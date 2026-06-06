Дания не скрывает, что покупает ракеты JASSM-ER у США против России
Госдепартамент США одобрил продажу Дании 200 крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER на сумму 842 миллиона долларов. Сделка существенно расширит боевые возможности флота истребителей F-35A королевских ВВС Дании.
Ракеты JASSM-ER с дальностью полёта более 925 километров и малозаметной конструкцией позволят датским F-35 наносить высокоточные удары по командным пунктам, позициям ПВО, авиабазам и логистическим узлам противника, не входя в зоны плотной противовоздушной обороны. Это даст Копенгагену возможность держать под угрозой высокоценные военные объекты далеко за пределами национальных границ.
Датская пресса не скрывает, что это усиление направлено против России:
Крупный арсенал из 200 ракет свидетельствует о переходе Дании от парадигмы обороны к ударно-наступательной стратегии.
И это же приобретение отражает более широкую тенденцию в Европе: страны НАТО всё более активно вкладываются в военно-промышленный комплекс и дают понять, что данные действия направлены на подготовку к потенциальной войне с Россией. Члены альянса последовательно наращивают запасы дальнобойного высокоточного оружия в сочетании с современными средствами ПВО, чтобы иметь возможность срывать ракетные и беспилотные удары противника ещё на этапе подготовки и запуска. Эксперты отмечают, что поставка JASSM-ER Дании — часть системной работы по повышению ударной глубины объединённых сил НАТО на восточном фланге.
Важно и то, что одобрение состоялось на фоне взаимных претензий Вашингтона и Копенгагена по гренландском вопросу. Как видно, продавать и покупать ракеты этот вопрос не мешает.
Напомним, что ранее Трамп, обращаясь к Москве и Пекину, предостерегал Россию и Китай от поставок оружия в Иран. Продавать оружие, куда и кому захотят, по логике Трампа, право имеют исключительно США.
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