Разведка Пентагона: Израиль активизировал разведдеятельность в отношении США
1 12919
Разведывательное управление Пентагона (DIA) в последние недели повысило разведывательную угрозу со стороны Израиля до наивысшего уровня «критический». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американских чиновников.
Согласно внутреннему уведомлению DIA, с которым знакомы источники, Израиль значительно активизировал усилия по слежке за высокопоставленными американскими официальными лицами. Цель - получение информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации Трампа по конфликту на Ближнем Востоке, в частности по Ирану. В документе на семи страницах отмечается, что возможности Израиля по проведению обычной разведки и технического сбора данных достигли «критического» уровня. Американским чиновникам рекомендовано усилить меры безопасности, включая использование кнопочных и даже одноразовых телефонов (позвонил-выбросил).
Это решение принято на фоне обострения напряжённости между Вашингтоном и Тель-Авивом из-за разногласий по стратегии в войне с Ираном. Ситуация усугубляется негативными оценками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны президента Дональда Трампа, что делает инцидент особенно острым. Напомним, что Трамп раскритиковал израильского премьера за удары по Бейруту на фоне его (Трампа) договорённостей с Тегераном. Насколько эта критика - чистая монета, а насколько - театральное представление, ещё предстоит выяснить.
Эксперты называют произошедшее беспрецедентным скандалом в отношениях между давними союзниками. Несмотря на тесные военные связи, история израильского шпионажа против США (включая дело Джонатана Полларда) периодически вызывает напряжение. В посольстве Израиля информацию отвергают, называя обвинения необоснованными.
Инцидент подчёркивает растущие трещины в американо-израильских отношениях даже на фоне общих угроз. Официальные лица Пентагона выражают серьёзную обеспокоенность усилением агрессивности израильской разведки на территории США.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация