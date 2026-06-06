В МИД Украины извинились перед Грецией за инцидент с морским дроном у Лефкады
Министерство иностранных дел Украины признало: морской беспилотник, начинённый сотней килограммов взрывчатки, обнаруженный у берегов греческого острова Лефкада, имеет к Киеву прямое отношение:
Греция, напомним, отправила Киеву официальный дипломатический протест ещё 3 июня.
Дрон, по данным греческих СМИ, относится к типу «Козак Мамай». На его борту – около 100 кг взрывчатки. Предположительная цель – судно, связанное с «теневым флотом» России, которое, по версии Киева, работает вопреки международным санкциям.
Украина, не имеющая выхода к Средиземному морю, запускает смертоносные дроны в акваторию, кишащую туристическими лайнерами и курортными зонами. И оправдывается тем, что «это всё русские».
Министр обороны Греции Никос Дендиас, комментируя инцидент, уже заявил:
5 июня в румынском порту города Констанца очередной морской дрон Украины не просто был обнаружен, но ещё и взорвался. Президент Румынии Никушор Дан заявил:
Украинская сторона уже успела обвинить в этих инцидентах Россию, заявив, что дроны потеряли управление под воздействием российских средств РЭБ.
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