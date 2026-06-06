Эффективность применения FPV-дронов в Ливане приближается к уровню СВО
2 73213
Многочисленные публикуемые «Хизбаллой» видео показывают, что способы и эффективность применения FPV-дронов на ливанском фронте стремительно приближаются к тому уровню, который в настоящее время можно наблюдать в зоне СВО.
Помимо возросших навыков ливанских операторов беспилотников, которые все быстрее и эффективнее заходят на цель, также можно наблюдать и совершенствование применяемых бойцами шиитской милиции аппаратов — в частности, все чаще начали применяться дроны, оборудованные тепловизионными камерами.
При этом нельзя сказать, что ЦАХАЛ не готовился к возможному применению «Хизбаллой» FPV-дронов. Израильские военные явно проходили тренировки по поражению таких целей огнем стрелкового оружия. На вооружении ЦАХАЛ есть специальные стрелковые прицелы, которые радикально облегчают стрельбу по таким мишеням. Однако, несмотря на это, FPV-дроны до сих пор в определенной степени остаются для ЦАХАЛ экзотикой, правильно реагировать на применение которой они пока еще не очень хорошо умеют.
Показательно, что активное применение на ливанском фронте FPV-дронов не заставило израильское командование отойти от классической схемы применения бронетехники. Как можно увидеть на видео, колонны бронетехники ЦАХАЛ заходят в населенные пункты, где становятся легкой целью для уже обладающих определенным боевым опытом операторов дронов «Хизбаллы».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация