Ночью десятки дронов ВС РФ атаковали порты в Одессе и Ильичёвске
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Российская армия уже достаточно давно наносит высокоточные удары по территории противника в круглосуточном режиме. При этом Воздушные силы ВСУ отчитываются о работе ПВО только в ночное время. Видимо, днем украинские зенитчики отсыпаются.
Минувшей ночью ВС ВСУ насчитали 272 беспилотника, из них сбито и подавлено средствами РЭБ 249, что вновь составило более 90% БПЛА.
В ночь на 6 июня дроны ВС РФ активно отработали по портовой инфраструктуре в Одесской области. Ударные беспилотники атаковали порт в городе Ильичевск (Черноморск). Взрывы в результате прилетов БПЛА гремели и в порту Одессы. Глава Одесской ОВА сообщает, что повреждены объект инфраструктуры, склады, гостиница и медицинский центр.
Всего в ночных атаках по Одесской области было задействовано до 50 ударных беспилотников, почти все достигли назначенных целей. В местах прилетов гремели взрывы, начались мощные пожары. Украинские мониторинговые каналы сообщают, что атаки БПЛА продолжаются и в настоящее время.
В сводке ВС ВСУ упоминаются только беспилотники. Однако российские каналы пишут об ударе из ОТРК «Искандер-И» в Маяках Одесской области. Что именно было поражено, пока неизвестно.
Вчера вечером БПЛА «Герань-2» нанесли серию ударов по Криворожской ТЭС в районе н.п. Зеленодольск Днепропетровской области. Поражение объекта подтвердила пресс-служба ДТЭК. В результате ударов электростанция получила серьезные разрушения.
Под ударами небольших групп беспилотников были Полтавская, Сумская, Черниговская, Запорожская и Харьковская области. Над местом прилёта БПЛА в Днепропетровске поднимается дым. В оккупированном городе Запорожье в результате атаки повреждены объекты промышленности и критической инфраструктуры. В Сновске Черниговской области поражено железнодорожное депо.
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