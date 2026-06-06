Частично заменит «СП-1»: три государства Африки строят газопровод в Европу

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Частично заменит «СП-1»: три государства Африки строят газопровод в Европу

Три граничащие друг с другом государства в Африке решили объединить усилия и реализовать масштабный энергетический проект. Это Алжирская Народная Демократическая Республика, Республика Нигер и Федеративная Республика Нигерия.

Онлайн-издание BIA пишет, что африканские страны уже приступили к строительству Транссахарского газопровода протяженностью 4128 километров от Варри на юге Нигерии до газового хаба Хасси-Мессауд в Алжире, через территорию Нигера. По магистрали ежегодно планируется поставлять из Нигерии в Европу до 30 млрд кубометров природного газа.



Для сравнения, проектная мощность газопровода «Северный поток-1» составляет 61,96 млрд куб. м в год. В период работы магистрали ежегодно через нее из России в Европу поставлялось в среднем 58,8 млрд куб. м.

По словам министра нефти Нигера Хамаду Тини, в начале 2027 года Нигер приступит к строительству своего участка протяженностью 720 километров. На конечном этапе газопровод будет соединен с существующей на территории Алжира инфраструктурой для выхода к средиземноморским экспортным терминалам и трубопроводам, обслуживающим европейские рынки.

Новый участок протянется примерно на 1210 километров от границы с Нигером до города Улеф на юге Алжира. Затем он будет соединен с существующей инфраструктурой, ведущей к Хасси-Мессауд, одному из крупнейших месторождений природного газа в Африке. Большая часть трубопроводной инфраструктуры в Алжире уже существует, что упрощает и ускоряет строительство магистрали. Интерес к проекту возрос после прекращения поставок газа в Европу из России по магистрали «СП-1» и планов ЕС полностью отказаться от его закупок в РФ.

4 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 13:51
    И он должен стать законной целью!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:52
    На чьи деньги этот праздник африканской щедрости ,тем более через " горячие регионы" - кто автор и спосор? Забавный проект .
  3. Краснов
    Краснов
    0
    Сегодня, 13:59
    В самом Алжире потенциально много газа. Но денег на геологоразведку нет. А тут газопровод с Нигерии)
  4. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 14:02
    У Европы проблема не с газом, а с головой