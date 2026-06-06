Минобороны Украины назвало количество машин для разминирования у ВСУ

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Минобороны Украины назвало количество машин для разминирования у ВСУ

Минобороны Украины раскрыло информацию о количестве и типах инженерных машин, используемых саперными подразделениями ВСУ для дистанционного разминирования. В общей сложности парк насчитывает 316 единиц.

Практически вся техника импортная. Но в парке саперных подразделений ВСУ имеются и комплексы, произведенные на украинских предприятиях: GERMINA, «Гарт 5100», «Змій» и другие.



Хорватская компания DOK-ING осенью прошлого года передала 69 машин для разминирования и начала производство запчастей на Украине. Новая платформа MV-8 Komodo управляется дистанционно и производит не только ликвидацию, но и установку мин. На дрон была установлена система минных заграждений Scorpion 2 от компании Dynamit Nobel Defence. Есть версия CBRN, предназначенная для борьбы с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами.



В этот же период Словакия безвозмездно передала Киеву партию оборудования и техники нелетального назначения. В частности, пять тяжелых машин для дистанционного разминирования Bozena-5. Они поступили в парк МЧС (укр. ДСНС).



На балансе 47-й инженерной бригады ВСУ и ДСНС состоят швейцарские комплексы дистанционного разминирования GCS-200. Всего на Украину было поставлено 62 таких комплекса, часть из них предоставила Канада.



Что касается украинских платформ. В марте этого года сообщалось о тестовых испытаниях модернизированной платформы Germina (заглавное фото). По сравнению с предыдущей моделью, эта машина получила полностью переработанную систему связи – дальность дистанционного управления увеличена до 7 км. Помимо прочего, это означает, что на Украине продолжают работать предприятия по производству военной техники.
5 комментариев
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  1. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 10:37
    Желто-синий на фото в заголовке, чтобы бы подчеркнуть исключительно гражданский функционал?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Fangaro
      Желто-синий

      Иханные любимые цвета ! wassat
      В общей сложности парк насчитывает 316 единиц.
      Многоооо...
    2. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 11:05
      А у них всё такой расцветки...
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:20
    Прикрутить пару гаек и поцепить шильдик "Сделано в Украине", не значит, что завод работает.
  3. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 13:40
    Насчёт поставщиков ничего нового, и хорваты и словаки такие же нацисты как и украинцы, в ВМВ в СС воевали против нас.
    Но, вот опять же возникает вопрос, как это предприятие ещё стоит в целом виде???