В Армении попытались отстранить от участия в выборах ведущий блок оппозиции

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В Армении попытались отстранить от участия в выборах ведущий блок оппозиции


За два дня до парламентских выборов в Армении разгорелся политический скандал. Ведущий оппозиционный блок «Сильная Армения», который местные и российские эксперты традиционно относят к пророссийским силам, едва не лишился регистрации.



Партия «Республика», известная своей прозападной ориентацией, подала в Центризбирком заявление о признании недействительным избирательного списка блока. Требование – снять «Сильную Армению» с выборов.

Обращение последовало после публичного призыва премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства прямо заявил, что прозападные партии должны потребовать снятия с выборов политсил, которые он назвал пророссийскими.

Однако ЦИК не пошёл на поводу у премьера. Председатель комиссии Овакимян заявил, что оснований для аннулирования регистрации нет. Утверждения заявителя, по его словам, основаны на предположениях и ссылках на предположения правоохранительных органов.

Пашинян, понимая, что его партия «Гражданский договор» может не набрать большинства, пытается убрать конкурентов любыми способами.

«Сильную Армению» возглавляет бизнесмен Самвел Карапетян. Блок считается одним из претендентов на победу. И его позиция, направленные на прагматичное сотрудничество с Россией, мягко говоря, не устраивает нынешнюю власть. Пашинян, который последнее время откровенно говорит о курсе на ЕС, явно опасается, что после выборов его влияние ослабнет.

В ряде социологических опросов «Сильная Армения» либо идёт нога в ногу по рейтингу с партией Пашиняна, либо обходит её примерно на 4-5%. Западные СМИ «рисуют картину» тотального преимущества Пашиняна и его партии. Выборы в Армении пройдут 7 июня.
8 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:11
    В Армении попытались отстранить от участия в выборах ведущий блок оппозиции

    Так ведь свобода! fellow
    Одним можно, тем более если хаять Россию, другим нельзя. request lol
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:33
      А стул под Пашиняном зашатался.....
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:41
        Mouse
        А стул под Пашиняном зашатался.....

        Западные СМИ «рисуют картину» тотального преимущества Пашиняна и его партии.

        Важно не как проголосуют, а как посчитают. Последние выборы в странах В. Европы показывают, что оппозиция проигрывает не без помощи денежных вливаний и подтасовок бюллетеней голосования.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 12:43
          Все прозрачно однако... wassat
  2. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    +1
    Сегодня, 12:41
    Западные СМИ «рисуют картину» тотального преимущества Пашиняна и его партии.

    База российских ВС в Гюмри может оказать тот же эффект для него, как Донецк с Луганском для Зели.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:49
      Отставной старлей
      База российских ВС в Гюмри может оказать тот же эффект для него

      Это не обязательно. Не стоит забывать, что очень большая диаспора армян проживает в России (главным образом в южных регионах и крупных городах) и они могут сказать свое слово.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 13:07
        Цитата: frruc
        Это не обязательно. Не стоит забывать, что очень большая диаспора армян проживает в России (главным образом в южных регионах и крупных городах) и они могут сказать свое слово.

        Могут сказать своё слово, если приедут на выборы лично, поскольку создание зарубежных избирательных участков в Армении запрещено законодательно.
        Тем временем:
        «Грапарак»: Командиры корпусов армии лично заставляют солдат голосовать за партию «Гражданский договор» Пашиняна.
        Власть мобилизовала административный ресурс и полностью вовлекла в избирательные процессы также армию. Не только министр обороны превратился в рядового агитатора «Гражданского договора», но, по поступающим к нам сведениям, командование армии также обязало опытных военнослужащих работать на «ГД», пишет «Грапарак».

        «По имеющейся у нас информации, командир 3-го армейского корпуса, полковник Симон Назарян, и командир 5-го армейского корпуса, полковник Гагик Погосян, лично запугивают и направляют солдат, чтобы 7 июня они выбрали «Гражданский договор». Не исключено, что то же самое может происходить и в других корпусах, просто из остальных корпусов у нас на данный момент информации нет.

        Это ещё одно свидетельство того, что власть не уверена в своей победе и пытается получить голоса с помощью насилия, угроз, вовлекая в свою агитацию даже армию, которая считается вне политики», - пишет газета «Грапарак».

        https://news.am/ru/news/1041324
  3. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 13:37
    Так всегда и везде происходит. Власть пытается включить свои ресурсы и связи для решения проблем. Здесь важно, ☝️, что у пашиняна не получилось, у нас , к примеру, судебная и исполнительная власть связаны так, что будет принято любое незаконное решение, вспомните, как Грудинина сняли с выборов.