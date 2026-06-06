Эффективность применения FPV-дронов в Ливане приближается к уровню СВО

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Эффективность применения FPV-дронов в Ливане приближается к уровню СВО

Многочисленные публикуемые «Хизбаллой» видео показывают, что способы и эффективность применения FPV-дронов на ливанском фронте стремительно приближаются к тому уровню, который в настоящее время можно наблюдать в зоне СВО.

Помимо возросших навыков ливанских операторов беспилотников, которые все быстрее и эффективнее заходят на цель, также можно наблюдать и совершенствование применяемых бойцами шиитской милиции аппаратов — в частности, все чаще начали применяться дроны, оборудованные тепловизионными камерами.



При этом нельзя сказать, что ЦАХАЛ не готовился к возможному применению «Хизбаллой» FPV-дронов. Израильские военные явно проходили тренировки по поражению таких целей огнем стрелкового оружия. На вооружении ЦАХАЛ есть специальные стрелковые прицелы, которые радикально облегчают стрельбу по таким мишеням. Однако, несмотря на это, FPV-дроны до сих пор в определенной степени остаются для ЦАХАЛ экзотикой, правильно реагировать на применение которой они пока еще не очень хорошо умеют.

Показательно, что активное применение на ливанском фронте FPV-дронов не заставило израильское командование отойти от классической схемы применения бронетехники. Как можно увидеть на видео, колонны бронетехники ЦАХАЛ заходят в населенные пункты, где становятся легкой целью для уже обладающих определенным боевым опытом операторов дронов «Хизбаллы».



13 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:25
    А есть хотябы одно видео под тверждающее что оператор FPV дрона "Хизбаллы" не говорит на " мове"? bully
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 13:23
      Хизбалла это Иран, а персы уже всему миру показали что они умеют.
      Что касается евреев, то они в своем безмозглом упрямстве превзошли сами себя... Им уже столько техники пожгли, а они все колоннами ездят...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:28
    Эффективность применения FPV-дронов в Ливане приближается к уровню СВО

    Хотелось бы понять как FPV дроны будут работать в горных условиях...среди сопок, вершин, пропасти, расщелин...где связь не такая устойчивая как на равнине. what
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 12:31
      А как они в городах работают, среди многоэтажной застройки?
    2. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      +1
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Хотелось бы понять как FPV дроны будут работать в горных условиях...

      Думаю, что "случайно залетевший с СВО" Орлан-ретранслятор поможет им справиться с поставленными дронам задачами.
  3. PN Звание
    PN
    +2
    Сегодня, 12:35
    Тогда может им стоить подумать о том, чтобы вынести Израилю энергетику?
  4. Кулл90 Звание
    Кулл90
    +2
    Сегодня, 12:37
    На вооружении ЦАХАЛ есть специальные стрелковые прицелы, которые радикально облегчают стрельбу по таким мишеням.-это где эти прицелы показали свою радикальную эффективность

    ходят цахал колоннами, только потому-что у хезболлы нет большого количества фпв-дронов

    ЦАХАЛ сократил применение бронетехники в Южном Ливане из-за потерь и угрозы со стороны дронов «Хезболлы». Как пишет «Едиот Ахронот», решение принято на фоне роста эффективности ливанских беспилотников.
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +4
    Сегодня, 12:40
    Израиль попал в ловушку революции дронов в применении которых сам был пионером в недавнем прошлом
    Джин выпущен из бутылки в немалой степени стараниями самого Израиля и теперь их проблемы возрастают в геометрической прогрессии бесконечных войн Израиля без возможности одержать окончательную победу
    Израиль сам накликал своими действиями и своими войнами все то что сейчас происходит и страны Ближнего востока не дадут даже подумать Израилю что тот имеет возможность воплотить свои цели в жизнь
    Все самое худшее у Израиля только впереди
  6. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +4
    Сегодня, 12:40
    Израильскую армию разносят в хлам парни в тапках, а пару лет смеялись что на Украине Россия еле продвигается
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 12:48
    Сейчас любой конфликт с прямым контактом сторон так или иначе будет неуклонно переходить в "стену беспилотников", сильно большая эффективность по сравнению с любыми другими вложениями. Это мы видим в Ливане, видим в Африке, Украина - всемирный испытательный полигон и экзамен для любых средств поражения и защиты.
    К сожалению, мы участники этого процесса, потому что несем потери от этих методов войны, но, к счастью мы участники этого процесса, и набираемся самого передового опыта во всех смыслах, о тактических до производственных, а то до сих пор бы уповали на рэмбовские батальоны, на не имеющих аналогов и не освоенных промышенностью танках. И на байки о том, как увидевший нашего "Грача" экипаж американского эсминца массово увольняется из US Navi.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 12:50
    Цитата: paul3390
    А как они в городах работают, среди многоэтажной застройки?

    Там высоты небольшие...нет ветровых нагрузок...в горах все сложнее...перемены погоды очень быстрые.
  9. mitrich Звание
    mitrich
    +3
    Сегодня, 12:55
    Что то не наблюдаю сейчас на ВО богоизбранных писак (типа Вояки), в высокомерных тонах поучающих российскую аудиторию.
    Пришло время завалить жевало?
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 13:14
      Цитата: mitrich
      Что то не наблюдаю сейчас на ВО богоизбранных писак (типа Вояки),

      И "Проффесор" пропал... request
      А жаль...через них можно было хоть что то узнать об обстановке в Израиле.