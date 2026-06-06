За два дня до парламентских выборов в Армении разгорелся политический скандал. Ведущий оппозиционный блок «Сильная Армения», который местные и российские эксперты традиционно относят к пророссийским силам, едва не лишился регистрации.Партия «Республика», известная своей прозападной ориентацией, подала в Центризбирком заявление о признании недействительным избирательного списка блока. Требование – снять «Сильную Армению» с выборов.Обращение последовало после публичного призыва премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства прямо заявил, что прозападные партии должны потребовать снятия с выборов политсил, которые он назвал пророссийскими.Однако ЦИК не пошёл на поводу у премьера. Председатель комиссии Овакимян заявил, что оснований для аннулирования регистрации нет. Утверждения заявителя, по его словам, основаны на предположениях и ссылках на предположения правоохранительных органов.Пашинян, понимая, что его партия «Гражданский договор» может не набрать большинства, пытается убрать конкурентов любыми способами.«Сильную Армению» возглавляет бизнесмен Самвел Карапетян. Блок считается одним из претендентов на победу. И его позиция, направленные на прагматичное сотрудничество с Россией, мягко говоря, не устраивает нынешнюю власть. Пашинян, который последнее время откровенно говорит о курсе на ЕС, явно опасается, что после выборов его влияние ослабнет.В ряде социологических опросов «Сильная Армения» либо идёт нога в ногу по рейтингу с партией Пашиняна, либо обходит её примерно на 4-5%. Западные СМИ «рисуют картину» тотального преимущества Пашиняна и его партии. Выборы в Армении пройдут 7 июня.

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