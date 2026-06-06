Границу между Россией и Абхазией временно закрыли из-за угрозы атак БПЛА

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Границу между Россией и Абхазией временно закрыли из-за угрозы атак БПЛА


Сухопутный переход между Россией и Абхазией временно перекрыт. Пункт пропуска «Псоу» остановил работу. Причина – угроза атак украинских беспилотников на российской стороне. Об этом сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов. Он отметил, что ограничения носят временный характер и будут сняты после отмены режима беспилотной опасности.



Режим беспилотной опасности действует в том числе в Сочи. В городе сработали сирены системы оповещения. Сочинский международный аэропорт временно ограничил приём и отправку рейсов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошурин:

Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной.

Практика временного закрытия КПП из-за налётов БПЛА уже применялась ранее. Мера направлена на безопасность граждан и инфраструктуры.

Контрольно-пропускной пункт «Псоу» находится около моста через одноименную реку, на федеральной территории Сириус. Здесь также действует режим беспилотной опасности.

Ночью в том числе над Абхазией работала ПВО, были сбиты украинские БПЛА. Минобороны России отчиталось о поражении вражеских целей. Всего за ночь, по данным ведомства, над территорией РФ перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников.
16 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:52
    Медленно но верно пляжный сезон в некоторых регионах накрывается тазиком.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 14:54
      Ну на пляжи Абхазии, только умалишенный поедет. Ну или любители экстрима 😁
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 14:59
        Мини Мокик hi ,знаю таких причём не одна семья,хотя и медкомиссии проходят с психиатрами и в экстриме не замечанны однако в Абхазию едут с маниакальным упорством ,загадка.
        1. Баюн Звание
          Баюн
          +2
          Сегодня, 15:10
          Вам не понять! Мы едем в свое... ПРОШЛОЕ. Кто не умеет жить во ВСЕБЫТИИ, живя линейным непрерывным умом в однородном пространстве-времени...
          ... хотя... вы правы! "Сумасшедшие" от смены ТРЕХ(или более), глядь, стран за 1 человеческую жизнь - тоже совершенно верно)))

          П.С.: В Союзе отдыхали на пляже, где в 50 м падали пули с полигона. Главное было за веревочку с флажками не заходить и за буйки вбок не заплывать. А еще загорал в 100 метрах от госграницы. Нам не привыкать.
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 15:02
      Цитата: Ропот 55
      Медленно но верно пляжный сезон в некоторых регионах накрывается тазиком.

      Ничего не накрывается ..наоборот дешевли все будет хе хе Русским пофиг ..
      Прут отдыхать !!! Знают ,что если что за них отомстят !! И охраняют
      P.S. Помню с мамой в Батуми отдыхал и на горизонте корабли военные буквально строем стояли и пограничники за спиной ...
      Я такой мам а зачем там корабли на горизонте ? А мама мне ,это сынок они нас охраняют ,чтобы ты мог купаться и отдыхать ..Я такой гордый был !!!! Плаваю под охраной ВМФ СССР !! И еще заметил ,что там пограничники в бинокли смотрели на девушек на пляже )))) Падлы !!!
      Было ощущение защищенности и стабильности во времена СССР !!! Это не передать ..А сейчас фиг помймешь
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 15:03
      Ропот 55.Наш отдыхающий отдыхает на все деньги и плевал он на украинские БПЛА , сам свидетель .А отдыхающие с новых регионов вообще это не замечают .У абхазов сегодня праздник ,плевали они на бандерву.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 15:09
        tralflot1832, я вот русский и люблю отдыхать но ехать в регион где то и дело объявления об опасности БПЛА, пусть и по дешевке не хочу,да и не поеду. Лучше уж никак,чем уж как-нибудь. Небось и авось нынче не работают
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 16:15
          Цитата: Ропот 55
          я вот русский и люблю отдыхать но ехать в регион где то и дело объявления об опасности БПЛА, пусть и по дешевке не хочу,да и не поеду.

          Сентябрь - 2025 г., Керчь. Обратно через мост не поехали из-за очереди, поехали через Мариуполь. Впечатлений много но все положительные. Сидя на пляже вечером видно было работу ПВО. В этом году всё под вопросом. Не хочу женой рисковать, да и машинку жаль. За себя не думаю, а вторую половину надо отвезти и обязательно вывезти...
          Х.охол ныне в разнос пошел, от безнаказанности, наши удары по ВПК навозцам и иже с ними как по мохнатому сейфу ладошкой, знают что заграница им поможет, палок-пулялок подкинет и тушенки даст, одних не оставят. А наши и рады стараться, ракеты впустую переводят. Границу надо на замок, всё западное направление под огневой контроль брать, а то оттуда только что ещё роботы-курьеры пиццу не возят. Не начнём опаливать свыню паяльной лампой она нам ещё не то устроит...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 16:36
            isv000 hi , согласен про себя бы ещё подумал бы а вот рисковать родными людьми не буду,не стоит оно того,на мой взгляд.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:54
    Да всё уже закончилось ,слава ПВО!!!.Вроде как сегодня в аэропорту Абхазии сел Российский " Боинг 777" lol открыв прямое авиационное сообщение Москва Сухум . good
  3. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 15:02
    А абхазы то тут причем? Шуту в детстве мандаринов не досталось?
    Я так понимаю, поставлена цель дискредитировать Путина в глазах россиян. Ему пора ответить, иначе сценарий может сработать...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:11
      Михаил -Иванов hi ,ну так география ширится, дальность растет, количество увеличивается,и Шойгу по этому поводу уже официально предупредил.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 15:53
        Они убили азербайджанцев, рыбака турка, чуть не убили румын и теперь решили за абхазов взяться...
        Абхазы не наши башни, могут родственников поискать и найти...
    2. Баюн Звание
      Баюн
      +2
      Сегодня, 15:20
      Бешеная свинья кидается на всех, кого может покусать.
    3. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:25
      Цитата: Михаил-Иванов
      А абхазы то тут причем? Шуту в детстве мандаринов не досталось?
      Я так понимаю, поставлена цель дискредитировать Путина в глазах россиян. Ему пора ответить, иначе сценарий может сработать...

      Х.охлу поставлена задача вынести мозг россиянам, чтоб на власть и Верховного бочку покатили. Волей неволей народ бурлит, поскольку прилетает уже туда куда и вовсе не думалось. У ненцев в ЯНАО уже беспилотная опасность появилась. Но самое паскудное что чинуши на местах исподволь раскачивают лодку. Взять, к примеру, Крым. На территории два НПЗ, несколько нефтебаз, трубопроводные войска каких только трубопроводов не проложили ещё при блокаде полуострова, так нет же. Топлива нет но вы держитесь! А почему его нет?! Почему в сезон -25-го горючка была в разы дороже и качественную её ещё поискать надо было? И так далее и тому подобное...
      p.s. У каждой недоработки есть имя, фамилия и должность, звание наконец.
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    +5
    Сегодня, 15:06
    С таким подходом... ладно, а то ещё забанят. В общем, если предельно деликатно: молодцы, давайте дальше думайте о враге больше, чем о своём населении. Да даже не о враге, и не о своём населении, а о своих миллионах и активах.