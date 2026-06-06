Медиа Румынии: взорвавшийся у Констанцы украинский морской дрон «искал» танкер
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В румынском порту Констанца недавно взорвался украинский безэкипажный катер (БЭК) Sea Baby. В это время в другой морской гавани Румынии – в Наводэри – стоял танкер SAFEEN ELONA, занимающийся перевозками сырой нефти.
Об этом сообщают СМИ Румынии.
Наводэри расположен на побережье Черного моря всего лишь в 20 километрах от Констанцы. Там работает один из самых крупных румынских нефтеперерабатывающих заводов Petromidia.
Именно там находился упомянутый танкер. Можно предположить, что он там выгрузил сырье для НПЗ. После этого он должен был проследовать в Новороссийск и загрузиться новой партией сырой нефти.
Судно причисляют к так называемому «теневому флоту России». Согласно версии румынских журналистов, его собирались атаковать ВСУ. Представители СМИ Румынии сделали вывод, что взорвавшийся у Констанцы украинский морской дрон искал нефтетанкер SAFEEN ELONA.
Представители СМИ Румынии обратили внимание на установленные на катере инфракрасные камеры и коммуникационные антенны. Их обилие указывает на то, что БЭК был командно-управляющим аппаратом, а не простым морским дроном-камикадзе. Он должен был обнаружить судно и передать его координаты другим безэкипажным катерам для совместной атаки.
Но этот план сорвался из-за того, что БЭК, запутавшийся в противопожарных барьерах, пришлось дистанционно взорвать. Чтобы не пострадал персонал порта, Киев оповестил румынскую сторону об опасности за несколько минут до взрыва.
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