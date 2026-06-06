Дания не скрывает, что покупает ракеты JASSM-ER у США против России

1 228 21
Дания не скрывает, что покупает ракеты JASSM-ER у США против России

Госдепартамент США одобрил продажу Дании 200 крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER на сумму 842 миллиона долларов. Сделка существенно расширит боевые возможности флота истребителей F-35A королевских ВВС Дании.

Ракеты JASSM-ER с дальностью полёта более 925 километров и малозаметной конструкцией позволят датским F-35 наносить высокоточные удары по командным пунктам, позициям ПВО, авиабазам и логистическим узлам противника, не входя в зоны плотной противовоздушной обороны. Это даст Копенгагену возможность держать под угрозой высокоценные военные объекты далеко за пределами национальных границ.

Датская пресса не скрывает, что это усиление направлено против России:

Такое приобретение заметно усиливает сдерживающую позицию НАТО в Балтийском регионе, в непосредственной близости от западной военной инфраструктуры России.

Крупный арсенал из 200 ракет свидетельствует о переходе Дании от парадигмы обороны к ударно-наступательной стратегии.

И это же приобретение отражает более широкую тенденцию в Европе: страны НАТО всё более активно вкладываются в военно-промышленный комплекс и дают понять, что данные действия направлены на подготовку к потенциальной войне с Россией. Члены альянса последовательно наращивают запасы дальнобойного высокоточного оружия в сочетании с современными средствами ПВО, чтобы иметь возможность срывать ракетные и беспилотные удары противника ещё на этапе подготовки и запуска. Эксперты отмечают, что поставка JASSM-ER Дании — часть системной работы по повышению ударной глубины объединённых сил НАТО на восточном фланге.

Важно и то, что одобрение состоялось на фоне взаимных претензий Вашингтона и Копенгагена по гренландском вопросу. Как видно, продавать и покупать ракеты этот вопрос не мешает.

Напомним, что ранее Трамп, обращаясь к Москве и Пекину, предостерегал Россию и Китай от поставок оружия в Иран. Продавать оружие, куда и кому захотят, по логике Трампа, право имеют исключительно США.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 11:49
    200 ракет....это усиление направлено против России:

    Для Дании (острова не в счет) будет достаточно одной ракеты с разделяющейся головной частью, чтоб этого европейского карлика больше не существовало.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 12:39
      frruc
      Сегодня, 11:49
      Для Дании (острова не в счет) будет достаточно одной ракеты с разделяющейся головной частью, чтоб этого европейского карлика больше не существовало.

      hi Королёк вместе со своей челядью и всеми гейропейскими подсвинками, как Карфаген, должны быть уничтожены в первую очередь, как и проживающие на территории за проливами и Атлантической лужей.
  2. PASus Звание
    PASus
    +3
    Сегодня, 11:51
    Рыжий звездобол, доказал что грош цена его словам. Руки у России и Китая для поставок (испытании на американских базах) развязаны официально. Похоже на новую эскалацию, из которой выкрутиться очень не просто.
  3. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    0
    Сегодня, 12:00
    Ну поставили датчанам штаты ракеты с истекающим сроком годности и что? Свои новейшие модификации из Европы они убирать не собираются. Заставят датчан отстрелять эти ракеты якобы для обучения персонала, а затем впарят новые уже по завышенной цене!
  4. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    -1
    Сегодня, 12:00
    Dánsko si vůbec neuvědomuje, že veškerou dodávku raket koupenou v USA má k ničemu. Když bude náhodou válka, nejen celé Dánsko bude bude vyřazeno 1-2 rakety z Ruska, které bude nuceno bojovat skutečnými zbraněmi, Ukrajina je mateřská školka.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 12:00
      Дания совершенно не осознает, что весь запас ракет, закупленных в США, бесполезен. В случае войны не только Дания лишится 1-2 ракет из России, что вынудит ее воевать с реальным оружием, но и Украина окажется в детском саду.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
        2. Отставной старлей Звание
          Отставной старлей
          +2
          Сегодня, 12:10
          Překlad Google nedává význam! omlouvám se.

          Пользуйтесь яндекс-переводчиком, https://translate.yandex.ru Там действительно виден иной смысл Вашего поста.
          Дания совершенно не осознает, что все запасы ракет, закупленных в США, бесполезны. Если случится война, то не только вся Дания будет уничтожена 1-2 ракетами из России, которые будут вынуждены воевать настоящим оружием, Украина - это детский сад.
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            0
            Сегодня, 13:01
            Máte pravdu, google kazí překlad a mám pocit, že vědomě. Budu muset vyzkoušet yandex.
            1. Jsem_CZEKO68 Звание
              Jsem_CZEKO68
              0
              Сегодня, 13:01
              Вы правы, Google ошибается в переводе, и мне кажется, это сделано намеренно. Надо будет попробовать Яндекс.
  5. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 12:05
    Датская пресса не скрывает, что это усиление направлено против России

    Могли бы конечно сказать, что против Ирана или Кубы.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:07
    Доказано практикой, что слова и обещания ничего не значат, а влияние и прибыль на олимпах значат всё. Поэтому торговля будет идти по фигу с кем - с Ираном, не Ираном, несмотря на глубокие заверения. Обе стороны этим одинаково грешат.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:07
    Попросят продадим .У США разрешения спрашивать не будем - научены горьким опытом.
  8. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 12:09
    Дания не скрывает, что покупает ракеты JASSM-ER у США против России

    А как же Гренландия? Фсё? Продали полимеры? laughing
    Даны забывают, что в случае войны им хватит одной ракеты в спецоснащении и останется у них только "зелёная земля". Где будут жить и сеять даже не задумываются.
    А ведь могли ещё жить да жить. lol
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 12:10
    Трамп, обращаясь к Москве и Пекину, предостерегал Россию и Китай от поставок оружия в Иран. Продавать оружие, куда и кому захотят, по логике Трампа, право имеют исключительно США

    что мешает и Москве, и Пекину, в свою очередь, предостеречь Трампа от поставок оружия в Европу?
    размеры фаберже?
    ну и чего тогда плакаться?
  10. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 12:12
    Датская пресса не скрывает, что это усиление направлено против России

    тоже мне, секрет полишенеля)
    можно подумать, что хоть одна европейская страна вооружается, чтобы напасть на США)
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:17
    Наконец !!!Алексей Лихачёв - надо создавать новый Арктический совет без стран НАТО. bully Ох и вздрючат Данию американцы за Гренландию .И ракеты за деньги всучат датчанам и США за эти Датские деньги приватизирует Гренландию.- вот смеху будет.Мы точно оборжёмся.
  12. Александр_K Звание
    Александр_K
    +2
    Сегодня, 12:29
    А от России Трамп требует не поставлять оружие Ирану

    Когда же до руководства России дойдет абсурдность соблюдения этих американских требований! Давно бы сделали зеркальные поставки Цирконов и Ониксов Ирану и хуситам. Раньше ж любили ответные действия. Авианосец должен быть уничтожен!
    1. KCA Звание
      KCA
      +2
      Сегодня, 12:45
      Зачем зеркальные? Оникс кроме морского и подводного базирования есть и сухопутный комплекс - Бастион, по неподтверждённым данным с него-же и Цирконы уже запускали, ПУ одинаковые, врезать в корабль новые ПУ и систему управления это долго и дорого, а тут готовое решение на колёсах
  13. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 12:58
    Попенгаген не боится что Россия может начать налево/направо поставлять уже не новые, типа не жалко, Х-555 и Х-101? Или совсем безрадостно Х-55 и Х-102? Что там от Датского королевства с одного прилёта 200кТ останется? Гренландия, которую тут-же штаты отберут под предлогом защиты от России?
  14. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 12:59
    Мы, конечно, можем не поставлять оружие Ирану. А продавать. Южной Осетии. Которая по американской версии - часть Грузии.
  15. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 13:01
    Гренландию уже защитили чтоли, не страна, а жалкий позор викингов