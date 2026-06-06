Зеленский назвал атаки дронов ВСУ «санкциями» за отказ от перемирия по ЛБС
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Украинский диктатор Зеленский подтвердил удары дронов ВСУ по Кронштадту и по нефтебазе в Краснодарском крае и связал эти атаки с отказом президента России Владимира Путина от бессрочного перемирия на предложенных Киевом условиях.
Зеленский обвинил российского лидера в стремлении, несмотря на сделанное в хамской манере откровенно невыгодное Москве предложение Киева, продолжить боевые действия на Украине для достижения заявленных целей СВО. При этом бывший комик назвал атаки ВСУ вглубь территории России «украинскими санкциями».
Накануне Зеленский заявил, что поручил СБУ подготовить новые теракты и диверсии на территории России, чтобы таким образом принудить Москву согласиться заключить бессрочное перемирие по текущей линии боевого соприкосновения и вступить в прямые переговоры на территории Швейцарии или другой нейтральной страны. Однако, учитывая весьма незавидное положение ВСУ и наступление нашей армии практически по всей протяженности фронта, очевидно, что перемирие сейчас необходимо Киеву для доукомплектования своих истощенных формирований и перевооружения своей армии за счет западных поставок.
В то же время российская сторона неоднократно озвучивала свои условия для начала переговоров по урегулированию украинского кризиса. Одним из ключевых требований Москвы остается полный вывод украинских формирований из оккупированных ВСУ районов Донбасса. Кроме того, как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия обязательно добьется восстановления прав русских и русскоязычных людей на Украине — этот вопрос является одним из приоритетных условий для долгосрочного урегулирования.
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