После массированной атаки украинских БПЛА Кронштадт закрывали на въезд и выезд

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После массированной атаки украинских БПЛА Кронштадт закрывали на въезд и выезд


Санкт-Петербург и Ленинградская область снова оказались под ударами ВСУ. После сегодняшней массированной атаки украинских БПЛА Кронштадт закрывали на въезд и выезд.



Сообщение об этом поступило от Санкт-Петербургского казенного учреждения (СПб ГКУ) «Организатор перевозок».

В нем было сказано о временном прекращении движения девяти маршрутов автобусов:

В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов №1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено.

Позже администрация Кронштадтского района сообщила, что движение транспорта в город и из него возобновлено.

Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сегодня произошел массированный налет украинских дронов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Отражая вражескую атаку, расчеты ПВО России по состоянию на девять часов утра сбили над регионом 141 вражеский беспилотник. При этом в окрестностях поселка Большая Ижора произошло возгорание.

Сообщая жителям Северной столицы о беспилотной атаке врага, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города воздержаться от выхода на улицу и по возможности оставаться дома. Он также сообщил, что возможны перебои в работе мобильного интернета.

В своем Telegram-канале чиновник написал:

В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу.
34 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 12:05
    Это обеспечительные меры для безопасности.А какие результаты налёта украинских БПЛА . на этом направлении ???
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +5
      Сегодня, 12:09
      Цитата: tralflot1832
      Это обеспечительные меры для безопасности.А какие результаты налёта украинских БПЛА . на этом направлении ???

      Мне вот больше интересно: сколько стоило в деньгах отражение этой атаки и сколько сама отака. Что бы прикинуть - на сколько хватит наших ресурсов против европейских? Ну если такое положение вещей будет продолжаться...
      1. pexotinec Звание
        pexotinec
        0
        Сегодня, 12:18
        Очевидно денег хватает, ведь неиссякаемый источник точки запусков никто не уничтожает. А если не хватит то снова налог поднимут.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -3
        Сегодня, 12:29
        Я точно знаю идёт удешевление цены сбития БПЛА.И активные военные действия всегда двигатель прогресса военной техники и её применения
        .
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 12:48
          Так уже давно удешевили, в каждую ПУ Панциря заряжают 4 "гвоздя" вместо одной ракеты, как раз против БПЛА
      3. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +2
        Сегодня, 13:18
        Да и так понятно, что только обороной войны не выигрывают. А уж СВО... Но кто бы объяснил в своё время гаранту, что если ударить первым, а потом стоять и хлопать глазами, то огребёшь не по детски!
        Разбирая конкретную ситуацию с налётами БПЛА, с точки зрения экономики все преимущества за атакующей стороной - дроны может запускать одно подразделение, просто меняющее свою дислокацию, а защищающаяся сторона должна строить оборону каждого своего значимого объекта, причём на каждом держать в готовности силы и средства, способные отразить полный залп атакующих. Почему же у нас не получается так с налётами "Гераней"? Сказывается отсутствие адекватной воздушной и космической разведки у РФ, и полный порядок с ней, за счёт предоставления данных американских и европейских спутников, самолётов ДРЛО у наших противников. Так что стационарная объектовая ПВО гарантированно будет прорываться массированными ударами и сейчас, и в будущем. А вот почему против простеньких дронов не получается эффективно использовать мобильное ПВО воздушного базирования, даже не истребители (слишком дорого), а дешёвое ракетно-пушечное вооружение, устанавливаемое на учебно-тренировочные самолёты типа Як-52 - для меня загадка! Возможно, мы в современной России дошли до стадии, когда никакой вопрос, даже установка на учебный самолётик пулемёта, не решается без "предварительных ласк" в виде сотен совещаний, согласований, обсуждений годами, распределения полномочий, откатов, распилов, многолетней сертификации... Даже если в опасности само государство. По принципу - пусть погибнет мир, но восторжествует... всё что я выше перечислил.
    2. belost79 Звание
      belost79
      +2
      Сегодня, 12:28
      "А какие результаты налёта украинских БПЛА . на этом направлении ???"
      Все беспилотники сбиты, но обломками незначительно повреждены второстепенные обьекты. Пострадавших нет, семьям погибших будет выплачена компенсация.
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +1
        Сегодня, 13:02
        Судя по минусам, Ваш сарказм оказался слишком тонок laughing
      2. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 13:35
        «Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: «А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?», – спросил губернатор Дрозденко.
  2. Комментарий был удален.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 12:24
      Стоимость одного укро-натовского БПЛА «Лютый», порядка 200 тысяч долларов. х141=28 млн затрат,
      есть видео за 2 вылета сбивает 25 дронов, огнем из пушки, есть и видео где ка-52 одним выстрелом сбивает дрон=стоимость 30 мм снаряда -4000рублей
      итог=расходы пукров на поджог травы у деревни=28 млн долларов, наши расходы 141 снаряд=560 тысяч рублей, а ка-52 нужно летать для повышения мастерства летчиков

      в реальности никто не знает сколько стоит отражение этой атаки: применяется же рэб(практически бесплатно), вертолеты, зрк (Стоимость новой ракеты "панциря" не разглашается, однако если сравнивать со стоимостью штатной ракеты (около $20 тыс.), новая будет дешевле, при массовом производстве значительно дешевле, потому что такая ракета не сложнее, чем дрон-камикадзе — у нее нет головки наведения, нет оптики, тепловизора, нет видео.)
      1. Карельский Звание
        Карельский
        +1
        Сегодня, 12:38
        Поджог травы у деревни,так,побочный эффект.А то,что в Крыму бензин по талонам,а в регионах ограничили продажу на АЗС.Вы посчитали стоимость дрон/ракета.Но упустили стоимость восстановления НПЗ
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -4
          Сегодня, 12:43
          Нпз никакого отношения к проблемам с бензином не относится
        2. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 12:55
          так вопрос был про налет в Петербурге,

          нпз и без дронов горят: По информации сайта interfax.ru, в 2017 году в России произошло как минимум 15 аварий на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).
          В США при загадочных обстоятельствах сгорели уже 20 заводов по производству СПГ и порядка 17 заводов НПЗ за год.
      2. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +4
        Сегодня, 12:53
        Цитата: Кулл90
        в реальности никто не знает сколько стоит отражение этой атаки

        Оценка эффективности ПВО оценивается как отношении предотвращенного ущерба к стоимости всей системы включая ракеты как расходники. Стоимость средств нападения обычно не учитывается.
        Проблема в динамики войны дронов. Увеличение Западом финансирования производства БПЛА для ВСУк более чем в десятки раз по сравнению с 2024 годом привело в 25 и в 26 году к экспоненциальному росту ударов, соответственно увеличению количества успешных атак. К сожалению в обратную сторону мы атакуем не просто меньше, а меньше на порядок. Даже после Старобельска удар Орешником произвели по сараю, как сказал САМ Путин. Т.е. наблюдается явное нежелание Кремля снижать военно-экономический потенциал бандеровцев. Про создание российским руководством в течении 4-х лет тепличных условий существования руководства террористов в самом Киеве и так понятно. Эти организаторы военных преступлений получили не только индульгенцию от своих спонсоров в НАТО, но и гарантии безопасности и сохранения власти со стороны руководства России.
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          -1
          Сегодня, 13:04
          а как вы определили что меньше?
          1. Vitaly.17 Звание
            Vitaly.17
            0
            Сегодня, 13:13
            Цитата: Кулл90
            как вы определили что меньше?

            Сравнил сводки. В сети можно даже аналитику найти.
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              -1
              Сегодня, 13:17
              вам по сводкам прям присылают и пукры и наши, фото ударов что-ли
              аналитика зависит от того, кого поддерживает аналитик

              по результатам: почти вся пукраина сидела без света и отопления ползимы-херня какая-то
              пожар на опушке деревни-мощнейший удар за все времена
      3. Майор_Том Звание
        Майор_Том
        0
        Сегодня, 13:17
        итог=расходы пукров на поджог травы у деревни=28 млн долларов, наши расходы 141 снаряд=560 тысяч рублей

        Только загвоздка в том, что они не свои деньги тратят, а западников, а мы - свои.
  3. KSLN-CZ1 Звание
    KSLN-CZ1
    0
    Сегодня, 12:08
    quickly destroy or will be worse
  4. Розмари Звание
    Розмари
    +5
    Сегодня, 12:13
    Забыли сообщить, что идет частичная эвакуация жителей Ломоносовского района Ленобласти в связи с пожаром в НИИ Морской теплотехники
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 12:37
    Беспокоит сама возможность нанесения ударов БПЛА по Ленинградской области.
    А теперь уважаемые форумчане представьте если Зеля прикажет боевую часть дронов оснастить бактериологическим или химическим оружием массового поражения людей. request...и нанесет удар по городу миллионнику.
    Что тогда прикажете делать???
    А если под замес британцы или французы подкинут свои дроны с этим же дерьмом или црушники присоединятся...на кого списывать все это придётся?
    Мне даже думать о последствиях не хочется...все держится на лезвии бритвы...на тонкой ниточке равновесия. request
    ПВО не спасёт от такого удара.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 12:44
      Тогда радиоактивная пустыня за Днепром
      1. К_4 Звание
        К_4
        +4
        Сегодня, 12:54
        Вы сами-то в это верите? Скорее будут как всегда "головы в песок", дедушка в бункер и ждём пока само рассосётся, а народ поутихнет. am
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          -3
          Сегодня, 13:05
          Вы сами-то в это верите? Скорее будут сотни ядерных боеголовок по пукраине и радиоактивная пустышь на том месте.
          1. Розмари Звание
            Розмари
            -1
            Сегодня, 13:30
            Да, радиоактивная пустошь будет только на Украине, а российскую границу патриотично настроенная радиация пересекать не будет am

            Советую Вам ознакомиться на официальном портале МЧС РФ с исторической справкой об ущербе, который понесла РСФСР от Чернобыльской катастрофы.
            Если вкратце, то Вы узнаете, что сильному загрязнению подверглись более 59 тыс. кв. км территории РСФСР (сильнее всего Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области), где проживало около 3 млн человек.
            Из зона отселения (территории с плотностью загрязнения, при которой проживание представляет опасность для жизни) было выселено более 52 тысяч жителей Брянской области (юго-западные районы: Злынковский, Климовский, Клинцовский, Красногорский и Новозыбковский).
            Частично пострадали (в основном следы радионуклидов, фоновые зоны): Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Ульяновская области, а также Республика Мордовия и Республика Татарстан.
            Было заражено около 2 млн гектаров сельскохозяйственных угодий и 1 млн гектаров земель лесного фонда РСФСР.

            При этом Чернобыль находится в 120 километрах от российской границы
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              0
              Сегодня, 13:46
              прежде чем влазить нужно хотя бы почитать с чего начинается данная ветка.
              напоминаю: *Зеля прикажет боевую часть дронов оснастить бактериологическим или химическим оружием массового поражения людей. request...и нанесет удар по городу миллионнику.* и потом можно умничать
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +2
          Сегодня, 13:21
          Смотря сколько погибших будет
  6. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 12:47
    Судя по огромному пожару в Кронштадте-это приложение к вчерашнему письму
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 12:51
    Походу, нет там никаких прилетов.
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 13:24
      Вы этот вывод сделали исходя из того факта, что Солнце всё также встаёт на востоке? А не должно было в случае прилётов?
  8. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:07
    Зачем ограничивали движение автобусов?
  9. Вася_2 Звание
    Вася_2
    0
    Сегодня, 13:11
    а как определили, что БПЛА украинские?
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Сегодня, 13:35
      Несколько БПЛА захватили, доставили в ФСБ по Ленинградской области, и сами признались
  10. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 13:36
    Цитата: УАЗ 452
    Вы этот вывод сделали исходя из того факта, что Солнце всё также встаёт на востоке? А не должно было в случае прилётов?

    Я сделал вывод , что будут они добивать то , до чего дотянулись, а из Кремля будут говорить - смотрите, какое сегодня солнце красивое , как и в Сочи.