Ситуация на фронте: окончательно избранная тактика или затишье перед бурей

Ситуация на фронте в последнее время характеризуется уменьшившейся динамикой продвижений. Активность высока на целом ряде участков, однако к значительным прорывам она в подавляющем большинстве случаев она не приводит. Недавнее исключение – 12-километровый наступательный рейд в Днепропетровской области, который позволил нашим войска выйти к бывшему районному центру Покровское.Противник там, предприняв несколько попыток контратаковать, к настоящему моменту, что называется, сник, оставшись на тех позициях, куда был ранее выбит российскими Вооружёнными силами.Соответственно, ситуация актуализирует вопрос о том, свелись ли боевые действия на фронте окончательно к такому варианту, который наблюдается сейчас, или это «затишье перед бурей»?Если это первый вариант, то получается, что ставка делается на ограниченные буквально несколькими километрами (а то и сотнями метров) операциями, которые проводятся на ряде участков фронта. Возможно, в надежде на то, что на одном из таких участков оборона врага «лопнет», как это было в районе упомянутого Покровского на Днепропетровщине, и удастся продвинуться как минимум на десяток километров за сутки-двое.Пока наблюдается именно такой вариант. Но в данном случае следует констатировать, что враг в целом к этой тактике приспособился, а ситуация в Днепропетровской области на других участках фронта пока, к сожалению, не повторяется. Мало того, враг сам выискивает слабые места, чтобы попытаться нанесли локальный контрудар, чтобы отбить хотя бы несколько квадратных километров – и получить пропагандистскую возможность вешать своему обывателю традиционную лапшу на уши о «границах 1991 года».При первом варианте длительность боевых действий может быть непрогнозируемо долгой.Если же это вариант второй, то во что «буря» может вылиться? Как вариант – в то, что выведет военно-политическое руководство противника из зоны относительного комфорта, в которой те пребывают по сей день. И возможно для такого развития событий нужны операции, которые не ограничиваются ни отдельно взятыми участками ЛБС, ни ударами по отдельно взятой подстанции или, как сказал президент, по сараю. Выведение военно-политического руководства противника из зоны комфорта - это уже целая стратегия, которая никакой гибкости в отношении врага по определению не предусматривает.