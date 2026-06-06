После массированной атаки украинских БПЛА Кронштадт закрывали на въезд и выезд
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Санкт-Петербург и Ленинградская область снова оказались под ударами ВСУ. После сегодняшней массированной атаки украинских БПЛА Кронштадт закрывали на въезд и выезд.
Сообщение об этом поступило от Санкт-Петербургского казенного учреждения (СПб ГКУ) «Организатор перевозок».
В нем было сказано о временном прекращении движения девяти маршрутов автобусов:
В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов №1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено.
Позже администрация Кронштадтского района сообщила, что движение транспорта в город и из него возобновлено.
Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сегодня произошел массированный налет украинских дронов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Отражая вражескую атаку, расчеты ПВО России по состоянию на девять часов утра сбили над регионом 141 вражеский беспилотник. При этом в окрестностях поселка Большая Ижора произошло возгорание.
Сообщая жителям Северной столицы о беспилотной атаке врага, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города воздержаться от выхода на улицу и по возможности оставаться дома. Он также сообщил, что возможны перебои в работе мобильного интернета.
В своем Telegram-канале чиновник написал:
В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу.
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