На СВО погиб Герой России Очир-Горяев, запомнившийся по прямой линии с Путиным

При выполнении боевой задачи на СВО погиб Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев, многим хорошо запомнившийся по своему участию в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Он занимал должность заместителя командира штурмового батальона.О гибели своего земляка сообщил в Telegram-канале глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.Очир-Горяев участвовал в спецоперации с первых ее дней, находясь на самых горячих участках передовой. Он штурмовал Соледар и освобождал Северск в ДНР, а также выполнял другие сложнейшие боевые задачи. Но одна из главных его заслуг заключается в том, что подразделению под командованием офицера удавалось все это совершать с минимальными потерями. Такое бережное отношение Очир-Горяева к подчиненным и стало одной из главных причин того, что Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин вручил ему звезду Героя.По словам Хасикова, гибель земляка стала большой потерей не только для Калмыкии, но также для всей страны и лично для него. Он заявил, что Наран Очир-Горяев был настоящим воином и офицером с большой буквы.Глава региона отметил:Наран Очир-Горяев был приглашен на прямую линию с президентом 19 декабря прошлого года. Тогда офицер рассказал главе государства, что свой боевой путь в зоне СВО он начинал в звании рядового штурмового подразделения.

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