. Это бой роботов, управляемых пока человеком, но уже вскоре они будут воевать самостоятельно.
    Стрелковый бой уходит на задний план и наши штурмы становятся все менее актуальными. Еще в 2022 наша тактика была бы успешной, но не теперь. С каждым годом мы будем устаревать все сильнее и наше технологическое отставание будет играть против нас, если мы только не воссоздадим собственное полное производство нового оружия, а не будем закупать запчасти как сейчас. Но есть ли для этого время и ресурсы? Ответ у тех, кто компетентен. Если украине все оружие поставляет бесплатно запад, то мы вынуждены закупать в Китае, который помогает нам куда меньше.
    Но даже, если мы это осилим, то сможем лишь держать ситуацию в зоне ничьей, так как для наступлений в тех же дронах нужно иметь 5 кратное преимущество и то движение не будет быстрым.
    Чтобы выиграть на поле нужно нечто, что перевернет стол на 180 градусов и даст нам преимущество.
    Я имею ввиду оружие, которое может сжечь электронику на локальном участке и даст возможность наступать пехоте и танкам по старинке. Но этого оружия пока нет.
    Будем честны летнего наступления у нас нет. Уже 6е июня. В 1943 немец уже начал битву под Курском. Наши войска активны, но движения особо нет. Враг накопил за зиму еще больше БПЛА всех типов и к следующему лету, если будет все по прежнему их станет еще больше.
    Да у нас больше солдат, но даже мы сами способны создавать в день 15 тыс дронов. А сколько можем поставить солдат?
    Вот и простая арифметика.
    Да у нас есть ядерное оружие и мы считаем что находимся в безопасности, но если дать врагу время, то он вооружит ядерным оружием всю европу. Франция и Британия уже работают над этим.
    Ситуация прямо скажем непростая. И время как мы видим работает пока против нас.
    Мы проигрывам и технологически и демографически западу.
    В 2022 был шанс направить все силы к Киеву и взять город штурмом. Так бы поступил А. Суворов, но мы промедлили, промямли и вот...
    Важно сделать работу над ошибками. Пока не слишком поздно.
    Да у нас есть некоторые преимущества в ПВО, баллистике, гиперзвуке, есть еще флот и авиация, которых нет на украине, но поставки запада это частично нивелируют.
    В стратегии важно начать душить экономически запад. Для этого важно перестать продавать им все виды углеводородов. Пока идет борьба с Ираном важно оставить запад без топлива. Это сократит их технологическое развитие и замедлит темпы производства. Я давно об этом писал. Наш враг это экспортеры. Они хотят продать газ и нефть в европу. Нужно раз и навсегда решить эту проблему. Как? Пускай экспортеры вкладывают деньги в заводы по производству дронов и ракет, танков и автомобилей. Как это делает фольксваген.
    Нужно сделать дешевым бензин внутри страны и понизить ставку по кредитам. Кто против этого посадить.
    Такая стратегия замедлит развитие запада и ускорит наше собственное. А это путь к победе.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 12:41
      Небольшая добавка: пока Ормуз перекрыт, можно во первых, поприжать поставки углеводородов в Европу, во вторых, грохнуть все трубопроводы в регионе по примеру Северных потоков. Свалить это на укров, на хуситов, на неизвестных радикалов - пусть разбираются и вспоминают про протухшее международное право. В третьих, устраивать пожары в машинных отделениях танкеров, перевозящих нефть и газ в Европу. А то только у нас, и только мы находим НАТОвские мины в Усть-Луге. Несправедливо, надо уравнять шансы.
  14. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 12:59
    Необходимо менять правила этой войны. В первую очередь уничтожить спутники Старлинк или сделать эту связь неработающей. Если это технически возможно, надо делать, даже не думая.
  15. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 13:12
    Ребята, все очень просто - у руководства страны на первом месте стоят экономические вопросы, обстановка на фронте для них вторична, более того обстановка на фронте это предмет торга в экономических отношениях с Западом
    Никогда и никто не ставил задачу одержать военную победу над Украиной, потому что в этом случае для России будет закрыт европейский и американский рынок, вернемся так сказать во времена рассвета коммунизма и холодной войны 50-60х годов, с железным занавесом (конфликтами в разных частях мира) что для нынешней власти является смерти подобным. Потому что они не хотят ощущать себя суверенными, они хотят быть частью западной системы
    1. Комментарий был удален.