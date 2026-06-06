Показано применение ВС США дронов для постановки аэрозольно-дымовой завесы

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Показано применение ВС США дронов для постановки аэрозольно-дымовой завесы

Конфликт на Украине, а теперь и на Ближнем Востоке показал высочайшую роль применения беспилотных летательных аппаратов различного типа и назначения для достижения успехов в войне. Армии многих стран ускоренно принимают на вооружение БПЛА, расширяя сферу их применения.

Армия США провела учения Raider Density, на которых применялись дроны для постановки аэрозольно-дымовой завесы в ходе отработки наступательных действий. Инновационную разработку использовали солдаты 3-й пехотной дивизии 18-го воздушно-десантного корпуса ВС США. Применение дрона с оборудованием для распыления аэрозоля показано на видео, размещенном в официальном аккаунте армии США.



Целью прошедших на базе Форт-Стюарт учений стала проверка способности механизированных подразделений действовать в условиях «прозрачного поля боя» при «тотальном» применении дронов. Под термином «прозрачное поле боя» понимается оперативная ситуация, когда все перемещения бронетехники, средств поражения и пехоты в режиме реального времени отслеживаются разведкой противника.

Для маскировки наступательных действий на учениях использовались тяжелые квадрокоптеры, оснащенные компактными системами постановки дымовых завес M75 Screening Obscuration Module (SOM). Дисперсер распыляет специальные маскирующие вещества, которые препятствуют работе датчиков в определенных частях электромагнитного спектра.

Перенос наземной дымовой маскировки в воздушную мобильную платформу повышает гибкость и позволяет быстро закрывать конкретные участки маршрута без остановки движения. По результатам учений отмечена высокая эффективность дымовых БПЛА против угроз ПТРК и наблюдения с наземных позиций.

3 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 15:10
    Вот пижоны! Это давно применяется на Донбассе, ещё до СВО. И дроны-оггнеметы есть.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:12
    Наши войска уже использовали этот приём ,но он недолго он был сюрпризом. А так было красиво десяток дронов синхронно устраивают завесу .Ветер и осадки враг завес.Мы уже наработали опыт - боевой.Американцы только эксперементируют .
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 15:50
      У матрасов каждый день инновации военные, главный вопрос, чего они от персов убежали?)))