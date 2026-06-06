В МИД Украины извинились перед Грецией за инцидент с морским дроном у Лефкады

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В МИД Украины извинились перед Грецией за инцидент с морским дроном у Лефкады


Министерство иностранных дел Украины признало: морской беспилотник, начинённый сотней килограммов взрывчатки, обнаруженный у берегов греческого острова Лефкада, имеет к Киеву прямое отношение:

Украинская сторона выражает свои извинения, подчёркивая, что инцидент стал результатом обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины.

Греция, напомним, отправила Киеву официальный дипломатический протест ещё 3 июня.

Дрон, по данным греческих СМИ, относится к типу «Козак Мамай». На его борту – около 100 кг взрывчатки. Предположительная цель – судно, связанное с «теневым флотом» России, которое, по версии Киева, работает вопреки международным санкциям.

Украина, не имеющая выхода к Средиземному морю, запускает смертоносные дроны в акваторию, кишащую туристическими лайнерами и курортными зонами. И оправдывается тем, что «это всё русские».

Министр обороны Греции Никос Дендиас, комментируя инцидент, уже заявил:

Украина должна нам очень большие извинения.

5 июня в румынском порту города Констанца очередной морской дрон Украины не просто был обнаружен, но ещё и взорвался. Президент Румынии Никушор Дан заявил:

Помимо беспилотника, сдетонировавшего в порту Констанцы, ещё один взорвался близ порта, а два других взорвались примерно в 145 км к востоку от города.

Украинская сторона уже успела обвинить в этих инцидентах Россию, заявив, что дроны потеряли управление под воздействием российских средств РЭБ.
10 комментариев
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  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 11:02
    Где те российские БЭКи, которые должны блокировать любые морские перевозки на Украину?
    1. Пензяк Звание
      Пензяк
      +1
      Сегодня, 11:04
      Кунжутович в биатлон играет с ними.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 11:02
    Жаль что хахлячий беспилот не взорвался.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 11:06
      Желательно в районе Нью-Йорка у Статуи Свободы.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:14
    Украина, не имеющая выхода к Средиземному морю, запускает смертоносные дроны в акваторию, кишащую туристическими лайнерами и курортными зонами.

    И это только начало, нацисты входят во вкус, "по рогам" им никто не даёт, даже боятся заявить. А безнаказанность рождает вседозволенность.
    Так что господа, ожидаете продолжения пиратских атак. Пока погибло пять моряков, а если "долбанут" по круизнику, то будет "Луизитания", где погибло 1200 человек.
  4. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +4
    Сегодня, 11:19
    Про отклонение БЭКа в Средиземном море...а что он там делал, греки не спросили?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Pavel57
      .а что он там делал, греки не спросили?

      Это русские РЭБ "провели" БЭК через Босфор и Дарданеллы, шоб майдании досадить ! wassat
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:23
    В МИД Украины извинились
    поел, убирайся сам
    не "извинились", а принесли свои извинения
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:36
    Для меня очень странное расположения БЭКа - хотели обнулить трафик в Ионическом море.Зеленский начал работать по " заказу ". bully В Ионическом море наши суда не ходят.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:54
    Украина слёзно извинится когда БЭК вьедёт в МКО греческого танкера идущего в Ионическом море : Это не мы ,чем докажите???