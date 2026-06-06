Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем.

Завтра в Армении состоятся парламентские выборы, от результатов которых, без преувеличения, будет зависеть будущее этой бывшей советской республики. В случае победы правящей партии «Гражданский договор» ее лидер премьер-министр Никол Пашинян сохранит свой пост. Значит, Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, США и, как следствие, произойдет дальнейшее ухудшение связей с Россией и другими странами в рамках ЕАЭС и ОДКБ.Выходить из Евразийского экономического союза Пашинян не торопится. Такой шаг чреват потерей рынков сбыта для армянской продукции, отменой всевозможных льгот, включая очень низкую цену на импорт энергоносителей из России.Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности вроде как не грозит Еревану серьезными последствиями. Тем более, что по решению Пашиняна республика уже давно не принимает очного участия в мероприятиях, проводимых ОДКБ. Вчера в ходе предвыборных дебатов с одним из своих оппонентов из числа оппозиции, Пашинян ответил на вопрос, что значит «замораживание» членства Армении в ОДКБ и почему, критикуя эту организацию, страна не покидает ее.О последствиях такого шага Пашиняна предупредил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Швецов. В ходе общения с журналистами на полях ПМЭФ, он заявил, что выход Армении из ОДКБ не будет способствовать обеспечению национальной безопасности страны.Российский чиновник подчеркнул, что ОДКБ показала свою высокую эффективность и выступает ключевым гарантом обеспечения безопасности не только для членов организации, но и на всем евразийском пространстве.