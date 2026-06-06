Разведка Пентагона: Израиль активизировал разведдеятельность в отношении США

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Разведка Пентагона: Израиль активизировал разведдеятельность в отношении США

Разведывательное управление Пентагона (DIA) в последние недели повысило разведывательную угрозу со стороны Израиля до наивысшего уровня «критический». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американских чиновников.

Согласно внутреннему уведомлению DIA, с которым знакомы источники, Израиль значительно активизировал усилия по слежке за высокопоставленными американскими официальными лицами. Цель - получение информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации Трампа по конфликту на Ближнем Востоке, в частности по Ирану. В документе на семи страницах отмечается, что возможности Израиля по проведению обычной разведки и технического сбора данных достигли «критического» уровня. Американским чиновникам рекомендовано усилить меры безопасности, включая использование кнопочных и даже одноразовых телефонов (позвонил-выбросил).

Это решение принято на фоне обострения напряжённости между Вашингтоном и Тель-Авивом из-за разногласий по стратегии в войне с Ираном. Ситуация усугубляется негативными оценками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны президента Дональда Трампа, что делает инцидент особенно острым. Напомним, что Трамп раскритиковал израильского премьера за удары по Бейруту на фоне его (Трампа) договорённостей с Тегераном. Насколько эта критика - чистая монета, а насколько - театральное представление, ещё предстоит выяснить.

Эксперты называют произошедшее беспрецедентным скандалом в отношениях между давними союзниками. Несмотря на тесные военные связи, история израильского шпионажа против США (включая дело Джонатана Полларда) периодически вызывает напряжение. В посольстве Израиля информацию отвергают, называя обвинения необоснованными.

Инцидент подчёркивает растущие трещины в американо-израильских отношениях даже на фоне общих угроз. Официальные лица Пентагона выражают серьёзную обеспокоенность усилением агрессивности израильской разведки на территории США.
19 комментариев
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  1. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 16:01
    Вассалы начали шпионить за сюзереном. Вот какую информацию знают эвреи, что могут держать в кулаке тестикулы Трампа?
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +1
      Сегодня, 17:45
      Шпионить - это если вассалы за сюзереном.
      А когда хозяева за исполнителями - это контроль. И по направлению политиков и политики очевидно кто есть кто.
  2. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    0
    Сегодня, 16:01
    Нетаньяху очень боится кидалова со стороны США.... если это возможно и произойдет,то Иран отыграться по полной bully
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 16:05
    это пестня! кошерные тихо начали подкоп под гегемона....
    "а и не подерётесь! " (с) wassat

    зы но это было бы зашибись! предвкушаю заголовки: США начали "демократизировать" Израиль! но это фантастика.... yes
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:09
    Китайцы не воруют ,они работают в США в критически важных проектах ,евреи не воруют - они покупают ,воруют только русские - они нагло через главный вход Белого Дома вынесли у Барака Абамы " прекрасную ракету " и чертежи к ней .Русские всегда говорят правду ,когда дело делают. Не Америка ,а проходной двор. .
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +1
      Сегодня, 16:56
      Цитата: tralflot1832
      Не Америка ,а проходной двор. .

      В компьютере секс-друга помощницы Госсекретаря вдруг обнаружились чертежи американского авианосца...
      Для чего они этому чуваку? Зачем он их скачал у своей подружки?
      А для чего помощница Хиллари Клинтон скачала их себе с компьютера Госсекретаря?
      А для чего эти чертежи понадобились Хиллари Клинтон?
      Недорабатывает Трамп, он мог всю эту троицу отправить на пожизненное, но им даже общественного порицания не организовал.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 17:22
        В компьютере секс-друга помощницы Госсекретаря вдруг обнаружились чертежи американского авианосца...
        Для чего они этому чуваку? Зачем он их скачал у своей подружки?
        А для чего помощница Хиллари Клинтон скачала их себе с компьютера Госсекретаря?
        Да просто этому другу нравится военная техника... У меня когда-то валялись в файле чертежи Звезды смерти, чисто наткнулся в интернете, и скачал. Полюбовался ровно 2 раза, после того, как скачал, и перед тем, как удалить. Да, и Хиллари, и подружка друга - без ума от военной мощи США!.. laughing
  5. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 16:18
    При наличии "шпионского интернационала", работающего на свои интересы, национальные разведки утрачивают смысл... Они проигрывают профессионально и технически международным Частным РазведКорпорациям(ЧРК).

    Сказывают, советские вошли в это международное сообщество, когда в начале 70-ых вынуждены были Товарищей-Офицеров назначать нефтяными миллионерами.

    П.С.: Кто-то живет-поживает в Стране, а кто-то на Планете...
  6. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 16:23
    А не постановка ли это в стиле Трампа?
  7. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 16:30
    Разведка Пентагона: Израиль активизировал разведдеятельность в отношении США

    А разве она прекращалась? belay
    Откуда же столько продавшихся евреям пин дос ных политиков?
    Вы спали что ли? belay
  8. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +1
    Сегодня, 16:40
    Это решение принято на фоне обострения напряжённости между Вашингтоном и Тель-Авивом из-за разногласий по стратегии в войне с Ираном. Ситуация усугубляется негативными оценками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны президента Дональда Трампа, что делает инцидент особенно острым. 


    Как ни странно, но евреи уверены в своём контроле над США, а не наоборот. Что ещё выкинут, если им денег не дадут и воевать запретят тот ещё вопрос.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 16:45
      Найдут того, кто отстрелит Трампу не только ухо.
  9. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 16:44
    А нафига Израилю агентура в США, если американской политикой и так рулят евреи? И даже зять президента - еврей.
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 17:00
      Цитата: Metallurg_2
      А нафига Израилю агентура в США, если американской политикой и так рулят евреи? И даже зять президента - еврей.

      Дык, и дочь Трампа перешла в иудаизм, осталось самому Дональду пейсы отрастить.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 17:34
        Не, он даже с пейсами на семита не будет похож.
  10. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    0
    Сегодня, 17:05
    столкнулись у замочной скважины?
  11. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 17:05
    А вот посмотрим на продолжение этой истории.. Пока рано делать выводы, но засечку поставить нужно. Если эти данные найдут продолжение или выльются в какие-то действия между этими союзниками - вот это будет иметь подлинный интерес. А так - может просто вброс..
  12. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:16
    Ну да, надо действовать, и врагов Израиля можно уничтожать не только в Иране, в Америке они в сенаторских и адмиральских должностях еще более опасны!
    Не время миндальничать!
  13. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    0
    Сегодня, 17:54
    неужели жаба гадюку ... ?