Украинцев призывают к надругательству над могилами эпохи Российской империи

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Украинцев призывают к надругательству над могилами эпохи Российской империи

Борьба с российским и советским наследием на Украине становится запредельной по уровню цинизма. Переименование всего, что напоминает о России и СССР, снос памятников и уничтожение своей истории происходит уже давно в невероятных масштабах.

Недавно в Киеве демонтировали памятник российско-советскому писателю Михаилу Булгакову. На постамент водрузили пластиковые пакеты с мусором. Булгаков родился, вырос и учился в Киеве.





Казалось, дальше уже некуда. Но нет, предела этому психозу, оказывается, вообще не существует. На Украине новое веяние, которое вообще не укладывается в рамки поведения нормальных людей.

Одна из украинок опубликовала в своем телеграм-канале фотографию могилы русского реформатора, председателя Совета министров Петра Столыпина, который похоронен на кладбище в Киево-Печерской лавре по личному распоряжению императора Николая II и с согласия вдовы. Он получил смертельное ранение 14 сентября 1911 года в Киеве в оперном театре. Похоронен Столыпин рядом с могилами народных героев Ивана Искры и Василия Кочубея, отдавших жизнь за верность царю Петру I и подло убитых по приказу Мазепы, имя которого героизировано в современной Украине.



Так вот, эта киевлянка задается вопросом, почему в национальном заповеднике Киево-Печерская лавра хранится прах «имперца» Столыпина, который был не только известной личностью в Российской империи, но и якобы «люто ненавидел украинцев». Иными словами, эта вот наследница «шариковых» и «швондеров» призывает ни много ни мало к надругательствам над могилами известных людей только за то, что они жили и творили великие дела в эпоху Российской империи.
22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 12:37
    Про нормальных людей не будем, какие остались, те запуганы....
    Борьба с российским и советским наследием

    А говорят в окопы послать некого.... recourse
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 12:52
      Цитата: Mouse
      А говорят в окопы послать некого..

      Они за рубежом активно воюют. yes
      Дистанционные патриоты и их перемоги в Египте.

      В Шарм-эль-Шейхе ресторан перед открытием выставляет чистый холст, на котором посетители могут написать из какой страны они приехали. Украинская аудитория повела себя предсказуемо. Надписи, связанные с Россией ими активно зачёркиваются.

      Их борьба...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 12:56
        Языком ...................... Б...
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 13:57
      Увы, но реальность такова что там абсолютное большинство свихнулась на ненависти к москалям...
      Они даже не думают что с ними будет в ближайшей перспективе...
      А весь вопрос в том, что они никогда не хотели построить государство! Всю жизнь с салом за пазухой...
  2. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 12:38
    А ведь после развала Российской Империи, Украина как раз и появилась (пусть и ненадолго). Интересно, а чтобы произошло, если бы эта страна продолжила существовать и не входила бы в состав СССР?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 13:25
      Была бы Польша "от можа до можа", а население подвергнуто насильственной полонизации. Несогласных - "огнем и мечем", тут поляки ещё по-радикальние соседей-крыжаков будут.
  3. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +4
    Сегодня, 12:38
    Их менталитет уже не изменить, что делать?
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 13:05
      Борьба ... на Украине становится запредельной по уровню цинизма.

      У этого народца менталитет такой, цинизм в крови был, есть и будет. А потому долбить, чтоб мало им не показалось.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 13:21
        Всех же не задолбишь....
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +4
      Сегодня, 13:07
      Цитата: Nastia Makarova
      Их менталитет

      Жадность, зависть и подлость это не менталитет. Это украинские традиционные ценности которые возникли под влиянием еврейской и польской культуры. Сталин к сожалению не успел переломить эту бандеровскую психологию. Хрущев бандеровцев не только реабилитировал в 53-ем как жертв сталинского режима, но еще и назначил на большинство руководящих должностей в регионе.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 13:18
        Цитата: Vitaly.17
        Жадность, зависть и подлость это не менталитет. Это украинские традиционные ценности которые возникли под влиянием еврейской и польской культуры.

        Вот не надо утрировать, при СССР бывал на Украине неоднократно, кроме дальней западенщины, и самостоятельным образом, и по путёвкам. Ни разу не сталкивался с хамством, "жадностью и подлостью" - совершенно нормальные люди были. Вообще не чувствовал какого-то особого отношения. Помню, снимали комнату в доме местной хозяйки, всё аккуратненько, коврики вышивные, чистота. Нас предупредила, чтобы не стеснялись пользоваться тем, что растёт в саду и огороде, хозяйская дочка подружилась с нашей, пока две недели у них жили, потом даже переписывались некоторое время. Кто бы тогда сказал, что настолько людям мозги поменяют - точно посчитал бы за пациента психушки.
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          +1
          Сегодня, 13:29
          Поддержу, служил с западенцами в середине 70-х. Нормальные мужики, трудолюбивые, хлебосольные, такие же как все нормальные люди. И дело военное добротно осваивали.
        2. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          +1
          Сегодня, 13:34
          Цитата: Монтесума
          кроме дальней западенщины

          Вот именно. А я с родителями несколько раз летал в Трускавецк через Львов. Среди бела дня в городе нас чуть не избили только за то, что услышали русскую речь. И такая реакция была у всех с кем там начинаешь говорить на русском. Потом мы из аэропорта просто не выходили, хоть пересадку ждать приходилось больше суток.
  4. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +7
    Сегодня, 12:39
    наследница «шариковых» и «швондеров» призывает ни много ни мало к надругательствам над могилами известных людей только за то, что они жили и творили великие дела в эпоху Российской империи.

    А нам пытаются навязать - "там же наши люди".
    Где они, наши ?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 12:45
      Цитата: tihonmarine
      Где они, наши ?

      Они майданутые ! wassat
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 12:53
    Майданутая баба - объект принципиально неперевоспитуемый.
    Если мужики бандеровцы просто затаились в свое время, ворча что-то про себя и глядя исподлобья, то такие как Фарион или Ницой - это уже психоз на почве русофобии, который целиком завладевает личностью. Как наркомания или алкоголизм, все мысли об одном, даже когда спит.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:19
      Одна из украинок опубликовала в своем телеграм-канале

      У этих обезьян еще есть интернет и электричество, это недоработка с нашей стороны. Но это исправимо.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 12:56
    Просто жуть...укронацики хотят уничтожить все что связано с русской культурой, историей, памятью, духом...их идеология тотального уничтожения России и русского народа не оставляет нам выбора в СВО...денафикация и демилитаризация Украины должна быть проведена до конца, без всяких вариантов и договорняков.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:07
      Тот же ЛЕХА hi , только это не касается зданий, предприятий, ЖКХ объектов и прочих АЭС которые построили при СССР, вполне их чесоточные бегают с автоматами Калашникова и пользуют другие образцы советского вооружения,это их почему то не ломает.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 12:59
    sad Москвичи, а памятник Феликсу Эдмундовичу на Лубянек стоит? Как там памятники Иосифу Виссарионовичу, Сврдлову, Калинину? В 2012 году в Иваново демонтировали монумент «40 лет Победы», если продолжать этот список много времени уйдет. Так что ... у всех у нас не всё слава богу.
    1. AlexGa Звание
      AlexGa
      +1
      Сегодня, 13:14
      Москвичи, а памятник Феликсу Эдмундовичу на Лубянек стоит?

      Нет, пока не стоит, но и гулаговский камень, который поставили вместо памятника, практически не виден на уровне улиц вокруг сквера.
  8. Mixanus Звание
    Mixanus
    +1
    Сегодня, 13:05
    Молчу .....
    Ну что мужики ,пора хоохлов опустить с их жиденком ...*
    Ракетные удары и 2000 гераней в день по Львову и прочим Румынским ,польским прибалтам ))Громить логистику чертям с залетамм и в Германию даже и в Канаду мож
    Как кто то говорил не нужно размазывать ракетные и БПЛ удары по всему фронту и тылам хахлоов ...Нужно концентрация для штурмов ..Зачистили и пошла пехота тройками добивать и т.д. А то размажут по всему фронту ..Вот на Славянском направлении вдартьте по полной и пошла волна ..Стреляют опять вдарьте ФАБАМИ и так клином придвигаться Киев возьмем ,жидов повесят сразу !!! И Одесса таоже начнет вешать предателей ..Фото есть )))
    P.S. Дайте кто нибудь нашему Леопольду таблетку "Озверин " !! Мыши офигели уже Шуткую я немного .....Провнция бухтит ..ВСЕ 80% мужиков ушли на СВО !!
    КНДР и КНР нужны с их ПВР-ПРО !! И пообещать Окраину на разграбление !! хе хе ктх ктх ..Все ,мне хана ,ноя вернусь hi