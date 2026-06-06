Минобороны Украины назвало количество машин для разминирования у ВСУ
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Минобороны Украины раскрыло информацию о количестве и типах инженерных машин, используемых саперными подразделениями ВСУ для дистанционного разминирования. В общей сложности парк насчитывает 316 единиц.
Практически вся техника импортная. Но в парке саперных подразделений ВСУ имеются и комплексы, произведенные на украинских предприятиях: GERMINA, «Гарт 5100», «Змій» и другие.
Хорватская компания DOK-ING осенью прошлого года передала 69 машин для разминирования и начала производство запчастей на Украине. Новая платформа MV-8 Komodo управляется дистанционно и производит не только ликвидацию, но и установку мин. На дрон была установлена система минных заграждений Scorpion 2 от компании Dynamit Nobel Defence. Есть версия CBRN, предназначенная для борьбы с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами.
В этот же период Словакия безвозмездно передала Киеву партию оборудования и техники нелетального назначения. В частности, пять тяжелых машин для дистанционного разминирования Bozena-5. Они поступили в парк МЧС (укр. ДСНС).
На балансе 47-й инженерной бригады ВСУ и ДСНС состоят швейцарские комплексы дистанционного разминирования GCS-200. Всего на Украину было поставлено 62 таких комплекса, часть из них предоставила Канада.
Что касается украинских платформ. В марте этого года сообщалось о тестовых испытаниях модернизированной платформы Germina (заглавное фото). По сравнению с предыдущей моделью, эта машина получила полностью переработанную систему связи – дальность дистанционного управления увеличена до 7 км. Помимо прочего, это означает, что на Украине продолжают работать предприятия по производству военной техники.
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