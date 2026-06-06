Ночью десятки дронов ВС РФ атаковали порты в Одессе и Ильичёвске

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Ночью десятки дронов ВС РФ атаковали порты в Одессе и Ильичёвске

Российская армия уже достаточно давно наносит высокоточные удары по территории противника в круглосуточном режиме. При этом Воздушные силы ВСУ отчитываются о работе ПВО только в ночное время. Видимо, днем украинские зенитчики отсыпаются.

Минувшей ночью ВС ВСУ насчитали 272 беспилотника, из них сбито и подавлено средствами РЭБ 249, что вновь составило более 90% БПЛА.

В ночь на 6 июня дроны ВС РФ активно отработали по портовой инфраструктуре в Одесской области. Ударные беспилотники атаковали порт в городе Ильичевск (Черноморск). Взрывы в результате прилетов БПЛА гремели и в порту Одессы. Глава Одесской ОВА сообщает, что повреждены объект инфраструктуры, склады, гостиница и медицинский центр.



Всего в ночных атаках по Одесской области было задействовано до 50 ударных беспилотников, почти все достигли назначенных целей. В местах прилетов гремели взрывы, начались мощные пожары. Украинские мониторинговые каналы сообщают, что атаки БПЛА продолжаются и в настоящее время.

В сводке ВС ВСУ упоминаются только беспилотники. Однако российские каналы пишут об ударе из ОТРК «Искандер-И» в Маяках Одесской области. Что именно было поражено, пока неизвестно.

Вчера вечером БПЛА «Герань-2» нанесли серию ударов по Криворожской ТЭС в районе н.п. Зеленодольск Днепропетровской области. Поражение объекта подтвердила пресс-служба ДТЭК. В результате ударов электростанция получила серьезные разрушения.

Под ударами небольших групп беспилотников были Полтавская, Сумская, Черниговская, Запорожская и Харьковская области. Над местом прилёта БПЛА в Днепропетровске поднимается дым. В оккупированном городе Запорожье в результате атаки повреждены объекты промышленности и критической инфраструктуры. В Сновске Черниговской области поражено железнодорожное депо.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 11:37
    Наконец дошли слова " богу " в уши .Порты Украины должны быть в сводках МО РФ круглосуточно .
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 12:02
      Тут все просто, если вы филантропы и стесняетесь гасить суда идущие в порты Одессы и Ильичевска погасите сами порты, чтобы нечем было грузить и разгружать эти суда с военными и другими грузами..... Ну а если вы и тут стесняетесь, то..... request
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:08
      Цитата: tralflot1832
      Наконец дошли слова " богу " в уши .Порты Украины должны быть в сводках МО РФ круглосуточно .

      Вчера прошло сообщение, что в Одесской области, в районе н.п. Беляевка, прилетело по строящейся переправе через Днестр в Молдавию.
      Спутники NASA фиксируют тепловую аномалию в районе строящейся переправы через р. Днестр в районе н.п. Беляевка Одесской области.
      Утром в местных чатах сообщали о прилёте двух ОТРК «Искандер».
      Позднее местные власти подтвердили поражение объекта инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона

      https://newszp.ru/society/2026/06/05/190093.html
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 12:35
      Цитата: tralflot1832
      Порты Украины должны быть в сводках МО РФ круглосуточно .

      Мы об этом пишем ежедневно. Давно не было ударов по Рени, Измаилу, Вилково.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:56
        tihonmarine hi ,дык по новостям в Одесский порт прилетает постоянно с редкими перерывами причём не первый год.
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 11:48
    Скколько кранов в порту Одессы и сколько средств надо, чтобы их больше не было? А разгрузочное оборудование для жидких товаров обнулить еще проще, тут я разбираюсь мало-мало.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:56
    Цитата: БойКот
    Скколько кранов в порту Одессы и сколько средств надо, чтобы их больше не было? А разгрузочное оборудование для жидких товаров обнулить еще проще, тут я разбираюсь мало-мало.

    Одно погрузо- разгрузочное устройство расход - 1 Герань .
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:58
      tralflot1832 hi ,а вот сколько по времени и финансам поставить новый портовый кран,если брать очень удачный прилет"цветочка"?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:11
    Цитата: Ропот 55
    tralflot1832 hi ,а вот сколько по времени и финансам поставить новый портовый кран,если брать очень удачный прилет"цветочка"?

    Ропот 55.Портовые краны - штучный товар их как " галоши" на склад не делают. Есть варианты демонтировать портовые краны в западных портах и доставлять их на Украину .Но это уже слишком фантастически .