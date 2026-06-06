Украинцев призывают к надругательству над могилами эпохи Российской империи
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Борьба с российским и советским наследием на Украине становится запредельной по уровню цинизма. Переименование всего, что напоминает о России и СССР, снос памятников и уничтожение своей истории происходит уже давно в невероятных масштабах.
Недавно в Киеве демонтировали памятник российско-советскому писателю Михаилу Булгакову. На постамент водрузили пластиковые пакеты с мусором. Булгаков родился, вырос и учился в Киеве.
Казалось, дальше уже некуда. Но нет, предела этому психозу, оказывается, вообще не существует. На Украине новое веяние, которое вообще не укладывается в рамки поведения нормальных людей.
Одна из украинок опубликовала в своем телеграм-канале фотографию могилы русского реформатора, председателя Совета министров Петра Столыпина, который похоронен на кладбище в Киево-Печерской лавре по личному распоряжению императора Николая II и с согласия вдовы. Он получил смертельное ранение 14 сентября 1911 года в Киеве в оперном театре. Похоронен Столыпин рядом с могилами народных героев Ивана Искры и Василия Кочубея, отдавших жизнь за верность царю Петру I и подло убитых по приказу Мазепы, имя которого героизировано в современной Украине.
Так вот, эта киевлянка задается вопросом, почему в национальном заповеднике Киево-Печерская лавра хранится прах «имперца» Столыпина, который был не только известной личностью в Российской империи, но и якобы «люто ненавидел украинцев». Иными словами, эта вот наследница «шариковых» и «швондеров» призывает ни много ни мало к надругательствам над могилами известных людей только за то, что они жили и творили великие дела в эпоху Российской империи.
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