Зеленский назвал атаки дронов ВСУ «санкциями» за отказ от перемирия по ЛБС

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Зеленский назвал атаки дронов ВСУ «санкциями» за отказ от перемирия по ЛБС

Украинский диктатор Зеленский подтвердил удары дронов ВСУ по Кронштадту и по нефтебазе в Краснодарском крае и связал эти атаки с отказом президента России Владимира Путина от бессрочного перемирия на предложенных Киевом условиях.

Зеленский обвинил российского лидера в стремлении, несмотря на сделанное в хамской манере откровенно невыгодное Москве предложение Киева, продолжить боевые действия на Украине для достижения заявленных целей СВО. При этом бывший комик назвал атаки ВСУ вглубь территории России «украинскими санкциями».



Накануне Зеленский заявил, что поручил СБУ подготовить новые теракты и диверсии на территории России, чтобы таким образом принудить Москву согласиться заключить бессрочное перемирие по текущей линии боевого соприкосновения и вступить в прямые переговоры на территории Швейцарии или другой нейтральной страны. Однако, учитывая весьма незавидное положение ВСУ и наступление нашей армии практически по всей протяженности фронта, очевидно, что перемирие сейчас необходимо Киеву для доукомплектования своих истощенных формирований и перевооружения своей армии за счет западных поставок.

В то же время российская сторона неоднократно озвучивала свои условия для начала переговоров по урегулированию украинского кризиса. Одним из ключевых требований Москвы остается полный вывод украинских формирований из оккупированных ВСУ районов Донбасса. Кроме того, как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия обязательно добьется восстановления прав русских и русскоязычных людей на Украине — этот вопрос является одним из приоритетных условий для долгосрочного урегулирования.
14 комментариев
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  1. Prussak25 Звание
    Prussak25
    +4
    Сегодня, 13:06
    Нашему обнулённому может пора уже принимать жёсткие ответные меры в отношении страны 404 и просроченного?
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 13:31
      Шут работает в своей актерской манере прежде всего на внутреннюю аудиторию, так как дела у него совсем плохи... Плюс радует западных спонсоров, которые все это поддерживают...
      Но, мое мнение, таким поведением он не оставит Башням выбора и все закончится тем чем давно должно...
  2. AlexGa Звание
    AlexGa
    +3
    Сегодня, 13:08
    Зеленский назвал атаки дронов ВСУ «санкциями» за отказ от перемирия по ЛБС

    Ну что ж, дать неделю на эвакуацию киева мирному населению, а потом крушить все подряд. Другого языка не понимают. Любая российская деревня дороже, чем этот город.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:13
      AlexGa hi ,а кто отдаст такой приказ,или выдвинет подобные требования?
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        0
        Сегодня, 13:23
        Не хочу никого оскорблять, но это произойдет, когда государственные мужи, имеющие такие права, забудут об своем антисоветизме и т.н."демократии", и вспомнят о российских интересах внутренних и внешних. На мой взгляд, начало этому положено, во всяком случае вокруг Кремля на росстоянии около километра.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 13:27
          AlexGa,как там у классика?
          «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придётся — ни мне, ни тебе». Некрасов.
          1. AlexGa Звание
            AlexGa
            0
            Сегодня, 13:45
            ну, до 90 у меня есть еще 20 лет, так что, думаю, что увижу.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 13:47
        Ну, за неодвата, пусть мирняк расплачивается.... А Зе в бункере отметился или в очередном вояже.....
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 13:56
      Ну что ж, дать неделю на эвакуацию киева мирному населению, а потом крушить все подряд. Другого языка не понимают.

      Александр hi То, что торчок и вообще Запад не понимают и не воспринимают ничего кроме силы давно ясно последнему ёжику в наших лесах. А вот наше руководство всё какие-то отмазки лепит от серьёзных ударов. "Работайте братья!" Отдайте приказ и отработают (в том числе и по Банковой) так, что клоун не только в Киеве, а вообще в 404-й перестанет появляться. На удалёнку перейдёт
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 13:17
    Я так понимаю про систематические удары по Киеву в Кремле благополучно забыли после визита главы комиссии США по изящным искусствам?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:20
      alexoff hi ,ну вроде как объяснили что систематические не равно периодическим,или что то в этом духе.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 13:18
    В свете последних новостей о "тайных" визитах неких бизнесменов,вообще не понятно что происходит с переговорным процессом, официально всё на паузе, причём все это подтвердили,а на деле , неофициальные "гонцы" оказывается в работе.
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 13:29
    Удивляюсь, как он ещё проведение ПМЭФ разрешил
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      0
      Сегодня, 13:51
      Цитата: кокосов тима
      Удивляюсь, как он ещё проведение ПМЭФ разрешил


      Он бы запретил, если б мог.