Медиа Румынии: взорвавшийся у Констанцы украинский морской дрон «искал» танкер

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Медиа Румынии: взорвавшийся у Констанцы украинский морской дрон «искал» танкер


В румынском порту Констанца недавно взорвался украинский безэкипажный катер (БЭК) Sea Baby. В это время в другой морской гавани Румынии – в Наводэри – стоял танкер SAFEEN ELONA, занимающийся перевозками сырой нефти.



Об этом сообщают СМИ Румынии.

Наводэри расположен на побережье Черного моря всего лишь в 20 километрах от Констанцы. Там работает один из самых крупных румынских нефтеперерабатывающих заводов Petromidia.

Именно там находился упомянутый танкер. Можно предположить, что он там выгрузил сырье для НПЗ. После этого он должен был проследовать в Новороссийск и загрузиться новой партией сырой нефти.

Судно причисляют к так называемому «теневому флоту России». Согласно версии румынских журналистов, его собирались атаковать ВСУ. Представители СМИ Румынии сделали вывод, что взорвавшийся у Констанцы украинский морской дрон искал нефтетанкер SAFEEN ELONA.

Представители СМИ Румынии обратили внимание на установленные на катере инфракрасные камеры и коммуникационные антенны. Их обилие указывает на то, что БЭК был командно-управляющим аппаратом, а не простым морским дроном-камикадзе. Он должен был обнаружить судно и передать его координаты другим безэкипажным катерам для совместной атаки.

Но этот план сорвался из-за того, что БЭК, запутавшийся в противопожарных барьерах, пришлось дистанционно взорвать. Чтобы не пострадал персонал порта, Киев оповестил румынскую сторону об опасности за несколько минут до взрыва.
10 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 15:12
    Это типа такое оправдание??? Ну хоть Россию не приплели...
    И что интересно, из этой нефти желают горючее хохлу...
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +4
      Сегодня, 15:26
      Есть другое мнение - что этот порт в Румынии как раз и использовался для запусков украинских морских дронов - но что то пошло не так и Румыния сама участвовала в терроре на Черном море - в подтверждении этой версии огромное кол-во дронов и именно в порту и рядом ..
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 15:47
        Это сто процентов так и было. Они и самолёты там же базируют, и по Питеру били сегодня с Прибалтики...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:19
    На кого рассчитана эта информация на идиотов с Украины и Румынии?Танкер работает с казахской нефтью ,а не российской . wassat Надо разделять чья нефть . bully Могли бы и попасть , тогда румыны были бы рады - полные штаны.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 15:22
      Лучше бы они по заводу треснули!)))
      Как говорится, не мы, так они. И пусть бы на нас свалили...
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 15:27
      Что это полное враньё что танкер российский теневой, смотрим последний абзац скрина ,танкер классифицируется американским представителем
      1. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 19:41
        И как Американское бюро судоходства этому мешает?
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 18:10
      А может быть и зря, что не попали?
  3. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +4
    Сегодня, 15:23
    Румыны признают, что дроны пускают бандеровцы, но умалчивают о том, что атакуют они суда в Чёрном море из порта Констанцы. Как из стран Прибалтики и Финляндии запускают дроны по Питеру и Ленинградской области. Один в один.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 19:08
    Цитата: Grencer81
    А может быть и зря, что не попали?

    Согласен с вами полностью ,бандеровцы они такие .