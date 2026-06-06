В Совбезе РФ предупредили: выход Армении из ОДКБ не добавит безопасности стране

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В Совбезе РФ предупредили: выход Армении из ОДКБ не добавит безопасности стране

Завтра в Армении состоятся парламентские выборы, от результатов которых, без преувеличения, будет зависеть будущее этой бывшей советской республики. В случае победы правящей партии «Гражданский договор» ее лидер премьер-министр Никол Пашинян сохранит свой пост. Значит, Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, США и, как следствие, произойдет дальнейшее ухудшение связей с Россией и другими странами в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Выходить из Евразийского экономического союза Пашинян не торопится. Такой шаг чреват потерей рынков сбыта для армянской продукции, отменой всевозможных льгот, включая очень низкую цену на импорт энергоносителей из России.



Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности вроде как не грозит Еревану серьезными последствиями. Тем более, что по решению Пашиняна республика уже давно не принимает очного участия в мероприятиях, проводимых ОДКБ. Вчера в ходе предвыборных дебатов с одним из своих оппонентов из числа оппозиции, Пашинян ответил на вопрос, что значит «замораживание» членства Армении в ОДКБ и почему, критикуя эту организацию, страна не покидает ее.

Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем.

О последствиях такого шага Пашиняна предупредил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Швецов. В ходе общения с журналистами на полях ПМЭФ, он заявил, что выход Армении из ОДКБ не будет способствовать обеспечению национальной безопасности страны.

Российский чиновник подчеркнул, что ОДКБ показала свою высокую эффективность и выступает ключевым гарантом обеспечения безопасности не только для членов организации, но и на всем евразийском пространстве.
9 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +9
    Сегодня, 15:44
    Это уже не новости, а анекдоты не смешные... Каждый день какая-то шляпа...
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +10
    Сегодня, 15:46
    Какое дело Совбезу РФ до национальной безопасности Армении??!!
  3. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    +8
    Сегодня, 15:46
    Плевать на них. Своей бы безопасности побольше.
  4. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 15:51
    Всё ресурсы которыми пользовались теперь по тарифу эуропы yes пусть коньяк продадут Франции, томаты и зелень Германии остальную ересь трибалтам и.... заживут армяни как никогда laughing
  5. Никита Че Звание
    Никита Че
    +3
    Сегодня, 15:54
    Да пусть что хотят,то и делают.
  6. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +2
    Сегодня, 16:18
    армения - это деньги рф на ветер
  7. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 16:31
    Да пусть уже идут куда хотят! Нужно срочно выводить оттуда бригаду и пограничников. Пусть Пашинян сам решает такие вопросы. Пашинян как глупый петух, который громко кудахчет. А рядом сидят облизываясь азербайджанский и турецкий лисы. Как только русская дубинка будет убрана, они сожрут глупого петуха.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 17:54
      Да пусть уже идут куда хотят! Нужно срочно выводить оттуда бригаду и пограничников.
      Ну и эти диаспоры из России?
  8. Karabin Звание
    Karabin
    0
    Сегодня, 17:44
    Завтра в Армении состоятся парламентские выборы, от результатов которых, без преувеличения, будет зависеть будущее этой бывшей советской республики. В случае победы правящей партии «Гражданский договор» ее лидер премьер-министр Никол Пашинян сохранит свой пост.

    Допустим ( с очень высокой вероятностью) завтра партия Пашиняна победит. Курс уже определен. Через сколько месяцев РФ перестанет оплачивать дешевыми энергоресурсами и доступом к своим рынкам евроинтеграцию армян?.