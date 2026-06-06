Границу между Россией и Абхазией временно закрыли из-за угрозы атак БПЛА
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Сухопутный переход между Россией и Абхазией временно перекрыт. Пункт пропуска «Псоу» остановил работу. Причина – угроза атак украинских беспилотников на российской стороне. Об этом сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов. Он отметил, что ограничения носят временный характер и будут сняты после отмены режима беспилотной опасности.
Режим беспилотной опасности действует в том числе в Сочи. В городе сработали сирены системы оповещения. Сочинский международный аэропорт временно ограничил приём и отправку рейсов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошурин:
Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной.
Практика временного закрытия КПП из-за налётов БПЛА уже применялась ранее. Мера направлена на безопасность граждан и инфраструктуры.
Контрольно-пропускной пункт «Псоу» находится около моста через одноименную реку, на федеральной территории Сириус. Здесь также действует режим беспилотной опасности.
Ночью в том числе над Абхазией работала ПВО, были сбиты украинские БПЛА. Минобороны России отчиталось о поражении вражеских целей. Всего за ночь, по данным ведомства, над территорией РФ перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников.
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